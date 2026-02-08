Секретные доходы советских таксистов: что знали, но молчали

В отличии от наших дней в советские времена работа в такси считалась одной из самых престижных среди массовых рабочих профессий. «Рамблер/авто» рассказывает почему так было.

Таксисты в глазах большинства горожан были своего рода обособленной кастой – со своими правилами, стилем жизни и, что немаловажно, достатком существенно выше среднего. Такому положению вещей способствовали объективные условия.

Легковых машин было в принципе мало на дорогах. А ГАЗ-24 «Волга», работавших в качестве таксомоторов в период позднего СССР, еще меньше. Поэтому «поймать такси» на улице в те времена было непростой задачей. Как и заказать по телефону.

Машин было физически немного и спрос всегда сильно превышал предложение. Несмотря даже на то, что поездка на «Волге» с шашечками на борту была недешёвым удовольствием. Для сравнения скажем, что проезд в трамвае тогда стоил 3 копейки. А только за подачу такси пассажир платил 20 копеек и потом по 2 копейки за каждый километр дороги. Их, кстати, отсчитывал специальный механический счетчик, установленный в салоне.

Поэтому рядовой гражданин пользовался такси, как правило, в исключительных случаях: чтобы вовремя добраться с большим багажом до железнодорожного вокзала, встретить родственника из больницы, перевезти что-то крупногабаритное и т.п.

Как работали таксисты в СССР

Таксисты выезжали из автопарка на смену, длившуюся 12-14 часов и, по возвращении, должны были сдать в парке машину и «план» – определенную сумму заработанных денег. Таким образом, на время смены таксист получал в своё практически бесконтрольное распоряжение дорогой и дефицитный ресурс – таксомотор. Естественно, что он старался выжать из него максимум личной выгоды, укладывая всё заработанное сверх плана в свой личный карман.

Приемы работы советских таксистов в СССР

Оплата не по счетчику

Таксист мог просто взять и отказаться ехать по маршруту, предлагаемому пассажиром. Например, под предлогом, что ему не выгодно возвращаться «порожняком» из конечной точки. А за сумму, вдвое-втрое превышавшую показания счетчика – пожалуйста! Это называлось «двойной» или «тройной счетчик». Либо вовсе объявлял пассажиру стоимость будущей поездки «из головы», без привязки к километрам пробега.

Езда по кругу

Если в машину садился клиент, не знающий дорогу (например, приезжий из другого города), таксист мог возить его кругами, наматывая дополнительные километры и, соответственно, рубли на счетчике.

На обнулённый счетчик

Если после высадки одного пассажира в машину сразу же садился другой – например, около железнодорожного вокзала – таксист «забывал» обнулить и включить заново счетчик. Пользуясь невнимательностью клиента, таксист получал со второго пассажира еще и повторную оплату поездки первого.

Таксомотор для «своих»

Некоторые таксисты оставляли обеспеченным клиентам свой личный номер телефона. Чтобы те могли вызвать именно его, в обход официальной диспетчерской. Такая поездка, естественно, стоила пассажиру гораздо дороже чем по счетчику. Но зато у него всегда под рукой был таксомотор, готовый везти его когда угодно и куда угодно.

Криминальные дела

Все знали, что у таксистов в любое время суток можно было приобрести алкоголь. Втридорога, разумеется. Зато, например, не надо ждать утра, когда откроются продуктовые магазины с вино-водочными отделами. Особенно пышным цветом торговля алкоголем «из багажника» такси расцвела на самом излете СССР, в период горбачевской «борьбы с алкоголизмом» и сухого закона, когда был жёсткий дефицит водки на прилавках торговых точек.

Сколько зарабатывали таксисты в СССР

Официальная зарплата таксиста во времена позднего СССР достигала 200 рублей в месяц. Примерно столько платили квалифицированному инженеру на заводе. Кроме того, даже без хитрых приёмчиков и околокриминальных делишек, таксист мог привезти со смены сверх плана (то есть себе в карман) от 25 до 50 рублей. В итоге в месяц московский таксист зарабатывал порядка 400-500 рублей. Что было сопоставимо с уровнем дохода профессора ВУЗа или заместителя министра.

У таксиста, как правило, были «связи» (то есть возможность обратиться за помощью) среди представителей таких профессий как работники торговли, сферы услуг и культуры, а также правоохранители и тому подобная публика. Так что таксист мог не только много заработать, но и имел возможность хорошо тратиться, в отличии от большинства рядовых граждан, страдавших от тотального дефицита.

Водители могли «по знакомству» приобрести недоступную для простых смертных иностранную бытовую технику, мебель или импортную одежду. А ещё без многолетнего ожидания в очереди страждущих стать владельцем личной машины. Или приобрести так называемую «кооперативную» квартиру и провести отпуск на море в престижном доме отдыха.

При этом, в работе таксистов были и свои минусы, а также откровенно-опасные аспекты. В отличии нашего времени, чтобы стать таксистом в СССР нужно было полгода отучиться в специализированном учебном комбинате. А ещё успешно сдать по его окончании экзамены, включавшие в себя еще и аттестацию на права. Кроме того, в дальнейшем необходимо было регулярно подтверждать профессиональную квалификацию.

В процессе работы таксисту приходилось «делиться» своими неофициальными заработками. В частности, платить мойщикам автокомбината, чтобы хорошо и вовремя мыли его машину. Следовало «отстегивать» и ремонтникам – чтобы те быстро и качественно чинили и обслуживали его рабочую «Волгу». Нужно было регулярно «благодарить» деньгами и начальника автоколонны, чтобы тот закрепил за таксистом свежую машину.

Кроме того, про «левые» заработки таксистов и их методы прекрасно знали не только правоохранительные органы, которые периодически их ловили за руку, но и криминальные элементы, пытавшиеся грабить их грабить прямо на дороге. «Извозчиков», связавшихся с торговлей «из-под полы» бандиты шантажировали и вынуждали регулярно платить «дань» якобы «за защиту». Ведь жертвы подобного вымогательства не могли обратиться в правоохранительные органы, не признавшись в собственных «грехах».

Главное

Советский таксист был прекрасно обеспечен материально – по сравнению со среднестатистическим жителем СССР. Но за уровень жизни заметно выше среднего ему приходилось рисковать, Порой даже жизнью и здоровьем.