Наталья Фабричнова — о высоких скоростях, перфекционизме и аромате кофе в комментаторской кабине

Картинг со студенческих лет, прямые эфиры и снегоходы вместо спа — это всё о Наталье Фабричновой, женском голосе Формулы-1. А ещё она не любит быть в центре внимания, требовательна к себе и проповедует «формульный подход» к решению проблем.

© Личный архив

Наталья Фабричнова рассказала о своём пути в спортивной журналистике в рамках проекта Сбера «Ты же девочка».

Наталья Фабричнова — журналистка и телекомментатор, специализирующаяся на автоспорте. Дебютировала в качестве комментатора Формулы-1 на Гран-при Испании 2012 года. С 1 ноября 2015 года работает на канале «Матч ТВ». С 2012 по 2021 год комментировала гонки Формулы-1 совместно с Алексеем Поповым. На данный момент вместе с ним ведёт онлайн-трансляции в социальных сетях. Автор книги «Семейная энциклопедия. Формула-1».

Пока сверстницы в детстве возились с куклами, я играла в машинки, а во время учебы в ВУЗе увлеклась картингом. По окончании института телевидения и радиовещания я выбрала работу на спортивном канале. И в какой-то момент Алексей Попов, который комментирует Формулу-1 еще с 90-х, предложил мне прийти в его комментаторскую кабину на свободные заезды в качестве эксперта. Получилось и затянуло — больше чем на 10 лет уже! Вот так сошлись две линии жизни: картодром и работа на телевидении.

© Личный архив

Я никогда не чувствовала какого-то давления или дискомфорта из-за того, что комментирую преимущественно «мужской» спорт. Чтобы в чём-то хорошо разбираться, гендер не важен. Раньше изредка могла услышать реакцию в духе «как это так, женщина о шинах говорит…». Но со временем такое отношение сошло на нет. Что уж говорить, за время моей работы в автоспорте появилась даже женщина-руководитель команды Формулы-1. Так что главное не тембр голоса, которым рассказывают, а что говорят.

© Личный архив

Ошибочно думать, что спорт — и автоспорт в частности — существует исключительно ради состязаний. Нет, всё в первую очередь ради болельщиков. Те, кто погружаются в гонки чуть глубже, понимают правила, ощущают атмосферу, то сразу видят: Ф-1 — это как бесконечный захватывающий сериал в духе «Игры престолов». И каждые выходные там что-то происходит. Недаром 42% болельщиков Формулы-1 — женщины. Они смотрят лучший в мире сериал!

© Личный архив

Мой внешний вид должен быть идеален во время эфира, даже если я не в кадре и зрители лишь слышат мой голос. Я в этом смысле перфекционист, который постоянно полностью выкладывается. Для меня — это как физическая форма для спортсмена. Я должна быть на «пике формы» во время эфира — то есть выглядеть идеально.

У меня нет особых ритуалов перед эфирами, но мне важно брать в кабину кофе. Его аромат должен быть в студии. А ещё важно успеть проверить все новости, соцсети команд и гонщиков. Формула-1 — очень быстро меняющийся мир. Что угодно могло произойти, пока я стояла в пробке.

© Личный архив

Не представляю свою жизнь без авто- и мототехники. Вместо какого-нибудь спа я с удовольствием поеду на зимний картодром и примерзну там к рулю. В обязательном порядке, как минимум раз за зиму, выбираюсь с друзьями на автодромы, чтобы погонять и поездить боком. Это непередаваемое веселье. Безумно люблю снегоходы и квадрики — мне это очень близко.

После напряжённых эфиров я обычно я иду в кафе. Многие любят отдыхать, оставшись в тишине, в одиночестве. А у меня всё наоборот — предпочитаю посидеть в гуле, среди людей.

© Личный архив

Я не из тех людей, кто стремится всегда быть в центре внимания или душой компании. Могу спокойно посидеть и в уголке. А комментирование гонок в прямом эфире — это сцена, на которую выходит моя какая-то другая субличность. Удивительно, как она берёт на себя ответственность за всё, что далее идёт в эфир. Меня саму это удивляет иногда.

Формула-1 — спорт, где все относятся к себе крайне серьёзно. Каждый ходит с таким выражением лица, будто прямо сейчас будет запускать ракету в космос. Может быть, именно на контрасте с этим я стала относиться ко многим вещам в жизни гораздо легче.

© Личный архив

Формула-1 — это очень высокие скорости. Принятое решение моментально воплощается в дело. В обычной жизни люди очень долго думают, прежде чем совершить какой-то поступок. Формульный подход, когда тебе на обдумывание дается не пара дней, а секунды, мне очень по душе. Я внедрила его во многие аспекты своей жизни. Быстро решил, что делать — и сразу же действуй.

Как бы описать себя одной фразой? Хм… Я — это энергия.