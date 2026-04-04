40 лет назад немцы выпустили авто, опередившее время: вот что они создали

В середине 1980‑х, когда автопроизводители только осваивали турбонаддув, а антиблокировочная система тормозов считалась чудом инженерии, в Штутгарте создавали не просто суперкар, а лабораторию для машин будущего — Porsche 959. Модель официально дебютировала в 1985 году на Франкфуртском автосалоне, в 1986-м началось её производство и с тех пор она остаётся символом инженерного перфекционизма своей эпохи.

От раллийных спецучастков к дорогам общего пользования

История Porsche 959 начинается в начале 1980-х годов, когда инженеры Porsche поставили перед собой задачу создать не просто новый суперкар, а технологическую витрину бренда. В условиях стремительного развития автоспорта и усиления конкуренции в Group B чемпионата мира по ралли возникла идея автомобиля, который объединит гоночные технологии, полный привод и высокий уровень комфорта, оставаясь при этом пригодным для дорог общего пользования.

Работа над проектом велась в тесной связи с программой участия в WRC, где регламент требовал выпуска ограниченной серии дорожных автомобилей для омологации. Концепция была проста: взять платформу Porsche 911, оснастить её передовой системой полного привода и двигателем с двумя турбинами.

В результате появился концепт Gruppe B, впервые показанный в 1983 году на автосалоне во Франкфурте. Уже тогда автомобиль демонстрировал ключевые решения, которые впоследствии стали основой серийной версии: интеллектуальная система полного привода, облегчённая конструкция кузова и высокофорсированный двигатель с турбонаддувом.

Но когда FIA закрыла категорию Group B из‑за чрезмерной опасности её техники и смертельных аварий, Porsche пришлось перенести свою разработку в мир гражданских авто — и тем самым случайно создать первый «гиперкар» в истории.

Несмотря на изначальную ориентацию на классической ралли, судьба проекта изменилась, но развитие не остановилось. Porsche 959 успешно проявил себя в ралли-марафоне «Париж — Дакар», где в 1986 году занял первые места, продемонстрировав надёжность конструкции и гоночный потенциал модели.

Технологический манифест

Серийный вариант Porsche 959 для дорого общего пользования был представлен в 1985 году, а производство началось в 1986-м. В основе автомобиля лежал оппозитный шестицилиндровый двигатель объёмом 2,85 литра с двойным турбонаддувом, который развивал 450 л.с. Он разгонял автомобиль до 100 км/ч за 3,7 секунды — невероятная цифра для 1986 года!

Особенностью стала последовательная работа двух нагнетателей, что позволяло минимизировать турбояму и обеспечить равномерную тягу во всём диапазоне оборотов. Двигатель сочетался с 6-ступенчатой механической коробкой передач, где первая имела понижающее передаточное число для сложных условий движения.

Одним из ключевых достижений инженеров стала система полного привода PSK (Porsche-Steuer Kupplung), способная в реальном времени перераспределять крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий. Это решение значительно опередило своё время и стало прообразом современных интеллектуальных трансмиссий 4х4.

Подвеска также отличалась сложной конструкцией с возможностью изменения дорожного просвета и адаптации под различные режимы эксплуатации, от шоссе до бездорожья.

Кузов автомобиля представлял собой комбинацию стали, алюминия и композитных материалов, включая кевлар, что позволило снизить вес при сохранении высокой жёсткости. Эти решения дали возможность удержать массу на уровне 1450 кг, поскольку о цене материалов в такой нишевой модели никто не думал — во главу угла была поставлена эффективность.

Аэродинамика была тщательно проработана: коэффициент лобового сопротивления составлял около 0,31, а интегрированные элементы, включая уникальное «крыло‑утконос», обеспечивали стабильность на высоких скоростях без использования громоздких антикрыльев. «Максималка» превышала 315 км/ч, что делало модель одним из самых быстрых серийных автомобилей своего времени.

Производство Porsche 959 было ограниченным — всего было выпущено около 300 экземпляров, каждый из которых собирался в Штутгарте вручную. Каждая машина поступила в продажу с ценой более 200 000 долларов. При этом модель всё равно оказалась экономически убыточной для производителя из-за чрезвычайно высокой стоимости разработки и сложной конструкции. Тем не менее его значение для индустрии трудно переоценить.

Гиперкар как тестовая площадка

Porsche использовал 959 как экспериментальный полигон для технологий, впоследствии внедрённых в 911 Turbo и Carrera 4, включая системы полного привода, электронное управление шасси и турбонаддув нового поколения.

В наши дни Porsche 959 рассматривается как один из наиболее значимых автомобилей XX века, символ инженерного максимализма и переходного периода, когда электроника начала играть ключевую роль в управлении автомобилем.

Наследие этой машины прослеживается во многих последующих моделях немецкой марки. Ведь каждая современный Porsche с турбонаддувом, умным полным приводом и адаптивной подвеской несёт в себе гены 959-й. А сама 959-я остаётся объектом охоты для коллекциониров, поскольку наглядно демонстрирует, каким может быть суперкар, если не ограничивать инженеров ни бюджетом, ни технологическими рамками.