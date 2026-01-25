Вот как в СССР заводили авто в мороз: это вас точно шокирует

В трескучие морозы и современные двигатели заводятся с трудом. А у советских машин с карбюраторными моторами проблем с холодным пуском было куда больше. Однако находчивость и смекалка водителей творили чудеса и позволяли запускать авто даже в 30-градусные морозы. «Рамблер/авто» вспоминает об оригинальных способах, которыми пользовались наши деды.

Прежде всего объясним, почему 40 или 50 лет назад запустить машину в мороз было объективно гораздо сложнее чем сейчас.

Во-первых, дело было в моторном масле. В распоряжении автовладельцев тех лет не было таких моторных масел как сейчас. Это сейчас на каждом углу можно купить не густеющую на морозе «синтетику» класса 0W20, 5W30 и т.п. А тогда была одна только «минералка» (15W40, 20W50). Такое масло заметно густело уже при -5 градусах Цельсия. А при -30 превращалось в субстанцию, типа сливочного масла в холодильнике. Провернуть такое стартером никак не получалось.

Во-вторых, автомобильные аккумуляторы тогда были простейшими (по сравнению с современными) с свинцово-кислотной основой. Жили они не очень долго и заряд держали – так себе. На морозе ёмкость терялась практически мгновенно.

В-третьих, системы питания и зажигания были простейшими по конструкции. Так, питанием мотора топливом занимался карбюратор, а за искру для воспламенения топливной смеси в цилиндре также отвечал также механический распределитель зажигания под названием «трамблер». Очевидно, что эти узлы не умели ни автоматически обогащать топливо-воздушную смесь при понижении температуры, ни менять угол опережения зажигания – как это сейчас делают ЭБУ (электронные блоки управления) двигателя любой современной легковушки.

Что делали водители в СССР для запуска двигателя после морозной ночи

Самые стойкие автовладельцы грели свои авто в течение всей ночи. Человек каждые 2-3 часа просыпался и выходил к машине. Запускал двигатель, прогревал его до нормы, затем глушил и шел поспать несколько часов – до следующего подъема. Между таким пусками мотор не успевал остыть полностью и легко заводился. Особенно если внутренняя поверхность капота машины была еще и утеплена заранее.

Те же, кто предпочитал ночью поспать, перед утренним запуском подогревали мотор. Автовладельцы, проживавшие на нижних этажах многоэтажек или в частном секторе, подсовывали под масляный картер двигателя самодельные электронагреватели (например из тепловых элементов электроплиты) и запитывали их от домашней розетки. Таким образом перед пуском растапливалось моторное масло в картере и слегка повышалась температура под капотом.

Вместо электрогрелок чаще применяли нагревание с помощью бензиновой паяльной лампы. Ее часто оснащали кустарным образом изготовленным соплом, обеспечивавшим прогрев всей поверхности картера двигателя. Этот способ был довольно рискованным с точки зрения пожарной безопасности. Но люди шли на такой риск не от хорошей жизни, как говорится.

Куда более безопасный способ практиковали те, кто предпочитал ездить зимой с водой в системе охлаждения мотора. Вечером ее сливали из радиатора и двигателя. А утром выходили к машине с ведром кипятка и заливали его в систему. Через какое-то время, когда кипяток отдавал тепло двигателю, машину заводили. Правда, в течение дня авто старались вообще не глушить – чтобы вода не замерзла в патрубках. Поэтому такой метод чаще практиковали водители грузовиков. В крупных автопарках, кстати, стоянки машин оборудовали централизованной системой подогрева. Каждый грузовик при этом парковался «мордой» к трубе, из которой всю ночь дул разогретый воздух, не позволявший мотору полностью остыть.

Для облегчения запуска мотора некоторыми водителями практиковался метод прогрева одного впускного коллектора и частично карбюратора. Для этого их обливали кипятком, что помогало бензину лучше испаряться и обогащало топливовоздушную смесь горючим.

Автовладельцы, склонные к решительным действиям и молниеносным рецептам для быстрого пуска мотора – «чтоб сразу схватило» – использовали впрыск в карбюратор диэтилового эфира. Это огнеопасное и очень летучее даже на сильном морозе вещество. На его парах двигатель запускался, а потом, кое-как работая на бензине, постепенно прогревался и выходил в нормальный режим.

Ещё один почти химический «лайфхак» заключался в том, чтобы не дать моторному маслу за ночь загустеть до непотребного состояния. Для этого некоторые водителя еще с вечера (пока двигатель теплый) в картер двигателя через трубку масляного щупа заливали какое-то количество бензина. В смеси с ним «минералка» не густела на морозе. Что утром сильно облегчало задачу для стартера. После запуска и прогрева движка бензин испарялся из масла и почти не вредил его рабочим свойствам.

В каком-то смысле, нам повезло, что конструкция современных двигателей и технологичные смазочные материалы решили многие проблемы холодного пуска. Сейчас даже в самые трескучие морозы проблемы может вызвать, пожалуй, только севший аккумулятор. Конечно же, при условии, что вы используете качественное топливо и масло. А если автомобиль не заводится и про соблюдении этих условий, то это уже серьезный повод обратиться к специалистам за квалифицированной помощью.