Кого в СССР называли «подснежниками»: неожиданный ответ

Это сейчас большинство автовладельцев не прибегает к каким-либо особым ухищрениям, чтобы завести свою машину после длительного простоя. Сел, включил двигатель, и поехал. Хотя мы недавно напоминали, что будет не лишним проверить основные системы. А вот во времена СССР автомобили не терпели такой фамильярности. Рассказываем, как типичный советский водитель начинал свой весенне-летний сезон.

«Подснежники» поехали!

Сейчас «подснежниками», как правило, называют припаркованные на улицах и во дворах машины, почти полностью заваленные снегом. Такой «автосугроб» занимает чересчур много места на стоянке, мешает проезду и снегоуборке.

В советские же времена «подснежниками» называли не машины, а их водителей. О зимней резине, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя, моторных маслах, не густеющих на морозе, и прочих привычных сейчас вещах владельцы легковушек тех времен могли лишь мечтать. Поэтому многие из них предпочитали ставить своих «ласточек» на прикол на весь холодный сезон. Кто побогаче – в собственный гараж. Кто победней – прямо во дворе многоэтажки, укутав ТС в специальный брезентовый чехол.

По весне подобные «артефакты» вытаивали из-под сугробов словно цветы-подснежники. А их владельцы за зиму предсказуемо теряли свои водительские навыки. Из-за чего в свои первые в году выезды на дорогу создавали массу проблем другим участникам дорожного движения. Вот таких сезонных водителей и называли «подснежниками».

Между тем, «подснежнику», прежде чем открыть сезон вождения, приходилось каждую весну проводить целый комплекс работ по вводу машины в эксплуатацию после длительной зимней «спячки».

Нюансы «оживления»

Заводской оцинковки кузовных элементов у советских машин и в помине не было. И качество окраски было, по современным меркам, откровенно посредственным. Поэтому весна для автовладельца начиналась с ревизии кузова с целью понять, чтобы понять насколько сильно он успел заржаветь за время зимнего простоя.

Выявленные очаги коррозии, как правило, самостоятельно зачищались грунтовались и подкрашивались. Реже к решению проблемы привлекали специалиста. Например, соседа по гаражному кооперативу, слывшему профи в авторемонте.

Чтобы сберечь колёса, на зиму кузов машины ставили на специальные стойки, либо просто на четыре стопки кирпичей или подходящих по размеру деревянных пеньков. При этом колеса висели в воздухе. Что снимало нагрузку с упругих элементов подвески, продлевая (как минимум в теории) срок их службы.

Перед спуском машины на земную твердь шины накачивали и проверяли – не спускают ли. При необходимости, меняли золотники в «сосках», а также заклеивали или меняли на новые камеры в колесах – ведь бескамерных шин тогда в принципе не было!

Перед опусканием машины на её четыре колеса, правильный советский автовладелец заползал под днище и проверял там исправность рычагов, шаровых опор, шкворней (в «Волгах»). У ГАЗовской техники эти самые шкворни в обязательном порядке следовало прошприцевать смазкой.

Кто не знает, шкворень – это механизм, в основе которого лежит стальной стержень, вращающийся внутри стального цилиндра. Он соединяет поворотный кулак переднего колеса с балкой. Не прошприцуешь эти узлы после простоя машины – выйдут из строя!

На зиму также полагалось сливать из мотора масло и охлаждающую жидкость. Поскольку смазка во время стоянки успевала расслоиться и растерять свои свойства, а охлаждающая жидкость могла дать осадок или замерзнуть во время особо сильных морозов. Соответственно, весной в системы смазки и охлаждения двигателя следовало залить свежие жидкости.

Некоторые автовладельцы также считали, что бензин в баке на зиму оставаться не должен. Поэтому они сливали и его. Как правило, опасались скопления в топливом баке конденсата, вызванного перепадами температуры и влажности. Причем, по логике, в пустом баке его могло образоваться куда больше, чем в заполненном топливом. Но считалось, что скопившуюся там за зиму воду легче удалить в отсутствии бензина.

Водяной конденсат также мог скапливаться в «банках» (так называли глушитель) выхлопной системы, способствуя ускоренной коррозии. Чтобы влажный воздух туда не проникал, на время затяжной зимней стоянки выхлопную трубу герметизировали промасленной бумагой или полиэтиленовым пакетом. По весне эти «затычки» удаляли.

Кроме того, рачительный автовладелец осенью доставал из-под капота аккумулятор и уносил на хранение в квартиру до весны. А с возвращением тепла заряжал его от домашней электророзетки при помощи громоздкого зарядное устройств, чтобы затем вновь поставить на место в машине.

Сохранить любой ценой

Не стоит удивляться тому, сколь трепетно советские водители относились к своим машинам. Большинство из них годами копили на приобретение новой легковушки. Но даже заимев средства, купить машину было не очень просто.

Автомобилей выпускалось гораздо меньше, чем имелось желающих стать автовладельцем. Из-за чудовищного дефицита, чтобы приобрести машину официальным путем приходилось ждать своей очереди годами. Либо переплачивать изрядную сумму «нужным людям», которые организовывали перемещение страждущего в начало очереди.

Эти правила игры приводили к тому, что машину многие покупали одну и на всю оставшуюся жизнь. Автомобиль в те времена был не столько вещью, сколько членом семьи. Потому его холили и всячески берегли. А автовладелец был готов терпеть самые настоящие тяготы и лишения ради благополучия и «здоровья» своего «железного коня».