Названы автомобили начала 2000-х, которые скоро резко подорожают

С окончанием 2025 года множество интересных машин перешло в категорию янгтаймеров. Это автомобили не моложе 20 и не старше 30 лет, у которых есть хороший коллекционный потенциал и все шансы в относительно недалёком будущем стать дорогостоящей автомобильной классикой. Собрали 12 моделей авто, выпущенных с 2000 по 2005-й, у которые со временем будут расти в цене и станут желанным объектом для ценителей.

Audi allroad quattro (С5). Дебют: 2000 год

Один из первых серийных «премиум-универсалов для всего», который задал жанр luxury all-terrain задолго до моды на кроссоверы и до сих пор воспринимается как смелый и честный эксперимент Audi.

Allroad появился в момент, когда рынка премиальных кроссоверов фактически не существовало. Audi предложила универсал с регулируемой пневмоподвеской, постоянным полным приводом quattro с понижающими передачами и защитным обвесом без попытки маскировать модель под SUV.

Это была машина для Европы: быстрая на автобане, комфортная в дальних поездках и способная добраться туда, куда обычный бизнес-класс не доедет. Именно Allroad стал идейным предком ряда моделей Audi и многих «псевдокроссоверов», фактически сформировав новый сегмент рынка.

BMW M3 (E46). Дебют: 2000 год

Эталон «драйверского» BMW. Атмосферный рядный шестицилиндровый мотор S54, идеальный баланс, механика и харизма без электронного фильтра. Для многих — последняя «честная» M3 до турбоэры, автомобиль-икона начала 2000-х.

Главная ценность E46 — баланс. Мощный двигатель сочетался с шасси, настроенным так, что автомобиль не только прощал ошибки новичкам, но вознаграждал умелого водителя. Это последняя M3 без турбин, без избыточной электроники, с максимально «механическим» характером.

Недаром именно E46 чаще других фигурирует на трек-днях, в дрифте и в качестве эталона «автомобиля для водителя» в мировой автомобильной журналистике.

Citroen C6. Дебют: 2004 год

Последний настоящий флагман старой школы Citroen. Гидропневматическая подвеска, футуристичный дизайн, нетипичная для сегмента смелость в технических решениях. Он стал символом французского подхода: комфорт и оригинальность важнее консервативной роскоши.

C6 стал философским заявлением, а не коммерческим продуктом. Машина получила фирменную подвеску Hydractive III+, которая делала поездку фактически полётом над асфальтом, а также интересное вогнутое заднее стекло, отсылающее к классическим DS и CX, активный спойлер и очень стильный минималистичный салон без показной роскоши.

Его выбирали президенты Франции и творческая интеллигенция, но игнорировал массовый рынок. Сегодня C6 — символ того, каким мог быть альтернативный автомобильный люкс, если бы рынок ценил индивидуальность больше, чем статус.

Jaguar XJ (X350/X358). Дебют: 2003 год

Редкое сочетание классического британского стиля и передового алюминиевого кузова. Он был значительно легче конкурентов, комфортнее и динамичнее. Такого не ожидали от большого седана. А ещё это последний XJ с традиционным обликом перед радикальным редизайном Jaguar.

Под классическим обликом скрывалась революция: первый в сегменте алюминиевый монокок, сделавший вес машины на сотни килограммов меньше конкурентов, пневмоподвеска и атмосферные V6 и V8. Он ехал легче и «живее», чем S-класс и BMW 7 Series того времени, оставаясь истинно британским по ощущениям. Откровенно говоря, это последний XJ, где Jaguar ещё не пытался быть «как все».

Автомобиль был доступен и в версии Daimler Super Eight, что делало модель поколения X350 одним из последних представителей легендарной британской марки, ставшей сегодня историей.

Ford Mustang V (S197). Дебют: 2004 год

Mustang пятого поколения с кузовным индексом S197 попал точно в культурный нерв 2000-х. С дизайном, вдохновлённым классической моделью конца 60-х, и простой технической частью он вновь сделал мотор V8 доступным широким массам.

Этот Ford не был самым точным на извилистой трассе или быстрым на прямой, но дарил яркие эмоции, звучал «правильно» и выглядел как символ свободы. Именно этот Mustang вернул марке её статус на глобальном уровне.

Возвращение к истокам модели состоялось именно в пятом поколении. Этот Mustang вернул модели (да и всей марке Ford) мировую популярность и стал культурным символом новой эры американских muscle cars.

Honda S2000. Дебют: 2000 год

Инженерный шедевр Honda, ставший машиной для тех, кто любит ездить, а не просто владеть. Не самый практичный, не самый мощный и не самый быстрый, но навсегда вписавший себя в историю мирового автопрома.

S2000 создавался как подарок Honda самой себе. Двухлитровый атмосферный двигатель выдавал 120 л.с. с литра объёма без наддува и раскручивался до мотоциклетных 9 000 об/мин. Мотор, будучи сдвинутым за переднюю ось, обеспечивал идеальную развесовку и баланс управляемости.

