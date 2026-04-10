Космические маршруты: куда поехать на День космонавтики

12 апреля — особая дата для каждого, кто хоть раз смотрел на звёзды и думал о том, каково это — оказаться там, наверху. В этом году День космонавтики выпал на выходные. И это отличный повод сесть за руль и отправиться по местам, где ковалась история освоения космоса. Пять городов, пять маршрутов и одна большая мечта о звёздах.

Москва как космическая столица

Для начала стоит отдать должное самой Москве — городу, где космическая программа управлялась, проектировалась и прославлялась.

Музей космонавтики на ВДНХ — главное космическое место столицы. Он был заложен в 1964 году, когда в честь запуска первого искусственного спутника Земли на карте Москвы появился памятник «Покорителям космоса». В 1981 году, к двадцатилетию полёта Гагарина, в стилобате знаменитого монумента — 107-метровой ракеты, устремлённой в небо, был открыт музей.

Сегодня экспозиция состоит из десяти тематических залов: «Утро космической эры», «Творцы космической эры», «Космический дом на орбите», «Исследование Луны и планет Солнечной системы» и других. Среди экспонатов — спускаемый аппарат «Союз-37», полноразмерная модель станции «Мир», скафандры и личные вещи космонавтов. Посетители могут попробовать управлять космическим кораблём на тренажёре, послушать реальные переговоры экипажа с Землёй и потрогать настоящий метеорит.

Неподалёку от музея, в одном из Останкинских переулков, находится Дом-музей академика С. П. Королёва — двухэтажный особняк, окружённый садом, где можно увидеть обстановку, в которой жил и работал знаменитый конструктор. Оба музея можно посетить по единому билету. Они работают шесть дней в неделю круглый год, выходной — понедельник.

Другое важное место — Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» на ВДНХ. Это огромное выставочное пространство площадью более 15 000 квадратных метров под легендарным куполом. Здесь представлены полноразмерные макеты орбитальных станций, двигатели ракет-носителей, интерактивные инсталляции об истории и будущем космической отрасли. Экспозиция разделена на три зоны: «Космический бульвар» с крупногабаритными образцами техники, «Конструкторское бюро» с интерактивными экспонатами и «Космодром будущего» с мультимедийными инсталляциями о перспективных проектах.

Особе место на космической карте Москвы занимает планетарий на Садовой-Кудринской — один из старейших в мире, открытый ещё в 1929 году. После масштабной реконструкции, длившейся более пятнадцати лет, он вновь принимает посетителей. Большой Звёздный зал с куполом диаметром 25 метров, интерактивный музей «Лунариум» с экспериментальными экспонатами по физике и астрономии, обсерватория с одним из крупнейших телескопов в Москве и площадка «Парк неба» под открытым небом с астрономическими приборами разных эпох — здесь можно провести целый день.

Можно заглянуть и в Астрокосмический комплекс имени Сергея Павловича Королёва при МПГУ. Он включает небольшой планетарий, астрофизическую лабораторию, четыре пространства для проектной деятельности: «Космонавтика», «Планета Земля», «Астрономия» и «Воздухоплавание и авиация». На базе комплекса проходят занятия по астрономии, астрофизике, робототехнике и другим дисциплинам.

Другая космическая точка притяжения для гостей столицы — памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. 42-метровая фигура из титана была установлена в 1980 году к московской Олимпиаде. Первый в мире человек, побывавший в космосе, изображён в скафандре, устремлённым вверх, на постаменте в форме ребристой колонны. Монумент стоит на одноимённой площади у пересечения Ленинского проспекта и улицы Гагарина. И это один из самых узнаваемых силуэтов столицы. В автомобильном путешествии просто невозможно проигнорировать один из главных космических символов Москвы.

Калуга — колыбель отечественной космонавтики

Как добраться: около 180 км по трассе М-3 «Украина» или через А-130.

Время в пути: около 2,5–3 часов без учёта пробок.

Выезжать лучше рано утром, чтобы проскочить загруженный участок до Обнинска. Дорога в целом хорошая, на М-3 преобладает четырёхполосное движение с разделительным барьером.

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского — первый в мире и крупнейший в России музей истории освоения космоса, созданный при непосредственном участии пионеров отечественной космонавтики, учёного Сергея Королёва и космонавта Юрия Гагарина.

13 июня 1961 года Гагарин лично заложил первый камень в фундамент здания будущего музея, который был открыт для посетителей 3 октября 1967 года. Перед музеем — подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», находившийся в резерве во время старта гагаринского «Востока-1». После реконструкции ракета буквально парит над водной гладью Яченского водохранилища, не касаясь земли.

В 2021 году, к 60-летию полёта Гагарина, была открыта вторая очередь — современный многоуровневый музейный комплекс площадью 12 500 квадратных метров с 80-метровым бесшовным экраном. Экспозиционные площади увеличились в пять раз.

