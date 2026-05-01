Мир, труд, май — движок запускай: какие машины ездили на демонстрациях

Отмечаемый в России 1-го мая «Праздник Весны и Труда» в советское время назывался «Международным днём солидарности трудящихся». В праздничных шествиях радостных масс рабочих, колхозников и интеллигенции принимали участие и автомобили. Рассказываем о машинах, которые использовали в СССР в качестве «первомайских».

Главным действующим лицом в проводившихся по всей стране мероприятиях под общим названием «первомайская демонстрация» были, разумеется, люди — группы работников предприятий, колхозов и совхозов, трудовые коллективы НИИ или просто представители городских районов.

Машинам в подобных шествиях отводилась второстепенная, но очень важная роль. Автомобиль, как правило грузовой, чаще всего использовался для обеспечения подвижности какой-нибудь инсталляции. Последняя наглядно олицетворяла ту или иную актуальную политическую тему, например партийную идею или лозунг.

Иногда в кузовах машин «в торжественном строю» ехали и сами группы участников, размахивая кумачовыми флагами или удерживая транспаранты. Порой для пущего визуального эффекта на передвижной платформе, в основе которой был грузовик, прямо на ходу выступала группа гимнастов или спортсменов. Таким образом, автомобили всегда были неотъемлемой частью первомайской демонстрации.

Машинами-участниками первомайских шествий в первые годы советской власти были иномарки, разными путями оказавшиеся в молодом СССР. После того, как в стране наладили массовый выпуск собственной грузовой техники, ни одна первомайская солидарность трудящихся в довоенные годы (до 1941 года) не обходилась без участия таких машин, как знаменитая «полуторка» ГАЗ-АА и «трёхтонник» ЗИС-5.

ГАЗ-АА

Выпуск ГАЗ-АА начался в 1932 году на Горьковском автозаводе. Фактически это была немного модернизированная копия грузовичка Ford АА образца 1930 года. Под капотом модели трудился 3,3-литровый бензиновый мотор мощностью 40 л. с. Благодаря удачной конструкции и постоянным модернизациям этот грузовик продержался на конвейере до 1949 года и стал символом не только трудовых, но и фронтовых успехов страны советов.

ЗИС-5

Другой довоенный грузовик ЗИС-5 выпускался на московском заводе имени Сталина, который впоследствии переименовали в «Завод имени Лихачева» (в честь легендарного директора предприятия).

ЗИС-5 считается продуктом развития конструкции АМО-3 (2), освоенной в своё время предприятием. А сам АМО-2, в свою очередь, был лицензионной копией американского 2,5-тонного грузовичка Autocar Dispatch SA.

ЗИС-5 же стал уже полностью советской разработкой. Под капотом трудился 5,5-литровый рядный бензиновый агрегат мощностью 77 л. с. Эта машина грузоподъёмностью в три тонны простояла на конвейере с 1933 по 1958 год и стала символом сразу нескольких эпох.

ГАЗ-51

Во время Великой Отечественной войны стране было по большому счёту не до организации массовых первомайских гуляний. Но сразу по её окончании Всемирный день трудящихся вновь стал одним из главных праздников в году. И грузовики ГАЗа, разумеется, принимали в них участие.

В тот период на смену «полуторкам» и ЗИСам пришёл новейший массовый советский грузовик — ГАЗ-51 грузоподъёмностью 2,5 тонны. Его проектирование началось ещё в довоенные годы. Но довести модель до ума и наладить выпуск на Горьковском автозаводе удалось лишь по окончании ВОВ. Опытная партия этих машин была собрана в 1945-м. А прекратили их выпуск аж в 1975 году.

За это время общий тираж «пятьдесят первых» превысил 3,5 миллиона единиц. Кроме того, массовый выпуск лицензионной копии модели был организован в Китае. Можно сказать, что этот грузовик, оснащённый бензиновым 3,5-литровым 6-цилиндровым 70-сильным мотором, вывез на себе послевоенное восстановление СССР.

