Ленты, кольца, пупс: как влюбленные украшали авто на свадьбу в СССР

Как и сейчас, свадьба в СССР, помимо официального оформления брака, для многих влюблённых пар становилась своего рода статусным мероприятием. И машины в этом романтическом торжестве играли одну из ведущих ролей. «Рамблер/авто» рассказывает о роли и особенностях свадебного транспорта в советские времена и первые постсоветские годы.

© Jacques PRAYER/Gamma-Rapho via Getty Images

На чем ездили жениться

Подавляющее большинство советских граждан автомобиля не имели. Личная легковушка была доступна лишь представителям обеспеченной и очень небольшой прослойки населения: части партийно-государственного аппарата, хозяйственникам, наиболее успешным представителям интеллигенции (именитым учёным, известным деятелям искусства и т.д.).

Но машина (а лучше – машины) на свадьбе считалась практически обязательным атрибутом во всех слоях советского общества. На них должны были ехать в ЗАГС и из него жених с невестой, а также родители молодых, друзья жениха и подружки невесты.

На селе гости из соседней деревни могли приехать, стоя в кузове колхозного «ЗиЛа» или набившись в салон автобуса ПАЗ-652. А молодых до ЗАГСа и обратно по раскисшей грунтовке вполне могли отвезти на ГАЗ-69 или «УАЗике» председателя колхоза.

А в городах, с их асфальтом, в свадебном кортеже использовались легковые модели. Помимо машин приглашенных родственников и знакомых, самыми престижными в колонне должны были быть авто жениха и невесты. Было принято, что в ЗАГС молодые приезжают порознь. Жених в компании друзей, а невеста с подружками.

© Олег Макаров/РИА Новости

Свадебные «флагманы»

Во времена СССР в роли «флагманов» свадебного кортежа использовались как правило «Волги» и «Чайки». Совсем-совсем избранные, благодаря положению в советской иерархии или связям, могли «достать» для свадебного кортежа, например, правительственный ЗИЛ-111.

Простые же люди чаще всего довольствовались уже упомянутыми «Волгами» – сначала ГАЗ-21, а позднее ГАЗ-24. Во-первых, их было относительно много. А во-вторых, это было существенно дешевле, чем заказывать «Чайку» или ЗИЛ.

Судите сами. Например, в Москве свадебную машину можно было арендовать в «Автокомбинате №1 Мосавтолегтранса». В конце 1980-х аренда свадебной «Волги» (ГАЗ-24) стоила 5 руб/час, а «Чайки» (ГАЗ-13) уже 8 руб/час.

© Shepard Sherbell/CORBIS SABA/Corbis via Getty Images

Работники крупных предприятий, обладающих собственным автопарком, могли иной раз здорово сэкономить на автотранспорте. Большой завод или ведомство вполне могло на весь день выделить в распоряжения «брачующегося сотрудника» пару своих «Волг» или, скажем, автобус для транспортировки гостей и родственников.

Украшение свадебных машин

Свадебную машину от прочих должен был отличать соответствующий торжеству декор. Даже если это был не ЗИЛ-111 на улицах Москвы, а простой совхозный «Газон» (так называли бортовой ГАЗ-51).

У всех автомобилей в обязательном порядке обтягивали яркими лентами капот. У легковушек – еще и багажник. Машину украшали цветами и воздушными шарами. И, самое главное, на автомобиль устанавливали два кольца, символизировавших бракосочетание. Иногда их крепили на крыше, иногда – на капоте.

© Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Кольца, как правило, брали в аренду. В отличии от другого крайне важного атрибута – куклы или большого пупса, водружаемого на край капота или радиаторную решётку машины невесты. Кукла должна была быть наряжена в платье невесты и как можно более надежно прикреплена к машине.

С ней также было связано несколько примет, касавшихся будущей семейной жизни новой «ячейки общества».

Если куклу потеряли по дороге, – брак развалится или у пары не будет детей.

Если кукла по пути перекосилась – в браке у молодых все пойдет наперекосяк.

Если к кукле потянулся ребенок – значит у пары точно будут дети. Причем первенец – того же пола что и заинтересовавшееся куклой чадо.

Куклу с капота нельзя использовать повторно, она должна храниться в семье.

© Шидловский/РИА Новости

Считается, что кукла на капоте пришла из старой языческой свадебной традиции. О чём в СССР (как и сейчас, кстати) мало кто знал. В старину в деревнях для украшения повозки молодых изготавливали специальную парную куклу, которая называлась «неразлучники». Она состояла из двух фигурок, мужской и женской, у которых одна рука была общая. Кукла считалась оберегом от злых сил, защищавшим семью. После свадьбы эта кукла устанавливалась в красном углу избы.

На Кавказе свадебный кортеж зачастую обходился без кукол. Но зато все машины должны были быть украшены шелковыми платками. Их, как правило, натягивали и закрепляли на капоте. После свадьбы платок оставляли на память водителю.

Либо на крыши машин привязывали ковры. Это был ещё один опознавательный знак автомобиля из свадебного кортежа.

«Ритуальные» посещения

Машина на свадьбе была необходима не только для поездки в ЗАГС, а затем в ресторан или домой. Зачастую обязательным пунктом «свадебной программы» было посещение новобрачными какого-нибудь местного памятного объекта – Вечного Огня, знакового городского памятника, площади и т.д. Без машины в подобную локацию молодым попасть было бы затруднительно.

© Алексей Федосеев/РИА Новости

Что сейчас?

После развала СССР, в 1990-х в Россию хлынул поток совершенно разных иномарок. Проблемы с поиском подходящего «флагмана» для свадебного кортежа исчезли. Скорей наоборот, стало сложно остановить выбор на той или иной модели.

Одно время было модно играть свадьбу с удлиненным вариантом крупных легковых моделей – так называемых «стретч-лимузинов». Чаще всего их изготавливали на базе «американцев» – седанов Lincoln, внедорожников Hummer и им подобных моделей.

© Giovanni Mereghetti/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Некоторые пары предпочитали использовать в качестве свадебных машин представительских «немцев» вроде Mercedes-Benz S-класса или Maybach.

Сейчас же любители экзотики отправляются в ЗАГС на кастомных легковушках, существующих порой в единственном экземпляре. А кое-кто ностальгирует по эстетике «совка» и арендует для своей свадьбы отреставрированные ГАЗ-24 «Волга» или ГАЗ-13 «Чайка».

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Стандарты свадебных машин со временем менялись. Но практически неизменными остался стиль их оформления. Аксессуары могут быть дороже или скромнее, их может быть больше или меньше. Но в любом случае ленты, свадебные кольца, куклы на капоте, цветы, воздушные шары, иногда даже колокольчики продолжают оставаться автомобильными атрибутами любого бракосочетания.