Новый корпус включает 3D-кинотеатр, интерактивный образовательный центр, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полёта и мультимедийный комплекс «Интерактивная планета». Центральная экспозиция второй очереди — «Ракеты. Корабли. Люди» — включает более 500 объектов, рассказывающих о ключевых программах освоения космоса, в том числе оригинальные образцы ракетно-космической техники.

Мультимедийные установки дополненной реальности позволяют посетителям управлять космонавтом в открытом космосе, совершать подготовку и запуск ракеты, осуществлять стыковку корабля «Союз» с МКС. Здесь же установлен тренажёр, на котором реальные космонавты в Звёздном городке отрабатывают стыковку. На крыше здания расположен купол солнечной обсерватории, площадка солнечных батарей и обустроена территория для прогулок. Оба корпуса соединены подземным переходом. Общий фонд музея насчитывает около 80 000 единиц хранения.

Дом-музей Константина Циолковского — небольшой деревянный дом на окраине старого города, где учёный жил и работал с 1904 по 1933 год — почти тридцать лет. Именно здесь были написаны десятки важнейших работ по аэродинамике, ракетодинамике и космонавтике. Сохранена обстановка кабинета и мастерской: рабочий стол, слуховые трубки (Циолковский был почти глух с детства), инструменты, которыми он мастерил модели дирижаблей. В фондах музея хранятся книги, изданные Циолковским за свой счёт крошечным тиражом, причём эта библиотечка побывала в космосе — её брали на борт орбитальной станции.

Будучи в Калуге, логично посетить и дом-музей Александра Чижевского — выдающегося советского учёного-биофизика, основоположника гелиобиологии, поэта и художника, имевшего с Циолковским тесные дружеские и научные связи. Экспозиция рассказывает о влиянии космических факторов на земную жизнь — тема, которой Чижевский посвятил десятилетия.

Ярославль — космос на Волге

Как добраться: около 270 км по трассе М-8 «Холмогоры».

Время в пути: около 3,5–4 часов.

Маршрут проходит через Переславль-Залесский и Ростов Великий, так что можно совместить космическую тему с классическим Золотым кольцом. Дорога хорошая, а единственный сложный участок — выезд из Москвы через Ярославское шоссе, где в утренние часы бывают заторы.

Культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой — современный комплекс, открытый в 2011 году к 1000-летию Ярославля. В церемонии открытия принимали участие сама Валентина Терешкова и её коллега-космонавт Алексей Леонов. Здание спроектировано ярославскими архитекторами и своей необычной формой напоминает космический объект, гармонично вписанный в пространство исторической Которосльной набережной.

Центр включает в себя планетарий с трёхмерной компьютерной визуализацией, экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики», астрономическую обсерваторию с зеркально-линзовым телескопом и познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс» с интерактивным классом и 5D-аттракционом «Шаттл». Купол-экран звёздного зала имеет площадь 300 квадратных метров и диаметр 12 метров, на него проецируется изображение свыше 7 500 звёзд.

Ярославский планетарий станет одним из более чем 50 в стране, которым передан полнокупольный короткометражный фильм о первом полёте человека в космос, отдающий дань памяти подвигу Юрия Гагарина.

В экспозиционных залах комплекса также представлены модели ракет от Р-7 до многоразовой космической системы «Энергия-Буран». Концептуальная параллель, выстраиваемая от первого полёта человека в космос до наших дней, завершается макетом ракеты-носителя «Союз» и современным кораблём «Союз-ТМА».

Другая, не менее важная тема экспозиции — полёт в космос первой женщины, ярославской «Чайки» Валентины Терешковой.

Отдельный раздел посвящён научным достижениям в исследованиях Луны, Венеры и Марса. Среди частых гостей центра — сама Валентина Владимировна и её дочь. Планетарий является вторым в России, где используется совмещённая оптико-механическая и цифровая проекция, создающая эффект присутствия.

Музей «Космос» в деревне Никульское Тутаевского района (около 45 км от Ярославля) — это мемориальный музей на родине Терешковой. Экспозиция рассказывает о детстве Валентины Владимировны в крестьянской семье, её увлечении парашютным спортом, подготовке к полёту и самом полёте на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года. Здесь хранятся личные вещи, фотографии и документы семьи Терешковых. Музей небольшой, но очень тёплый и камерный — именно такие места передают дух эпохи лучше всего.

Нижний Новгород — космос в повседневности

Время в пути: около 7 часов за рулём по бесплатной трассе или около 4 часов по платной дороге

Если выезжать не в час-пик, можно уложиться примерно в 5 часов по беслатной дороге и 3,5 часа по М12, но в выходные, праздничные дни или вечером пятницы время может вырасти и до 7 часов.

