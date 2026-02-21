Лучшие «Жигули»: собраны редкие фото и факты о легендарной «шестёрке»

Когда говорят о классических «Жигулях», первым делом всплывает образ «шестёрки» — ВАЗ-2106. Этот автомобиль, появившийся в середине 1970-х, открыл советским гражданам массовый доступ к личному автомобилю и стал одним из главных символов эпохи застоя.

© Avtoexport

Разработка ВАЗ-2106 стартовала в 1974 году в Центре стиля Волжского автозавода. Проект проходил под внутренним обозначением «21031» — по аналогии с недавно поставленным на конвейер ВАЗ-21011. Перед конструкторами стояла прагматичная задача: обновить ВАЗ-2103, сократив применение дорогостоящих хромированных и металлизированных элементов, а также привести светотехнику в соответствие с актуальными европейскими требованиями, не увеличивая себестоимость авто.

Экстерьер: меньше хрома, больше пластика

Внешний облик, выполненный в характерной для середины 1970-х стилистике с активным использованием чёрного пластика, разработал Владимир Антипин; задние фонари спроектировал Владислав Степанов. Переработке подверглись ключевые элементы кузова. Передняя часть получила раздельные «очки» фар, а решётка радиатора стала пластмассовой (на ранних экземплярах её дополнительно хромировали). На крышке багажника появилась крупная утопленная ниша под номерной знак прямоугольной формы. Бамперы лишились массивных металлических «клыков» — они стали компактнее и выполнялись из пластика, как и отдельные угловые элементы.

© Avtoexport

Обновились колпаки колёс, боковые повторители поворотов стали крупнее и прямоугольнее; на ранних машинах задние крылья дополнялись красными катафотами, а на части экспортных версий — габаритными огнями аналогичной формы. Вентиляционные решётки и фирменная эмблема также изменились: заводской знак вписали в чёрный прямоугольник (схожий приём применялся ранее на ВАЗ-21011, но там эмблема была крупнее и с красным фоном).

Задняя светотехника стала технической новацией. Впервые в советской практике все секции — указатели поворота, габариты, стоп-сигналы, фонари заднего хода и катафоты — были объединены в едином корпусе. Более того, по воспоминаниям Антипина, конструктивное совмещение обоих задних фонарей с подсветкой номерного знака было редким решением даже по мировым меркам и рассматривалось как потенциально патентоспособное.

© АВТОВАЗ

Интерьер: вязь, велюр и подголовники

Интерьер модернизировали не менее тщательно. Обивка дверей получила обновлённую отделку, а на кнопке рулевого колеса появилась декоративная вязь с эмблемой завода в центре. С 1977 года начали устанавливать новые подлокотники (ранее использовались элементы от ВАЗ-2103). Сиденья получили цельновелюровую верхнюю часть, а передние — регулируемые по высоте подголовники. В упрощённом исполнении допускалась установка сидений от ВАЗ-2103, но с обязательными передними подголовниками.

© АВТОВАЗ

В перечень органов управления добавили кнопку аварийной сигнализации, подрулевой переключатель омывателя ветрового стекла и реостат подсветки приборной панели. На центральной консоли разместили отдельную контрольную лампу уровня тормозной жидкости (в отличие от ВАЗ-2103, где этот сигнал был совмещён с индикатором стояночного тормоза). Более оснащённые версии комплектовались радиоприёмником, обогревом заднего стекла и задним противотуманным фонарём красного цвета, установленным под бампером — слева либо справа на праворульных экспортных вариантах.

© АВТОВАЗ

Двигатель: больше мощности и момента

Для новой модели подготовили модифицированный двигатель на базе агрегата ВАЗ-2103. По примеру мотора 21011 диаметр цилиндров увеличили с 76 до 79 мм, что позволило довести рабочий объём до 1,57 литра. Длинноходная версия обеспечивала примерно на 12% больший крутящий момент по сравнению с исходным двигателем, причём максимум достигался на менее высоких оборотах. Однако максимальная мощность по тогдашней «брутто»-методике составила 79 л. с. вместо расчётных 80. Причина крылась в сохранённой без изменений системе впуска, унифицированной с другими моторами семейства.

Трансмиссию адаптировали под новые характеристики: сначала разработали специальную коробку передач с пониженными передаточными числами на первых трёх ступенях, затем часть автомобилей начали оснащать редуктором с главной передачей с передаточным отношением 3,9. Усилили и сцепление — увеличили жёсткость диафрагменной пружины и площадь фрикционных накладок. В дальнейшем этот силовой агрегат с минимальными доработками применили на ВАЗ-2121 «Нива». К слову, от «шестёрки» внедорожник унаследовал также комплект задней светотехники и подголовники передних сидений.

