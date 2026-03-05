Автогонщица Ирина Сидоркова — о стереотипах, женских радостях и «читерстве»

16 лет за рулем, 50–70 градусов жары в кабине, 12-часовые заезды на выносливость — это автоспорт глазами Ирины Сидорковой. А ещё — тонны стереотипов, обвинения в читерстве и супертермостойкая тушь для ресниц. И да, суп на кухне она разливает с большей осторожностью, чем проходит повороты на трассе.

Ирина Сидоркова рассказала о своём пути в автоспорте рамках проекта Сбера «Ты же девочка».

Ирина Сидоркова — российская автогонщица. Победительница первенства СМП РСКГ по кольцевым автомобильным гонкам в классе «Национальный Юниор». Победитель и призёр заездов чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе «Туринг-Лайт» и кубка России в классе «Супер-продакшн». Участница российского и испанского чемпионатов Формулы-4, а также азиатского чемпионата Формулы-3 2021 года. Участница женского формульного турнира W Series. Бронзовый призёр виртуального чемпионата W Series ESports League 2020 года.

Всё началось с мультфильма «Тачки». До этого я просто коллекционировала машинки, а после «Тачек» захотелось именно соревноваться. Увидела рекламу картодрома в Петрозаводске, уговорила папу отвезти — и тренер сказал, что получается неплохо.

У нас не было огромного бюджета на гонки. В 13 лет я перешла из картинга в кольцевые гонки на подготовленном Volkswagen Polo. Это нестандартный путь: обычно идут в Формулы. Пришлось осваивать ручную коробку и взрослый автомобиль — было непросто. Но именно это помогло двигаться дальше.

Если я выигрываю — значит «чит». А если проигрываю — «ну она же девочка». В интернете этого добра хватает. Но смешнее всего, когда критикуют свои же, из сферы — соперники и их окружение, а не посторонние.

В 15 лет я снялась в ролике у блогера Димы Гордеева, и в комментариях писали: «Так не бывает», «Это за деньги». Когда в 2018-м выиграла кольцевой чемпионат России среди юниоров, опять пошли разговоры про якобы «самую быструю машину». Хотя протоколы показывали, что на прямых моя скорость была ниже, чем у тех, кто громче всех кричал.

У меня нет никаких особых ритуалов, но перед гонкой я люблю побыть одна. Посидеть, послушать музыку, погулять. Правда, никаких ритуалов, просто одиночество, чтобы собраться.

Утром, до старта, когда вокруг медиа и зрители, хочется выглядеть аккуратно. Укладка, макияж — это про внимание к деталям. Но в машине всё это теряет смысл: летом в машине 50–70 градусов, обычный макияж просто стечёт. Единственное, что остаётся — термостойкая тушь для ресниц.

Автоспорт не отменяет обычных женских радостей. В свободное время я люблю спа, горячие растяжки, прогулки по магазинам. Родители с детства поддерживали меня во всём, так что комплексовать не пришлось.

Стереотипы? Люди часто не могут объяснить, почему автоспорт — «не женское дело». Просто им так кажется. При этом в мировых сериях всё больше девушек-инженеров, стратегов, механиков.

Гонки — это не просто «покатушки». За результатом стоит титаническая физическая и моральная работа: тренировки по два раза в день, подготовка к жаре, выносливость. В топ-сериях нагрузки у пилотов сравнимы с космонавтскими.

Перед гонкой мне нужен плейлист, чтобы переключить мысли. Люблю Robbie Williams «Supreme» и «Генералов песчаных карьеров» «Несчастного случая». Но иногда могу включить что угодно или вообще ничего. Главное — дать мозгу отвлечься.

Секунды перед стартом — пик волнения. Думаешь только о том, что случится в первом повороте. Но как только гаснет свет, волнение отпускает: ты просто включаешься в процесс и работаешь.

У меня есть два маркера, что всё началось. Первый — тишина в машине перед выездом из бокса. Второй — когда гаснет красный сигнал светофора. В этот момент начинается самое ответственное.

Люди иногда думают, что автоспорт — это легко и весело. Они не понимают, что такое гонки на выносливость: 4–6 часов за рулём, а в этом году будет рекорд — 12 часов подряд. Высокая скорость, концентрация, жара — это не развлечение.

С 12 лет я ездила на соревнования без родителей. В 16 переехала в Москву ради подготовки к чемпионату мира. Гонки сделали меня самостоятельной и научили не обращать внимания на чужие сомнения.

Автоспорт внешне кажется опаснее, чем есть. Карбоновая капсула, негорючая экипировка — мер безопасности много. Обжечься супом на кухне гораздо реальнее, чем травмироваться в гонке. Но попробуй объяснить это тем, кто привык видеть только картинку.

Если коротко про меня — «Я всё могу». Это не бравада, а убеждение: верить в себя, работать и получать результат. Я очень целеустремлённая.