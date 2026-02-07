Итальянцы сделали это по-своему: чем автопарк Олимпиады-2026 удивил мир

Вчера в итальянском Милане вспыхнул огонь XXV зимних Олимпийских игр. Пока мир будет следить за спортивными подвигами, по заснеженным дорогам Апеннин будет курсировать новый, бесшумный автопарк. Он продолжит давнюю и увлекательную традицию, где автомобили становятся полноправными участниками олимпийской саги. И эта история полна ярких красок, дерзких экспериментов и неожиданных поворотов.

© China Photos/Getty Images

Итальянский электрический флот 2026

Формирование автопарка игр 2026 года стало логичным продолжением национальной гордости. Италия, колыбель автодизайна, доверила миссию концерну Stellantis и его легендарным брендам. Около трёх тысяч автомобилей с явным акцентом на электромобили и гибриды — готовы к работе.

© Comitato Olimpico Nazionale

Лицом представительского флота выступит гибридный кроссовер Alfa Romeo Tonale, а массовые перевозки персонала лягут на плечи нового электрического Fiat 600e. Особый символизм чувствуется в участии Lancia Ypsilon в первой полностью электрической ипостаси — она знаменует долгожданное возрождение культового бренда. Для VIP-гостей приготовлены престижные Maserati: электрические Grecale Folgore и GranTurismo Folgore.

Но истинной коллекционной жемчужиной станет лимитированная серия Abarth 600e Competizione «Milano Cortina 2026». Всего пятьдесят экземпляров в ярком апельсиновом цвете Shock Orange с чёрной крышей и олимпийской графикой, оснащённых мотором в 280 лошадиных сил, напомнят, что спорт и скорость всегда идут рука об руку.

© Stellantis

Интересно, что эстафета Олимпийского огня в этом году прошла через исторический завод Fiat Mirafiori в Турине, подчеркнув таким образом символическую связь с играми 2006 года, где официальным автомобилем был полноприводный Fiat Sedici, чье название «шестнадцать» остроумно намекало на формулу 4x4.

В названии — дух места: автомобили-посвящения

Связь автомобильного мира с Олимпиадами часто проявлялась в самой поэтичной форме — через имя. Яркий пример — Ford Cortina, модель, чьё название вдохновлено итальянским курортом Кортина-д’Ампеццо, принимавшим игры 1956 года. В 1964 году Ford провёл головокружительный рекламный трюк, спустив девятнадцать этих машин по настоящей бобслейной трассе с участием чемпиона Джима Кларка, доказав их прочность и управляемость.

© Ford (archive)

Американский Plymouth Sapporo, клон японского Mitsubishi Galant, получил имя в честь города Саппоро, столицы игр 1972 года. Но первым в этой своеобразной номинации стал немецкий Opel Olympia, представленный еще в 1935 году и названный в честь предстоящих летних игр 1936 года в Берлине. Эта модель задала тон, показав, что олимпийская тема может стать мощным маркетинговым и культурным символом для автомобиля.

Лимитированные олимпийские коллекции

Помимо имен, автопроизводители выражали свою поддержку играм через выпуск специальных серий. Пожалуй, самым масштабным проектом такого рода стала серия Renault Olympique 92.

К Белой Олимпиаде в Альбервиле французский автопроизводитель выпустил лимитированные версии моделей Clio, Espace, 19 и других, окрашенных в особый «ледниковый белый» цвет с логотипами игр, превратив обычный транспорт в коллекционные артефакты. Всего порядка 1 500 экземпляров.

Эта традиция жива: в 2002 году Rover выпускал серию «Olympic Impression» для поддержки британской сборной, а General Motors неоднократно радовала фанатов моделями Buick Regal Olympic Edition.

© Buick

Автопарки, которые видели историю

Особая страница — это специальные автопарки, создававшиеся для самих игр. В 2002 году Chevrolet Avalanche стал верным спутником эстафеты олимпийского огня в Солт-Лейк-Сити, проехав через сорок шесть штатов. В 2010 году организаторам Олимпиады в Ванкувере General Motors предоставил целых четыре тысячи шестьсот автомобилей, включая Chevrolet Equinox и Tahoe, которые после игр продавались с памятными медальонами. А в 1994 году норвежский Лиллехаммер украсила партия белых Volvo 850, ставших мобильными символами тех игр.

Но, возможно, самый экстремальный проект родился к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Volkswagen создал три уникальных «монстр-трака» на базе Amarok, подготовленных ателье Arctic Trucks. С 44-дюймовыми колёсами и усиленной подвеской они совершили невероятную экспедицию через всю Россию, от Москвы до Камчатки, установив рекорд Гиннесса за самый длинный внедорожный маршрут в одной стране. Это была не просто пиар-акция, а настоящий подвиг инженерной мысли и водительского мастерства.

© Volkswagen

За гранью транспорта: когда автогиганты создают спортивный инвентарь

Иногда участие автопроизводителей в Олимпийском движении выходило за рамки простого спонсорства: они вторгались в саму суть спорта. Так, концерн BMW, известный своими инженерными инновациями, применил технологии из автоспорта для разработки бобслейного болида сборной США к играм в Сочи. Используя аэродинамическую трубу для тестирования своих гоночных машин и композитные материалы, инженеры создали скоростной боб из углепластика, который помог американской команде добиться успеха после долгого перерыва.

А культовое британское шоу Top Gear в свойственной ему манере посвятило Зимним Олимпиадам целый спецвыпуск в 2006 году, где ведущие с юмором и риском для техники пытались заставить старый Mini прыгнуть с лыжного трамплина в Лиллехаммере при помощи ракетных ускорителей, бросив вызов и физике, и здравому смыслу.

© Colrowe/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org; Top Gear

История длиною в столетие

Связь автомобилей и игр давняя и простая. Это всегда была история не только про перевозки, но и про инженерные решения, смелые идеи и иногда — просто удачный маркетинг.

Машины на играх делали всё: возили атлетов, участвовали в безумных рекламных трюках, становились коллекционными сериями, а однажды даже выступили в бобслее. Они отражали своё время: массивные внедорожники нулевых, белые универсалы девяностых.

В этом году по дорогам зимней Олимпиады едут итальянские электромобили и гибриды. История просто повторяется на новом витке.