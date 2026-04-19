Так могли выглядеть «Волга», «Чайка» и ЗИЛ, если бы их историю не прервали

Считается, что история не терпит сослагательного наклонения. Но современные технологии позволяют смоделировать то, чему никогда не суждено было случиться. При помощи нейросети GigaChat выяснили, как бы выглядели культовые автомобили СССР, если бы выпускались до сих пор.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Если бы ещё пять лет назад вам кто-то сказал, что в 2026 году у вас будет возможность купить новенькую «Волгу» или «Москвич» — вы бы наверняка покрутили пальцем у виска. Однако новая реальность такова, что советские марки переживают ренессанс. Правда, пока, увы, только в виде перелицованных китайских автомобилей. Но каждый из этих возрождённых советских брендов обещает в будущем начать выпускать модели собственной разработки. Ну а мы пока решили пофантазировать на тему того, какими бы сейчас были советские авто, если бы их жизненный цикл не прервался и они бы выпускались до сих пор. За помощью в этом вопросе мы обратились к самым главным фантазёрам современности — нейросетям. И вот, что они нам нагенерировали.

«Волга»

Начать мы решили с «Волги», поскольку именно вокруг этой культовой модели ГАЗа сейчас разворачивается самая активная общественная дискуссия. Ведь теперь это отдельная марка Volga (именно с латинским написанием названия), под которой выпускаются не только седан, но и парочка кроссоверов.

Напомним, что история модели началась в 1956 году, когда на смену изрядно устаревшему фастбеку ГАЗ М-20 «Победа» пришел новый седан ГАЗ М-21, названный «Волга». К 1965 году автомобиль избавился от литеры М в названии и получил более привычное для нас имя ГАЗ-21 «Волга», с которым навсегда вписал себя в историю не только советского, но и мирового автопрома.

© ГАЗ

ГАЗ-21 «Волга»

В 1968 году на смену знаменитому «танку во фраке» (именно так прозвали «двадцать первую» в странах Европы) пришла не менее элегантная «двадцать четвертая». Она продержалась на конвейере вплоть до 1992 года, хотя параллельно на ГАЗе уже выпускалась более современная «Волга» — ГАЗ-3102.

© ГАЗ

ГАЗ-3102 «Волга»

В том же году появились еще две «Волги»: одна с заводским индексом ГАЗ-31029, а другая — ГАЗ-3105. И если «двадцать девятая» представляла собой вновь модернизированную версию старушки из конца 60-х, то 3105 была совершенно новая машина с большим мотором, полным приводом и множеством других важных атрибутов автомобиля бизнес-класса начала 90-х. Увы, ей так и не суждено было стать серийной.

© ГАЗ

ГАЗ-3105 «Волга»

Затем были ГАЗ-3110 и 31105, представляющие собой вариации на тему всё той же классической 24-й «Волги». Однако в год миллениума ГАЗ представил совершенно новую ГАЗ-3111, которая была настоящим прорывом не только для самого предприятия, но и для отечественного автопрома в целом. Впрочем, многие конструкторские идеи, связанные с ней, так и остались на бумаге. А сама машина в стиле нео-ретро на манер Jaguar тех лет выпускалась мелкосерийно с большим количеством компромиссных решений лишь до 2004 года.

© ГАЗ

ГАЗ-3111 «Волга»

Судьба «Волги» окончательно прервалась в 2009 году, когда с конвейера в Нижнем сошёл последний седан 31105. После этого ГАЗ предпринимал попытку возродить легковую линейку c моделью Volga Siber (лицензионная копия Chrysler Sebring), однако и она не увенчалась успехом.

При помощи русскоязычной нейросети ГигаЧат мы решили выяснить, как бы могла выглядеть современная «Волга», если бы её жизненный цикл не прервался. Искусственный интеллект допустил, что при дальнейшем развитии модели ГАЗ-3111 седан сохранил бы классическую заднеприводную компоновку, однако его дизайн стал бы более современным. Например, так (на иллюстрации ниже) могло бы выглядеть новое поколение ГАЗ-3111 по мнению ГигаЧата.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Актуальный ГАЗ-3111 в представлении ГигаЧата

Мы также попросили нейросеть предложить нам ещё несколько вариантов стиля «Волги», но самым неожиданным оказалась версия в откровенном ретро-ключе с ностальгической внешностью на стыке обликов первых ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Ещё один вариант современной «Волги» от ГигаЧата

