Идея для маршрута на праздники: автопутешествие в Хрустальную столицу России

Небольшой городок Гусь-Хрустальный во Владимирской области не может похвастаться масштабными проспектами и бульварами, но здесь сохранился дух уездного города, в котором были заложены и по сей день поддерживаются традиции производства русского хрусталя.

Как добраться и на чём

Город Гусь-Хрустальный расположен во Владимирской области, примерно в 70 км от Владимира и 260 км от Москвы. Добраться до него из столицы можно по платной автомагистрали М-12 «Восток». Путь займёт порядка трёх часов и обойдётся в 1 900 рублей — от МКАД до съезда на региональную трассу Р-132.

М-12 — одна из безбарьерных платных трасс нового типа, поэтому имейте в виду, что оплачивать проезд придётся онлайн. Это можно сделать на сайте «Автодора» или других онлайн-сервисов, однако проще всего внести данные своего автомобиля в раздел «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Так вы будете получать уведомления о каждом начислении за проезд по платным дорогам и о новых штрафах, которые сможете оплачивать в пару кликов. Кроме того, через раздел «Авто» приложения СберБанк Онлайн можно заправляться с выгодой, получая кешбэк бонусами «Спасибо» за каждую оплату на АЗС.

Альтернативный вариант — ехать по бесплатной М-7 «Волга». В этом случае дорога может затянуться на четыре или даже пять часов из-за плотного трафика и пробок в окрестностях столицы. При этом на самой трассе инфраструктура развита: есть множество заправок и кафе.

Если у вас нет своего автомобиля, то для поездки совершенно необязательно пересаживаться в электричку или иной общественный транспорт. Можно отправиться в путешествие с комфортом на каршеринге. Мы взяли машину по суточному тарифу в сервисе «Ситидрайв». Заранее забронировали в приложении Geely Atlas Pro, который менеджер пригнал к точке старта строго в назначенное время.

Жалеть о своём выборе не пришлось ни разу. Машина с пробегом на одометре, приближающимся уже к 60 000 км, оказалась в идеальном техническом состоянии. Чистый салон, двигатель работает как часы, подвеска и рулевое управление в прекрасной форме — что ещё нужно для дальнего автопутешествия?

По указу Елизаветы Петровны

«Биографию» Гусь-Хрустального принято отсчитывать с 1756 года. Основанию будущего города посодействовал указ императрицы Елизаветы Петровны от 1754 года, предписывающий закрыть промышленные производства в радиусе 100 верст от Москвы — ради спасения местных лесов от хищнической вырубки. Под его действие попал и стекольный завод купца Акима Мальцова, располагавшийся тогда в Можайском уезде.

В качестве нового места для своего завода Мальцов выбрал сельцо Шиворово на реке Гусь во Владимирском уезде Московской губернии. Спустя пару лет после указа императрицы тут была построена фабрика и рабочий посёлок при ней. Позднее, в конце XVIII века, речку Гусь, относящуюся к бассейну Оки, перегородили плотиной в черте города, создав таким образом небольшое озеро. Оно, кстати, имеет статус исторического памятника, как и многие городские строения.

К 1900 году через фабричный посёлок Гусь проложили узкоколейную железнодорожную ветку, соединявшую Владимир и Рязанскую губернию. Тогда населённый пункт стал именоваться «местечко Гусь-Хрустальный». В 1919-м «местечко» официально получило статус города. Позднее советские власти опять переименовали Гусь-Хрустальный в рабочий посёлок, и только в 1931-м он окончательно утвердился в качестве полноценного города.

На что посмотреть в Гусь-Хрустальном

Запланировать маршрут выходного дня в небольшом городе вроде бы не самая сложная задача, но если начать искать информацию о достопримечательностях, кафе и гостиницах, то можно запутаться в бесчисленном множестве источников и рекомендаций.

Поэтому для составления маршрута мы прибегли к рекомендациям ИИ-помощника для планирования путешествий на выходные от Сбера. В его активе уже более 60 городов России, по которым он может предложить подходящий вам маршрут, исходя из состава компании, которой отправляетесь в путешествие, личных предпочтений и формата досуга.

По разным запросам ИИ-помощник предложил несколько вариантов досуга в Гусь-Хрустальном, подобрав музеи и достопримечательности с оптимальным временем посещения и перерывами на обед и прогулки.

