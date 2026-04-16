Открываем Москву: подробный гид по автопутешествию в столицу

Майские праздники — это не только дачная рассада, шашлыки на природе или загар из тёплых стран. Идея организовать на длинные выходные автопутешествие в Москву, погрузившись в атмосферу праздничной столицы, может принести море приятных впечатлений и интересных открытий. Подробно рассказываем, как лучше доехать до столицы на машине, как не разориться на парковке, куда прокатиться и что посмотреть.

Как удобнее всего доехать до Москвы

В Москву ведут более десятка крупных автомагистралей, по которым автомобилисты соседних регионов могут добраться до сердца России. Заметим, что в автопутешествие такого рода стоит пускаться, если дорога займёт в самом крайнем случае 10–12 часов. Если больше, уже имеет смысл подумать над альтернативным транспортом, например железнодорожным.

М1 «Беларусь»

По трассе М1 «Беларусь» в Москву едут из Смоленска, Вязьмы и вообще с запада страны. Путь от Смоленска до МКАД обычно занимает 4,5–5,5 часов. Заторы на подъезде к столице в состоянии существенно увеличить это время.

Трасса М1 может похвастаться развитой придорожной инфраструктурой: АЗС, кафе, мотелями, площадками отдыха. Шоссе по большей части четырёхполосное — по две полосы в каждую сторону. В Московской области расширяется до 4–5 полос в каждую сторону.

На трассе разрешённая скорость составляет 90 км/ч. В населённых пунктах — 60 км/ч. На территории Московской области на М1 много участков с разрешенной скоростью 110 км/ч. Камеры контроля скорости располагаются обычно через каждые 2–4 км. В населенных пунктах — ещё чаще. В границах Московской области на многих участках организовано ночное освещение.

В Подмосковье есть платный участок — с 33 по 66 километр. Стоимость проезда меняется в зависимости от сезона, дня недели и времени суток. Для легковой машины на данный момент цена проезда составляет 230 рублей. Объезд платного участка возможен по дублерам. Оплата, как и на всех платных трассах, ведущих в столицу, возможна через приложение «Автодор», с помощью транспондера либо на пунктах взимания платы.

М2 «Крым»

Трасса М2 «Крым» — отличный путь для автопутешествия в столицу России из Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей. Дорога от Тулы до МКАД (около 190 км) обычно занимает порядка 3,5 часов. От Орла (360 км) можно доехать за 5–5,5 часов. От Курска (порядка 550 км) — в среднем 6–7 часов. От Белгорода (660 км) — 8–9 часов.

Почти вся трасса четырёхполосная. При подъезде к Москве дорога расширяется до восьми полос. Придорожная инфраструктура развита хорошо: есть много АЗС и мест для отдыха и ночлега.

Разрешённая скорость движения — в основном 90 км/ч. Местами до 110 км/ч. В населённых пунктах — 60 км/ч. То есть всё стандартно. Как и везде, хватает полицейских камер. Автомагистраль М2 бесплатная на всём своём протяжении.

М3 «Украина»

По этому шоссе в Москву могут доехать автопутешественники из Брянска, Калуги и Обнинска. Путь от Калуги (расстояние около 200 км) до столицы займёт порядка 2,5–3 часов. Из более близкого к Москве Обнинска ещё быстрей. От Брянска (почти 400 км) — не менее четырёх часов.

За пределами Московской области трасса имеет по две полосы движения в каждую сторону. Ближе к столице она расширяется до 4–5 полос в каждом направлении. Скорость движения — в основном. 90 км/ч. На скоростных участках — 110 км/ч.

На трассе имеются платные участки: 150–194 км от Москвы, 112–150 км и 65–86 км. Суммарные затраты на проезд по ним в период пятница-воскресенье для легковой машины составляет 520 рублей на текущий момент. Объехать платные участки можно через Малоярославец и Калугу в Калужской области и через Наро-Фоминск в Московской.

М4 «Дон»

По М4 в столичное автопутешествие удобнее всего ехать из Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей, Ростова-на-Дону. Трасса практически на всём своём протяжении многополосная, с разрешённой скоростью 110 км/ч. Обходит населённые пункты и может похвастаться хорошей придорожной инфраструктурой.

Это шоссе платное практически на всех участках от Москвы до Краснодара. Бесплатные на данный момент участки: между платными обходом Воронежа и Князево, а также в районе города Шахты в Ростовской области. Например, путешествие от Воронежа до Москвы (520 км) займёт порядка шести часов и потребует платы в 2 740 рублей в выходные дни. А путь от Ростова-на-Дону до Москвы (чуть более 1 000 километров) займёт более 12 часов, при этом потребуется заплатить 6 020 рублей.

