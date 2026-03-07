От педальных авто до современного искусства: куда сходить всей семьёй

Технических музеев, которые можно посетить всей семьёй, не так много. Музей автомобильного модернизма (МАМо) — как раз из таких. Это центр притяжения для поклонников автомобилей всех возрастов: взрослые смогут окунуться в теплые ностальгические воспоминания, а дети — попробовать себя в роли блогера и даже получить первые автомобильные права.

© Александра Куликова

Модернизм и философия

Первая точка нашего культурного маршрута расположилась на улице Клары Цеткин 24. Здесь экспозиции дышат философией XX века: никаких канонов, только чистые эксперименты с формами. В первом зале посетителей встречает крылатый ЛуАз-967, обклеенный газетными вырезками. Он — проводник музея, который путешествует во времени и коллекционирует артефакты.

© Александра Куликова

Другой яркий экспонат — инсталляция «Трон Модернизма». Она не без доли иронии, ведь во главе — логотип марки Peugeot, отсылает к истории возникновения музея, который начинался с педальных машин. Смысл в том, что любой объект может стать частью искусства, как, например, троянский конь. Это метафора о модернизме, разрушающем старое восприятие.

© Александра Куликова

По соседству с троном располагаются «Контейнеры смыслов», пропитанные творчеством авангардиста Казимира Малевича. Художник считал, что нужно изображать чистые и абстрактные формы, поэтому на бочках написаны базовые тезисы. Такие, как хаос, истина, свобода и красота. Эти понятия прививаются человеку с самого детства.

© Александра Куликова

От темы рождения посетители плавно переходят к теме выбора и взросления. За неё в музее отвечает «Плавание сквозь Вселенную», вдохновлённое лидером русского авангарда Павлом Филоновым. Мы видим судно, которое парит в космосе, а под ним расположено зеркало. Это своеобразная метафора человеческого пути, выборов, которые мы делаем и конечной точки, к которой придём. А осмыслить это можно, взглянув на себя в зеркало, которое там неспроста.

© Александра Куликова

Напротив посетителей ожидает деревянный конь и столкновение со взрослой реальностью. Оригинальная игрушка XIX века внезапно приобретает недетский оттенок. Если присмотреться, коня украшают флаг компании Ferrari и пропуск в vip-ложу Формулы-1. С одной стороны, эта история про наши детские мечты. С другой стороны, про то, как люди сталкиваются со взрослой реальностью. Когда мечты не всегда совпадают с возможностями. Это история о человеческом выборе: о том, какие границы мы готовы преодолеть для достижения целей.

© Александра Куликова

Особое место в экспозиции посвящено авангардисту Владимиру Татлину, создателю проекта «Башня Третьего Интернационала». По мотивам его творчества создана целая инсталляция, в которой используется эскиз знаменитой башни и «Запорожец». Над ними парит арт-объект «Летатлин» из корпуса детского педального автомобиля, над которым в действительности работал художник. Изначально это был выставочный макет самолёта, который никогда бы не воспарил в небеса. Но свет он так и не увидел, поскольку разбился ещё в пути. Музей создал свой вариант «Летатлина», дав ему новую жизнь.

© Александра Куликова

Здесь же, в «Зоне преображения», есть и другие машины, расписанные художником Степаном Скаро: Land Rover в комиксном стиле и Toyota Starlet, будто сошедшая с гоночной трассы.

© Александра Куликова

Ещё один интересный автомобиль — ГАЗ-66, предназначенный для дезактивации во время техногенных катастроф. Например, подобный транспорт использовали во время аварии на Чернобыльской АЭС. Конкретно эта машина, разумеется, там не была.

© Александра Куликова

Экспозиция на улице Клары Цеткин, которую сами создатели называют МАМо 24, — это про смыслы. Здесь машины и техника представлены не в качестве отдельных экспонатов, как исторические объекты, а вплетены в метафорические инсталляции. Сюда стоит приходить тем, кто готов осмыслять увиденное. Но в паре минут езды есть и вторая экспозиция Музея с совершенно иным настроением.

Следующая остановка — детство

Осторожно, двери открываются на улице Коптевкая 71, следующая остановка — детство. Именно эта атмосфера царит в следующем пространстве музея. В нём собраны всевозможные педальные машинки начиная с 30-х годов ХХ века. Но при входе у посетителей взгляд сразу же падает на белоснежного коня. Таких красавцев было множество, некоторые и вовсе оснащали всякими интерактивными механизмами. К примеру, ребёнок тянул за уздечку, и его конь издавал характерное ржание.

© Александра Куликова

Не меньше удивляют и трактор «Худой», и педальный автомобиль «Ракета», сделанный из алюминия. К сожалению, последний встретить сейчас практически невозможно: большая их часть в голодные 90-е была сдана в цветмет.

© Александра Куликова

По соседству стоит семейство из «Москвичей»: от первой до третьей серии. Эти разноцветные машинки с кожаными сиденьями были самыми популярными среди мальчишек СССР. У некоторых авто даже были багажники, куда ребята, например, могли поместить перекус, чтобы восполнить силы после дворовых гонок.

© Александра Куликова

Есть в музее и уникальная детская «Волга» с бензиновым мотором, механизм запуска которого очень похож на принцип работы газонокосилки. Этот автомобиль в несколько раз больше педальных «Москвичей» и точно копирует стиль классического ГАЗ-21. К слову, машина ещё и на ходу.

© Александра Куликова

Впрочем, пока взрослые будут ностальгировать по своим игрушкам, дети могут провести время с пользой. Ведь по соседству с экспозицией расположилась детская автошкола музея, которая состоит из зала с компьютерами, симулятором и автогородком для вождения. Здесь малыши могут в интерактивной форме изучить ПДД и потом отрабатывать усвоенный материал на практике. В награду они, между прочим, получают свои первые права.

© Александра Куликова

Для малышей в музее также организован «Хаб музейных путешествий». Тут ребятам рассказывают, как правильно собираться в поход и показывают старую туристическую утварь. Есть тут и прицеп для походника. В нём есть абсолютно всё — от электричества до мини-кухни и душа. Дети с восторгом разглядывают доверху оснащённый прицеп, а взрослые могут в это время поностальгировать о турслётах, когда стираешь вещи в ручье и при помощи сухой щепы разводишь огонь.

В конце путешествия родители вместе с детьми могу записать небольшой подкаст в «Студии юного блогера». Здесь есть вся необходимая аппаратура для идеального света, звука и картинки. Ребята с удовольствием делятся впечатлениями и публикуют ролики в социальных сетях.

© Александра Куликова

Если этих активностей будет недостаточно, то следующая информация — точно для вас. В МАМо регулярно проходят всевозможные мастер-классы. Ценители творчества могут порисовать на футболках, а юные механики попробовать себя в деле. Для них подготовили интерактив, в рамках которого можно узнать о строении двигателя внутреннего сгорания и самостоятельно собрать его из конструктора.

© Александра Куликова

Скажем по секрету, для взрослых в этом году тоже готовится кое-что интересное. Летом на парковке МАМО 24 планируют организовать автомобильный фестиваль в коллаборации с художником Степаном Скаро. Значит, искусству, которым пропитано всё в музее, точно быть!