Ключевым «космическим» пунктом путешествия в Нижний Новгород остаётся Нижегородский планетарий имени Георгия Гречко. Это многофункциональный научно-просветительский центр, в структуре которого сочетаются большой звёздный зал, тематические пространства «Планета» и «Космонавтика», собственная обсерватория и экспозиция, посвящённая истории освоения Вселенной. Площадка активно используется для проведения специальных программ и выставочных проектов, включая экспозиции, раскрывающие эволюцию российской космической отрасли.

Следующая точка — школа №66 имени Юрия Гагарина, где действует музей космонавтики. Его коллекция сформировалась на основе инициатив ещё 1960-х годов и отражает развитие космических исследований в стране через документы, артефакты и локальную историю. Это пространство не ориентировано на массовый туризм, однако в рамках тематического или журналистского маршрута представляет интерес как пример того, как космическая повестка интегрируется в повседневную городскую среду. Характерная деталь — школьный флаг, побывавший на борту МКС.

Ещё один примечательный объект — жилой комплекс ЖК «Гагаринские высоты» на проспекте Гагарина. При развитии образовательной инфраструктуры здесь сознательно усиливали космическую тематику, вплоть до создания собственного планетария в составе школы. Внутри комплекса установлен памятник Громозеке — узнаваемому персонажу из произведений Кира Булычёва об Алисе Селезнёвой. Этот элемент демонстрирует, что космическая символика в городе проявляется не только в традиционных форматах вроде музеев и планетариев, но и в современной жилой застройке, позволяя горожанам ежедневно пересекаться с космической тематикой.

Самара — родина космических ракет

Как добраться: около 1 060 км по трассе М-5 «Урал».

Время в пути: порядка 12–13 часов за рулём.

Разумнее разбить дорогу на два дня с ночёвкой, например, в Пензе или Саранске. Альтернатива — выехать через Нижний Новгород по М-7 «Волга» и далее на юг. Участок М-5 «Урал» через Рязанскую и Пензенскую области местами двухполосный, с затяжными подъёмами и медленными грузовиками.

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» — визитная карточка города. Фасад здания украшает подлинная ракета «Союз» — единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде.

Ракета — настоящая. Она была изготовлена в 1984 году на заводе «Прогресс» для учебных целей на космодроме, затем вернулась в Самару и после доработки была установлена как памятник. Пятнадцать лет она выполняла функцию тренировочного образца для отработки действий в Плесецке. Общая высота монумента вместе со зданием составляет 68 метров. Комплекс расположен на площади имени Дмитрия Козлова у станции метро «Российская», там же находится памятник легендарному конструктору.

В выставочном зале демонстрируются изделия ракетно-космической промышленности, отражающие вклад самарских предприятий в космонавтику. Среди экспонатов — спускаемые аппараты «Янтарь-4К1» и «Ресурс Ф-1», макеты жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз-У», «Энергия» и «Зенит».

Интерактивный проект «Spacebook — Карманный космос» рассказывает о космических технологиях в повседневной жизни: работе сотовой связи и GPS, прогнозировании погоды.

Другая интерактивная зона посвящена быту космонавтов на орбитальной станции — тому, как они едят, моются, тренируются и проводят эксперименты.

В советское время Самара была закрыта для иностранцев из-за секретных оборонных предприятий, и только в последние десятилетия появилась возможность увидеть продукцию самарских заводов.

Важно учитывать, что с 2024 года основное здание на проспекте Ленина, 21 закрыто в связи со строительством планетария. Экспозицию можно посетить по временному адресу: ул. Красноармейская, 131, второй этаж ТК «Гуд'Ок». Перед визитом обязательно уточните актуальную информацию на сайте музея.

Самарский университет им. академика С. П. Королёва — важная кузница инженерных кадров для аэрокосмической и ракетной отраслей.

Помимо музеев, в Самаре расположен РКЦ «Прогресс» (бывший ЦСКБ-Прогресс) — действующее предприятие, где с 1958 года серийно производятся ракеты-носители семейства Р-7/«Союз». Именно на этих ракетах до сих пор летают экипажи к МКС. Территория предприятия, разумеется, закрыта, но сам факт нахождения в городе, откуда уходят в небо ракеты, придаёт поездке особый смысл.

Обязательно прогуляйтесь по набережной Волги — одной из лучших в стране. И непременно осмотрите памятник Дмитрию Козлову, легендарному генеральному конструктору, на площади перед музеем.

Волгоград — космос и стойкость

Как добраться: около 960 км по трассе Р-22 «Каспий».

Время в пути: 11–12 часов.

Как и в случае с Самарой, стоит запланировать дополнительную ночёвку — например, в Тамбове или Саратове.

Если вы едете в Волгоград через Саратов, сделайте остановку в Энгельсском районе Саратовской области, где в трёх километрах от села Новая Терновка находится мемориальный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина — то самое поле, куда 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут по московскому времени опустился на парашюте первый космонавт Земли.