Автомобиль требовал от водителя навыка и уважения: он не прощал грубости, предъявляя очень высокие требования к мастерству человека за рулём. Со временем Honda S2000 превратилась в культовый спорткар, потому что подобной философии больше не придерживается ни один современный автомобиль.

Maybach 57/62. Дебют: 2002 год

Апофеоз роскоши 2000-х. Максимальный комфорт, мощные V12, отказ от массового производства в пользу ручной сборки и статус уникального люксового бренда довоенной эпохи. Эти автомобили стали символом чрезмерной, почти демонстративной элитарности — и именно поэтому запомнились.

Возрождённый Maybach не пытался конкурировать с Rolls-Royce в имидже — он делал ставку на абсолютные показатели: мощный мотор, шумоизоляция на уровне студии звукозаписи и приоритет комфорта задних пассажиров над всем остальным.

S-версии добавили редкое для ультралюкса сочетание комфорта и спорткаровской динамики, что сделало их ещё более эксцентричными на фоне баснословной стоимости. Maybach — это символ эпохи, когда ограничений просто не признавали. Впрочем, модель погубило близкое техническое «родство» с устаревшим к тому времени Mercedes-Benz S-class (W140).

Mercedes CLS (C219). Дебют: 2004 год

Автомобиль, который изменил рынок. Он создал сегмент четырёхдверных купе и доказал, что бизнес-седан может быть стильным и эмоциональным. Смелый дизайн сделал CLS мгновенно узнаваемым и потому влиятельным в своём классе.

CLS стал дизайнерским манифестом: длинный силуэт, купеобразный профиль при четырёх дверях и окна без рамок. Модель предлагала эмоциональный стиль в классе очень консервативных автомобилей. И всё это на проверенном временем агрегатах E-класса.

Он жертвовал практичностью ради образа — и именно это сделало его культовым. Сегодня почти каждый бренд имеет свою вариацию на тему оригинального «CLS», но первым был именно этот Mercedes-Benz.

MINI (R50). Дебют: 2000 год

Удачное возрождение легенды. MINI сохранил дух оригинала, добавив современные технологии, безопасность и драйв. Он стал не просто машиной, а стилем жизни и модным культурным объектом начала 2000-х.

В ходе возрождения марки BMW удалось практически невозможное: сохранить харизму оригинального хэтчбека, адаптировать её под современные требования рынка и создать новый сегмент компактных «премиальных хэтчбеков».

Возрождённый MINI управлялся как карт, выглядел как дизайнерский аксессуар и стал иконой городской культуры начала 2000-х.

Mitsubishi Lancer Evolution IХ. Дебют: 2005 год

Квинтэссенция раллийных технологий для дорог общего пользования. Турбо, полный привод, минимум компромиссов. Evo IX часто считают лучшим и самым «живым» из всей линейки — машиной, созданной ради скорости, а не имиджа.

Evo IX являет собой инженерный максимум старой школы: турбированный двигатель, честный полный привод с активными дифференциалами, минимальный комфорт ради эффективности в движении.

Это был практически чистокровный раллийный автомобиль, которому разрешили ездить по дорогам общего пользования. Именно девятое поколение модели считают вершиной развития Mitsubishi Lancer Evo до чрезмерного усложнения электроникой культовой машины.

Subaru Impreza WRX STI (GDB-F). Дебют: 2000 год

Если есть Lancer Evolution, то найдётся место и для Impreza WRX STI — легенды WRC на каждый день. Оппозитный мотор, симметричный полный привод и суровый характер. Эта Impreza стала иконой благодаря автоспорту, видеоиграм и своей честной, брутальной натуре.

STI стал символом раллийной субкультуры, частью которой были и остаются оппозитники с характерным звуком, полный привод и философия утилитарности ради максимальной эффективности в движении.

Эта Impreza не пыталась быть удобной или престижной — она была честной машиной для того, кто за рулём. Победы в WRC, культовые золотые диски в сочетании с фирменным синим кузовом и безошибочно узнаваемый характер сделали её легендой. А ещё именно поколение GD принесло Subaru последний титул в мировом ралли.

Chevrolet SSR. Дебют: 2003 год

Chevrolet SSR — редкий случай, когда автомобиль стал культовым не из-за успеха, а из-за своей смелости и странности. Это машина-манифест начала 2000-х, эпохи, когда крупные автоконцерны ещё позволяли себе риск. SSR (Super Sport Roadster) выглядел как хот-род из 50-х, пропущенный через дизайнерский фильтр XXI века: раздутые крылья, массивный нос, покатая корма.

SSR объединил в себе пикап и родстер с жёсткой складной крышей. В итоге двухместный пикап-кабриолет создал сегмент, которого не существовало ни до, ни после него. Под экстравагантной оболочкой скрывались классические инженерные решения — рама, атмосферный V8 с опциональной механикой и задний привод.

Серийный SSR — это шоу-кар, почти без изменений допущенный на дороги общего пользования. Но эксперимент оказался неудачным. Модель погубили высокая цена, низкая практичность и непонимание целевой аудитории. Но именно это сделало его культовым сегодня. Автомобиль стал символом того времени, когда автопроизводители выпускали машины «потому что могут», а не потому, что это одобрил отдел маркетинга.