От розовой мечты до инженерного гения: 5 авто, созданных для женщин

От розовой мечты до инженерного гения: пять историй про автомобили, созданные для женщин
История автомобилестроения знает немало примеров, когда производители пытались создать идеальный автомобиль для женщин. Иногда эти попытки выглядели наивно, порой — поражали своей продуманностью, а в некоторых случаях за ними стояли сами женщины-инженеры, точно знавшие, чего они хотят. Вспоминаем пять историй, каждая из которых по-своему отвечает на вопрос: каким должен быть идеальный «женский автомобиль»?
Лилипут из Лонгбриджа
Слово, которое чаще всего использовали для описания Nash Metropolitan, — «милый». И это определение как нельзя лучше говорит об успехе модели, которая стала первым автомобилем в истории, спроектированным специально для женщин.
К началу 1950-х годов американские домохозяйки захотели собственные машины — для шопинга и поездок по городу. Nash, известный своими стильными моделями с кузовами от итальянского ателье Pininfarina, первым заметил этого нового покупателя. Но создать компактный автомобиль оказалось непросто: американский автопром был зациклен на гигантомании, а мужское эго требовало больших размеров.
Nash пошел на смелый шаг — производство перенесли в Англию, на заводы Austin в Лонгбридже. Когда первая партия прибыла в США в октябре 1953 года, это стало вехой в истории — Nash Metropolitan стал первым американским автомобилем, который импортировали из-за границы.
Двухдверный седанчик весил всего 800 килограммов — настоящий лилипут среди тогдашних крейсеров. У него были узнаваемые округлые формы, закрытые задние колёса и рельефные панели дверей. При этом машина вовсе не была спартанской: в салоне нашлось место даже для подсветки атласа автомобильных дорог — сейчас её называют «штурманской» — и радиоприёмника. Правда, за стиль пришлось платить: из-за декоративной крышки запасного колеса багажник открывался только изнутри, для чего приходилось складывать сиденье.
Автомобиль рекламировала сама Мисс Америка Эвелин Семпьер, а глянцевый журнал Women's Wear Daily печатал полосные объявления. Продажи не побили рекордов, но были стабильными. Модель совершенствовали: появился мотор побольше, модный интерьер в клетку «гусиная лапка», яркие двухцветные окраски и, наконец, главная роскошь — нормально открывающийся багажник.
К 1959 году, через семь лет после дебюта, Metropolitan пережил свой звёздный час, став второй по популярности импортной моделью в Америке. Он уступал только Volkswagen Beetle, тому самому конкуренту, который вдохновил Nash на этот эксперимент. Когда в 1961 году производство остановили, было продано почти 100 тысяч машин. Америка доказала: она способна полюбить свой маленький автомобиль.
Розовая мечта 1950-х
Всего через пару лет после триумфального появления Nash Metropolitan другая американская компания решила пойти ещё дальше в стремлении покорить женские сердца. Если Nash сделал ставку на практичность и компактность, то концерн Chrysler выбрал иной путь — путь абсолютной, ничем не сдерживаемой женственности. Так родился автомобиль Dodge La Femme, который даже сегодня вызывает улыбку и восхищение своей смелостью.
Базой для необычной новинки послужило изящное купе Dodge Custom Royal Lancer, окрашенное в исключительно женственные цвета — нежно-розовый и бледно-пастельный, которые производитель называл Sapphire White и Heather Rose.
Интерьер был выдержан в той же гамме, но самое интересное скрывалось в деталях. В спинках передних сидений были встроены специальные отделения-«кошельки», где для владелицы хранился полный набор аксессуаров: пудреница, помада, портсигар, расчёска, зажигалка и кошелёк. Все эти предметы от известного бренда Evans были выполнены из искусственного «черепахового пластика» или розовой телячьей кожи с позолоченными элементами. В комплект также входили розовый зонтик, плащ и шляпка от известного дизайнера — настоящий гардероб для непогоды. Даже руководство по эксплуатации напоминало женский журнал с множеством фотографий и эскизов дам в модных нарядах.
В модели 1956 года появилось футуристическое управление автоматической коробкой передач — теперь режимы переключались с помощью кнопок, расположенных слева от рулевого колеса. Однако, несмотря на все старания маркетологов и дизайнеров, успеха La Femme не имел. За два года выпуска было изготовлено менее 300 экземпляров авто, и после 1956 года производство прекратили. Оказалось, что даже самая тщательно продуманная розовая сказка не может строиться только на цвете и аксессуарах — женщинам нужно нечто большее.
Фестиваль моды на колёсах: как женщины GM удивили мир
История женского автомобилестроения была бы неполной без упоминания удивительной выставки, состоявшейся весной 1958 года в техническом центре General Motors. «Женский дизайн — автомобили весеннего фестиваля моды» (Spring Fashion Festival of Women Designed Cars) стал уникальным событием, продемонстрировавшим вклад женщин в автодизайн.