Те, кто не желают пользоваться «платником», например многие автовладельцы из Тамбова и Волгограда, предпочитают ездить в столицу по бесплатной трассе Р-22 «Каспий» (бывшее шоссе М6) и далее по Е119. Последняя сливается с М4 «Дон» в районе подмосковной Каширы. Таким образом они пользуются платной трассой только на её подмосковном участке, оплачивая лишь 620 рублей в пятницу и выходные дни. Или вообще ничего не платят, проезжая оставшийся до МКАД участок в МО по бесплатному Каширскому шоссе.

М5 «Урал»

По этому шоссе в Москву доедут путшественники из Рязани, Пензы, Самары, Саратова. Путь от Рязани (около 200 км) занимает 3–3,5 часа. От Пензы (650 км) — 8–10 часов. От Самары (порядка 1 100 км) — до 14 часов. Трасса М5 полностью бесплатная. В Рязанской и Пензенской областях это преимущественно четырёхполосное шоссе, в Самарской области — в основном двухполосное. В Московской области расширяется до трех-четырёх полос движения в каждом направлении. Скоростное ограничение на М5 — стандартные для российских шоссе 90 км/ч. Однако трасса проходит через множество населённых пунктов и характеризуется интенсивным грузовым трафиком. В связи с чем заторы на ней, особенно в Московской области, дело совершенно обычное. Из-за чего время в пути по М5 может сильно вырасти.

М7 «Волга»

Бывший «Владимирский тракт», превратившийся со временем в трассу М7, соединяет Москву с Владимиром, Нижним Новгородом и далее с Чебоксарами и Казанью. Путь от Владимира до МКАД (около 200 км) займет 3–3,5 часа. От Нижнего Новгорода (около 420 км) — 5,5–7 часов. От Чебоксар (порядка 650 км) — 8,5–10 часов. От Казани (около 820 км) — примерно 12 часов.

На территории Татарстана трасса имеет всего три полосы движения. После Нижнего Новгорода становится преимущественно четырёхполосной. И, наконец, на подъезде к Москве превращается в многополосное скоростное шоссе. М7 имеет стандартные для российских дорог ограничения скорости — 60 км/ч в населённых пунктах и 90 км/ч вне их. Трасса проходит чрез большое количество поселений разной величины, в связи с чем средняя скорость движения по ней относительно невелика.

М12 «Восток»

Эта скоростная многополосная трасса может в какой-то мере считаться платным дублёром шоссе М7. Поскольку идёт практически параллельно трассе «Волга», обходя большинство населённых пунктов. Для поездок в столицу ею пользуются жители Владимира, Мурома, Арзамаса, Казани и отчасти Иваново. В частности, путь от Владимира до Москвы по М12 (около 170 километров) занимает 1,5–2 часа. От Мурома (300 километров) — примерно 3,5 часа. От Иваново (около 320 км) — порядка четырёх часов. От Казани (чуть более 800 км) — около 6,5 часов.

Скорость на трассе М12 ограничена 110 км/ч. Поскольку трасса новая, придорожная инфраструктура (АЗС, кафе, отели и прочее) обустроена ещё не в полной мере. Хотя каких-либо критических проблем в этом смысле путешественники не испытывают. Плата за проезд от Владимира до Москвы для легковой машины в период с понедельника по пятницу составит 2 262 рубля на текущий момент. От Мурома до столицы — 3 725 рублей. А от Казани до Москвы — 8 879 рублей.

Важно. Пересекая МКАД, М12 продолжается в виде платной Северо-Восточной хорды, которая пересекает всю столицу и, в свою очередь, переходит в другую платную трассу — М11 «Нева», ведущую из Москвы в Санкт-Петербург. Хорда разбита на пять участков, стоимость проезда по которым на данный момент равна 19 рублям за каждый. Плата взимается в будние дни с 7:00 до 11:00 утра и с 16:00 до 20:00. В остальное время, если речь не идёт о транзитном пересечении столицы, плата не взимается.

М8 «Холмогоры»

По этой федеральной трассе в Москву прибудут путешественники из Ярославля, Костромы, Вологды, Рыбинска, Углича. В Вологодской области трасса имеет преимущественно по одной полосе в каждую сторону. Шоссе проходит через большое количество населённых пунктов, где разрешённая скорость составляет 60 км/ч. На участке от Ярославля до МКАД в основном четыре полосы. На подходе к столице ширина проезжей части в каждую сторону увеличивается до 4–5 полос.