© АВТОВАЗ

Эволюция длиною в 30 лет

Как и ВАЗ-2103, новая модель предполагалась в нескольких версиях с различной мощностью двигателей, а кузов конструктивно допускал исполнение с правым рулём для экспортных рынков. При этом запуск модернизированной машины не означал немедленного прекращения выпуска предшественницы. По аналогии с ВАЗ-2101/21011, стратегия завода предусматривала параллельное производство нескольких близких моделей. Так, к началу 1980-х ВАЗ одновременно выпускал сразу три «люксовых» автомобиля классического семейства — 2103, 2106 и позднее 2107, что позволяло гибко реагировать на спрос и ценовые ожидания покупателей.

История ВАЗ-2106 начнётся в 1975 году, когда на мощностях Волжского автозавода стартует серийное производство модели. В народе она практически сразу получит прозвище «шестёрка». Первые машины собрали под конец 1975-го, а серийный выпуск начался 21 февраля 1976 года. Уже 28 декабря 1976 года одна из «шестёрок» стала трёхмиллионным автомобилем, выпущенным предприятием, а 3 июня 1978 года — четырёхмиллионным. В сентябре 1977-го модель была удостоена государственного Знака качества, что подчеркнуло её статус в линейке.

За годы выпуска конструкция и оснащение неоднократно корректировались, главным образом в сторону упрощения и удешевления. После прекращения производства ВАЗ-2103 «шестёрка» частично унаследовала изменения в наружной отделке: поясные молдинги получили концевые фиксаторы, вместо хромированных нижних элементов появились чёрные пластиковые, исчезла декоративная окантовка колёсных арок. От хрома постепенно отказались и в оформлении боковой светотехники — рамок указателей поворота и катафотов на задних крыльях (сами катафоты упразднили в 1987 году).

© АВТОВАЗ

Технические заимствования также стали частью эволюции модели. В 1986 году автомобиль получил задние тормозные механизмы от ВАЗ-2105, а годом позже — и коробку передач от этой же модели. От «пятёрки» позаимствовали и вентиляционные решётки задних стоек кузова. К концу 1980-х исчезло хромирование водостоков, а в 1990 году на части машин начали устанавливать ступичные колпачки вместо полноразмерных декоративных колпаков. Позднее отказались и от грязезащитных накладок между кузовом и бамперами. Фон заводской эмблемы сменился с вишнёвого на чёрный.

Салон также постепенно упрощался. Со временем исчезли декоративные элементы «под хром» и «под дерево», сократилось разнообразие цветовых решений обивки. В 1992 году, в рамках очередного этапа снижения себестоимости, завод предпринял попытку убрать боковые молдинги, однако от этого решения вскоре отказались.

Во второй половине 1990-х в оснащении появились инерционные ремни безопасности, рулевое колесо от поздних модификаций семейства 2105, штатный задний противотуманный фонарь и, в качестве опции, передние электростеклоподъёмники. Машины последних лет выпуска лишились хромированных ободков задних фонарей; часто без покрытия оставалась и решётка радиатора. Автомобили ижевской сборки комплектовались передними сиденьями от ИЖ-2126.

В период с 1976 по 1982 год ВАЗ-2106 считался самой престижной моделью в гамме «Жигулей». Этот седан воспринимался как более комфортабельный и надёжный автомобиль по сравнению с другими версиями классического семейства, что укрепило его репутацию на внутреннем рынке.

© Андрей Соломонов/РИА Новости

До 2001 года «шестёрку» выпускали в Тольятти (последний экземпляр тольяттинской сборки сошёл с конвейера 28 декабря 2001 года.), но уже с конца 1990-х производство начали поэтапно переносить и на другие площадки. Так, в 1998 году часть выпуска была организована на предприятии «Рослада» в Сызрани. В 2001 производство развернули на заводе «Анто-Рус» в Херсоне, а в 2002 году — на «ИжАвто» в Ижевске, где модель продержалась на конвейере до окончательного снятия с производства в 2006 году.

В общей сложности на разных предприятиях было произведено более 4,3 миллиона ВАЗ-2106 — это один из самых массовых автомобилей в истории СССР, России и стран СНГ.

Коллекционной ценностью «шестёрка» пока не стала, поскольку машина ещё достаточно часто встречается на дорогах в силу огромного тиража, но автоэнтузиасты и реставраторы по всей России уже стремятся сохранить оригинальные экземпляры, а автомобиль постепенно занимает место в музейных экспозициях, автопробегах и ретро-фестивалях. Его влияние на развитие отечественного автопрома и автомобильную культуру невозможно переоценить. ВАЗ-2106 стал символом целой эпохи, а его наследие ощущается и в современных автомобилях Lada.