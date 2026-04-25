Мёд Bentley и соковыжималки Maserati: чем удивляли автобренды

История знает немало примеров, когда холодная технологичность мировых автопроизводителей неожиданно оборачивалась безупречным мастерством модельера, ювелирным искусством, смелыми дизайнерскими экспериментами в мире мебели, бытовой техники и даже морских прогулок. Это и аудиосистемы от Porsche, и золотые соковыжималки Maserati, и скейтборды BMW с подвеской от спорткара и роскошные яхты Toyota с моторами от Land Cruiser. Все они оставили яркий след в мире высокой моды, интерьеров и инженерной экзотики.

Платки Mercedes-Benz — кашне, которого достоин король

Речь идёт об эксклюзивных дамских и мужских шёлковых платках Mercedes-Benz, которые выпускались в разное время — с середины 1960-х до конца 1980-х, а отдельные серии появлялись и в начале 2000-х.

Это была своего рода традиция. К юбилеям моделей, открытию новых заводов или просто в качестве дорогих корпоративных подарков изготавливались небольшие партии платков из натурального шёлка с ручной подгибкой края.

Их дизайн был выдержан в лучших традициях сдержанной роскоши. На развороте — исторические логотипы, каретные мотивы, стилизованные трёхлучевые звёзды. Сегодня каждый сохранившийся экземпляр — желанный трофей для коллекционеров автомобильной атрибутики.

Как Peugeot задолго до автомобилей увлёк всех перцем

Здесь нужна важная оговорка: многие автомобильные компании далеко не всегда были автомобильными. Ярчайший пример — Peugeot. Семейное предприятие, основанное в 1810 году как сталелитейное производство, десятилетиями выпускало кофемолки, швейные машинки, корсетные пружины, ручные инструменты и знаменитые на весь мир мельницы для перца и соли.

Первая мельница Peugeot увидела свет в 1840 году — за 49 лет до того, как инженер Арман Пежо собрал первый паровой трицикл, а затем и полноценный автомобиль. Иными словами, Peugeot не просто выпускал «непрофильные предметы» в свободное от машин время. Наоборот, автомобильное подразделение выросло из успешного металлообрабатывающего предприятия.

По сей день изделия Peugeot Saveurs остаются эталоном на профессиональных кухнях мира, однако у этой линии есть и другая, не менее захватывающая грань — коллекционная. Винтажные перечницы Peugeot, особенно конца XIX века, не раз становились звёздами аукционов. Например, пара серебряных мельниц в неоклассическом стиле оценивалась экспертами Christie’s в £2,000–3,000. Ещё более редкий экземпляр — перечница Peugeot Frères, созданная легендарным домом Christofle. Изделие находилось в безупречном для своего возраста (более 100 лет!) состоянии, что значительно повысило его цену.

Особое место занимают современные лимитированные серии. Самая впечатляющая — перечница Paris Prestige высотой 110 см, выточенная из цельного куска ольхи. Каждый экземпляр имеет собственный номер и сертификат, а его цена достигает $1 750.

Также высоко ценятся у коллекционеров ретро-серии Palace и Mignonnette, которые точно воспроизводят дизайн самой первой модели Peugeot 1874 года — в серебряном исполнении или с серебряным покрытием. Так механизм для помола перца становится не просто кухонной утварью, а настоящим инвестиционным артефактом.

Porsche Design: от хронографа до уникальной аудиосистемы

Porsche Design — это не коллаборация с какими-то модными брендами, а полноценная дизайн-студия внутри компании, основанная в 1972 году создателем легендарного Porsche 911 профессором Фердинандом Александром Порше.

Её первым и самым настоящим хитом стал Chronograph 1, который если и не шокировал, то как минимум спорил с канонами мира часов того времени. Сегодня это может показаться удивительным, но до Porsche полностью чёрные часы никто не делал.

И дело было не только в цвете. Строгий циферблат в сочетании с оригинальным стальным корпусом (позже появились титановые версии) предлагал весьма полезную для гонщиков функцию, а именно мгновенную скорость считывания показаний даже при экстремальной вибрации. Это был первый случай, когда принцип «форма соответствует функции», придуманный ещё Фердинандом Порше для той же 911-й модели, проявился в повседневном аксессуаре.

