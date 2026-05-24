В США начали скупать за авто из СССР: кто и зачем это делает

Проржавевший «Москвич» на фоне океана, «Нива» на престижном аукционе в Пеббл-Бич, «Волга», вызывающая недоумение и восторг у прохожих в Майами, — это не сцены из альтернативной реальности. В то время как весь мир обсуждает электромобили и автопилоты, в Соединенных Штатах зарождается неожиданный тренд: стремительно растёт интерес к автомобилям из СССР. Американские коллекционеры, уставшие от однообразия классических muscle cars, открывают для себя грубый шарм, инженерную простоту и удивительную харизму советского автопрома. Выяснили, какие модели становятся звёздами гаражей от Калифорнии до Флориды и сколько они стоят за океаном.

Путешествие длиною в четверть века: как советские авто попадают в Америку

История освоения Америки советскими автомобилями началась задолго до бума 2020-х годов. Еще в 2004 году The New York Times писал о «преданных, хотя и немногочисленных последователях», которые собирают эти автомобили как «китчевые артефакты увядшей славы коммунизма». Тогда это были единицы, сегодня же явление обрело форму настоящего культурного феномена.

Ключ к легальному въезду советской машины в Штаты — знаменитое «правило 25 лет» (25-Year Rule). Закон, принятый в 1988 году, разрешает ввозить в США автомобили старше 25 лет без необходимости соответствия современным нормам безопасности и экологичности (стандарты FMVSS и EPA). Именно это правило открыло шлюзы для хлынувшего потока ретро-автомобилей из бывшего СССР.

Сами автомобили попадают в США разными путями. Часть приезжает из Канады, куда вплоть до 1997 года официально поставлялись Lada Niva, Lada Samara и классические «Жигули». Однако большинство машин везут напрямую из Европы или России контейнерными перевозками. Процесс этот недёшев и требует энтузиазма, но интерес не иссякает.

На сегодняшний день в США существует целая инфраструктура любителей советской техники: клубы действуют в Сиэтле, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Майами и Портленде. Крупнейшее объединение — «CCCP Garage» в Калифорнии — основано Алексеем Борисовым, который собрал внушительную коллекцию, включающую ВАЗ-2106, ГАЗ-69 и даже мотоцикл К-750. Оно регулярно проводит слёты, собирающие десятки автомобилей.

Какие модели покоряют сердца американцев

Бесспорный хит и главный локомотив спроса — это «Нива». На Западе её полюбили еще в конце 1970-х за сочетание полного привода, просты конструкции и доступной цены. Американские автомобильные порталы называют Lada Niva «самым честным внедорожником в истории». Машину ценят за отсутствие сложной электроники, ремонтопригодность и феноменальную проходимость.

Кульминацией интереса к модели стал 2025 год, когда на престижном аукционе Gooding & Company в рамках конкурса элегантности в Пеббл-Бич впервые в истории была выставлена Lada Niva 1984 года выпуска. Аукционный дом охарактеризовал автомобиль как «возможность приобрести культурный артефакт» (opportunity to acquire a cultural artifact). Ожидаемая цена лота составила около 14–20 тысяч долларов.

Вслед за «Нивой» по популярности идут модели классического семейства «Жигули» (ВАЗ-2101, 2103, 2106), а также «Волги» ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Пользуются спросом и «Москвичи» (особенно модель 408), и легендарные внедорожники УАЗ-469.

Владельцы этих машин отмечают, что даже суровые и некомфортные УАЗы вызывают у американцев особый трепет. Протестировав такой внедорожник на одном из мероприятий, американец Пол Хьюстон сравнил его с классическим американским школьным автобусом, заметив: «Когда сидишь сзади, подлетаешь к потолку на каждой кочке!».

Цена вопроса

Практически весь рынок советских авто в США обеспечивается небольшим кругом частных импортёров. Самым известным из них является Дмитрий Быховский, владелец дилерского центра AlphaCars в городе Спенсер, штат Массачусетс. С 2009 года он импортирует советские машины, и в его коллекции представлены все основные марки: Lada, ЗАЗ, «Москвич» и ГАЗ (только «Волги»). Большинство его автомобилей продаются по цене около 20 000 долларов.

Ещё один знаковый персонаж — Саймон Росс из города Саммамиш, штат Вашингтон, который управляет сайтом sovietcar.com. Согласно публикации AutoEvolution, Росс также является основателем «Первого Американского Музея Советских Автомобилей» (First American Soviet Car Museum), где представлено более 50 различных экспонатов, от военных грузовиков до правительственных седанов. Благодаря таким энтузиастам американцы могут не только увидеть, но и приобрести себе «кусочек истории СССР».

Что касается стоимости, то здесь разброс весьма велик. Все зависит от состояния, редкости и истории автомобиля. Как правило, цена на «Жигули» или «Волгу» в хорошем состоянии варьируется от 10 до 20 тысяч долларов.

Однако за особо редкие экземпляры, например Moskvitch 2041SL из коллекции Алексея Белова во Флориде, просят уже «круглую сумму», подчёркивая, что этот автомобиль — единственный в своём роде на территории США. Да, это не 14 миллионов долларов за Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider, проданную на том же аукционе, что и «Нива», тем не менее ретро-рынок советской техники в Америке — это вполне перспективное поле.

Портрет покупателя: кто платит десятки тысяч долларов за «копейки»

Кто же эти люди, готовые выкладывать тысячи долларов за «копейку» или «бобик»? Как ни странно, но основной движущей силой этого тренда являются не голливудские звёзды, а эмигранты из стран бывшего СССР. По данным ForumDaily, примерно 90% владельцев советской техники в США — это выходцы из России и стран СНГ. Для них это способ прикоснуться к ушедшей молодости, технический подвиг и, конечно, повод для гордости.

Однако оставшиеся 10% — это самая интересная прослойка. Коренные американцы, которые не говорят по-русски, но одержимы идеей обладания чем-то странным и необычным. Их мотивация лежит вне плоскости ностальгии — это чистое коллекционирование.

Заключение: живые раритеты против цифрового мира

Сегодня американский энтузиаст, разъезжающий на «шестёрке» по хайвеям Индианы, испытывает примерно то же, что советский инженер, впервые выехавший на «Мерседесе»: чувство новизны, недоступности и свободы. Роли поменялись — и теперь уже за океаном автомобиль из бывшего СССР воспринимается как экзотика и «иномарка». Этот культурный перевёртыш — едва ли не самый удивительный сюжет в современном ретро-движении.

Да, это явление не носит массового характера. Тем не менее по ту сторону океана есть немало фанатов, готовых тратить тысячи долларов и месяцы ожидания ради того, чтобы поставить свой УАЗик рядом с пикапом Ford F-150 на парковке у супермаркета.

Возможно, секрет успеха наших «старушек» кроется в их невероятной харизме. В мире бездушной унификации и тотальной цифровизации они остаются последними островками аналоговой жизни — железными, гремящими, но живыми. И как показывает практика, именно за таким «чудачеством» — будущее коллекционирования.