Умный ассистент также может порекомендовать не только культурные достопримечательности, но и места для вкусного перекуса, лучшие отели в окрестностях, а также интерактивный досуг. Он знает не только музеи, но и может проверить местные афиши на предмет интересных концертов, спектаклей, киносеансов и мастер-классов. Главное — задать ему подходящие параметры своих интересов.

Здание храма Георгия Победоносца

В 1890 году купец и меценат Юрий Нечаев-Мальцов заказал архитектору Леонтию Бенуа постройку церкви для своего имения при «Гусевских фабриках». Храм во имя Святого Георгия Победоносца строился как базилика в русском стиле на 3 000 прихожан. Сейчас Георгиевский собор имеет адрес: улица Калинина, 2А.

Западную сторону здания венчал купол высотой 45 метров. Над средней частью храма возвышалась колокольня, а в восточной алтарной части располагались три луковичных купола. Храм строился и отделывался в течение 11 лет – с 1892 по 1903 год, когда состоялось его освящение. За роспись храма отвечал известный художник Виктор Васнецов. Все эскизы Васнецова для храма при фабрике Нечаева-Мальцова были позднее приобретены художественной галереей Павла и Сергея Третьяковых.

Мозаика «О тебе радуется, Благодатная» для главного алтаря по эскизу Васнецова была исполнена известной мозаичной мастерской Фроловых в Санкт-Петербурге.

Для описания изначальной внешности храма мы используем прошедшее время. Поскольку в 1923 году советские власти решили превратить бывший храм Георгия Победоносца в «Дворец Труда», ставший позднее кинотеатром. Для этого у храма снесли купола, весь верхний ярус и колокольню. В 1970-х началась реставрация храма, а в 1983-м в нём разместился Музей Хрусталя имени Мальцовых.

Музей Хрусталя имени Мальцовых

Коллекция музея насчитывает более 12 000 экспонатов. Она состоит их образцов массовой продукции Гусевского хрустального завода, выпускавшихся с самого начала его существования, — графины, вазы, фужеры, штофы, тарелки, бокалы и прочие разновидности стеклянной посуды.

Кроме того, тут представлены уникальные авторские произведения местных стеклянных дел мастеров. Это одна из крупнейших коллекций художественного стекла и хрусталя в России, охватывающая период с середины 18 века и до наших дней. Рекомендуем присоединиться к регулярным экскурсиям, которые проводят сотрудники музея. Только от них вы узнаете, что за артефакты находятся перед вашими глазами, с какими событиями и технологиями связано их появление. Помимо хрустальной экспозиции музея, посетители могут увидеть упоминавшуюся выше мозаику «О тебе радуется, Благодатная» в отреставрированном виде.

Памятник основателю города Акиму Мальцову

Купец Аким Мальцов создал хрустальное производство на берегах реки Гусь и фактически заложил город Гусь-Хрустальный. За успехи в хрустальном деле ему был дарован дворянский титул. Сыновья Мальцова продолжили дело отца, сохраняя традиции и качество, присущие продукции Гусевского хрустального завода. Памятник Акиму Мальцову горожане открыли 17 июня 2006 года в честь 250-летия Гусь-Хрустального. Бронзовая фигура отца-основателя города высотой около двух метров установлена на гранитном постаменте в сквере Георгиевского собора.

Богадельня

Прямо напротив Георгиевского собора — на другой стороне улицы Калинина — расположен памятник архитектуры «Богадельня». Её построили в 1897 году по проекту архитектора Бенуа. Изначально это было каменное одноэтажное здание. В 1930-е достроили бревенчатый второй этаж. Сейчас здесь размещается городская администрация.

Историко-художественный музей

Музей разместился в одном из зданий бывшего мужского начального училища. Постройка датируется 1898 годом и возведена по проекту архитектора Владимира Покровского — ученика Леонтия Бенуа. Она находится также через сквер от Георгиевского собора, на противоположной от него стороне улицы Гоголя.

Экспонаты городского Историко-художественного музея рассказывают об истории города и природе Мещерского края, где он расположен. А также о гусе, считавшемся тотемным животным у древних обитателей региона.

Один из залов экспозиции отдан под «Музей гранёного стакана». Если вы хотите узнать всё об этой культовой разновидности посуды — вам сюда! Рекомендуем договориться с сотрудниками музея о небольшой экскурсии — узнаете немало любопытных фактов о простом стеклянном стакане.

