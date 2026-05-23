Почувствуйте себя гонщиком: что такое трек-дни и сколько они стоят

На карте российского автоспорта десятки гоночных треков — от самых настоящих трасс для Формулы 1 в Сочи и под Питером до построенной на месте песчаного карьера KazanRing Canyon. В 2026 году большая часть кольцевых автодромов страны работает не только для профессиональных спортивных серий, но и просто для любителей быстрой езды.

В специальные трек-дни за рулём своей собственной машины на гоночную трассу может выехать любой совершеннолетний водитель с действующей категорией «B», шлемом и страховкой.

Для тех, кто хотел бы попробовать себя в роли гонщика, мы собрали короткую справку по десяти ключевым трассам с актуальной стоимостью трек-дней.

Цены меняются от сезона к сезону, поэтому перед поездкой лучше уточнять расписание на официальном сайте трасс, ссылки на которые также приведены в материале.

«Сириус Автодром» («Сочи Автодром»), Краснодарский край

Единственная в России трасса, принимавшая Гран-при Формулы 1: с 2014 по 2021 год здесь проходили этапы королевских гонок. Автодром интегрирован в Олимпийский парк и располагается в Адлерском районе Сочи на федеральной территории «Сириус» — с 2023 года трасса работает под брендом «Сириус Автодром». Полная конфигурация Большого кольца — 5 872 метра, 18 поворотов, лицензия FIA Grade 1. Самый длинный поворот трассы — третий — проходится топ-пилотами на скорости свыше 300 км/ч. Правда, теперь всё это история — теперь круг урезан до 2 312 метров и десяти поворотов.

Трек-сессии для всех желающих организованы в двух категориях. «Туризм» — для тех, кто впервые приехал на автодром: продолжительность сессии 20 минут, стоимость 4 000 рублей. «Спорт» — для опытных участников с подготовленным автомобилем при условии времени круга менее 2 минут 27 секунд: тоже 20 минут и 4 000 рублей. Дополнительный сопровождающий (пассажир в автомобиле с каркасом) — 700 рублей. Обязательны медосмотр на территории автодрома и страховой полис для автоспорта на сумму не менее 100 000 рублей — оформляется в день мероприятия. Актуальное расписание — на странице «Сириус Автодрома».

Moscow Raceway, Московская область

Первая в России трасса категории FIA Grade 1, открытая в 2012 году под Волоколамском, в деревне Шелудьково. Авторство — Германа Тильке, проектировщика большинства современных трасс Формулы 1. Длина конфигурации Grand Prix — 4 070 метров, 18 поворотов, перепад высот 25 метров. До 2014 года здесь проходили этапы Мирового чемпионата по супербайку и DTM, сейчас — российские серии РСКГ, RSBK, RDS GP, Mitjet и любительские чемпионаты.

В стандартный авто-трек-день можно проехать 15-минутные сессии по 5 000 рублей, в стоимость входят аренда шлема, подшлемника и инструктаж по технике безопасности. Зимний снежно-ледовый трек на парковке у Волоколамского шоссе — 3 500 рублей за 15 минут. Безлимитный «Открытый питлейн» на 3 часа — 12 000 рублей. Кататься можно только на собственном автомобиле (каршеринг не допускается); одежда должна полностью закрывать руки и ноги, обувь — закрытая. Расписание и FAQ — на странице moscowraceway.ru.

Igora Drive, Ленинградская область

Самый современный российский автодром, открытый в 2019 году в 54 км от Санкт-Петербурга на курорте «Игора». Проект Германа Тильке имеет лицензию FIA Grade 1. До отмены Гран-при России Формулы 1 именно сюда планировалось перенести этот этап. Главная шоссейно-кольцевая трасса после расширения 2022 года получила удлинённую прямую и существенные перепады высот. В составе комплекса — 10 различных треков, включая трассы для ралли, дрифта, мотокросса и картинга.

Стоимость 15-минутной трек-сессии на шоссейно-кольцевой трассе: 4 500 рублей для конфигурации 5 км, 3 500 рублей для конфигурации 4 км. Требования к участникам: водительское удостоверение категории «B», собственный шлем для автоспорта (гоночные комбинезон и обувь — по желанию), медосмотр на территории комплекса и страховка от несчастного случая для авто- и мотоспорта на сумму не менее 100 000 рублей. Спортивная лицензия в страховке не засчитывается. Бронирование осуществляется на специальной странице.

