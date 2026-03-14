60 лет назад Lamborghini перевернула автопром: вот что они сделали

В середине 1960-х годов автомобильная индустрия переживала период технических экспериментов и дизайнерских революций. Именно в этот момент на сцене появился автомобиль, который радикально изменил представления о том, какой должна быть быстрая машина для дорог общего пользования. Речь идёт о Lamborghini Miura — модели, которая не только принесла мировую славу компании Lamborghini, но и заложила основу для целого класса автомобилей, создав понятие «суперкар».

© Lamborghini

Инженеры против босса: как рождалась легенда

В середине 1960‑х Lamborghini была молодой маркой, которая только начинала конкурировать с Ferrari. И сам Ферруччо Ламборгини считал, что компания должна строить мощные, комфортные купе для дальних поездок, а не экстремальные гоночные снаряды.

© Eibner/Legion-Media

Однако команда инженеров думала иначе. Конструкторы Джанпаоло Даллара и Паоло Станцани, а также тест‑пилот Боб Уоллес мечтали о машине, которая перенесёт гоночные технологии на обычные дороги. Так они начали по вечерам, практически подпольно, разрабатывать новое шасси с центральным расположением двигателя. По легенде, проект P400 (Posteriore 4,0 — «4,0-литровый двигатель сзади») какое‑то время существовал без ведома основателя компании, что только добавляет истории романтики.

Шасси будущей Miura впервые показали на Туринском автосалоне 1965 года, а полноценный прототип с кузовом дебютировал год спустя на автосалоне в Женеве. Это был смелый ход: публике продемонстрировали практически голый «скелет» с поперечно установленным V12 за спинами будущих пассажиров, что выглядело почти как гоночная техника, случайно попавшая на гражданский стенд.

© Klemantaski Collection/Getty Images

Дизайн, который опередил время

Техническая начинка Miura была революционной, но окончательно закрепил за машиной статус будущей легенды её дизайн. Кузов создало ателье Bertone, а за внешность отвечал молодой Марчелло Гандини. Низкий силуэт, плавные линии, «реснички» вокруг выдвижных фар и широкая задняя часть создавали образ автомобиля будущего.

После премьеры в Женеве 10 марта 1966 года поток заказов на Lamborghini Miura P400 был настолько велик, что удивил и Ферруччо Ламборгини, и Нуччо Бертоне. Фактически рынок сам доказал скептическому основателю компании, что на экстремальные и эмоциональные спорткары есть огромный спрос.​

© Public domain

Название машина получила в честь испанской фермы Miura, где разводили бойцовых быков. Так в истории марки закрепилась связь с миром корриды — тема, которая до сих пор проходит через названия многих моделей Lamborghini.

Техническая революция: среднемоторная компоновка и V12

Главная инженерная «фишка» Miura — среднемоторная компоновка с поперечно установленным V12. До середины 1960‑х подобные решения использовали в основном на гоночных машинах, а дорожные спорткары чаще строили по классической схеме «мотор спереди — ведущие колёса сзади».

Miura перевернула это представление: мощный двенадцатицилиндровый двигатель расположили поперечно за сиденьями, между осями. Это позволило:

улучшить развесовку и управляемость на высоких скоростях,

уменьшить колёсную базу и сделать силуэт более компактным,

приблизить поведение машины к гоночному болиду.

На момент начала производства в 1966 году Miura была одним из самых быстрых серийных дорожных автомобилей в мире — 380-сильный 3,9-литровый мотор позволял стильному купе разгоняться до 290 км/ч.

© Lamborghini

Эволюция: от P400 до SVJ

За относительно короткую карьеру Miura успела несколько раз эволюционировать. Базовая версия P400 задала основную формулу — среднемоторная компоновка с двигателем V12, двухместный салон, яркий дизайн кузова — а позже появились различные модификации модели: более мощные Miura S и Miura SV с улучшенной управляемостью, штучные экспериментальные Jota и SVJ, на которых инженеры и тест‑пилоты отрабатывали гоночные решения на основе «гражданского» суперкара.

Всего с 1966 по 1973 год было произведено менее 800 экземпляров Miura, что по меркам массового автопрома — ничтожно, но для яркого Lamborghini этого было достаточно, чтобы обеспечить модели статус легенды на все времена. Это относительно небольшое количество сделало модель редкой и чрезвычайно ценимой среди коллекционеров.

© Victor Blackman/Express/Hulton Archive/Getty Images

Всего с 1966 по 1973 год было произведено менее 800 экземпляров Miura, что по меркам массового автопрома — ничтожно, но для яркого Lamborghini этого было достаточно, чтобы обеспечить модели статус легенды на все времена. Это относительно небольшое количество сделало модель редкой и чрезвычайно ценимой среди коллекционеров.

Наследие Miura

Сегодня Lamborghini Miura в мировом масштабе — это первый суперкар в истории мирового автомобилестроения. Модель не только изменила технические стандарты индустрии, но и сформировала образ бренда Lamborghini как производителя радикальных, эмоциональных и технологически смелых автомобилей.

Формально и до неё существовали очень быстрые и дорогие машины вроде Mercedes‑Benz 300 SL или Ferrari 275 GTB. Но именно Miura первой собрала воедино среднемоторную компоновку, двигатель V12, запоминающийся дизайн, эмоциональную управляемость, малый тираж и высокую стоимость. И всё это было для дорог общего пользования, а не гоночной трассы! Всё, что позже делала Lamborghini, — не менее культовые модели Countach, Diablo, Murcielago и Aventador — так или иначе развивало формулу, изначально заданную Miura.

© Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Cпустя десятилетия Miura остаётся одним из самых влиятельных автомобилей XX века — доказавшим, что инженерная смелость и дизайн могут изменить всю индустрию. Машина очень быстро стала символом роскоши и скорости 1960-х годов.

Эту Lamborghini можно увидеть и в кино. Например, в знаменитой сцене фильма «Ограбление по-итальянски» 1969 года, где автомобиль мчится по горным дорогам Альп. Машина также принимала участие в историческом проекте одного из ведущих музеев современного искусства в мире — нью-йоркского МоМА. Выставлялась она и в России — в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге. А о многочисленных появлениях в видеоиграх и говорить не приходится.

Таким образом, Miura оказала значительное культурное влияние, выходящее далеко за рамки автомобильного мира: от кино до музыки, от автоспорта до поп-культуры. Так что если реальный Lamborghini встретить может не каждый, то с его образом в искусстве и виртуальным воплощением, похоже, хоть раз в жизни встречался любой человек.

Всё самое интересное собрали тут.