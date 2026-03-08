От розовой мечты до инженерного гения: 5 авто, созданных для женщин

История автомобилестроения знает немало примеров, когда производители пытались создать идеальный автомобиль для женщин. Иногда эти попытки выглядели наивно, порой — поражали своей продуманностью, а в некоторых случаях за ними стояли сами женщины-инженеры, точно знавшие, чего они хотят. Вспоминаем пять историй, каждая из которых по-своему отвечает на вопрос: каким должен быть идеальный «женский автомобиль»?

© Public doman

Лилипут из Лонгбриджа

Слово, которое чаще всего использовали для описания Nash Metropolitan, — «милый». И это определение как нельзя лучше говорит об успехе модели, которая стала первым автомобилем в истории, спроектированным специально для женщин.

К началу 1950-х годов американские домохозяйки захотели собственные машины — для шопинга и поездок по городу. Nash, известный своими стильными моделями с кузовами от итальянского ателье Pininfarina, первым заметил этого нового покупателя. Но создать компактный автомобиль оказалось непросто: американский автопром был зациклен на гигантомании, а мужское эго требовало больших размеров.

Nash пошел на смелый шаг — производство перенесли в Англию, на заводы Austin в Лонгбридже. Когда первая партия прибыла в США в октябре 1953 года, это стало вехой в истории — Nash Metropolitan стал первым американским автомобилем, который импортировали из-за границы.

© Public domain

Двухдверный седанчик весил всего 800 килограммов — настоящий лилипут среди тогдашних крейсеров. У него были узнаваемые округлые формы, закрытые задние колёса и рельефные панели дверей. При этом машина вовсе не была спартанской: в салоне нашлось место даже для подсветки атласа автомобильных дорог — сейчас её называют «штурманской» — и радиоприёмника. Правда, за стиль пришлось платить: из-за декоративной крышки запасного колеса багажник открывался только изнутри, для чего приходилось складывать сиденье.

Автомобиль рекламировала сама Мисс Америка Эвелин Семпьер, а глянцевый журнал Women's Wear Daily печатал полосные объявления. Продажи не побили рекордов, но были стабильными. Модель совершенствовали: появился мотор побольше, модный интерьер в клетку «гусиная лапка», яркие двухцветные окраски и, наконец, главная роскошь — нормально открывающийся багажник.

© Alamy/Legion-Media

К 1959 году, через семь лет после дебюта, Metropolitan пережил свой звёздный час, став второй по популярности импортной моделью в Америке. Он уступал только Volkswagen Beetle, тому самому конкуренту, который вдохновил Nash на этот эксперимент. Когда в 1961 году производство остановили, было продано почти 100 тысяч машин. Америка доказала: она способна полюбить свой маленький автомобиль.

Розовая мечта 1950-х

Всего через пару лет после триумфального появления Nash Metropolitan другая американская компания решила пойти ещё дальше в стремлении покорить женские сердца. Если Nash сделал ставку на практичность и компактность, то концерн Chrysler выбрал иной путь — путь абсолютной, ничем не сдерживаемой женственности. Так родился автомобиль Dodge La Femme, который даже сегодня вызывает улыбку и восхищение своей смелостью.

© Steve Lagreca/Shutterstock

Базой для необычной новинки послужило изящное купе Dodge Custom Royal Lancer, окрашенное в исключительно женственные цвета — нежно-розовый и бледно-пастельный, которые производитель называл Sapphire White и Heather Rose.

Интерьер был выдержан в той же гамме, но самое интересное скрывалось в деталях. В спинках передних сидений были встроены специальные отделения-«кошельки», где для владелицы хранился полный набор аксессуаров: пудреница, помада, портсигар, расчёска, зажигалка и кошелёк. Все эти предметы от известного бренда Evans были выполнены из искусственного «черепахового пластика» или розовой телячьей кожи с позолоченными элементами. В комплект также входили розовый зонтик, плащ и шляпка от известного дизайнера — настоящий гардероб для непогоды. Даже руководство по эксплуатации напоминало женский журнал с множеством фотографий и эскизов дам в модных нарядах.

© Public domain; Tony Lindsey/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

В модели 1956 года появилось футуристическое управление автоматической коробкой передач — теперь режимы переключались с помощью кнопок, расположенных слева от рулевого колеса. Однако, несмотря на все старания маркетологов и дизайнеров, успеха La Femme не имел. За два года выпуска было изготовлено менее 300 экземпляров авто, и после 1956 года производство прекратили. Оказалось, что даже самая тщательно продуманная розовая сказка не может строиться только на цвете и аксессуарах — женщинам нужно нечто большее.

Фестиваль моды на колёсах: как женщины GM удивили мир

История женского автомобилестроения была бы неполной без упоминания удивительной выставки, состоявшейся весной 1958 года в техническом центре General Motors. «Женский дизайн — автомобили весеннего фестиваля моды» (Spring Fashion Festival of Women Designed Cars) стал уникальным событием, продемонстрировавшим вклад женщин в автодизайн.

