Музыка в пути: 10 лучших плейлистов для автопутешествия на каникулах

Подобрать музыку для вождения иногда тяжелее, чем выстоять в глухой пробке в снегопад. Репертуар уж слишком велик. Мы решили облегчить выбор автомобилистам и собрали десять плейлистов, подходящих под разные маршруты и настроения.

© FabrikaSimf/Shutterstock

Новогодний плейлист для праздника

Новогодние каникулы — это всегда волнительная пора. Начинаются поездки за подарками, бесконечные визиты к друзьям и праздничные застолья. Всё это требует особого настроения. Создать его поможет специальный плейлист, собранный из неустаревающей рождественской классики и свежих, но уже полюбившихся хитов. Например, в него вошли композиции певца Фрэнка Синатры и поп-группы ABBA, а также новогодние треки Anna Asti, Ёлки и Тимура Родригеза.

Для тех, кто рулит: главные группы «одного хита»

У каждого бывает своя «минута славы» — в том числе у музыкантов. В плейлист ниже вошли группы и сольные исполнители, которые добились триумфа с одним хитом. Например, здесь можно услышать корейского весельчака PSY, заставившего всех танцевать под Gangnam Style, а также полные энергетики рок-группы Caesars и The Darkness. Есть здесь и те, кто добился успеха тоскливыми балладами — к примеру, коллектив Hoobastank и дуэт Готье с Кимброй. Примеры этих песен вдохновляют слушателя грезить о дне своего триумфа, а такие размышления всегда поднимают настроение в любых обстоятельствах. В особенности за рулём, когда появляется время подумать и побыть наедине со своими мыслями.

Женский плейлист «Девочка, рули!»: поп-хиты для достижения успеха

Добиться успеха однажды — это трудно, но постоянно оставаться на вершине — ещё сложнее. Следующий плейлист, собранный из русских поп-хитов, поможет вдохновиться и поверить в свои силы. Эту подборку можно включать с утра: тогда она сработает и замотивирует слушателя как будильник. Большинство композиций исполнено девушками или для девушек. Сюда вошли сильные и независимые хиты Anna Asti, мотивирущий трек «Шагай» от Полины Гагариной и меланхоличный рэп от распавшегося дуэта HammAli & Navai.

Для драйвовых поездок: электроника и ню-метал

Редкий водитель не воспользуется шансом как следует разогнаться по хорошей дороге и вывернуть громкость на полную. Идеальным сопровождением для такой поездки станет энергичная музыка, вселяющая в слушателя уверенность в завтрашнем дне. В подборке ниже вы найдёте мотивирующую электронику от The Chemical Brothers, броский ню-метал от Linkin Park и Deftones, а также самоуверенный хип-хоп от 50 Cent, DMX и Ludacris.

По дороге домой: подборка спокойной музыки

Если, возвращаясь домой после изнурительного дня, вы застряли в пробке, энергичный плейлист скорее разозлит, нежели принесёт какую-то пользу. В таких случаях стоит сделать выбор в пользу подборки с медленной музыкой — расслабленной электроникой, акустическими поп-треками и убаюкивающим инди. Плейлист также будет полезен в ситуации, когда вы едете домой по пустой дороге и хотите воспользоваться моментом спокойствия, чтобы поразмыслить над прошлым, будущим и настоящим.

Фонк в автомобиль: инструментальная электроника

Если идея вечерней поездки под спокойную музыку вам не импонирует, обратите внимание на подборку фонка. Это стиль инструментального хип-хопа, который сочетает привычные для жанра ритмы с атмосферной электроникой и повтором одних и тех же фраз. В своё время фонк часто использовался как саундтрек для TikTok-роликов с ездой по тёмным улицам. Так что теперь жанр плотно связан с культурой уличных гонок и вождения «на стиле». Фонк станет отличной альтернативой на тот случай, если вы устали от русского рэпера Macan и хотите послушать нечто без смысловой нагрузки.

Чилл в дорогу: кантри для спокойствия

Если вам предстоит длинная дорога с лицезрением лесов, равнин и прочих природных красот, стоит сделать выбор в пользу расслабляющей музыки. Немногие артисты чувствуют сельскую местность так же хорошо, как представители кантри, собранные в плейлист «Чилл в дорогу». Здесь можно послушать хиты и малоизвестные композиции певиц Миранды Ламберт, Келси Баллерини, Кита Урбана, исполнителей Криса Стэплтона и многих других кантри-артистов. Подборка поможет расслабиться и отнестись к дальней дороге философски.

Летняя дорога

Иногда ожидание лета приносит даже больше ярких эмоций, чем сезон сам по себе. Если вы уже сейчас фантазируете, как будете ездить с открытыми окнами по залитым солнцем дорогам, имеет смысл включить соответствующий плейлист — с тёплой, уютной музыкой, повышающей настроение. В подборку ниже попали бодрые хиты в разных жанрах от инди до хип-хопа. Плейлист длится дольше девяти часов, так что даже если вы то и дело будете переключать песни, без саундтрека не останетесь.

Саундтрек к фильму F1 (2025): стильный поп для людей с воображением

Далеко не каждый артист, принявший участие в создании альбома-саундтрека для фильма F1 (2025), писал песню с оглядкой на сюжет. Иными словами, 17 композиций в исполнении поп-звёзд Тейт Макрей, Эда Ширана, Мэдисон Бир и корейской звёздочки Розэ не посвящены исключительно гонкам, машинам и соревнованиям. Но, согласно замыслу создателей, песни продолжают историю фильма и частично — его атмосферу. Так что если вам нравится воображать себя гонщиком Формулы 1, лучшего сопровождения не найти.

Fred Again — USB: электроника для концентрации

Фредерик Гибсон, он же Fred Again — один из самых продуктивных электронных волшебников современности. Его альбом USB — это бесконечный проект, в котором раз в пару лет появляются новые композиции и ремиксы с участием всех сливок мейнстримной музыки. На протяжении 18 треков артист создаёт приятную электронику с разным настроением. При этом Гибсону удаётся не перегрузить мозг, поэтому USB станет отличным фоновым саундтреком и не будет отвлекать от контроля за дорогой.