Мотогонщица Екатерина Колпакова — о мотивации, опасных травмах и любви к точным наукам

Поездки с дедушкой, статьи из журналов и езда по треку — это дорога в мотоспорт Екатерины Колпаковой. А ещё постоянная борьба со стереотипами, безопасность, рождённая страхом, и постоянные кардионагрузки.

© Личный архив

Екатерина Колпакова рассказала «Рамблер/авто» о своём пути в мотогонках в рамках проекта Сбера «Ты же девочка».

Екатерина Колпакова — двукратная чемпионка России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе SSP300, победитель Международного турнира по шоссейно-кольцевым гонкам на Кубок Шанхайской организации сотрудничества, многократная рекордсменка «Байкальской мили», мастер спорта международного класса, IT-специалист, преподаватель.

По образованию я математик, по призванию — айтишник, но с детства люблю мотоциклы. Впервые на бензобаке своего «Минска» меня прокатил мой дедушка, когда мне было четыре года. Мне так нравились наши поездки по вечерним степям, что я уже в детстве знала, что когда-нибудь и у меня будет свой собственный мотоцикл. Так и случилось, когда я начала сама зарабатывать.

© Личный архив

О большой мотожизни узнавала из журнала «Мото», там были статьи и о мотоспорте. Но я всегда думала, что это всё далеко от меня, ведь где я — и где мотоспорт... Там-то профессионалы, которые гоняют с детства, а я ботан из Иркутска. Позже, когда переехала в Москву, поняла, что просто ездить по городу мне не нравится. Так впервые и попала на картодром, где тренировались кольцевики. И понеслось.

Сталкиваюсь ли с людьми, которые считают, что мотоспорт — не женское дело? Конечно! Но, как правило, среди диванных гонщиков. Если говорить о коллегах по гоночному цеху, то я заметила следующую корреляцию — чем больше человек живёт спортом, тем меньше он обращает внимание на пол соперника. Спортсменам нет дела до гендерных споров, они заняты тренировками и думают о результате. Для топовых гонщиков и тренеров нет мальчиков и девочек, есть только спортсмены.

© Личный архив

Сильнее ли мотивация у девушек из-за стереотипов… Кажется, что по-разному. Всё зависит от того, откуда идёт мотивация — изнутри или извне. У меня она шла в основном изнутри, и она без того была слишком сильна. Мне всегда хотелось доказать что-то в первую очередь себе лично, и я не думала о стереотипах вообще. Я пришла из IT, там нет гендерных стереотипов неравенства. Поэтому в ответ на очередные «иди ищи мужа в другом месте» я просто крутила пальцем у виска. Но для тех, кому важно мнение окружающих, выход — как в «Алисе в Стране чудес»: «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

© Личный архив

Может быть, я скучная, но у меня нет никаких предстартовых ритуалов. Просто стараюсь провести день так, чтобы эмоционально не перегореть. Признаюсь, сложно, если твою гонку ставят на конец дня. Тут надо постараться, чтобы не перегреться от впечатлений. Поэтому бывает так, что приезжаю на трек только к своей гонке.

Я в мотоспорте меньше 10 лет, поэтому не могу точно сказать, сильно ли изменилось отношение к девушкам. Но в последние годы вижу всё больше девушек, которые пробуют себя в трековой езде. И это не может не радовать.

© Личный архив

Мотогонщицы в первую очередь девушки, а девушки — очень разные. Я, например, очень люблю читать книги, особенно научные и исторические документалки. Нравится специализированный форум «Учёные против мифов». Люблю науку. Но хобби у всех разные. Кто-то ездит на велике, кто-то путешествует по разным странам, каждый раз выбирая новую, кто-то участвует в телешоу, а кто-то лепит зверей из полимерной глины.

Самый запоминающийся в гонках момент — тот день, когда я «выловила» хайсайд. Это такой тип падения, когда мотоцикл «выстреливает» тобой вверх, как из рогатки. Вот я и упала на асфальт с высоты метров двух, после чего пришлось еще знатно покувыркаться. «Только бы не позвоночник», — думала, когда меня везли в больницу в карете скорой помощи. «Отлом поперечных отростков двух поясничных позвонков», — сказал врач после томографии. При этом я умудрилась ещё и повредить нерв, что привело к нарушению чувствительности в ноге.

© Личный архив

Сейчас я полностью восстановилась — мне повезло. Но это падение полностью изменило моё отношение к спорту. Если до него я была без царя в голове и мне ничего не было страшно, то после этого поняла: страх делает тебя безопасным для себя и окружающих. С тех пор моё отношение к езде по треку стало более осознанным. Более того, я стала быстрее прогрессировать за счёт лучшей подготовки и упорных тренировок.

Защитить титул сложнее, чем выиграть в первый раз. Потому что ты должна доказать — в первую очередь самой себе, — что победа не была случайностью. Повторить результат всегда психологически сложнее.

© Личный архив

Если бы не мотогонки, то я бы занялась наукой. Думаю, я пошла бы в аспирантуру писать диссертацию по первой специальности. Но наверняка не вылезала бы из спортзала. Я очень люблю кардионагрузки и в целом не представляю свою жизнь без движения.

Девушкам, которые хотят попробовать себя в мотогонках, я могу дать три совета. Во-первых, идти в класс SSP300, где девушкам проще всего реализовать себя и навязать борьбу парням. Тем более, это самый дешёвый класс с самыми лёгкими мотоциклами. Искать такое окружение и тренера, которому будет не всё равно , какой у тебя результат, который в тебя поверит. И черпать мотивацию внутри себя, а не снаружи. Внутри её всегда будет больше.