ГАЗ-53

На сборочном конвейере Горьковского автозавода трудягу ГАЗ-51 постепенно сменила более современная модель ГАЗ-53. Машина оснащалась бензиновым V8 объёмом 4,25 литра и мощностью 115 л. с. Первоначально её грузоподъёмность составляла три тонны. Позднее появились модификации грузоподъёмностью от 3,5 до 5 тонн. Её выпускали с 1961 по 1993 годы и общий тираж модели превысил 4 миллиона экземпляров! На первомайских фотографиях разных лет можно довольно часто видеть эту модель «газона». «Пятьдесят третий» стал не просто главной рабочей лошадкой сельского хозяйства СССР, но и одним из символов социалистической индустрии.

ЗИЛ-130

Не сильно погрешим против истины, если скажем, что чаще всего на официальных фотографиях первомайских демонстраций времён «зрелого СССР» запечатлён грузовик ЗИЛ-130. Его выпускал все тот же московский завод имени Лихачева с 1962 по 1994 год.

Эта модель также считается одной из самых массовых в советской «грузовой» истории: было выпущено более 3,5 миллионов экземпляров. Как и большинство предшественников, машина имела карбюраторный двигатель — шестилитровый V8 мощностью в 150 л. с. Стандартный бортовой «зилок» был рассчитан на перевозку пяти тонн груза.

МАЗ-500

Практически ровесник ЗИЛ-130, выпускавшийся на Минском автомобильном заводе с 1963 по 1979 год, МАЗ-500 заметно реже, но тоже попадается на первомайских фото тех лет. Это была дизельная машина грузоподъёмностью в 7,5 тонн. Белорусский «головастик» мог также буксировать прицеп общей массой в 12 тонн. Тягу обеспечивал его дизельный 11-литровый V6 мощностью 180 л. с.

Заметим, что МАЗ-500 пользовался в своё время репутацией крайне надёжной и выносливой техники. В отличие от бензиновых собратьев марок ЗИЛ и ГАЗ, у дизеля «пятисотки» конструктивно отсутствовали свечи зажигания со всей сопутствующей высоковольтной электрикой. Как и капризный карбюратор. Даже при вышедшем из строя стартере, МАЗ-500 можно было припарковать вечером на склоне горки, а утром завести «с толкача». Если не глушить машину весь день, этот цикл можно было повторить и на следующий день, и далее.

КамАЗ-5320

Выпускавшийся на заводе в Набережных Челнах КамАЗ-5320 тоже довольно часто использовался в качестве подвижной платформы в первомайских шествиях. Его трёхосное шасси выгодно отличалось большей длиной от всех вышеперечисленных грузовиков, которые имели две оси. Мало кто знает, но изначально КамАЗ-5320 назывался ЗИЛ-170. Поскольку разрабатывали его силами инженеров завода имени Лихачова. А производство новинки разместили на Камском автозаводе, где модель начала сходить с конвейера в 1976 году. На 5320-й устанавливались дизельные 11-литровые V8 мощностью 210 л. с.

ДТ-54

Однако не одними лишь грузовиками могли похвастаться первомайские шествия. В сельской местности в подобных парадах принимали участие и трактора. Среди многообразия которых можно выделить, например, одну из самых массовых (для своего времени) гусеничных моделей ДТ-54. За период с 1949 по 1979 год их было изготовлено почти миллион единиц. Трактор оснащался 54-сильным дизелем и мог создавать до 2,85 тонн тягового усилия.

ИМЗ М-72

На старых фото, особенно сделанных в регионах, среди «первомайской» техники частенько встречаются и мотоциклы! В частности, тяжёлые аппрараты Ирбитского мотоциклетного завода, известного сейчас своими «Уралами».

При отсутствии под рукой более серьёзной техники, мотоцикл с коляской вполне можно было использовать для торжественного провоза перед публикой какого-нибудь транспаранта, флага или застывшего в героической позе физкультурника.

Особый интерес вызывают фотографии с участвующим в первомайских мероприятиях старенькими ирбитскими ИМЗ М-72 — выпускавшимися в 1940–1961 годах копиями довоенного немецкого BMW R71. Модель оснащалась двухцилиндровым 22-сильным бензиновым мотором рабочим объёмом 0,75 литра. Изначально этот мотоцикл изготавливали в интересах военных, но с середины 1950-х он стал доступен и для обычных граждан.

Вместо итогов

«Первомайская» техника сейчас вызывает даже больше ностальгических эмоций, нежели любые другие образцы автопарка советского периода. Это обусловлено тем, что они были не просто машинами, а частью навсегда ушедшей истории.