От Ярославля до столицы почти 280 километров. Время в пути — 3–4 часа, в зависимости от пробок. От Костромы до Москвы почти 340 километров и не менее 5 часов в пути. Путь от Вологды до МКАД (460 км) займёт около 7 часов. На 300 километров от Рыбинска до Москвы по трассе М8 уйдёт 4–5 часов. Примерно такое же расстояние до столицы и от Углича. Время в пути плюс-минус такое же, как и от Рыбинска.

М10 «Россия»

Трасса проходит через Тверскую, Новгородскую области и ведёт в Санкт-Петербург. Трасса имеет преимущественно по две полосы движения в каждую сторону и проходит через множество населённых пунктов. Трафик осложнён большим количеством грузового транспорта. В связи с чем скорость движения тут относительно невелика. От Твери до МКАД чуть менее 200 километров. В пути придётся провести порядка трёх часов. От Великого Новгорода до Москвы чуть более 500 километров, но дорога по М10 до столицы может занять 7–9 часов из-за заторов. От Санкт-Петербурга до Москвы 680 километров. Даже при самом удачном стечении обстоятельств преодолеть их менее чем за 10 часов по М10 практически невозможно. Зато трасса бесплатная, с массой объектов не только дорожной, но и разноплановой городской инфраструктуры вдоль неё.

М11 «Нева»

Фактически М11 — это платный дублёр М10 с разрешённой максимальной скоростью 110 км/ч. Преимущественно четырёхполосная дорога ближе к Москве становится магистралью с 4–5 полосами движения в каждую сторону. От Твери до МКАД по М11 при желании можно домчаться за 1,5 часа. Днём в пятницу-субботу это будет стоить 2 270 рублей. Причём 1 500 из них придётся отдать за финишный 60-километровый участок от Солнечногорска до МКАД. От Великого Новгорода до Москвы можно «долететь» по М11 за 4,5–5 часов и 4 500 рублей. А от Санкт-Петербурга до столицы — за 5,5–6 часов и 6 440 рублей. После пересечения МКАД трасса М11 переходит в Северо-Восточную хорду, о которой мы писали выше в блоке, посвящённом платной трассе М12.

Как ездить по Москве

Специфика столичной транспортной системы такова, что по городу, в особенности по центру, на личной машине лучше всего ездить с повышенным вниманием. Поскольку парковка на большей части улиц в пределах Третьего транспортного кольца — платная. И чем заруженнее район, тем дороже. Особенно важно об этом помнить, поскольку в центре сосредоточено большинство заслуживающих посещения объектов и локаций. Здесь же преимущественно действуют повышенные тарифы: от 380 до 600 рублей за час. Имеются зоны с «динамическим тарифом», размер которого зависит от спроса. Тут цена парковки может доходить до 800 рублей за час. Причём в таких местах парковка остаётся платной даже в выходные и праздничные дни, когда в других точках городской платной парковки тариф обнуляется. Оплачивать парковку можно через приложение «Парковки России», зарегистрировав в нем госномер своей машины и внеся денежные средства на счёт в личном кабинете.

В отсутствие интернета платить за парковку можно с помощью СМС-сообщений. Для этого отправьте на короткий номер 7757 сообщение с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24. Для продления парковочной сессии, в таком же сообщении сообщении вместо количества часов вставьте: Х и количество часов. Например: для продления на три часа укажите «Х3». Для завершения парковочной сессии вместо количества часов вставьте латинскую букву «S» или русскую «С». Деньги за парковку будут списываться со счёта вашего телефонного номера. Оплатить парковку любым способом следует в течение 5 минут с момента остановки. В противном случае вас оштрафуют на 5 000 рублей либо человек-инспектор, либо камера автоматической фиксации.

Поэтому, чтобы спокойно посетить интересные места столицы, проще поселиться в удалённом от центра районе с бесплатной уличной парковкой. Либо в гостинице, имеющей собственный паркинг. А изучение достопримечательностей осуществить своим ходом с использованием общественного транспорта — благо весь центр города находится в пешей доступности от станций метро.

Неплохой альтернативой московскому метро и автобусам-электробусам можно считать каршеринг. Будучи более доступным, чем такси, он обеспечивает индивидуальную мобильность и комфорт, а парковать шеринговые автомобили на муниципальных парковках можно совершенно бесплатно.

