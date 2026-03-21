Вы этого точно не знали: кто и зачем придумал замер разгона до 100 км/ч

Когда вы видите в характеристиках нового спорткара «2,5 секунды до 100 км/ч», вы сразу понимаете — это зверь. Эта метрика стала настолько привычной, что мало кто задумывается: почему именно сто километров в час, а не, скажем, шестьдесят или сто двадцать, стали тем самым универсальным языком, на котором говорят автопроизводители, журналисты и покупатели по всему миру? Ответ на этот вопрос уводит нас в послевоенную Америку, ко временам зарождения автомобильной журналистики и к личности человека, которого можно назвать «дедушкой» всех современных автомобильных обозревателей.

Как журналист переписал правила игры

До середины 40-х годов XX века понятия «независимый тест-драйв» практически не существовало. Автопроизводители придерживались простой и удобной для себя позиции: «Мы сами тестируем свои машины и не нуждаемся в сторонних оценках». Журналистам оставалось лишь переписывать пресс-релизы.

Ситуацию изменил американец Том МакКэхилл. Разорившийся владелец авторемонтной мастерской, он решил попробовать себя во фрилансе. Однако как получить машину на тест, если производители не дают их прессе? МакКэхилл пошел на хитрость. В 1946 году он прикинулся фотографом и уговорил сотрудника железнодорожной станции выгрузить новый Buick прямо из товарного вагона, чтобы сделать снимки. Результатом стала полноценная статья в журнале Mechanix Illustrated — первый в истории настоящий тест-драйв автомобиля.

Производители быстро поняли, что сопротивляться бессмысленно: МакКэхилл открыл ящик Пандоры. Вскоре машины для обзоров стали поступать к нему уже официально. Вместе с форматом родилась и традиция. Среди прочих данных, которые неутомимый журналист всегда приводил в своих статьях, был замер времени разгона с места до 60 миль в час.

Почему именно 60 миль и при чем тут мы?

Том МакКэхилл умер в 1998 году, так и не оставив комментариев о том, почему он выбрал именно эту цифру. Однако историки автомобилестроения сходятся на двух основных версиях.

Первая версия — практическая. В конце 40-х — начале 50-х годов скоростные ограничения на американских хайвеях колебались в районе 50–60 миль в час (в 1951 году лимит официально подняли до 60). Для обывателя скорость в 60 миль была не абстрактным числом, а реальным пределом дозволенного на дороге. МакКэхилл измерял то, что было важно в повседневной жизни: насколько быстро машина может вписаться в поток движения на шоссе.

Вторая версия — математическая и немного ироничная. 60 миль в час — это почти 100 километров в час. Хотя сам МакКэхилл, будучи американцем до мозга костей, вряд ли задумывался о метрической системе, такое совпадение сыграло ключевую роль в глобализации стандарта.

Когда европейские и азиатские производители начали перенимать американский подход к тестам, им оставалось лишь слегка округлить цифру (с 96,54 до 100). Так 0–60 mph (миль в час) превратились в 0–100 км/ч. Кстати, педантичные британцы и некоторые инженеры спорткаров до сих пор предпочитают указывать разгон до 62 миль в час, чтобы сохранить чистоту метрического эквивалента.

Эволюция метрики: от механики к маркетингу

Сначала тест 0–60 был честным отражением инженерной мысли. Он показывал, насколько мощный мотор стоит под капотом и как хорошо настроена трансмиссия. Однако со временем вокруг этой цифры начал формироваться ореол «священной коровы».

В погоне за рекордами производители научились жонглировать методиками замера. Например, широкое распространение получил «замер с выкатом» (rollout). Эта хитрость пришла из дрэг-рейсинга, когда секундомер включается не с момента старта машины, а после того, как она проедет первые 30 сантиметров. Это может срезать драгоценные 0,2–0,3 секунды, которые в маркетинговых войнах решают всё.

Более того, опытные журналисты, такие как редакция Car and Driver, давно ввели альтернативный тест 5–60 миль в час. Он показывает не столько умение машины «выстрелить» с места (что часто зависит от сцепления и полного привода), сколько эластичность её силовой установки — способность уверенно ускоряться в реальных городских условиях.

Новая реальность: есть ли жизнь после «сотни»?

Сегодня мы переживаем эпоху девальвации этой метрики. Еще 20 лет назад попасть в 5 секунд до сотни мог позволить себе либо чистокровный спорткар, либо мотоцикл. Сейчас же семейный электрический кроссовер легко уделывает на светофоре суперкары начала 2000-х. Когда кроссовер Zeekr 001FR разгоняется быстрее легендарного гиперкара McLaren F1, возникает закономерный вопрос: а говорит ли эта цифра о чем-то вообще?

Производители уже подбираются к гравитационному пределу в 1 секунду. К примеру, в прошлом году гибридный Corvette ZR1 разменял первую «сотню» за 1,68 секунды. При таких значениях машина ускоряется быстрее, чем падает предмет в вакууме, и дальнейшая гонка сотых долей теряет практический смысл для 99% водителей.

И всё же метрика 0–100 км/ч никуда не исчезнет. Она превратилась в своего рода автомобильный эсперанто. Это простой и наглядный способ поставить машины разных эпох, классов и технологий в один ряд. Это не просто цифра, а символ, который, благодаря смекалке одного американского журналиста, вот уже 80 лет позволяет нам на понятном языке обсуждать главное — чистую, неприкрытую эмоцию ускорения. И пока существуют споры на автомобильных форумах, инерция традиции, о которой говорил МакКэхилл, будет только набирать обороты.