ADM Raceway («Мячково»), Московская область

Старейшая капитальная гоночная трасса России: построена в 1980 году в посёлке Островцы Раменского городского округа, в 16 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Реконструирована в 2018 году под требования FIA Grade 4 — обновлены асфальтовое покрытие и зоны безопасности. Используется в двух основных конфигурациях: Grade 4 длиной 1 830 метров и более короткая Sprint. На «Мячково» исторически базировалась школа спортивного вождения, поэтому трасса считается одной из самых доступных для входа в автоспорт.

Один из самых демократичных прайсов среди крупных трасс тоже здесь, что приятно сочетается с максимальной близостью к Москве. На конфигурации Grade 4: один 10-минутный заезд — 2 800 рублей, безлимит на весь день (10:00–18:00) — 14 000 рублей. На конфигурации Sprint: первая половина дня — 9 000 рублей, вторая половина — 11 000 рублей, весь день — 13 200 рублей. Записываться заранее не нужно. Подробности — на официальной странице ADM Raceway.

«Смоленское кольцо» (Smolensk Ring), Смоленская область

Кольцевая трасса международного уровня в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района, в 90 км от Смоленска и в 250 км от Москвы. Открыта в 2010 году, разработана Германом Тильке. Длина — 3 357 метров, ширина — 12–15 метров, 13 поворотов. Благодаря умелому использованию ландшафта трасса считается одной из самых «эмоциональных» в стране. Принимает этапы СМП РСКГ, Кубок «Смоленского кольца» по дрэг-рейсингу и тайм-аттаку, а также собственные тренировочные серии.

В сезоне 2026 трек-дни запланированы в широком окне с мая по сентябрь, часть из них проводится накануне гоночных уик-эндов как открытые тренировочные дни. Опубликованных в открытом доступе фиксированных цен сезона 2026 на сайте на момент подготовки статьи нет: стоимость зависит от формата (короткие 10-минутные сессии, безлимит на день, тренировки перед этапом) и формируется ближе к дате. Актуальные анонсы и календарь — на сайте smolenskring.ru и в официальных соцсетях автодрома.

«Нижегородское кольцо» (NRing), Нижегородская область

Профессиональная гоночная трасса в Богородском районе, в 22 км от Нижнего Новгорода. Открыта в 2010 году по проекту Михаила Горбачёва и Андрея Китова. Длина — 3 222 метра, перепад высот 9,6 метров, семь различных конфигураций — включая дрэг-стрип 805 метров, овал и зону для картинга. Первая в России трасса с лицензией FIA II категории; ежегодно принимает РСКГ, RSBK, RDS GP, RDRC и собственный чемпионат НЛС. На территории комплекса — четыре трибуны на 9 000 зрителей, 24 бокса, отель Art Hotel NRing и SPA-комплекс Spa Village NRing.

NRing работает в формате open-track: трек-дни проводятся как по индивидуальной записи (звонок, есть ли свободные слоты в интересующий день), так и в составе календарных тренировочных дней, которые обычно ставятся накануне гоночных уик-эндов с минимумом в пять участников. Возможна оплата как по сессиям (2 500 рублей), так и за безлимитное участие (12 000 рублей); конкретная цена согласовывается при бронировании и зависит от формата и количества участников. Подача заявки — до 17:00 за день до трек-дня через сайт «Нижегородского кольца».

KazanRing Canyon («Казань-ринг Каньон»), Татарстан

Эффектная скоростная трасса в Высокогорском районе Татарстана, построенная на месте заброшенного песчаного карьера — отсюда и название Canyon. Проект Германа Тильке был открыт в 2011 году. Длина — 3 476 метров, перепад высот до 28 метров; одна из немногих российских трасс с движением против часовой стрелки. Сезонно принимает СМП РСКГ, RSBK, RDS GP и серию собственных любительских мероприятий.

