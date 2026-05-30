Авторынок, перегон и вкладыши Turbo: почему стоит посетить выставку «Иномарка» на ВДНХ

Эпоха малиновых пиджаков, пейджеров и легендарных машин вернулась на ВДНХ. В павильоне «Транспорт СССР», где располагается Музей Транспорта Москвы, проходит выставка «Иномарка», посвящённая культовым автомобилям 1990-х и эпохе первых авторынков. Экспозиция не просто показывает машины последнего десятилетия XX века, но и рассказывает подлинные истории их владельцев и тех, кто на свой страх и риск перегонял авто через границы.

Экспозиция выставки включает более 25 автомобилей из Европы, Азии и США. А прямо на входе, не отходя от билетной кассы, посетителей встречает легендарная «семерка» BMW в кузове E32. Под красным бантом — главная мечта молодежи тех лет и символ самых дерзких водителей. В нашей стране этот седан — не просто баварский флагман из 90-х, а олицетворение целого пласта эпохи.

Чуть поодаль, в первом зале выставки, на фоне закатного солнца красуется Jaguar XJS. И если на «бумер» тогда ещё можно было поднакопить, то такой гран-туризмо была недостижимой мечтой россиян со страниц первых глянцевых журналов и кинолент.

На стене напротив дань памяти жвачке Turbo, как одному из самых популярных хобби мальчишек 90-х. Детвора во дворах коллекционировала вкладыши и обменивались ими. Мечтали о том, как купят себе собственный автомобиль и ставили грандиозные цели. Считается, что именно Turbo взрастил в нашей стране целое поколение неравнодушных к автомобилям людей.

Без прошлого нет и будущего. Об этом следующая инсталляция, созданная из личных фотографий сотрудников музея. Креативный забор из покрышек, снимок автосалона или лучезарная девочка, сидящая за рулём папиной машины — все эти моменты оживают на экране при помощи ИИ. И вот, позирующий лет 30 назад на фоне гаража пацан, уже во всю скачет возле машины. Тогда это было фантастикой, а сейчас — наша с вами реальность.

Авторынок, как культурный феномен

Следующая остановка выставки — авторынок. Они стали одним из триггеров формирования культуры потребления в нашей стране в момент, когда начали массово ввозить иномарки. Один из самых старых авторынков Москвы, знаменитый «южный порт», появился именно в те годы и открыт он по сей день. Крупные точки сбыта авто также были в крупных портовых городах: Калининграде, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В экспозиции наравне с зарубежными машинами красуются и отечественные. Но что они забыли среди иномарок? Всё просто — перегнать условную Lada из-за рубежа было почти в два раза дешевле, чем купить её «дома». Если считать на пальцах, то «пятёрку» у нас можно было приобрести за 7000-8000 долларов, в то время как на импорт она уходила за 4000 долларов. Так что реэксторт был весьма привычным явлением в начале 90-х.

На всё том же импровизированном «авторынке» из-за угла на нас смотрит необычная малышка Honda City — один из самых массовых кей-каров Страны восходящего солнца тех лет.

Перегон — опасный символ эпохи

С авторынком разобрались, но как на него попадали машины? Об этом посетителям рассказывает следующий зал, посвященный перегонщика. Перегон автомобиля в 90-е годы был очень опасным занятием. Представьте, во время разгула криминала ты едешь с крупной суммой денег за границу, откуда тебе предстоит гнать машину обратно своим ходом. Возили как для себя, так и на продажу, заранее продумывая маршрут.

Зачастую выбирали окольные пути, следовали автоколоннами, жертвовали остановками на сон. В общем, делали всё возможное, чтобы вернуться целыми самим и не лишиться машины по пути. Нередко защищали коробками самую представительную часть авто — кузов. Чтобы ни один камешек не оставил даже малейшего скола на капоте, зеркалах или фарах.

Здесь же показан еще один необычный феномен тех лет — распил. Зачем платить полноценную пошлину за машину, когда можно разделить её на несколько частей и заплатить, как за запчасти? На этом экономили и снижали риски. Ведь продавцу не нужно было опасаться за свою жизнь, как при перегоне. Однако весь риск в этом случае ложился на покупателя. Ведь потом автомобиль сваривали обратно, шлифовали и красили дабы скрыть факт того, что он был распилен. Многим покупателям этои факт становился известен позднее, когда при аварии их машина разваливалась пополам ровно на месте сварного шва. Увы, некоторые подобные истории заканичались плачевно.

Из-за рубежа везли не только машины, но и трофеи, как символ освоения нелёгкого пути. Для каждого перегонщика это было что-то своё: спортивная одежда и обувь, кассеты и винил, сладости, техника и даже бытовые товары.

Сервис и противоугонки

Мы уже имеем представление о том, как иномарки попадали к нам и где продавались. Теперь дело за малым: где чинить и как хранить, чтобы их не угнали. Это тоже было непросто, потому что персонал на СТО в нашей стране до наступления 90-х ремонтировал только отечественный транспорт, причем по констркции, увы, весьма отсталый. Поэтому тот, кто обладал предпринимательской жилкой, быстро открывал частные точки, где обслуживались исключительно иномарки.

Отдельной большой статьей расходов в обслуживании автомобилиста была защита от угона. Как в такое непростое время защищали свой автомобиль? Было несколько проверенных вариантов. Самым простой, пожалуй, — блокираторы руля и колёс. Ещё один рабочий метод — кастомизация, как бы сказали сейчас. Иномарки разрисовывали. Во-первых, это упрощало оперативный поиск машины в случае (а чаще отпугивало угонщиков). Во-вторых, если транспорт угнали для перепродажи, то с этим могли возникнуть трудности из-за экстравагантного вида. Но даже это не всегда спасало: воры действовали по принципу «не можешь угнать, укради хотя бы колеса и магнитолу».

Выставка «Иномарка» позволяет совершить ностальгическое путешествие в эпоху, когда заграничный автомобиль начал трансформироваться из несбыточной мечты миллионов в нечто реальное и осязаемое. Здесь экспонаты оживают через личные истории о рискованном перегоне машин из-за рубежа, гаражном ремонте и хитроумных противоугонных системах тех лет. Это не просто хроника автопрома, а честный портрет целого поколения.

Бонус к основной выставке

В рамках входного билета на выставку можно посетить ещё одну мини-экспозицию от Клуба коллекционеров Музея Транспорта Москвы. В небольшом камерном зале, где разные коллекционеры выставляют машины из своих частных коллекций на этот раз представлены два редких Mercedes: редчайший 230 Cabriolet B 1939 года выпуска и культовый Mercedes-Benz 230 SL Pagoda 1965 года. Эти автомобили разделяет 26 лет, но объединяет одно — философия Mercedes, в которой заложены безопасность, комфорт и элегантность.