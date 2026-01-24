Этот финиш уже называют легендарным: что произошло на «Дакаре»

В спорте случаются моменты, которые бьют наотмашь. Победа Лемонда на «Тур де Франс» с разницей в 8 секунд. Легендарный камбэк «Манчестер Юнайтед» в 1999-м. 18 января 2026 года к ним добавился новый — финиш «Дакара». В зачёте мотоциклистов аргентинец Лучано Бенавидес опередил американца Рики Брабека всего на две секунды после 8 000 км адской гонки. Всё решила навигационная ошибка Брабека в семи километрах от финиша. По меркам двухнедельного марафона это — практически на ленточке. Так родилась одна из самых драматичных развязок в истории величайшего ралли-рейда. За которой — почти полвека эволюции, где смешались технологический прорыв, чистое безумие и человеческое мужество.

© Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпоха безумцев (1978–1989)

А всё началось с пыльной бури, из-за которой в 1977 году французский мотогонщик Тьерри Сабин заблудился в бескрайних песках Тенере во время ралли «Кот-Кот» между Абиджаном и Ниццей. Опасность и отчаяние трансформировались в гениальную идею: создать гонку, которая станет абсолютным испытанием, — пересечь всю пустыню от европейской столицы до африканского побережья. Так родился «Париж–Дакар».

© Pierre PERRIN/Gamma-Rapho via Getty Images

Первый старт — 26 декабря 1978 года с площади Трокадеро в Париже. На старте 182 экипажа, но до финиша в Дакаре добрались только 74. Победил Сириль Невё на мотоцикле Yamaha. Это была эра чистых приключений, где на старт выходили не только специально подготовленные машины, но и почти серийные автомобили, такие как Range Rover, который финишировал четвёртым в дебютной гонке, обогнав трёх мотоциклистов.

Правил почти не было — главное было выжить. Участвовал даже роскошный Rolls-Royce Corniche. Звезды вроде экс-пилота Формулы 1 Джеки Икса и актёра Клода Брассера боролись на Mercedes. Побеждали не скоростью, а смекалкой, надёжностью техники и стальными нервами.

© Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Всё изменилось с приходом больших команд. В 1984 году Porsche шокировал всех, выиграв с полноприводным 911. Год спустя Mitsubishi взяла первый титул с Pajero. А венцом эпохи стал технологический монстр — Porsche 959 Dakar 1986 года. Любительскому ралли пришёл конец.

Первая серьёзная трагедия настигла «Дакар» в 1986-м. Его создатель, Тьерри Сабин, погиб в вертолётной катастрофе в Мали. Гонка, казалось, повисла на волоске. Но легенда выжила. Управление взяла Amaury Sport Organisation. Дух Сабина — дух первопроходца — навсегда остался в ДНК «Дакара».

© Alain DENIZE/Gamma-Rapho via Getty Images

Война заводов и уход из Африки (1990–2007)

В этот период «Дакар» окончательно стал ареной высокобюджетных войн автогигантов. Peugeot и Citroën строили фантастические прототипы, замаскированные под седаны, но с трубчатой рамой и дикой мощью.

Маршрут больше не был постоянным. Из-за политических конфликтов в Африке старты переносили в Гранаду, Барселону, Лиссабон. В 1992-м финиш и вовсе оказался в Кейптауне. Навигация превратилась в высокое искусство, особенно после внедрения GPS в 1992 году.

© Fastestkid/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Mitsubishi триумфально вернулась в 1997-м с Pajero Evolution. Но японцам бросил вызов Жан-Луи Шлессер на своем лёгком и юрком багги. Две победы француза подряд (1999, 2000) доказали: в пустыне маневренность и малый вес иногда важнее грубой силы. А в 2001-м немка Ютта Кляйншмидт стала первой женщиной, покорившей «Дакар», сломав все стереотипы.

© AFP/East News

Но эпоха закончилась трагически. Гибель четверых французских туристов в Мавритании в 2007-м заставила организаторов отменить гонку 2008 года в последний момент. Африканская глава «Дакара» была закрыта. Казалось, легенде пришел конец.

Второе рождение в Южной Америке (2009–2019)

Спасение пришло из Южной Америки. Чили и Аргентина открыли «Дакару» свои пейзажи: дюны Атакамы, солончак Уюни, серпантины Анд. Гонка стала быстрее, техничнее и зрелищнее.

Технологическая революция продолжилась. На смену внедорожникам пришли ультралёгкие карбоновые прототипы. Volkswagen с Race Touareg выиграл трижды (2009–2011). Затем власть перехватил Mini All4 Racing (2012–2015). Апогеем стал тактический ход Peugeot: их 3008 DKR 2016 года победил, используя только задний привод, доказав, что малый вес, простота и управляемость могут быть решающими.

© AFP/East News

Вместе с тем рождались и новые легенды. Стефан Петерансель довёл счёт побед до 14. В мотоциклах царствовали француз Сириль Депре и испанец Марк Кома, приведя KTM к 18 победам подряд. Появились новые классы — квадроциклы, багги SSV, — сделав гонку доступнее и азартнее.

Новый век: Ближний Восток и будущее (2020 – н.в.)

С 2020 года «Дакар» обрёл новый дом — в пустынях Саудовской Аравии. Бескрайний Руб-эль-Хали вернул навигации её сакральный статус и бросил вызов новому поколению гонщиков.

На трассе сошлись две философии. Практически серийный пикап Toyota Hilux с рёвом его битурбированного V6 против революционного гибридного Audi RS Q e-tron — тихого, сложного и невероятно эффективного. Битва прошлого и будущего.

© AFP/East News

В 2026-м, на фоне двухсекундной драмы мотоциклистов, свой шестой титул взял Нассер Аль-Аттия, принеся первую победу марке Dacia. А ещё организаторы заглянули в завтра, создав зачет «Dakar Future» для машин на альтернативной энергии. И тут же, в противовес, запустили «Dakar Classic» для ретро-автомобилей. Мы наблюдаем диалог эпох на полном ходу.

Заключение: дух, который сильнее времени

От почти серийных машин в Сахаре до гибридных прототипов в Аравии — «Дакар» прошёл гигантский путь. Менялись континенты, технологии, чемпионы.

© Associated Press/East News

Но дух, заложенный Сабином, жив. «Дакар» — всё тот же беспощадный тест на прочность. Финиш 2026-го с разницей в две секунды кричит: какие бы технологии ни правили миром, последнее слово всегда за человеком. За его волей, талантом и одной роковой ошибкой.

Пока есть пустыни, жажда преодоления и азарт невероятной гонки, «Дакар» будет писать новые главы. Где каждая секунда отделяет чемпиона от легенды.