Любительские трек-дни — одни из самых доступных и предсказуемых. В межсезонье (весна, осень) одна сессия Open Pitlane продолжительностью 2 часа 40 минут — 3 000 рублей, безлимит на весь день — 5 000 рублей при условии предварительной оплаты онлайн (на месте дороже). В разгар сезона стоимость полноценного трек-дня — около 20 000 рублей за день при онлайн-оплате (на месте дороже) и 6 000 рублей за сессию. Аренда датчика хронометража обычно включена в стоимость. Регистрация и оплата — на сайте kznring.ru/auto.

«Крепость Грозная», Чеченская Республика

Крупнейший автодром Северного Кавказа, открытый в 2015 году в черте Грозного на месте бывшего нефтеперерабатывающего завода. Общая площадь комплекса — около 60 гектаров, инвестиции — около 1,5 миллиардов рублей. Шоссейно-кольцевая трасса имеет протяжённость 3 086 метров в максимальной конфигурации, ширину 16–20 метров и 9 поворотов; движение против часовой стрелки.

Стоимость заездов для всех желающих — одна из самых демократичных среди крупных российских трасс. Расписание трек-дней публикуется заранее в официальных каналах автодрома и там же лучше уточнять информацию о стоимости сессий; общая информация — на сайте fortgrozny.ru.

«Красное кольцо» (RedRing), Красноярский край

Первая в России трасса, спроектированная и построенная по требованиям FIA, расположена в Емельяновском районе под Красноярском (квартал Красное кольцо в селе Дрокино). Длина основной конфигурации — 2,16 км, 13 поворотов, ширина 12–16 метров. Главная гоночная площадка Сибири: ежегодно принимает этапы RDS GP, Winter Drift Battle и Красноярский ралли-кросс. Покрытие — специальное, высокотехнологичное, позволяющее проводить заезды на любых типах шин.

Особенность «Красного кольца» — традиция любительских заездов в формате Time Attack, дрифта и дрэг-рейсинга по опубликованному расписанию. Допуск к ним — на исправном автомобиле или мотоцикле без шипованных шин, обязательно наличие шлема. Для участников официальных чемпионатов трек-день обходится в 10 000 рублей за этап, а одна сессия стоит 2 500 рублей. Анонсы заездов и регламент — на сайте.

«Автодром Санкт-Петербург» (Шушары), Санкт-Петербург

Единственная кольцевая трасса непосредственно в Петербурге, расположена в посёлке Шушары Пушкинского района, на Московском шоссе. Спортивный комплекс площадью 26 гектаров; асфальтовое покрытие длиной 3 100 метров и шириной 16 метров, плюс площадка для внедорожного тест-драйва. Трасса используется в двух основных конфигурациях — большой и малой. Здесь проводятся фестиваль AutodromFest (этапы чемпионата по кольцевым гонкам), Let's Drift, IronRacer (ралли-спринт) и регулярные тренировочные дни.

Трек-дни для всех желающих проводятся в большинство будних и выходных дней — расписание публикуется на сайте автодрома понедельно. Стоимость сессии для обычного автомобиля заявлена в 1 000 рублей, для оснащённого каркасом безопасности — 1 500 рублей. Целый день на треке обойдётся в 5 000 и 7 000 рублей соответственно. Контакты и расписание — на сайте autodromspb.su.

Что учесть перед поездкой на любой автодром

Цены, приведённые выше, актуальны на основании открытых публикаций официальных сайтов и каналов автодромов на сезон 2025–2026 и могут меняться. Трассы обычно обновляют прайсы-листы к открытию летнего сезона, однако нередко делают скидки при онлайн-оплате.

На большинстве крупных трасс — «Сириус Автодром», «Игора Драйв», KazanRing — для участия требуется страховой полис от несчастного случая с покрытием рисков «Автоспорт» на сумму не менее 100 000 рублей. Обычно он продаётся прямо на автодроме в день мероприятия.

Из универсального: водительское удостоверение категории «B», свой шлем (либо аренда), одежда, полностью закрывающая руки и ноги, и закрытая обувь. Каршеринг к участию не допускается ни на одной из перечисленных трасс, но всегда можно арендовать машину на автодроме — от обычной гражданской техники до профессионального гоночного автомобиля.