От педальных авто до современного искусства: куда сходить всей семьёй

От педального авто до современного искусства: гуляем по Музею автомобильного модернизма
Технических музеев, которые можно посетить всей семьёй, не так много. Музей автомобильного модернизма (МАМо) — как раз из таких. Это центр притяжения для поклонников автомобилей всех возрастов: взрослые смогут окунуться в теплые ностальгические воспоминания, а дети — попробовать себя в роли блогера и даже получить первые автомобильные права.
Модернизм и философия
Первая точка нашего культурного маршрута расположилась на улице Клары Цеткин 24. Здесь экспозиции дышат философией XX века: никаких канонов, только чистые эксперименты с формами. В первом зале посетителей встречает крылатый ЛуАз-967, обклеенный газетными вырезками. Он — проводник музея, который путешествует во времени и коллекционирует артефакты.
Другой яркий экспонат — инсталляция «Трон Модернизма». Она не без доли иронии, ведь во главе — логотип марки Peugeot, отсылает к истории возникновения музея, который начинался с педальных машин. Смысл в том, что любой объект может стать частью искусства, как, например, троянский конь. Это метафора о модернизме, разрушающем старое восприятие.
По соседству с троном располагаются «Контейнеры смыслов», пропитанные творчеством авангардиста Казимира Малевича. Художник считал, что нужно изображать чистые и абстрактные формы, поэтому на бочках написаны базовые тезисы. Такие, как хаос, истина, свобода и красота. Эти понятия прививаются человеку с самого детства.
От темы рождения посетители плавно переходят к теме выбора и взросления. За неё в музее отвечает «Плавание сквозь Вселенную», вдохновлённое лидером русского авангарда Павлом Филоновым. Мы видим судно, которое парит в космосе, а под ним расположено зеркало. Это своеобразная метафора человеческого пути, выборов, которые мы делаем и конечной точки, к которой придём. А осмыслить это можно, взглянув на себя в зеркало, которое там неспроста.
Напротив посетителей ожидает деревянный конь и столкновение со взрослой реальностью. Оригинальная игрушка XIX века внезапно приобретает недетский оттенок. Если присмотреться, коня украшают флаг компании Ferrari и пропуск в vip-ложу Формулы-1. С одной стороны, эта история про наши детские мечты. С другой стороны, про то, как люди сталкиваются со взрослой реальностью. Когда мечты не всегда совпадают с возможностями. Это история о человеческом выборе: о том, какие границы мы готовы преодолеть для достижения целей.
Особое место в экспозиции посвящено авангардисту Владимиру Татлину, создателю проекта «Башня Третьего Интернационала». По мотивам его творчества создана целая инсталляция, в которой используется эскиз знаменитой башни и «Запорожец». Над ними парит арт-объект «Летатлин» из корпуса детского педального автомобиля, над которым в действительности работал художник. Изначально это был выставочный макет самолёта, который никогда бы не воспарил в небеса. Но свет он так и не увидел, поскольку разбился ещё в пути. Музей создал свой вариант «Летатлина», дав ему новую жизнь.
Здесь же, в «Зоне преображения», есть и другие машины, расписанные художником Степаном Скаро: Land Rover в комиксном стиле и Toyota Starlet, будто сошедшая с гоночной трассы.
Ещё один интересный автомобиль — ГАЗ-66, предназначенный для дезактивации во время техногенных катастроф. Например, подобный транспорт использовали во время аварии на Чернобыльской АЭС. Конкретно эта машина, разумеется, там не была.
Экспозиция на улице Клары Цеткин, которую сами создатели называют МАМо 24, — это про смыслы. Здесь машины и техника представлены не в качестве отдельных экспонатов, как исторические объекты, а вплетены в метафорические инсталляции. Сюда стоит приходить тем, кто готов осмыслять увиденное. Но в паре минут езды есть и вторая экспозиция Музея с совершенно иным настроением.
Следующая остановка — детство
Осторожно, двери открываются на улице Коптевкая 71, следующая остановка — детство. Именно эта атмосфера царит в следующем пространстве музея. В нём собраны всевозможные педальные машинки начиная с 30-х годов ХХ века. Но при входе у посетителей взгляд сразу же падает на белоснежного коня. Таких красавцев было множество, некоторые и вовсе оснащали всякими интерактивными механизмами. К примеру, ребёнок тянул за уздечку, и его конь издавал характерное ржание.
Не меньше удивляют и трактор «Худой», и педальный автомобиль «Ракета», сделанный из алюминия. К сожалению, последний встретить сейчас практически невозможно: большая их часть в голодные 90-е была сдана в цветмет.
По соседству стоит семейство из «Москвичей»: от первой до третьей серии. Эти разноцветные машинки с кожаными сиденьями были самыми популярными среди мальчишек СССР. У некоторых авто даже были багажники, куда ребята, например, могли поместить перекус, чтобы восполнить силы после дворовых гонок.
Есть в музее и уникальная детская «Волга» с бензиновым мотором, механизм запуска которого очень похож на принцип работы газонокосилки. Этот автомобиль в несколько раз больше педальных «Москвичей» и точно копирует стиль классического ГАЗ-21. К слову, машина ещё и на ходу.
Впрочем, пока взрослые будут ностальгировать по своим игрушкам, дети могут провести время с пользой. Ведь по соседству с экспозицией расположилась детская автошкола музея, которая состоит из зала с компьютерами, симулятором и автогородком для вождения. Здесь малыши могут в интерактивной форме изучить ПДД и потом отрабатывать усвоенный материал на практике. В награду они, между прочим, получают свои первые права.
Для малышей в музее также организован «Хаб музейных путешествий». Тут ребятам рассказывают, как правильно собираться в поход и показывают старую туристическую утварь. Есть тут и прицеп для походника. В нём есть абсолютно всё — от электричества до мини-кухни и душа. Дети с восторгом разглядывают доверху оснащённый прицеп, а взрослые могут в это время поностальгировать о турслётах, когда стираешь вещи в ручье и при помощи сухой щепы разводишь огонь.
В конце путешествия родители вместе с детьми могу записать небольшой подкаст в «Студии юного блогера». Здесь есть вся необходимая аппаратура для идеального света, звука и картинки. Ребята с удовольствием делятся впечатлениями и публикуют ролики в социальных сетях.
Если этих активностей будет недостаточно, то следующая информация — точно для вас. В МАМо регулярно проходят всевозможные мастер-классы. Ценители творчества могут порисовать на футболках, а юные механики попробовать себя в деле. Для них подготовили интерактив, в рамках которого можно узнать о строении двигателя внутреннего сгорания и самостоятельно собрать его из конструктора.
Скажем по секрету, для взрослых в этом году тоже готовится кое-что интересное. Летом на парковке МАМО 24 планируют организовать автомобильный фестиваль в коллаборации с художником Степаном Скаро. Значит, искусству, которым пропитано всё в музее, точно быть!