К этому времени в команде General Motors уже работало 11 женщин-дизайнеров, и для выставки они подготовили десять специально модифицированных автомобилей марок Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac и Buick. Эти машины отличались не только изысканным интерьером и продуманными аксессуарами, но и улучшенной безопасностью, а также смелыми решениями в организации пространства для хранения вещей.

© GMMA Indexer

Женщины-дизайнеры думали о том, что действительно важно в повседневной эксплуатации: удобство посадки и высадки, достаточное количество отделений для мелочей, качественные и практичные материалы отделки. Выставка 1958 года стала важной вехой, доказавшей, что женщины могут не только водить автомобили, но и создавать их.

«Твой концепт-кар»

В 2004 году на Женевском автосалоне произошло событие, заставившее автомобильный мир взглянуть на «женский автомобиль» совершенно иначе. Volvo представила концепт-кар YCC — Your Concept Car («Твой концепт-кар»), созданный исключительно женской командой. Девять женщин — инженеров и дизайнеров — получили практически полную свободу действий, чтобы построить идеальный автомобиль с учётом желаний, настроений и анатомических особенностей женщин.

© Volvo

Результат превзошёл все ожидания. YCC представлял собой четырёхместное купе с футуристичным дизайном и множеством нестандартных решений. Инженеры продумали всё до мелочей. Например, капота у машины не было в привычном понимании — передняя панель снималась целиком, и сделать это могли только на станции техобслуживания специальным инструментом.

Гибридная силовая установка требовала замены масла лишь раз в 50 тысяч километров, причём автомобиль сам отправлял сигнал в сервис, когда приближалось время обслуживания. Горловина для омывающей жидкости располагалась рядом с бензобаком — чтобы женщине не приходилось бегать вокруг машины. Шины были с технологией runflat, позволяющей продолжать движение даже при проколе, а кузов покрывала специальная пылеотталкивающая плёнка, сохранявшая первоначальный блеск.

Интерьер поражал ещё больше. Двери открывались вверх, как крылья чайки, причём сделать это можно было с брелока, если у водительницы заняты руки. В подголовниках сидений имелись специальные выемки для хвоста или косы, а тканевые панели на сиденьях и дверях были съёмными — их можно было менять в зависимости от настроения.

© Volvo

Управление автоматической коробкой передач и стояночным тормозом вынесли на руль, чтобы освободить пространство на центральном тоннеле — через него потенциальная мама могла легко дотянуться до ребёнка на заднем сиденье. Даже система автоматической парковки, сегодня ставшая привычной для премиальных марок, была реализована на YCC ещё в 2004 году.

Хотя YCC так и не пошёл в серию, он получил множество престижных наград, включая Шведскую премию за дизайн, и доказал главное: когда женщины сами создают автомобиль для себя, он получается не «розовым и пушистым», а умным, удобным и по-настоящему инновационным.

Электрокар для золушек

История автомобилей для женщин получила неожиданное и яркое продолжение в 2022 году, когда концерн Great Wall представил электромобиль Ora Ballet Cat, созданный, по заявлению производителя, исключительно для женщин.

Внешность Ballet Cat с её округлыми формами и двухцветной окраской явно вдохновлена классическим Volkswagen Beetle, что по понятным причинам вызвало интерес со стороны немецкого автоконцерна, однако до судебных разбирательств не дошло.

© Great Wall Motors

Техническая начинка включает электродвигатель мощностью 171 лошадиную силу и литий-железо-фосфатные аккумуляторы ёмкостью 49,92 или 60,5 кВт·ч, обеспечивающие запас хода 401 или 500 километров по циклу CLTC.

Но главное в этом автомобиле — его ориентация на женскую аудиторию, проявленная в мельчайших деталях. В салоне предусмотрено специальное отделение для хранения косметики, большое светодиодное зеркало для макияжа, а водительское кресло и рулевое колесо имеют особую эргономику. Селфи-камера в салоне позволяет делать снимки и загружать их сразу в социальные сети.

© Great Wall Motors

А ещё в машинке предусмотрены несколько специализированных режимов: «женский режим вождения» с адаптивным круиз-контролем, режим «ветер и волна» для непогоды, автоматически закрывающий окна и настраивающий климат-контроль, и даже «режим тёплого мужчины», который включает обогрев поясничной области. Названия комплектаций тоже выдержаны в сказочной тематике: «Алиса в Стране чудес», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Заключение

Пять историй — пять совершенно разных подходов к созданию автомобиля для женщин. От наивного маркетинга 1950-х с его розовыми аксессуарами до глубоко продуманных инженерных решений женской команды Volvo — этот путь занял больше полувека.

И сегодня, когда мы видим на дорогах современные автомобили, созданные с учётом женских предпочтений, стоит помнить: за этим стоят и розовая мечта Dodge La Femme, и смелые эксперименты дизайнеров General Motors, и инновационный дух Volvo YCC.

А современные бренды вроде ORA доказывают: женский автомобиль — это не миф и не временное увлечение маркетологов, а одно из направлений развития автопрома, которое, возможно, будет укрепляться в будущем.