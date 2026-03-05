Анастасия Нифонтова — о работе кинооператором, женской конкуренции в мотоспорте и адреналине перед стартом

Мотоцикл вместо кукол, учеба во ВГИКе и хобби, ставшее профессией, — это путь Анастасии Нифонтовой в мотогонки. А еще — скепсис в отношении девушек, тяжелейшие ралли-рейды, переломы и самые преданные болельщики.

© nifontova.com

Анастасия Нифонтова рассказала о своём пути в авто- и мотоспорте рамках проекта Сбера «Ты же девочка».

Анастасия Нифонтова — российская авто- и мотогонщица. Двукратная обладательница Кубка мира ФИМ по кросс-кантри ралли среди женщин, первая россиянка в мотозачёте ралли-марафона «Дакар» и первая в мире девушка, финишировавшая в этом ралли-рейде в категории Original by Motul, где участники выступают без техподдержки. Победитель этапа Кубка Мира по ралли-рейдам, победитель и призёр этапов Чемпионата России по ралли-рейдам в категории Т3 (мотовездеходы). Писатель, теле- и радиоведущая, основатель и лидер гоночной команды MotoRace X Team.

Я родилась в Вашингтоне, где мой папа работал в командировке на строительстве советского посольства. Однажды, когда мне было годика полтора и я ещё толком говорить не умела, мы с семьёй приехали в магазин, на парковке перед которым стоял мотоцикл. Увидев его, я начала топать ногами и размахивать руками — никто не мог понять, что вообще происходит. Потом догадались, что я увидела мотоцикл и не хотела никуда уходить от него. Моя мама вспоминает эту историю каждый мой день рождения. На праздниках в посольстве, когда были дни рождения или Новый год, мальчикам покупали машинки, а девочкам — куклы. Но все знали, что мне нужно подарить мотоцикл.

© Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

C самого детства мне очень нравились мотоциклы. Когда я была маленькой, родители не думали о том, что можно меня отдать в мотоспорт. Поэтому развивали по-другому. Я ходила в музыкальную школу по классу скрипки, на фигурное катание, потом попала в горные лыжи и все школьные годы занималась ими. Но всё равно мечтала о мотоциклах. Когда мне стукнуло 16 лет, родители поняли, что это не лечится и подарили мне первый мотоцикл. С этого всё и началось.

© Личный архив

Мой первый институт — это «иняз». Я училась и параллельно работала в мотосалоне. Тогда же у меня появился нормальный мотоцикл и начались первые гонки. Но, опять же, это всё было в качестве хобби. Тогда я не могла себе представить, что всем этим можно заниматься профессионально.

Ещё я училась во ВГИКе на кинооператора, и позднее им работала. В тот период вообще забыла про мотоциклы и гонки — кино меня полностью поглотило. Но потом случился кризис, фильмов снимали мало, надо было искать другой заработок. Так у меня появился небольшой мото-магазин и моё хобби стало работой. Параллельно я начала снимать тематические передачи про мотогонки уже в качестве ведущей и продюсера. Вся моя жизнь плавно перетекла в эту историю. К 2013 году я уже гонялась профессионально. Чемпионат России полностью проехала по ралли-рейдам, стала вице-чемпионкой, а в 2014 году поехала уже на первые международные соревнования.

© Личный архив

То, что любимое хобби стало работой — большая удача. Но у меня много других увлечений. Например, горные лыжи, которыми я занималась всё детство. И сейчас стараюсь минимум раз в год с семьей и с друзьями выезжать куда-то кататься. Из моей жизни никуда не делась и скрипка, которая помогает мне отвлекаться от насущных проблем. Я очень люблю музыку, а мой младший сын учится на пианиста в музыкальной школе. Поэтому мы регулярно ходим на концерты. Да и вообще, классическая музыка у нас дома круглосуточно.

© Associated Press/East News

Самый стрессовый и адреналиновый момент — это старт. Когда ты стоишь и судья отсчитывает секунды до начала гонки. Сейчас всё чаще стартуют со светофором, но иногда старты дают по старинке. И когда ты видишь этот отсчёт, то в последние пять секунд сердце начинает колотиться громче, чем работает мотор у мотоцикла. Но как только срываешься с места, буквально за пару секунд всё растворяется: ты уже в процессе, ты уже в работе. Но в эти пять секунд до старта как будто всё вокруг замирает и ты уже ничего не слышишь, ощущаешь только сердцебиение... Вот эта вибрация.