К этому времени в команде General Motors уже работало 11 женщин-дизайнеров, и для выставки они подготовили десять специально модифицированных автомобилей марок Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac и Buick. Эти машины отличались не только изысканным интерьером и продуманными аксессуарами, но и улучшенной безопасностью, а также смелыми решениями в организации пространства для хранения вещей.
Женщины-дизайнеры думали о том, что действительно важно в повседневной эксплуатации: удобство посадки и высадки, достаточное количество отделений для мелочей, качественные и практичные материалы отделки. Выставка 1958 года стала важной вехой, доказавшей, что женщины могут не только водить автомобили, но и создавать их.
«Твой концепт-кар»
В 2004 году на Женевском автосалоне произошло событие, заставившее автомобильный мир взглянуть на «женский автомобиль» совершенно иначе. Volvo представила концепт-кар YCC — Your Concept Car («Твой концепт-кар»), созданный исключительно женской командой. Девять женщин — инженеров и дизайнеров — получили практически полную свободу действий, чтобы построить идеальный автомобиль с учётом желаний, настроений и анатомических особенностей женщин.
Результат превзошёл все ожидания. YCC представлял собой четырёхместное купе с футуристичным дизайном и множеством нестандартных решений. Инженеры продумали всё до мелочей. Например, капота у машины не было в привычном понимании — передняя панель снималась целиком, и сделать это могли только на станции техобслуживания специальным инструментом.
Гибридная силовая установка требовала замены масла лишь раз в 50 тысяч километров, причём автомобиль сам отправлял сигнал в сервис, когда приближалось время обслуживания. Горловина для омывающей жидкости располагалась рядом с бензобаком — чтобы женщине не приходилось бегать вокруг машины. Шины были с технологией runflat, позволяющей продолжать движение даже при проколе, а кузов покрывала специальная пылеотталкивающая плёнка, сохранявшая первоначальный блеск.
Интерьер поражал ещё больше. Двери открывались вверх, как крылья чайки, причём сделать это можно было с брелока, если у водительницы заняты руки. В подголовниках сидений имелись специальные выемки для хвоста или косы, а тканевые панели на сиденьях и дверях были съёмными — их можно было менять в зависимости от настроения.
Управление автоматической коробкой передач и стояночным тормозом вынесли на руль, чтобы освободить пространство на центральном тоннеле — через него потенциальная мама могла легко дотянуться до ребёнка на заднем сиденье. Даже система автоматической парковки, сегодня ставшая привычной для премиальных марок, была реализована на YCC ещё в 2004 году.
Хотя YCC так и не пошёл в серию, он получил множество престижных наград, включая Шведскую премию за дизайн, и доказал главное: когда женщины сами создают автомобиль для себя, он получается не «розовым и пушистым», а умным, удобным и по-настоящему инновационным.
Электрокар для золушек
История автомобилей для женщин получила неожиданное и яркое продолжение в 2022 году, когда концерн Great Wall представил электромобиль Ora Ballet Cat, созданный, по заявлению производителя, исключительно для женщин.
Внешность Ballet Cat с её округлыми формами и двухцветной окраской явно вдохновлена классическим Volkswagen Beetle, что по понятным причинам вызвало интерес со стороны немецкого автоконцерна, однако до судебных разбирательств не дошло.
Техническая начинка включает электродвигатель мощностью 171 лошадиную силу и литий-железо-фосфатные аккумуляторы ёмкостью 49,92 или 60,5 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 401 или 500 километров по циклу CLTC.
Но главное в этом автомобиле — его ориентация на женскую аудиторию, проявленная в мельчайших деталях. В салоне предусмотрено специальное отделение для хранения косметики, большое светодиодное зеркало для макияжа, а водительское кресло и рулевое колесо имеют особую эргономику. Селфи-камера в салоне позволяет делать снимки и загружать их сразу в социальные сети.
А ещё в машинке предусмотрены несколько специализированных режимов: «женский режим вождения» с адаптивным круиз-контролем, режим «ветер и волна» для непогоды, автоматически закрывающий окна и настраивающий климат-контроль, и даже «режим тёплого мужчины», который включает обогрев поясничной области. Названия комплектаций тоже выдержаны в сказочной тематике: «Алиса в Стране чудес», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
Заключение
Пять историй — пять совершенно разных подходов к созданию автомобиля для женщин. От наивного маркетинга 1950-х с его розовыми аксессуарами до глубоко продуманных инженерных решений женской команды Volvo — этот путь занял больше полувека.
И сегодня, когда мы видим на дорогах современные автомобили, созданные с учётом женских предпочтений, стоит помнить: за этим стоят и розовая мечта Dodge La Femme, и смелые эксперименты дизайнеров General Motors, и инновационный дух Volvo YCC.
А современные бренды вроде ORA доказывают: женский автомобиль — это не миф и не временное увлечение маркетологов, а одно из направлений развития автопрома, которое, возможно, будет укрепляться в будущем.