«Мустанг» по цене «Запорожца»? Развеиваем миф о доступности автомобилей в СССР и США

В автомобильных пабликах и социальных сетях завирусился новый тренд: блогеры берут цену советского «Запорожца», переводят ее в доллары по официальному курсу Госбанка СССР и торжествующе заявляют, что за эти деньги в Америке 1970-х можно было купить новенький Ford Mustang с V8. Звучит как сенсация, собирает много лайков, но с точки зрения экономики это полнейший абсурд. Разбираемся, почему конвертировать советские рубли в доллары по курсу — это грубая ошибка, и выясняем, как грамотно сравнивать цены и сколько реальных зарплат, продуктовых корзин и лет жизни стоили автомобили по разные стороны океана.

Методологическая ловушка: почему нельзя верить курсу Госбанка

Сравнивать доступность машин через официальный курс (примерно 0,6 рубля за $1 в первой половине 1970-х) — занятие бессмысленное. Этот курс существовал исключительно для внешнеторговых расчетов и в отчетах Внешторгбанка. Обычный советский гражданин не мог законно обменять свои накопления на доллары по 64 копейки и заказать «Мустанг» из Детройта. Утверждать обратное может либо человек, совершенно не знакомый с историей, либо тот, кто намеренно манипулирует цифрами.

Чтобы получить объективную картину, экономисты используют другие методы. Самые точные из них — это оценка через рабочее время (человеко-часы), индекс покупательной способности (потребительские корзины) и натуральные эквиваленты базовых товаров. Давайте применим научный подход к автомобилям 1970–1975 годов.

Две зарплаты против одной: считаем месяцы тяжелого труда

Для честного анализа мы не просто берем «среднюю зарплату», а оцениваем реальный семейный бюджет с учетом налогов. В СССР 70-х годов работа обоих супругов была суровой социальной необходимостью. Средняя зарплата составляла 145,8 рубля, но после вычета налогов на руки человек получал около 127 рублей. Итого, семья располагала примерно 254 рублями совокупного дохода в месяц.

В США модель «одного кормильца» всё еще доминировала, но мы возьмем медианный доход семьи после уплаты налогов — около $914 в месяц «чистыми».

А теперь давайте посмотрим, сколько месяцев семье нужно было откладывать весь свой чистый доход до копейки, чтобы купить машину (к американским ценам мы добавили 15–20% на опции вроде АКПП, которых в СССР просто не было):

Бюджетный класс: На ЗАЗ-968 ценой 3 500 рублей советской паре пришлось бы копить 13,8 месяца. Американцам на бюджетную малолитражку Ford Pinto (около $2 200 с опциями) хватило бы 2,5 месяцев. Разрыв — в 5,7 раза.

Массовый седан: Легендарный ВАЗ-2101 обходился в 5 620 рублей, что равнялось 22 месячным зарплатам двоих взрослых людей. Американская семья зарабатывала бы на просторный Chevrolet Nova ($3 000 с опциями) всего за 3,5 месяца. Разница — в 6,7 раза.

Премиум-класс: За престижный ГАЗ-24 стоимостью 9 200 рублей гражданам Союза нужно было отдать 36,2 месяцев жизни — три года абсолютной голодовки! В США роскошный полноразмерный Ford LTD ($4 200) покупался за 4,6 месяца. Разрыв почти восьмикратный.

Даже если в американской семье трудился только один человек, он покупал Chevrolet Nova за 4,7 месяца, что все равно в пять раз быстрее, чем двое работающих на заводе советских граждан.

Автомобиль ценой в пять лет жизни: сравнение по потребительским корзинам

Ещё один, пожалуй, самый честный вариант сравнения — в «наборах жизненных благ». Возьмем за эталон официальный стандарт того времени — месячный бюджет на одного человека, обеспечивающий нормальный уровень жизни (жилье, еда, одежда). Для СССР это «Минимальный потребительский бюджет» по методике Г. С. Саркисяна, который составлял 147,20 рубля. А для США — «Умеренный бюджет» Бюро статистики труда в размере $229.

Поскольку средняя зарплата в СССР едва покрывала стоимость одной такой корзины, покупка машины требовала экстремального урезания расходов на долгие годы. Вот как это выглядит в цифрах:

ЗАЗ-968 и Ford Pinto. Советская малолитражка стоила 23,8 базовой корзины, то есть почти два года полного обеспечения человека всем необходимым. Американский аналог — всего 8,7 корзины или менее 9 месяцев.

ВАЗ-2101 и Chevrolet Nova. За «Жигули» просили 38,2 корзины, в то время как массовый «Шеви» обходился американцу в 10,9 корзины.

ГАЗ-24 и Ford LTD. Здесь пропасть максимальна. Статусная «Волга» оценивалась в 62,5 корзины — это более 5 лет обеспечения всем необходимым одного человека! Полноразмерный Ford LTD требовал лишь 17,5 корзины или полтора года.

«Индекс батона»: сколько стоил автомобиль в еде

Если вам не нравятся абстрактные «корзины», давайте считать в еде. Советская система искусственно дотировала базовые продукты (хлеб стоил 20 копеек), но с лихвой «отыгрывалась» на сложной технике, превращая автомобиль в роскошь. Сравним цены в буханках хлеба и литрах молока (в США хлеб стоил $0,30, а литр молока — $0,40):

Доступный сегмент. На покупку ЗАЗ-968 ушло бы 17 500 буханок хлеба или 11 290 литров молока. Американский Ford Pinto обошелся бы всего в 7 333 буханки или 5 500 литров молока.

Средний класс. ВАЗ-2101 стоил 28 100 батонов или 18 129 литров молока, а Chevrolet Nova — 10 000 батонов или 7 500 литров молока.

Премиальные авто. За ГАЗ-24 нужно было отдать провизию для целого микрорайона — 46 000 буханок или почти 30 000 литров молока. Американский Ford LTD забирал в три раза меньше: 14 000 буханок и 10 500 литров молока.

Скрытые траты: время и гаражная романтика

Но самая страшная цена автомобиля в СССР — это не рубли, а невосполнимое время. В США покупка машины была рутинной сделкой, занимавшей несколько часов. Выехал за ворота дилера — машина потеряла 20% в цене.

В СССР покупка была жизненным проектом. Сначала шли долгие годы накопления заветной суммы, а затем еще несколько лет ожидания (а порой и до 7–10 лет) ожидания своей очереди на покупку. К тому моменту, когда подходила очередь, сама модель автомобиля успевала не только подорожать, но и устареть.

Из-за тотального дефицита сложился парадоксальный вторичный рынок: подержанная «копейка» могла стоить 7 000 рублей — значительно дороже новой! А после покупки владение машиной превращалось во вторую работу. Советские водители ежегодно тратили десятки часов в год на самостоятельное обслуживание и ремонт машины у себя в гараже, тогда как в США сервис в дилерских центрах был развитой услугой.

Главное

Между США и СССР был реальный разрыв в доступности личного транспорта, причем не в пользу последнего. Автомобиль в Советском Союзе был не просто средством передвижения, а сверхценным товаром, за который человек расплачивался не только деньгами, но и отказом от благ и даже годами своей жизни. Однако, как показал наш анализ, прямое сравнение цен по курсу Внешторгбанка СССР абсолютно некорректно.