© Red Bull Content/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С самого начала карьеры я ощущала некий скепсис в отношении девушек в гонках. Когда я начала гоняться, мне частенько говорили, что это не женское дело. Меня даже не хотели пускать на первое соревнование. Не только из-за отсутствия опыта, но и из-за того, что я девушка. Но всё-таки удалось уговорить директора гонки. Вопросы отпали со временем, когда пошли результаты. Сейчас, уже с высоты своего опыта, понимаю, что изначально большая часть ребят меня отговаривала из-за опасности. Конечно, они хотели оградить меня от травм и других неприятностей. У меня за плечами уже два перелома позвоночника. Это действительно не шуточки.

© AFP/East News

Дети следят за моими выступлениями: они мои самые верные и преданные болельщики. Но никто из них не пошёл по моим стопам. Дочка в школьные годы занималась горными лыжами, но без каких-то спортивных рекордов. Младшего сына мы отдавали в мотокросс, но через год он признался: «Мама, я хочу играть на пианино». Поэтому сейчас достаточно плотно занимается музыкой. Но при этом дети всегда с удовольствием приезжают на наши гонки, болеют и поддерживают.

Ничто женское мне не чуждо. Даже когда я подбираю экипировку, стараюсь, чтобы это было не только функционально, но и красиво. Обязательно принимаю участие в разработке дизайна формы. Потому что если мы со спонсорами придумываем что-то, это всё должно выглядеть органично, чтобы техника, мотоцикл или машина, были стильными. Для меня это действительно очень важно. Всегда перед гонкой делаю себе свежий маникюр. На гонке у меня всегда есть кремы, потому что жара, солнце и песок — это очень агрессивная среда для кожи. А в последние годы, когда начала гонять на машине, позволила себе ходить с длинными волосами.

© nifontova.com

​​Не могу утверждать на 100%, но где-то читала, что женщины более многозадачные. И с этим согласна. Если у мужчины задача ехать быстро, то ему сложнее решать какие-то другие задачи. А девушки, как мне кажется, могут следить за несколькими вещами одновременно, не теряя концентрации. Это — большой плюс, особенно в гонках. В ралли-рейдах, где дорога всё время незнакомая, а покрытие всё время меняется — это здорово помогает. Ты должна не только гонять, но и всё время следить за направлением, навигацией, приборами и кучей других вещей. В этом смысле, конечно, «женские настройки» выигрывают.

© Личный архив

Обычно я участвовала в смешанных гонках, но в 2007 году выступала в женском кубке России по мотокроссу. Там состязались только девочки. Честно признаюсь, мне не очень понравилось, потому что показалось, будто женская конкуренция более жёсткая и даже злобная. Я выступала там всего год и ушла. Но не только из-за атмосферы. Мотокросс по замкнутому кольцу — не моя история. Перешла в ралли-рейды, где на 100 километров вокруг ты, по сути, одна на своём мотоцикле. Мне как интроверту так всегда было комфортнее.

© Associated Press/East News

Стараюсь не жалеть о том, что было. Во-первых, это пустая трата времени, потому что ничего уже не изменить. А во-вторых, всё, что с нами в жизни происходит, делает нас теми, кем мы в итоге становимся. Если бы со мной не происходили какие-то неприятные, горькие, грустные и даже трагические истории, то без них я бы не стала собой. Это наш опыт, наш фундамент, наша жизнь, в конце концов. Жизнь не бывает только на розовых облачках с розовыми пони. Поэтому надо это любить, ценить и радоваться жизни.

© nifontova.com

Люди со стороны очень часто не понимают, как можно рисковать жизнью. Мол, «Настя, у тебя двое детей, у тебя семья, как ты можешь вообще вот так рисковать?». На заре моей карьеры, когда я первый раз поехала на международные соревнования, в первый день гонки насмерть разбился мотогонщик — для меня это был шок. Помню, сидела на бархане и думала, действительно, стоит ли оно того. Вместе с мужем обсуждала то же и он мне тогда сказал очень важную фразу: «Слушай, ты же без этого не можешь. Ты перестанешь улыбаться, но это же невозможно. Ты ведь разумный человек: гоняешь — держи в голове, что тебе надо быть чуть поаккуратнее. Но жить без гонок ты ведь не сможешь, а просто существовать — бессмысленно». Поэтому мы вместе решили, что человек должен делать то, что он любит, но разумно, подключая голову почаще.