Кроме того, искусственный интеллект предположил, что если бы «Волга» выпускалась до сих пор, то она, скорее всего, получила бы турбомотор, автоматическую коробку передач и набор водительских ассистентов, включающих трассовый автопилот.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Ещё один вариант оформления передней части в стиле ГАЗ-3102

«Чайка»

Другая легендарная модель Горьковского Автомобильного Завода — это «Чайка». В отличие от «Волги» она не успела сменить множество поколений. Сначала, в 1959 году, первая ГАЗ-13 «Чайка» заменила на конвейере изрядно устаревший седан ГАЗ-12 (также выпускалась под именем «ЗИМ»). И с этой модели началась короткая, но очень яркая история представительских авто ГАЗа. Ведь «Чайки», как и правительственные ЗИЛы, не поступали в свободную продажу, а были должностной привилегией для руководителей определённого уровня.

© ГАЗ

ГАЗ-13 «Чайка»

В 1977 году на смену 13-й модели пришла более современная и строгая ГАЗ-14 «Чайка», которая выпускалась до 1988 года. За 11 лет производства было изготовлено всего лишь 1 114 таких автомобилей. Однако это не помешало «Чайке» стать культовой машиной не только своей эпохи, но в истории всего советского автопрома.

© ГАЗ

ГАЗ-14 «Чайка»

О том, как могла бы сложиться судьба этой машины в наши дни, мы также попросили пофантазировать ГигаЧат. Сберовский AI-помощник допустил, что отечественный седан по-прежнему ценился бы среди представительских машин и позиционировался бы в сегменте тяжёлого люкса, как Bentley, Rolls-Royce или Aurus.

© Сгенерировано ГигаЧатом

По мнению ГигаЧата, так могла бы выглядеть «Чайка», если бы выпускалась до сих пор

ЗИЛ

История советских лимузинов началась в 1945 году с модели ЗИС-110, которую строили с оглядкой на дизайн американских Packard. Большим поклонником последних был Сталин. К 1958 году, когда к запуску в производство готовился преемник этого седана, завод уже был переименован и носил имя И. А. Лихачева, поэтому новый правительственный лимузин получил индекс ЗИЛ-111.

© ЗИЛ

ЗИЛ-111

В 1967 году «сто одиннадцатую» сменил ЗИЛ-114, который продержался на конвейере легендарного шестого цеха вплоть до 1978-го. Этот автомобиль создавался уже во время Хрущёвской оттепели, поэтому его дизайн делали с оглядкой на американские Lincoln и Cadillac, которыми в ту пор пользовались Кеннеди, Линдон и Никсон.

© ЗИЛ

ЗИЛ-114

Мы предложили ГигаЧату спрогнозировать развитие именно этой модели, поскольку она до сих считается одной из самых красивых машин СССР. Нейросеть предположила, что со временем 114-й мог бы трансформироваться из длиннющего лимузина в более компактный представительский седан, поскольку поступил бы в свободную продажу. Хотя, напомним, в линейке ЗИЛа была похожая модель с индексом 117. Она была построена на базе того же 114-го, однако считалась более динамичной, скоростной и манёвренной по отношению к лимузину и чаше использовалась в качестве автомобиля сопровождения.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Таким мог бы стать ЗИЛ-114 по мнению ГигаЧата

В 1978 году на смену 114-му пришел ЗИЛ-4104, получивший более брутальные угловатые формы, которые были в тренде в конце 1970-х. Опытные машины первых лет выпуска имели обозначение ЗИЛ-115, которое впоследствии было заменено на ЗИЛ-4104 в связи с принятием в СССР новой системы классификации автомобилей.

© ЗИЛ

Именно 4104 стал прочной базой для дальнейшего развития семейства правительственных лимузинов ЗИЛ, которые, по сути, представляли собой лишь глубоко модернизированные версии этой модели и выпускались вплоть до начала 2000-х.

© Сгенерировано ГигаЧатом

Развитие дизайна ЗИЛ-4104 по версии ГигаЧата

Так, уже в 1983-м был представлен ЗИЛ-41045, который был лишь рестайлинговым вариантом исходного лимузина. А в 1985-м, к выходу на должность нового генерального секретаря, показали более современный и модернизированный ЗИЛ-41047. Именно эта машина стала заключительной представительской моделью Лихачёвского завода и выпускалась мелкосерийно на базе Цеха №6 вплоть до самого банкротства предприятия.

© Сгенерировано ГигаЧатом

По мнению ГигаЧата, так мог бы выглядеть ЗИЛ-41047, если бы его продолжали выпускать в 2026 году.