Красивые и «блатные» номера в СССР: какие цифры и буквы ценились больше всего

В СССР, где декларировалось равенство, автомобильные номера становились немым, но красноречивым свидетельством социального положения, позволявшим считывать статус автовладельца с расстояния в десятки метров. «Красивые» сочетания стали негласным языком иерархии, предметом зависти и объектом городских легенд. Это был мир, где буквы «МОЛ» могли значить «Мы Охраняем Лёню», а три нуля перед цифрами говорили куда больше, чем любой пропуск.

География и иерархия по буквам

Система советских номеров, особенно с 1960-х годов, была не очень сложной, но в целом достаточно информативной. По буквам можно было безошибочно определить регион: «МО» — Москва, «ЛЕ» — Ленинград, «ГО» — Горький, «КР» — Крым. Со временем, из-за роста числа машин, появлялись менее очевидные сочетания вроде «ЦП» для Краснодарского края или «ЮА» для Московской области.

Но истинный статус машины раскрывала третья буква. Именно она разделяла частника и служебный транспорт.

Для частных владельцев в Москве предназначались серии вроде «МОП» и «МОТ» .

Служебные автомобили госпредприятий получали серии «МОК», «МОГ», «МОМ».

. Московские такси ездили с номерами «ММТ», «ММЛ», «МММ», и по первой цифре можно было даже вычислить таксопарк. В Ленинграде главным и самым массовым символом такси было сочетание «ЛЕТ».

«Красивые» номера для избранных: ведомственные серии

Некоторые буквенные сочетания становились символами власти и неприкосновенности. Их распределение часто не было закреплено официальными документами, но эти буквенные шифры прекрасно считывались всеми — от инспекторов ГАИ до простых автомобилистов.

Вот ключевые спецсерии:

МОС, МАС — автомобили ЦК КПСС, Совета Министров СССР и других высших государственных учреждений. Увидев такой номер, инспектор ГАИ десять раз подумал бы, прежде чем остановить машину. В народе про МОС сочинили поговорку: «В машину МОС не суй свой нос!».

МОЛ — самая легендарная и загадочная серия. Эти номера были закреплены за Гаражом особого назначения (ГОН), обслуживавшим высшее руководство страны и их семьи. В брежневские времена «МОЛ» в шутку расшифровывали как «Мы Охраняем Лёню». Примечательно, что на машинах первых лиц государства (вроде генсеков) часто не было никаких спецномеров или даже присутствовал только один задний знак — это было элементом безопасности.

МКМ, МОМ — серии для милиции: Московская Краснознамённая Милиция и Московская Областная Милиция. Серия ЛЕУ —обозначала Ленинградское Управление милиции.

ММА, ММБ, ММВ, ММГ — номера автомобилей КГБ СССР.

ММО — особая серия номеров, выделенная советским космонавтам. Цифры, как правило, соответствовали порядковому номеру полёта: например, у Валентины Терешковой был номер 0006 ММО, а у Алексея Леонова — 0011 ММО.

Феномен «блатного» номера

Понятие «блатной номер» касалось не только служебных машин, но и личных автомобилей. Это была комбинация, которую невозможно было получить случайно — только по знакомству, протекции или как знак особой признательности от государства.

Главный признак — нули в начале. Один ноль можно было случайно получить и при регистрации машины, но два нуля (00-10) или три (00-01) однозначно указывали на связи владельца в ГАИ или его высокий статус. Ценились и зеркальные числа (10-01, 33-33) и повторяющиеся пары (85-85).

Примеры таких номеров у знаменитостей стали частью городского фольклора:

Юрий Гагарин: 78-78 МОД (чёрный номер на его «Волге» ГАЗ-21. Но у Гагарина была и другая «Волга» светло-бежевого цвета с номерным знаком 12-04 ЮАГ , где цифры означали дату его полёта (12 апреля), а буквы — инициалы).

Юрий Никулин: 00-13 ММО (на самом деле серия была для космонавтов, но число тринадцать, как рассказывал сам Никулин, никто в ГАИ брать не хотел. А он – решился).

Валерий Харламов: 00-17 ММБ (знаменитый хоккеист играл под семнадцатым номером).

Владислав Третьяк: 00-52 МКФ (легендарный вратарь зашифровал год своего рождения).

Отдельный мир: номера для иностранцев и Олимпиады

В СССР тщательно отделяли «своих» от «чужих» даже в номерных знаках. Иностранные граждане с 1960-х получали белые номера с латинскими буквами: D (дипломаты), M (торгпредства), K (корреспонденты). А первые две цифры обозначали страну.

Летом 1980 года на улицах Москвы появились уникальные номера с серией «ОЛМ» — они выдавались автомобилям, обслуживающим Олимпийские игры, и после её завершения были заменены на обычные.

Эволюция во времени

Визуально система менялась: чёрные номера на белом в 1930-е, жёлтые после войны, единые чёрные с 1959 года и, наконец, белые, введённые к Московской Олимпиаде.

В 1980-м году формат изменился: фон остался белым, но у частников одна буква встала перед цифрами (в9798МТ), а государственные номера сохранили формат сначала цифры —потом буквы (0001 МОК).

Заключение

Если в советское время реакцией на аббревиатуру МОЛ на номерах был трепет и желание держаться от такой машины подальше, то сегодня реакция на «крутой» номер — чаще любопытство, ирония или понимание, что у владельца есть деньги.

Уникальный культурный код советской эпохи, который мы разглядываем на пожелтевших фото «Волг» с МОЛ, не исчез. Он мутировал, адаптировался и теперь отражается в глянце дорогих внедорожников и строгих чёрных седанов с «кричащими» номерами с набором одинаковых цифр или зеркальными числами. Эти коды всё так же понятны каждому участнику дорожного движения, продолжая ещё советскую традицию считывания статуса по цифрам и буквам на номерном знаке.

