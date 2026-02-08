Секретные доходы советских таксистов: что знали, но молчали

Вот почему профессия таксиста считалась престижной в СССР
В отличии от наших дней в советские времена работа в такси считалась одной из самых престижных среди массовых рабочих профессий. «Рамблер/авто» рассказывает почему так было.
Таксисты в глазах большинства горожан были своего рода обособленной кастой – со своими правилами, стилем жизни и, что немаловажно, достатком существенно выше среднего. Такому положению вещей способствовали объективные условия.
Легковых машин было в принципе мало на дорогах. А ГАЗ-24 «Волга», работавших в качестве таксомоторов в период позднего СССР, еще меньше. Поэтому «поймать такси» на улице в те времена было непростой задачей. Как и заказать по телефону.
Машин было физически немного и спрос всегда сильно превышал предложение. Несмотря даже на то, что поездка на «Волге» с шашечками на борту была недешёвым удовольствием. Для сравнения скажем, что проезд в трамвае тогда стоил 3 копейки. А только за подачу такси пассажир платил 20 копеек и потом по 2 копейки за каждый километр дороги. Их, кстати, отсчитывал специальный механический счетчик, установленный в салоне.
Поэтому рядовой гражданин пользовался такси, как правило, в исключительных случаях: чтобы вовремя добраться с большим багажом до железнодорожного вокзала, встретить родственника из больницы, перевезти что-то крупногабаритное и т.п.
Как работали таксисты в СССР
Таксисты выезжали из автопарка на смену, длившуюся 12-14 часов и, по возвращении, должны были сдать в парке машину и «план» – определенную сумму заработанных денег. Таким образом, на время смены таксист получал в своё практически бесконтрольное распоряжение дорогой и дефицитный ресурс – таксомотор. Естественно, что он старался выжать из него максимум личной выгоды, укладывая всё заработанное сверх плана в свой личный карман.
Приемы работы советских таксистов в СССР
- Оплата не по счетчику
Таксист мог просто взять и отказаться ехать по маршруту, предлагаемому пассажиром. Например, под предлогом, что ему не выгодно возвращаться «порожняком» из конечной точки. А за сумму, вдвое-втрое превышавшую показания счетчика – пожалуйста! Это называлось «двойной» или «тройной счетчик». Либо вовсе объявлял пассажиру стоимость будущей поездки «из головы», без привязки к километрам пробега.
- Езда по кругу
Если в машину садился клиент, не знающий дорогу (например, приезжий из другого города), таксист мог возить его кругами, наматывая дополнительные километры и, соответственно, рубли на счетчике.
- На обнулённый счетчик
Если после высадки одного пассажира в машину сразу же садился другой – например, около железнодорожного вокзала – таксист «забывал» обнулить и включить заново счетчик. Пользуясь невнимательностью клиента, таксист получал со второго пассажира еще и повторную оплату поездки первого.
- Таксомотор для «своих»
Некоторые таксисты оставляли обеспеченным клиентам свой личный номер телефона. Чтобы те могли вызвать именно его, в обход официальной диспетчерской. Такая поездка, естественно, стоила пассажиру гораздо дороже чем по счетчику. Но зато у него всегда под рукой был таксомотор, готовый везти его когда угодно и куда угодно.
- Криминальные дела
Все знали, что у таксистов в любое время суток можно было приобрести алкоголь. Втридорога, разумеется. Зато, например, не надо ждать утра, когда откроются продуктовые магазины с вино-водочными отделами. Особенно пышным цветом торговля алкоголем «из багажника» такси расцвела на самом излете СССР, в период горбачевской «борьбы с алкоголизмом» и сухого закона, когда был жёсткий дефицит водки на прилавках торговых точек.
Сколько зарабатывали таксисты в СССР
Официальная зарплата таксиста во времена позднего СССР достигала 200 рублей в месяц. Примерно столько платили квалифицированному инженеру на заводе. Кроме того, даже без хитрых приёмчиков и околокриминальных делишек, таксист мог привезти со смены сверх плана (то есть себе в карман) от 25 до 50 рублей. В итоге в месяц московский таксист зарабатывал порядка 400-500 рублей. Что было сопоставимо с уровнем дохода профессора ВУЗа или заместителя министра.
У таксиста, как правило, были «связи» (то есть возможность обратиться за помощью) среди представителей таких профессий как работники торговли, сферы услуг и культуры, а также правоохранители и тому подобная публика. Так что таксист мог не только много заработать, но и имел возможность хорошо тратиться, в отличии от большинства рядовых граждан, страдавших от тотального дефицита.
Водители могли «по знакомству» приобрести недоступную для простых смертных иностранную бытовую технику, мебель или импортную одежду. А ещё без многолетнего ожидания в очереди страждущих стать владельцем личной машины. Или приобрести так называемую «кооперативную» квартиру и провести отпуск на море в престижном доме отдыха.
При этом, в работе таксистов были и свои минусы, а также откровенно-опасные аспекты. В отличии нашего времени, чтобы стать таксистом в СССР нужно было полгода отучиться в специализированном учебном комбинате. А ещё успешно сдать по его окончании экзамены, включавшие в себя еще и аттестацию на права. Кроме того, в дальнейшем необходимо было регулярно подтверждать профессиональную квалификацию.
В процессе работы таксисту приходилось «делиться» своими неофициальными заработками. В частности, платить мойщикам автокомбината, чтобы хорошо и вовремя мыли его машину. Следовало «отстегивать» и ремонтникам – чтобы те быстро и качественно чинили и обслуживали его рабочую «Волгу». Нужно было регулярно «благодарить» деньгами и начальника автоколонны, чтобы тот закрепил за таксистом свежую машину.
Кроме того, про «левые» заработки таксистов и их методы прекрасно знали не только правоохранительные органы, которые периодически их ловили за руку, но и криминальные элементы, пытавшиеся грабить их грабить прямо на дороге. «Извозчиков», связавшихся с торговлей «из-под полы» бандиты шантажировали и вынуждали регулярно платить «дань» якобы «за защиту». Ведь жертвы подобного вымогательства не могли обратиться в правоохранительные органы, не признавшись в собственных «грехах».
Главное
Советский таксист был прекрасно обеспечен материально – по сравнению со среднестатистическим жителем СССР. Но за уровень жизни заметно выше среднего ему приходилось рисковать, Порой даже жизнью и здоровьем.