В 2012 году мемориал получил статус достопримечательного места федерального значения, а с 2021 года здесь работает «Парк покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина» — мемориально-выставочный комплекс, в который входят 27-метровый обелиск в виде взмывающей ракеты, памятник Гагарину, «Галерея космонавтики» с барельефными портретами двенадцати космонавтов и пешеходный кольцевой маршрут «108 минут» — по числу минут первого полёта. Парковка расположена у трассы, а от неё до информационного центра и памятника — около трёх километров по велопешеходной дорожке; проезд на личном авто до верхней парковки возможен только при наличии там свободных мест.

Волгоградский планетарий — единственный планетарий в нижневолжском регионе, второй по возрасту после московского, открытый 19 сентября 1954 года. За ним стоит необычная история: планетарий стал подарком от трудящихся Германской Демократической Республики советскому народу.

Жители восточной Германии собрали на строительство около полутора миллионов марок, строительные материалы доставляли на поездах — всего прибыло порядка 250 вагонов. Оптический аппарат конструировали на легендарном предприятии Zeiss-Werk в Йене, и он работает по сей день.

Здание выполнено в стиле позднесталинского ампира с колоннами и барельефами, его высота составляет 43 метра. Купол венчает последняя работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир»: женщина с колосьями в правой руке и земным шаром в левой, с которого слетает белый голубь. Вес скульптуры — семь тонн, высота — семь метров. На фризе здания начертаны имена великих астрономов: Ломоносова, Ньютона, Галилея, Кеплера, Бруно, Циолковского.

Внутри на первом этаже установлены макеты спутников Земли, космических аппаратов «Луна-3» и «Восток», бюсты Гагарина и Циолковского, а также картины космонавта Алексея Леонова. Интерьер второго этажа отделан палисандром, лимонным деревом и карельской берёзой. Здесь находится действующий маятник Фуко, а также фрагмент метеорита «Царёв», упавшего в Волгоградской области.

Звёздный зал планетария вмещает 450 зрителей, на его купольном экране 99 проекторов одновременно воспроизводят более 6 000 звёзд. В 2020 году в планетарии установили систему полнокупольной мультиформатной проекции с изображением в качестве 5К на одном из крупнейших экранов в стране — диаметром 25 метров. В 26-метровой башне обсерватории установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор Carl Zeiss с 800-кратным увеличением, через который можно наблюдать Солнце днём и Луну с её кратерами вечером. С 1988 года Волгоградский планетарий входит в каталог лучших планетариев мира.

Как и многие другие планетарии, Волгоградский планетарий показывает полнокупольный короткометражный фильм о первом полёте человека в космос. На кинопоказы можно сходить в том числе и с детьми.

Рядом с планетарием — символичное пересечение: он стоит на улице Гагарина, которая выходит на улицу Мира — одну из первых восстановленных улиц послевоенного Сталинграда. Мамаев курган и музей-панорама «Сталинградская битва» хоть и посвящены военной истории, но дают понять контекст эпохи. Победа в войне создала промышленную базу и инженерные кадры, без которых космическая программа была бы невозможна. Многие конструкторы ракетной техники прошли через фронт и посещение памятника воинам Великой Отечественной выглядит логичной точкой путешествия.

Полезные советы по маршрутам

Маршруты в Калугу и Ярославль можно уложить в обычные выходные. Самара и Волгоград требуют длинных праздничных выходных или мини-отпуска минимум на 4–5 дней, если вы выезжаете из Москвы. Если живёте в городах неподалёку, то и их посещение может оказаться коротким, но ярким.

Идеальная комбинация для амбициозного путешествия: Москва — Саратов (место приземления Гагарина) — Самара — Москва, или Москва — Саратов — Волгоград — Москва.

В любом случае перед поездкой проверьте графики работы музеев — в праздничные дни 12 апреля многие площадки проводят специальные программы и мероприятия, но могут быть и изменения в привычном расписании.

Кроме того, если планируете совместить «космические» экспозиции со своим отпуском, уточняйте график работы с учётом планируемых дат посещения.

Заправок на всех перечисленных трассах достаточно, дорожное покрытие на федеральных магистралях в целом хорошее, но с наступлением тёплого сезона на всех трассах начинаются пробки — и из-за роста трафика, и по причине начала ремонтных работ. Лучше для выезда на трассы выбирать время вне часа пик, если режим вашего путешествия это позволяет.

Отправляясь в поездку, не забывайте, что космос начинается не на орбите, он начинается на земле — в мастерской Циолковского, в цехах самарского завода, в калужском музее, под куполом волгоградского планетария, на том самом поле под Энгельсом, где первый космонавт ступил на твёрдую землю после 108 минут полёта. Садитесь за руль — и убедитесь сами, что космос гораздо ближе к нам, чем можно представить.