Охота на «зеленого змея»: как в СССР боролись с пьянством за рулём

В стране, где декларировалось всеобщее равенство и торжество сознательности, «зеленый змий» был объявлен врагом номер один. Но если простой рабочий мог «отметиться» в вытрезвителе и отделаться выговором на профсоюзном собрании, то для водителя запах перегара в кабине означал не просто позор, а мгновенную потерю привилегии, доступной далеко не каждому советскому гражданину, — права управлять автомобилем. Это была борьба, в которой оружием служили не только жезлы, но и партийные постановления, доски позора и пресловутая «трубка Мохова».

От «явления» к «преступлению»

Долгое время отношения государства и пьяного водителя строились на зыбкой почве «профилактики». Ситуация изменилась кардинально в мае 1972 года, когда ЦК КПСС и Совет министров приняли знаковое постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Это был не просто очередной циркуляр. С этого момента пьянство перестало быть сугубо личным делом гражданина, превратившись в саботаж государственных интересов.

Вслед за партийным решением подтянулись и республиканские указы. Именно тогда сформировался тот самый «золотой стандарт» советского наказания, который с небольшими вариациями просуществовал до конца эпохи СССР. Уже за первое задержание в нетрезвом виде водитель расставался с правами на срок до двух лет и выкладывал штраф от 10 до 30 рублей — сумму по тем временам чувствительную, примерно четверть зарплаты молодого специалиста.

«Позор!»: воспитание коллективом

Но государство понимало: рублём и лишением прав сыт не будешь, точнее, проблему не решишь. Нужно было давить на совесть. И здесь в ход шла тяжелая артиллерия социалистической педагогики — коллектив.

На каждой уважающей себя автобазе, в таксопарке или автоколонне у проходной висел стенд с говорящим названием «Светофор» или «Перекрёсток». И если на одной его стороне красовались портреты передовиков с переходящими знамёнами, то другая сторона давила человека морально. Рубрика «Позор!» с фотографиями тех, кто был замечен «под мухой» за рулём или, не дай бог, угодил в вытрезвитель, работала эффективнее любых штрафов. Провинность становилась фактом биографии, который обсуждали на собраниях, и перекрыть этот шлейф дурной славы можно было только годами безупречной работы.

МВД рапортовало о масштабах пропаганды с гордостью: только за два года после майского постановления 1972-го было проведено 850 тысяч лекций и бесед, а по радио и телевидению прошло более 85 тысяч выступлений. Цифры колоссальные, хотя эффективность их измерить, конечно, было невозможно.

Предрейсовый рубеж и «трубка Мохова»

Борьба переместилась и на «линию фронта» — прямо к выездным воротам автобаз. На крупных автотранспортных предприятиях начали массово организовывать фельдшерские здравпункты. Медики с вниманием встречали водителей перед рейсом, и те, кого ловили с «запахом», тут же получали отметку в карточке и автоматом попадали под пристальный взгляд товарищеского суда.

Если же водителя останавливали уже на линии, в ход шла легендарная техника — трубка Мохова. Одноразовый стеклянный индикатор, где реагент менял цвет при наличии паров спирта в выдыхаемом водителем воздухе. Зеленый — значит пил. А дальше маршрут на медицинское освидетельствование в больницу или диспансер. Никаких промилле тогда не считали — закон исходил из принципа презумпции виновности при наличии запаха.

Статистика сухого закона

По данным «Коммерсанта», цифры тех лет выглядят внушительно. В 1973 году, когда кампания набрала обороты, инспекторы ГАИ по всему Союзу задержали 773 тысячи водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Цифра кажется нереальной, но она объяснялась тотальным характером проверок.

На оживлённых магистралях вроде Ленинградского проспекта в Москве или главных улиц Минска патрули стояли чуть ли не на каждом перекрёстке. Отдельные особо рьяные инспекторы дорожно-патрульной службы умудрялись за год задерживать до 130 пьяных водителей — примерно одного каждые три дня.

Из этой армады до суровой кары добрались 525 тысяч — именно столько в том же 1973 году были лишены водительских удостоверений. Остальные, вероятно, отделались испугом, штрафом или делом об административном нарушении.

Рецидив и крайние меры

Советское законодательство, при всей своей декларативной гуманности, умело быть жестоким к рецидивистам. Если водителя ловили пьяным второй раз в течение пяти лет после отбытия наказания, срок лишения прав вырастал до 2–5 лет, а штраф подскакивал до 50 рублей.

Но настоящий ад наступал для тех, кого ловили третий раз или если водитель, уже лишённый прав, снова садился за руль пьяным. Здесь в дело вступала печально известная статья 211 УК РСФСР. Наказание было суровым: лишение свободы до одного года или исправительные работы на тот же срок.

Правда, существовала возможность выйти на свободу раньше. Отсидев половину назначенного срока, водитель мог предоставить ходатайство с работы (от профкома или администрации), и наказание могли скостить. Механизм работал как поощрение для тех, кто встал на путь исправления.

Конфискация автомобиля? Официально такой меры не существовало. Машина в СССР была личной собственностью, и изъять её могли только за невыплаченные долги или алименты. Однако был нюанс: автомобиль, будучи источником повышенной опасности, мог быть конфискован как вещественное доказательство или орудие преступления, если пьяный водитель совершал тяжкое ДТП со смертельным исходом. Но это была уже не административка, а чистая уголовка.

«Ответственные товарищи» и исключения

Бытовало мнение, что существуют «неприкасаемые» номера, с которыми за пьянку не наказывают. Ветераны ГАИ это опровергают частично. Да, с самими первыми секретарями обкомов рядовой инспектор не сталкивался — тех возили водители. А вот с водителями «ответственных товарищей» конфликты случались. И далеко не всегда инспектор выходил из них победителем. Однако бывали и обратные примеры, когда закон ставили выше чинов.

Занавес: горбачёвская «трезвость»

Апофеозом борьбы стала антиалкогольная кампания 1985 года, когда к власти пришел Михаил Горбачев. Лозунг «Трезвость — норма жизни» зазвучал на каждом углу. Вырубались виноградники, водка исчезла из свободной продажи до обеда, а цены на неё взлетели до небес.

Казалось бы, вот он — удар по пьянству за рулём. Но эффект получился обратным: расцвело самогоноварение, потребление суррогатов, а пьяных водителей меньше не стало — они просто перешли на «левые» жидкости. К концу 80-х борьба пошла на спад, так и не победив зло, но оставив после себя горький вкус несбывшихся надежд и вырубленных лоз.

Заключение

Сегодня, глядя на тогдашнюю статистику — 773 тысячи задержанных в год, — ловишь себя на мысли, что это была война, которую вели дубиной. Не было системы неотвратимости наказания, была система «проработки». Но как бы там ни было, для советского водителя лишение прав за пьянку было страшнее, чем для нынешнего — огромный штраф. Потому что тогда это означало потерю статуса, потерю лица перед коллективом и долгий путь «исправления» с обязательным клеймом «Позор!» на стенде у проходной.