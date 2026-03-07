Автогонщица Анастасия Дандылева — о зависимости от риска и самых волнительных моментах в карьере

Удивительные случайности, внутренняя мотивация и зависимость от риска — это путь в автоспорт Анастасии Дандылевой. А еще для неё это невероятное удовольствие от процесса, источник внутренней мотивации и возможность экономить на шопинге.

© Личный архив

Анастасия Дандылева — автогонщица, бронзовый призёр этапов Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open) в зачёте NXT, единственная девушка-пилот в серии.

Анастасия Дандылева рассказала «Рамблер/авто» о своём пути в мотогонках в рамках проекта Сбера «Ты же девочка».

В случае со мной автоспорт — это случайность, которая стала частью жизни. Кроме повседневных поездок, ни жизнь, ни работа у меня не были связаны с автомобилями. Многие чаще всего мечтают о гонках или идут к этому с детства, а я просто родилась холериком и люблю пробовать новое. Однажды, просто из интереса, я приехала попробовать это «новое» в школу дрифта «Культура заноса», а в итоге провела весь день на тренировках. Так я попала в дрифт.

© Личный архив

С тотальным неприятием меня как девушки в автоспорте я, благо, не сталкивалась. Но что-то похожее в отношении и поведении некоторых участников, конечно, чувствовала. Например, по гоночному этикету перед стартом пилоты обычно друг с другом из машины здороваются, а после заезда — благодарят друг друга. Ко мне иногда более сдержанное отношение, но чаще всего ребята поддерживают.

Сложно сказать за всех девушек, но лично меня гонки делают сильнее. В первую очередь, главная мотивация идёт изнутри. Каждый раз ты преодолеваешь себя и каждый раз удивляешься тому, что твоим возможностям буквально нет предела. Считаю, что упорство, системность и гибкое мышление способны дать положительный результат независимо от пола. Любой навык можно освоить, просто кому-то это даётся быстрее, кому-то дольше.

© Личный архив

В автоспорте мне больше всего нравится чувство риска, которое заставляет снова и снова возвращаться на старт. Ты как будто бы становишься зависим от риска. Ещё в гонках нельзя быстро достичь желаемого, что в сочетании с возможностью постоянного развития дарит немало азарта. А ещё — чувство преодоления себя, когда порой кажется, что ты не сможешь что-то сделать, а потом, спустя время, понимаешь, что для тебя вообще не существует такого слова «невозможно».

Во время тренировок я провожу весь основной анализ, а перед гонкой уже ничего не изобретаю. У меня нет каких-то конкретных ритуалов, но в предстартовой зоне просто глазами обвожу предметы. Это помогает включить перед заездом мозг и глаза, а заодно позволяет оставить голову свободной, не гонять мысли о том, что тебе сейчас предстоит сделать.

© Личный архив

Самый страшный момент в моей автоспортивной карьере случился в Рязани. Когда на тренировке уже начала получаться стабильная постановка, я решила поэкспериментировать. Стала «заносить» больше скорости, и у меня отказал «ручник» прямо в момент постановки в занос. Я на всех ходах полетела в стену, но каким-то чудом выгребла и в итоге только слегка коснулась стены. Но было очень страшно.

За последние десять лет отношение к женщинам в автоспорте очень изменилось. Нас больше не воспринимают исключениями из правил, а признают полноценными членами гоночного сообщества. Этот сдвиг подтверждают и количество спортсменок, и новые инициативы, в рамках которых создают отдельные классы и целые чемпионаты для девушек. Но всё же видно, что путь к полному равенству ещё не пройден до конца — процент девушек в автоспорте низкий.

© Личный архив

У девушек-автоспортсменок абсолютно разные хобби. Например, Екатерина Набойченко летает на самолёте, Ирина Сидоркова занимается боксом — все наши спортсменки очень многосторонние. Мои хобби — большой теннис, флоубординг, вейксёрфинг, йога. Но это сейчас. Увлечения постоянно меняются, потому что душа всё время требует чего-то нового.

В самом начале карьеры меня действительно волновало чужое мнение. Как минимум насчёт того, что в RDS Open — я единственная девушка. Много думала о том, что многие считают этот турнир неженским местом. Но после каждого заезда я ощущала невероятное удовольствие от процесса, а уж когда появились первые результаты, мне стало понятно, что все ограничения — в моей голове. После этого я уже обрела чувство уверенности в себе и верности своему выбору. А ещё я стала меньше денег спускать на шопинг — теперь всё трачу на гонки.