90 лет Toyota AA: как началась история автогиганта и причём тут Россия

В середине 1930-х годов Япония только начинала формировать собственную автомобильную промышленность. На фоне доминирования американских и европейских производителей страна остро нуждалась в собственной технологической базе. Именно в этот период появилась модель Toyota AA — первый серийный легковой автомобиль компании, ставший отправной точкой для будущего глобального автогиганта.

История Toyota AA начинается с фигуры Киитиро Тойода, сына основателя текстильной империи Toyoda Automatic Loom Works. Вдохновлённый поездками в США и Европу, он увидел потенциал автомобильной индустрии и инициировал создание автомобильного подразделения внутри семейной компании.

Госполитика как толчок для развития автопрома

Важным этапом стала государственная политика: к 1936 году в Японии был принят закон о поддержке местного автопрома, ограничивающий деятельность иностранных производителей и стимулирующий локальное производство.

При этом уже в 1935 году компанией Toyoda был представлен первый прототип будещего автомобиля A1, а в 1936 году — его серийная версия, получившая название Toyota AA. Любопытно, что название «Toyota» было выбрано вместо «Toyoda» не случайно: в японской письменности оно требовало восьми мазков кистью, а число восемь считалось символом удачи и процветания.

Американское вдохновение

С инженерной точки зрения AA не был революционным. Его конструкция во многом опиралась на американские образцы, в частности на Chrysler Airflow, популярный в те годы благодаря своей обтекаемой форме.

При этом японские инженеры адаптировали конструкцию под местные условия эксплуатации и доступные материалы. Например, кузов частично выполнялся с использованием деревянного каркаса — распространённая практика для того времени.

Toyota AA оснащали рядным шестицилиндровым двигателем Type A объёмом 3,4 литра и мощностью 65 лошадиных сил. Этот двигатель, в свою очередь, был разработан на основе агрегатов Chevrolet начала 1930-х годов. Автомобиль имел задний привод, рамную конструкцию и трёхступенчатую механическую коробку передач. Подвеска была зависимой, на продольных рессорах, что обеспечивало надёжность на некачественных дорогах, но снижало комфорт.

Гражданская модель для военных

Интересной особенностью стало то, что параллельно с «гражданской» моделью выпускалась и её версия с кузовом кабриолет — модель AB, предназначенная в том числе для военных и государственных нужд. Кроме того, Toyota активно использовала полученный опыт для разработки грузовиков, которые оказались более востребованными в предвоенный период.

Производство модели шло с 1936 по 1943 год, за это время было выпущено чуть более 1 400 экземпляров — скромный тираж, но значимый для становления отрасли. Значительная часть автомобилей использовалась государственными структурами, включая армию и административные органы, что отражало милитаризацию экономики Японии накануне Второй мировой войны.

Довоенные наработки как спасение после войны

С началом Второй мировой войны производство легковых автомобилей было свёрнуто, а промышленность Японии переориентировалась на военные нужды. Заводы Toyota начали выпуск грузовиков и другой техники для армии. В условиях дефицита ресурсов качество продукции снижалось: известны случаи, когда военные грузовики комплектовались лишь одной фарой и минимальным набором оборудования.

После войны автомобильная индустрия Японии оказалась в сложном положении, однако именно довоенные наработки, включая опыт создания Toyota AA, позволили компании быстро восстановиться. Уже в 1950-е годы Toyota начала экспорт автомобилей, а позже стала одним из пионеров в области бережливого производства (lean manufacturing), сформировав знаменитую систему Toyota Production System.

Как Россия спасла первую легковую Toyota

Долгое время считалось, что ни один оригинальный экземпляр Toyota AA не сохранился. Лишь в 2008 году в России, в районе Владивостока, был обнаружен практически полный автомобиль, использовавшийся как хозяйственный транспорт.

За годы эксплуатации машина претерпела ряд изменений: часть оригинальных деталей была заменена, некоторые элементы кузова упрощены или переделаны, однако ключевая структура, включая раму и основные панели, сохранилась.

Считается, что автомобиль мог попасть на территорию СССР либо в довоенный период через торговые каналы, либо после войны в качестве трофейной техники, вывезенной с территории Маньчжурии. Точного документального подтверждения его происхождения не найдено, что лишь усиливает интерес к находке.

Особенность обнаруженного экземпляра заключалась в том, что владелец не рассматривал его как историческую ценность — для него это был просто старый, но надёжный автомобиль. Именно благодаря этому машина избежала утилизации и дожила до XXI века.

После того как информация о находке стала известна коллекционерам, автомобиль был приобретён и вывезен в Европу. Реставрация проводилась с максимальным сохранением оригинальных элементов: специалисты стремились не столько «восстановить до идеала», сколько законсервировать подлинное состояние машины, включая следы эксплуатации.

В итоге этот экземпляр стал единственным известным сохранившимся Toyota AA. Сегодня он экспонируется в Louwman Museum в Нидерландах, где занимает особое место как редчайший артефакт ранней истории японского автопрома.

Роль в истории

Роль Toyota AA в истории Toyota Motor Corporation выходит далеко за рамки статуса «первого автомобиля». Эта модель стала своего рода испытательным полигоном, на котором формировались ключевые принципы будущей корпорации — как инженерные, так и организационные.

Прежде всего, Toyota AA зафиксировала сам факт перехода Японии от экспериментального автомобилестроения к серийному производству. До середины 1930-х годов в стране доминировала сборка иностранных моделей или лицензионное копирование. AA стал одним из первых примеров системной попытки создать собственный продукт — пусть и с опорой на зарубежные аналоги, но с адаптацией под национальные условия. Это сформировало подход, который впоследствии станет характерной чертой японской промышленности: заимствование с последующим улучшением.

С инженерной точки зрения проект AA позволил накопить критически важные компетенции. Речь идёт не только о разработке двигателя и шасси, но и о налаживании производственных процессов: штамповки кузовных панелей, сборки, контроля качества. Именно на этом этапе компания столкнулась с ограничениями собственной индустриальной базы — нехваткой материалов, оборудования, квалифицированных кадров. Ответом стало постепенное формирование культуры производственной дисциплины, которая позже эволюционирует в Toyota Production System.

Отдельное значение имел управленческий опыт. Запуск AA потребовал координации между различными подразделениями — от проектирования до логистики. Для компании, выросшей из текстильного бизнеса Toyoda Automatic Loom Works, это означало качественно новый уровень сложности. Именно в этот период закладываются основы корпоративной структуры, ориентированной на долгосрочное развитие, а не на краткосрочную прибыль.

Важно и то, что Toyota AA формировала репутацию бренда на внутреннем рынке. Несмотря на ограниченный тираж и зависимость от государственных заказов, автомобиль стал символом национального продукта, способного конкурировать с импортом. Это имело политическое и экономическое значение в контексте курса на индустриальную независимость Японии в предвоенные годы.

Влияние AA прослеживается и в послевоенной стратегии компании. Пережив разрушения и экономический кризис, Toyota Motor Corporation опиралась на довоенный опыт как на фундамент для восстановления. Ошибки, выявленные при разработке и производстве AA — в частности, проблемы с качеством и стандартизацией, — стали отправной точкой для реформ. В 1950–1960-е годы это вылилось в системную работу над надёжностью продукции, которая в итоге стала одним из ключевых конкурентных преимуществ Toyota на мировом рынке.