Но одними часами Porsche Design не ограничилась. Кульминацией инженерного подхода студии к бытовой электронике стала лимитированная серия звуковых панелей 911 Soundbar с корпусами, изготовленными из настоящих глушителей Porsche 911.

Мощность аудиосистем первой серии, выпущенных в 2016 году тиражом в 500 экземпляров, составляла 200 Ватт. Появившаяся в 2022 году система 911 Soundbar 2.0 Pro была уже собрана из элементов глушителя 992-го GT3 и выдавала 300 Ватт. Цена на момент премьеры составляла порядка 4 750 долларов.

Lamborghini и Bentley: от автомобиля до мебели и мёда

Под брендом Tonino Lamborghini, основанным в 1981 году сыном Ферруччо Ламборгини, выпускается целая вселенная предметов роскоши. Мебель, создаваемая итальянской фабрикой Formitalia Group, сочетает в себе авангардный дизайн с чисто автомобильными материалами, такими как углеродное волокно и высококачественная бычья кожа. Ярким примером таких изделий является кресло Grid Armchair с подставкой из стали, декорированной лазерной резкой, или кресло Fractal Armchair, названное в честь дизайнерского языка марки. Цены на такие предметы сопоставимы с автомобильными: стоимость коллекционного кресла может доходить до $38 000 за штуку.

Линия Bentley Home более аристократична. Британцы из Крю подходят к обстановке дома с той же степенностью, что и к сборке автомобиля. Мебель, выпускаемая в сотрудничестве с такими дизайнерами, как Carlo Colombo, использует лучшую натуральную кожу, ценнейшие породы дерева и декорирована знаменитой бриллиантовой стёжкой. Цены здесь стартуют с нескольких тысяч евро. Например, стоимость коллекционного кресла может достигать 8 000 евро, а полностью обставленная гостиная легко перешагивает планку в 50 000 евро.

Но Bentley пошла ещё дальше. В 2019 году на территории штаб-квартиры в Крю были установлены ульи, где живут более 500 000 пчёл, которые производят мёд Bentley Honey.

Это — абсолютный эксклюзив. Компания не продаёт мед в свободной продаже, а разливает его в стеклянные флаконы, выпуская ограниченными тиражами (например, в 2023 году было выпущено всего около 1 500 бутылок), и вручает как ценный подарок VIP-клиентам, партнёрам или выставляет на благотворительных аукционах, где его цена может достигать астрономических сумм.

Maserati: искусство выжимать соки со стилем

В 2013 году на международной выставке «Maison&Objet» Maserati представила публике не новый суперкар, а... соковыжималку. Но не простую, а в корпусе из полированного алюминия с щедрым напылением из 24-каратного золота.

Этот экстравагантный аксессуар для кухни, созданный в коллаборации с итальянским брендом посуды TVS, так и назывался — Maserati Gold Juicer. Дизайн устройства бескомпромиссно повторял стилистику автомобилей марки: хищный силуэт, обводы, напоминающие воздухозаборники GranTurismo, и, конечно, гордый значок трезубца.

BMW Lifestyle: от скейтборда до стульев

В 1997 году Баварский концерн запустил направление BMW Lifestyle. Сегодня эта линейка охватывает более 20 категорий товаров и почти 2 000 наименований: от профессиональной одежды для гольфа и парусного спорта до карбоновых аксессуаров серии M и коллекционных часов.

Настоящей жемчужиной этой коллекции стал скейтборд BMW StreetCarver, выпускавшийся малым тиражом с 2001 по 2004 год. Его подвеска работала по тем же принципам, что и в спортивном BMW 5-й серии, а дека, как в классном сноуборде, была создана из дерева и стекловолокна. Журнал Time включил «доску» BMW в список «Лучших изобретений 2001 года» — редкая честь для скейтборда от автопроизводителя.

Интерьерное направление BMW, которое развивается через дочернее подразделение Designworks, было основано ещё раньше — в 1972 году. Студия сотрудничает с ведущими производителями мебели, такими как британская Boss Design, создавая коллекции, которые отражают философию бренда: от минимализма до знаменитой двойной строчки, вдохновлённой обивкой спортивных сидений.

