Чужестранец, ставший своим: 25 лет Mitsubishi Outlander

На рубеже веков автомобильный мир начал стремительно меняться. Тяжёлые, неповоротливые рамные внедорожники теряли популярность: покупатели хотели сидеть высоко, не бояться сугробов, но при этом управлять машиной так же легко, как обычным седаном или хэтчбеком. Компания Mitsubishi, чьё имя тогда прочно ассоциировалось с раллийными победами, поняла: нужен принципиально новый формат. Так началась история одного из самых популярных кроссоверов в России и мире — знаменитого Mitsubishi Outlander, который в этом мае празднует своё 25-летие.

Первое поколение: от «Воздушного пути» к «Чужестранцу»

В январе 2001 года на автосалоне в Детройте японцы показали дерзкий концепт ASX (Active Sports Crossover). В его облике не считывалось тяжести, присущей утилитарным внедорожникам. Силуэт был стремительным, а инженеры обещали управляемость легкового автомобиля. И это были не пустые слова: новую модель построили на платформе популярного Mitsubishi Lancer, а некоторые узлы и вовсе позаимствовали у легендарного Evolution.

К маю машину показали в серийном виде, а летом она уже пошла на конвейер под именем Airtrek (от слов Air — воздух и Trek — путь). По задумке маркетологов, название должно было отражать способность автомобиля перевозить пассажиров «свободными, как птицы», даря ощущение вольного автомобильного путешествия. Впрочем такое название было придумано для внутреннего рынка Японии, где предлагались версии с передним и полным приводом с вискомуфтой вместо межосевого дифференциала.

Под капотом Airtrek устанавливались моторы объёмом 2,0 л и 2,4 л с прямым впрыском в паре с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. В 2002-м вышла новая версия, получившая 240-сильный турбоагрегат 4G63T от Lancer Evo. С ней кроссовер превратился в настоящую ракету.

Однако для глобального успеха модель нужно было адаптировать. В 2003 году автомобиль он вышел на рынки Северной Америки и Европы под новым именем — Outlander («Чужестранец»). Оно уже символизировало «путешествие к далёким, неизведанным землям в поисках приключений».

Экспортная версия заметно отличалась от Airtrek. Чтобы успешно заменить на американском рынке уходящий Montero Sport (в Южной Америке новинку так и назвали — Montero Outlander), дизайнеры видоизменили бампер, решётку радиатора и головную оптику, из-за чего кузов удлинился. Для экспорта отдачу турбомотора снизили до 202 л. с., а вскоре появился и передовой 2,4-литровый атмосферный мотор 4G69 с системой изменения фаз газораспределения MIVEC (163 л. с.).

На российском рынке новинка также произвела фурор. Агрессивный дизайн, отличная управляемость, надёжные моторы и полный привод сделали Outlander хитом. Россияне быстро полюбили машину, которая не пасовала перед разбитыми грунтовками, но оставалась комфортной в городе.

Второе поколение: Outlander XL и французские клоны

В 2005 году вышло второе поколение Outlander, которое в России получило приставку XL, чтобы покупатели не путали его с продолжавшей продаваться моделью первого поколения. Машина стала заметно крупнее, брутальнее и технологичнее.

В её основе лежала новая глобальная платформа «Project Global» (архитектура GS), созданная совместно с Chrysler. В гамме моторов появился мощный 3-литровый V6 на 220 л. с. в паре с вариатором. Важной деталью кузова стала двухсекционная задняя дверь, нижняя часть которой откидывалась вниз и выдерживала нагрузку до 180 кг.

В это же время в автомобильном мире произошёл масштабный эксперимент по бейдж-инжинирингу. Французскому альянсу PSA (Peugeot и Citroen) срочно нужен был свой кроссовер, а денег на разработку с нуля не было. Французы договорились с Mitsubishi: японцы дали платформу Outlander XL, а французы спроецировали на неё свой дизайн и поставили 2,2-литровый дизель. Так на свет появились клоны — Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Они щеголяли семиместным салоном, но платили за это узкой «докаткой» вместо полноценного запасного колеса под днищем.

Однако в России этот эксперимент с треском провалился. В то время как оригинальный Outlander XL продавался десятками тысяч, продажи «французов» были мизерными.

Во-первых, российский покупатель был консервативен: он безоговорочно верил в японскую надёжность и с подозрением относился к французским брендам.

Во-вторых, клоны стоили заметно дороже оригинала. Последний гвоздь в крышку гроба французских кроссоверов забили массовые отзывные кампании из-за проблем с навесным оборудованием, дефектов люков в крыше и сбоев в бортовой электрике.

