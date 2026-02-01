Зачем советские водители тёрли стёкла носком

Современному водителю вообще сложно представить, как лет 50 назад его коллеги умудрялись эксплуатировать свои машины зимой. «Рамблер/авто» рассказывает о методах очистки лобового стекла от снега, применяемых в то время.

«Незамерзайка для своих»

На самом деле, в СССР для счастливого обладателя личного авто такой субстанции как незамерзающая жидкость для омывателя лобового стекла официально не существовало. «Незамерзайка» поставлялась только в автопарки предприятий, ведомств, колхозы-совхозы и т. п. Назывался сей продукт «Обзор». Впервые он появился в 1987 году и представлял собой покрашенный в розовый цвет метиловый спирт. До того момента незамерзающая жидкость для омывателя лобового стекла промышленностью не выпускалась.

«Обзор» был концентратом, поставлявшимся в герметично запечатанных стеклянных бутылочках с «массой нетто 400 г» и ценником в 70 копеек. Для температур не ниже -5 по Цельсию достаточно было разбавить его водой в объёмной пропорции 1 к 7. Для диапазона от -5 до -10 градусов инструкция рекомендовала соотношение 1 к 3, для морозов от -10 до -20 — один к одному, а для температур до -30 градусов Цельсия следовало смешивать три части «Обзора» с одной частью воды.

Повторимся, эта метаноловая «незамерзайка» полагалась лишь машинам автохозяйств. Что не мешало находчивым завхозам этих организаций сбывать её из-под полы «своим людям» — знакомым автовладельцам и их друзьям.

Подручные средства

«Обзор» появился в природе лишь после 1987 года и отнюдь не в том количестве, чтобы быть массовым продуктом. Большинство владельцев «Волг», «Жигулей» и «Москвичей» продолжали тогда, как и раньше, обходиться зимой без специализированных «незамерзаек» вообще.

Некоторые автомобилисты всю зиму ездили с пустым бачком омывателя. Соль на дороги тогда не сыпали, а от чистого снега стекло особо-то и не пачкалось. В крайнем случае всегда можно было остановиться и протереть его специально припасённой тряпкой. Или накидать на «лобовик» снега с обочины. Чтобы он там растаял и помог «дворникам» смахнуть грязь.

В особо тяжёлых случаях (или при наличии достаточного количества средств в кошельке) автовладельцы заливали в омыватель самую дешёвую водку. Она содержит 40% этилового спирта. С морозами примерно до -15 по Цельсию такая импровизированная «незамерзайка» справляется прекрасно.

Медики, работники химических и прочих производств, имевшие доступ к плохо контролируемым государственным запасам этилового, метилового или изопропилового спиртов, имели возможность потихоньку «приватизировать» такую жидкость и использовать её в качестве «незамерзайки». Хотя этиловый спирт в советские времена гораздо выгоднее было использовать в качестве универсальной валюты для получения дефицитных товаров и услуг, нежели бездарно лить его в омыватель.

Некоторые автомобилисты пробовали использовать в качестве «незамерзайки» советский антифриз для системы охлаждения двигателя под названием «Тосол». Такой метод можно применять лишь в самом крайнем случае. Поскольку эта жидкость, хоть и не замерзает на морозе, но сама по себе не вполне прозрачная и маслянистая. Обзор через стекло, по которому размазан «Тосол», мягко говоря, так себе.

Рукастые и склонные к самостоятельному конструированию автовладельцы мастерили самодельные системы подогрева омывателя. Устанавливали в бачок нечто вроде кипятильника, питающегося от бортовой электросети машины. Устройство не давало замерзать воде в бачке. Следует заметить, что подобные девайсы были большой редкостью, поскольку изготавливались кустарно.

Некоторые автовладельцы практиковали следующий способ профилактики обмерзания лобового стекла. Набивали в носок или в марлевый мешочек обычную пищевую соль и натирали им стекло. На какое-то время помогало. Эффект связан с тем, что при таком натирании мельчайшие крупицы соли попадают на стекло. Снег или лёд при взаимодействии с солью тают. По тому же принципу работают противогололёдные реагенты, которыми зимой обрабатывают дороги. Так вот, раствор из «носочной» соли на стекле образует тончайшую плёнку жидкости, не давая образовываться наледи. Надолго такой обработки не хватает, разумеется. Но это лучше, чем вообще ничего в зимних условиях.

Выводы

В СССР зимой водитель должен был постоянно преодолевать трудности, о которых современному автовладельцу не приходится даже задумываться. Но знать о тех проблемах и о методах их преодоления полезно и сейчас. Мало ли — вдруг окажешься без «незамерзайки» в бачке и вдали от ближайшего магазина…