Гусевский хрустальный завод имени А. Мальцова

Предприятие расположено по адресу: улица Калинина, дом 26. Это в самом центре Гусь-Хрустального. Через его территорию проходит водосток от плотины местного озера. Со стороны постройки хрустального завода выглядят отнюдь не презентабельно. Зато внутри есть на что посмотреть: процесс создания изделий из стекла завораживает, несмотря на промышленный антураж вокруг. На предприятии организованы регулярные экскурсии для всех желающих. Однако договариваться об участии следует заблаговременно, ещё до поездки в Гусь-Хрустальный. Заказать билет можно на официальном сайте предприятия.

Озеро-водохранилище на реке Гусь

Водоём находится через улицу Калинина от Гусевского хрустального завода. По сути это большой пруд длиной в три километра и наибольшей шириной 0,6 километра. Площадь водного зеркала — чуть менее одного квадратного километра. Глубины — до 6,5 метров. Помимо исторической плотины озеро примечательно большим песчаным городским пляжем.

Торговые ряды

В непосредственной близости от завода, на Площади Свободы, располагаются Торговые ряды Гусь-Хрустального. Это памятник архитектуры, возведённый в 1853 году в виде двухэтажного строения с колоннадой и балконами по периметру. Называлось оно тогда «Магазинный дом галантерейных мануфактур и съестных припасов». Владельцы хрустального завода возвели его, чтобы продавать продукты и прочие товары работникам собственного предприятия. Сейчас тут также размещаются магазины, офисы банков, предприятия общепита и тому подобное.

«Мальцовские домики»

Почти по всему Гусь-Хрустальному глаз натыкается на одноэтажные домики из кирпича. Внешне они очень похожи на бревенчатые деревенские избы, но только сложенные из камня. Оказывается, в 19 веке их возводили владельцы Гусевского хрустального завода для своих «менеджеров среднего звена»: мастеров и служащих предприятия. Это добротные каменные строения в псевдорусском стиле, изначально рассчитанные на проживание двух семей. В общей сложности было построено порядка 400 таких «каменных изб». Все сохранившиеся до сего времени «мальцовские домики» отнесены к категории культурного наследия — со всеми вытекающими из этого статуса обязанностями для проживающих в них горожан.

Где поесть и остановиться в Гусь-Хрустальном

Стоит заметить, что заведений общепита в городке относительно немного. Но приезжему туристу всегда найдётся место с хорошей вкусной едой.

Ресторан «Усадьба Мещерская»

Расположен на территории небольшого, но уютного одноимённого гостинично-развлекательного комплекса в сосновом бору — возле самого въезда в город со стороны Москвы, по адресу: улица Интернациональная, 105.

Как внешний вид, так и интерьеры ресторана выполнены в итальянской стилистике. И в меню преобладают блюда итальянской кухни. Параллельно присутствует хороший выбор блюд как русской, так и европейской кухни. Средний чек — 2 000–3 000 рублей.

Ресторан «Мальцовъ»

Находится в помещении Торговых рядов на площади Свободы. Интерьеры заведения стилизованы под русский трактир. Меню состоит преимущественно из блюд русской кухни. Средний чек — 2 000 рублей.

Ресторан «Джем»

Заведение расположено по адресу: улица Старых большевиков, дом 7. Это совсем рядом с главным административным зданием «Гусевского хрустального завода».

Фишка «Джема» — «джазово-эстрадное» оформление интерьера. Посетителя окружают пластинки на стенах, фото музыкантов, уютные кабинеты с диванами и занавесками для приватности. По вечерам бывает живая музыка.

Кухня — преимущественно европейская, но в меню присутствуют и блюда русской кухни. Средний чек 1 200–1 500 рублей.

Кафе «Дерево фантазий»

Также расположено в центре города — в бывшей казарме для рабочих Гусевского хрустального завода на улице Интернациональной — она практически примыкает к Торговым рядам.

Небольшое уютное кафе с хорошим кофе и вкусной выпечкой. Особенность интерьера — резные деревянные картины в качестве столешниц, а также в виде украшений на стенах. Чашка кофе с чизкейком или, например, тирамису обойдётся в 350–400 рублей.

Главное

Поездка в Гусь-Хрустальный — идеальный вариант путешествия на выходные с одной ночёвкой. Такая поездка не утомит, а впечатления от неё останутся надолго. А напоминать о путешествии в хрустальную столицу России потом будут сувениры. Ведь это не очередные безделушки, а великолепные образцы творчества местных художников по стеклу, которые точно не купишь в обычной посудной лавке.