Как Outlander получил российское гражданство

Российский рынок был настолько важен для Mitsubishi, что японцы решились на глубокую локализацию. В 2010 году в Калуге заработал завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие PSA и Mitsubishi, в которое японская сторона инвестировала около 550 миллионов евро.

Сначала там собирали Outlander XL и его французских братьев-близнецов крупноузловым методом (SKD). С выходом третьего поколения Outlander в 2012 году завод перешёл на полный цикл (CKD) — со сваркой и окраской кузовов. Калужский Outlander стал настоящим народным автомобилем, разойдясь тиражом свыше 100 тысяч экземпляров уже к 2018 году.

Локализованный Outlander прочно удерживал звание самого большого и просторного кроссовера за свои деньги на российском рынке. Завод бесперебойно работал вплоть до весны 2022 года, после чего японская сторона официально вышла из проекта, выплатив солидные отступные.

Третье поколение: долгая жизнь и гибридная революция

Россия стала первой страной в мире, где был представлен третий Outlander (кузов GF). Произошло это в 2012 году. Автомобиль оказался настоящим долгожителем — он продержался на конвейере почти десять лет.

Платформа осталась прежней, но кузов стал легче почти на 100 килограммов за счёт применения высокопрочных сталей. Ходовую часть также модернизировали: изменили верхние опоры стоек McPherson спереди и применили новые продольные рычаги в задней многорычажке для более плавного хода. Салон стал солиднее, избавившись от былой жёсткой пластмассовости.

Чтобы поддерживать интерес к модели, Mitsubishi провела три крупных рестайлинга. Самым значимым стал переход в 2015 году на новый фирменный дизайн с массивным Х-образным хромированным фасадом. Это преображение вызвало скандал: в новом облике усмотрели копирование стилистики российского концепта Lada Xray от команды Стива Маттина. Тем не менее, дизайн вернул машине нужную агрессивность.

Под капотом трудились проверенные временем атмосферные моторы объёмом 2,0 л (146 л. с.) и 2,4 л (167 л. с.), которые шли в паре с новым вариатором Jatco CVT8. Для тех, кто не хотел компромиссов, предлагали вариант с V6 (3,0 литра и 230 л. с.) и классическим гидромеханическим автоматом.

Но главным прорывом третьего поколения стала версия PHEV (подзаряжаемый гибрид), появившаяся в 2013 году. Это был один из первых в мире массовых гибридных кроссоверов по схеме plug-in, который мог проехать более 50 км исключительно на электротяге. В Европе он стал бестселлером, несмотря на временную остановку производства в 2013 году из-за перегрева батарей GS Yuasa. В России же из-за высокой цены гибрид остался экзотикой.

Четвёртое поколение: поглощение и смена платформы

В 2016 году Mitsubishi вошла в альянс Renault-Nissan. Это предопределило судьбу четвёртого поколения Outlander, дебютировавшего в 2021 году. Ради экономии машину перевели на платформу Nissan (CMF-C/D), сделав её ближайшим техническим родственником Nissan X-Trail.

«Родные» японские моторы ушли в прошлое: основным для стандартных версий стал 2,5-литровый атмосферный двигатель Nissan PR25DD (184 л. с.) с вариатором Jatco. Зато салон сделал шаг в сторону премиума — виртуальная приборная панель на 12,3 дюйма, проекция на лобовое стекло, дорогие материалы отделки и акустика Yamaha. Дизайн кузова ковали с оглядкой на концепт-кары GT-PHEV и Engelberg Tourer.

Однако на мировом рынке четвёртый Outlander столкнулся с проблемами. В Китае совместное предприятие GAC-Mitsubishi с треском рухнуло. Китайцы массово пересаживались на высокотехнологичные электромобили местных марок, и консервативный бензиновый кроссовер оказался никому не нужен.

Завод в провинции Хунань остановили в 2023 году, и японцы полностью покинули рынок Поднебесной, отказавшись передавать свои лицензии местным брендам. Позже эта гибридная технология пригодилась в США, где Outlander PHEV начали поставлять партнёрам под именем Nissan Rogue Plug-in Hybrid.

Официально четвёртый Outlander до России так и не доехал. Сегодня эти машины везут в частном порядке по параллельному импорту. Но встречаются они как на дорогах России, так и в объявлениях крайне редко.

Тем не менее за двадцать пять лет жизни Mitsubishi Outlander прошёл огромный путь от дерзкого экспериментального концепта до солидного семейного кроссовера, навсегда вписав своё имя в историю автомобилизации России. И тысячи машин прошлых поколений, исправно наматывающих километры по нашим дорогам, — лучшее тому подтверждение. Этот гордый «Чужестранец» давно стал для нас абсолютно своим.