Одной из самых громких и знаковых работ студии стало переосмысление культового стула Emeco 1951 года. История началась с находки на eBay. Глава компании Emeco обнаружил на интернет-аукционе оригинальный стул, выпущенный когда-то для американских правительственных госпиталей, и обратился к креативному директору BMW Designworks Адриану ван Хойдонку с просьбой «реанимировать» эту модель.

Результат двухлетней работы, представленный в 2005 году на Миланском салоне, стал настоящей сенсацией. Дизайнеры сделали «позу» стула более динамичной, а для сиденья и спинки вместо строгого алюминия использовали цветной ABS-пластик. Эта модель органично вписалась в ряд работ признанных дизайнеров Филиппа Старка и Фрэнка Гери, а сам ван Хойдонк позже возглавил отделение дизайна экстерьеров BMW 6 и 7 серий, прототипа MINI ACV30 и концепта Z9 Gran Turismo.

Этот стул можно купить сегодня. Модель выпускается до сих пор. Новый экземпляр обойдётся примерно в 640–790 евро. На вторичном рынке пару стульев в хорошем состоянии можно найти за 100 000–150 000 рублей. Искать стоит на специализированных платформах вроде 1stDibs или Rarify, а также на крупных аукционах и, конечно, на eBay.

Toyota Marine: яхты с характером Land Cruiser

В 1997 году у Toyota появилось своё лодочное подразделение, которое к сегодняшнему дню построило уже больше тысячи судов. Флагман линейки — яхта Ponam-31. Эта модель относится к классу «спортивных утилитарных крейсеров» (Sports Utility Cruiser) и неформально позиционируется как «морской SUV».

Движение без малого одиннадцатиметрового судна обеспечивают два 3,0-литровых дизеля. По сути, это адаптированные для морского применения моторы внедорожника Land Cruiser Prado. Каждый агрегат выдает 260 лошадиных сил, позволяя яхте развивать максимальную скорость до 38 узлов (около 70 км/ч).

Кроме того, Toyota оснастила судно технологиями, позаимствованными из автомобилестроения: Toyota Drive Assist (удержание курса), Toyota Virtual Anchor System (автопилот, фиксирующий яхту в точке без физического якоря) и Toyota Docking Support (помощь при швартовке в тесных маринах).

Цена базовой версии Ponam-31 на момент премьеры в 2014 году составляла 29,7 миллиона иен (примерно 218 тысяч евро). А вот специальная версия Ponam-31 Z Grade, созданная в сотрудничестве с тюнинг-ателье Modellista, с двухцветной окраской корпуса и усиленной отделкой каюты, стоила уже от 45,65 миллиона иен.

В 2019 году Toyota ещё выше подняла планку роскоши, спустив на воду яхту Lexus LY 650 стоимостью 4,17 миллиона долларов. Этот 20-метровый трёхпалубный круизер вмещает до шести гостей и четырёх членов экипажа, оснащается двумя дизелями Volvo и сочетает «корабельные» технологии Toyota с дизайном Lexus. Было продано всего четыре таких яхты, и на сегодня их выпуск приостановлен.

Когда автомобиль не кончается у порога гаража

Шёлковый платок Mercedes и перечница Peugeot с одной стороны, и хронограф Porsche или стул BMW — с другой. Кажется, между ними пропасть. Первые — дань эстетике и традиции, вторые — прямой перенос инженерной мысли за пределы гаража. Но их объединяет главное: ни одна из этих вещей не появилась случайно.

Платок рисовали дизайнеры, которые знают толк в сдержанной роскоши. В перечнице Peugeot работает механизм, отточенный десятилетиями металлообработки. А скейтборд с подвеской от «пятёрки» BMW и чёрный хронограф Porsche, созданный по канонам приборной панели 911, — это уже прямое продолжение автомобильной ДНК. Даже кожа дивана Bentley с бриллиантовой стёжкой прошла те же испытания, что обивка в салоне Mulsanne.

Поэтому коллекционеры готовы выложить 450 евро за винтажный шарф, 8 000 евро за кресло или слушать музыку через саундбар из настоящего глушителя GT3. Они платят не просто за вещь. Они платят за возможность жить внутри мира любимого бренда — каждый день, за рулём и без. Ведь истинная роскошь не знает границ между автомобилем и повседневной жизнью.