Куда сходить и что посмотреть в Москве

Майские праздники, как правило, это первые тёплые длинные выходные в году. Поэтому рекомендуем составить программу так, чтобы много гулять и наслаждаться как исторической, так и современной эклектичной архитектурой столицы. Благо обновлённая инфраструктура в центре в городе с широкими тротуарами, велодорожками и пешеходными зонами на бульварах позволяет наслаждаться такими прогулками.

Конечно же, побывать в столице и не увидеть Красную Площадь и Кремль — значит не увидеть Москву. Туда точно рекомендуем добираться на метро, например, доехав со станции «Охотный ряд». Чтобы получить больше впечатлений, лучше добраться до станции «Александровский сад» и прогуляться через сад вдоль стен Кремля: мимо Манежа и памятника неизвестному солдату, свернув затем около Исторического музея на саму площадь.

Если планируете поездку на вторые майские и окажетесь в Москве 9 мая, то рекомендуем утром посетить Тверскую ещё до начала Парада Победы. Причём как можно ближе к Красной Площади. На ней можно будет ожидать начала марша, а потом смотреть на боевую технику, участвующую в шествии. Зрелище обычно производит сильное впечатление на любого, даже не увлеченного техникой, человека.

После можно заглянуть и в ГУМ. Даже если нет необходимости что-то покупать, всегда приятно пройтись по его величественным галереям и любоваться стеклянной куполообразной крышей.

Ещё одно знаковое метро для прогулок — Поклонная гора, имеет смысл посетить территорию одноимённого парково-выставочного комплекса, расположенного на Кутузовском проспекте с его Триумфальной аркой.

С началом мая в городе должны заработать и фонтаны. Поэтому рекомендуем обязательно посетить «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горькогo», расположенный на берегу Москвы-реки. Если погода будет благоволить, то прямо из него можно пройти в парк «Музеон», где помимо облагороженной набережной можно также прогуляться по залам «Новой Третьяковки». Это филиал знаменитой Третьяковской Галереи, в котором собрано искусство XX века.

Альтернативный пешый маршрут из Парка Горького можно проложить, перейдя через Крымский мост и отправишись по Пречистенской набережной в сторону центра. Вскоре вы достигнете точки напротив 100-метрового монумента в честь Петра Первого — он установлен на стрелке Москвы-реки и Обводного канала. Пройдя еще немного вперёд по набережной, можно дойти до Храма Христа Спасителя. Преодолев ещё один пешеходный мост через Москву-реку, вы увидите знаменитый Дом Культуры «ГЭС-2».

Другой интересный парк в самом центре столицы – «Зарядье». В зеленой зоне неподялёку от Кремля встречаются природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность. На территории парка есть знаменитая смотровая площадка, которая нависает прямо надо акваторией Москвы-Реки, а также концертный зал, где проходят выступления не только знаменитых классических и джазовых музыкантов, но и театральных трупп.

Но если хочется масштаба и простора, то лучше сразу отправится в Выставочный комплекс «ВДНХ». Вот он уж точно впечатляет посетителей великолепными фонтанами. Впрочем, главная ценность парка – это выставочные павильоны, где на постоянной основе экспонируются потрясающие тематически экспозиции. Например, павильон «Космос» можно смело отнести к категории «обязательно к посещению». В прочих павильонах регулярно проводятся выставки и шоу, на которые тоже стоит посмотреть. Расписание таких мероприятий есть на сайте ВДНХ.

На территории комплекса также действует один из крупнейших в Европе океанариумов – «Москвариум». Его морские животные и рыбы производят впечатление не только на детей, но и на взрослых. Здесь же на постоянной основе проходят шоу с участием дельфинов, китов и ластоногих.

Если же погода на майских окажется прохладной, то можно запланировать визиты в самые знаменитые музеи столицы. Пожалуй, главный из них – это «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина». Разумеется, можно просто приехать и побродить по его залам. Но мы рекомендуем заранее изучить экскурсионную программу музея на его сайте. И спланировать свое посещение Москвы так, чтобы попасть на приглянувшуюся тематическую экскурсию. Просто поверьте: оно того стоит. Ну и невозможно обойти стороной «Третьяковская галерею» – еще одну визитную карточку Москвы. И вновь рекомендуем подготовиться к визиту заранее, записавшись на экскурсию по залам этого крупнейшего собрания русского изобразительного искусства.

Помимо осмотра московских достопримечательностей, имеет смысл, опять таки, заранее, изучить тематические интернет-ресурсы с информацией о спектаклях и концертах, которые будут идти на московских сценах в период посещения столицы. Если запланировать и реализовать еще такую культурную часть программы посещения Москвы, то путешествие в столицу станет в итоге многоплановым приключением, которое запомнится на долгие годы.