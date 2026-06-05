Больше, чем просто гонки: почему стоит посетить этап RDS GP

Оглушительный рёв моторов слышен уже на парковке. Потом видишь, как густой белый дым накрывает трассу. Именно в этот момент понимаешь: зря тянул с походом на RDS GP. Мы сходили на этап сезона-2026, и с уверенностью утверждаем: Российская Дрифт Серия — это не просто очередная дисциплина автоспорта с судьями, регламентом, командными стратегиями и гонщиками, которых болельщики встречают как рок-звёзд, а стиль жизни.

© Больше чем гонки: почему стоит

Чем крут RDS GP и почему это серьёзно

RDS GP входит в тройку сильнейших дрифт-серий мира наряду с американской Formula Drift и японской D1 GP. Не «одна из множества», а именно топ-3 — с участниками из разных стран, командными бюджетами и международным вниманием.

Машины здесь — отдельная религия. Только задний привод, мощность от 700 до 1 100+ л. с. Культовые платформы: Toyota Supra, Nissan Z, Nissan Silvia S15, BMW 3 и 4 серии, а также уникальный Flanker F.

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Под капотом — легендарные моторы: рядная «шестёрка» 2JZ-GTE, современный американский двигатель Coyote V8 и японский битурбо VR38DETT. Это не стоковые автомобили — каждая машина собрана под конкретного пилота.

А ещё сезон 2026 года ознаменовался возвращением громких иностранных имён. Ирландец Томми Кайли из команды Fresh Racing и представитель Гонконга Чарльз Нг из STAR PЁR STARS AIMOL добавили международной интриги и без того плотной сетке из сильнейших пилотов.

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Планируйте выходные: как устроен уик-энд RDS

Как и во многих других автоспортивных дисциплинах, уик-энд RDS длится два выходных дня.

Суббота — это тренировки и квалификация. Каждый пилот получает две попытки, максимальный балл — 100. Судьи оценивают одиночный заезд по трём критериям (о них ниже). Именно в субботу у болельщиков есть возможность в спокойном режиме познакомиться с серией и с машинами. А у каждого зрителя есть возможность прогуляться по паддоку, увидеть команды за работой и рассмотреть технику в деталях. Помимо самих гонок и изучения сервис-парка, можно прокатиться в дрифт-такси и испытать, что ощущает пилот во время заезда, а также сходить на экскурсию по закулисью чемпионата.

© Российская Дрифт Серия

Воскресенье — весь плей-офф целиком. Начиная с раунда ТОП-32 и заканчивая финалом, все парные заезды проходят в один день. Формат работает как олимпийская сетка — проиграл, значит, домой. Никаких вторых шансов, никаких групповых этапов. Каждая дуэль — или дальше, или конец. Нервы у всех на взводе, а обстановка на трассе накалена до предела.

Совет: приходите к открытию. Утром можно спокойно зайти в паддок, сфотографировать машины вблизи и поймать пилотов до того, как начнётся гигантская очередь за автографами.

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Кто гоняется в RDS

В сезоне 2026 года RDS GP традиционно собрал главных звёзд российского и мирового дрифта. В число самых титулованных и известных пилотов входят такие именитые гонщики, как Аркадий Цареградцев — «Царь» дрифта и действующий двукратный чемпион RDS GP, Георгий «Гоча» Чивчян — многократный чемпион серии и лидер команды TAKAYAMA FORWARD AUTO, Кайли Томми (Томас Кайли) — сенсационный лидер текущего сезона из команды Fresh Racing, Илья Федоров — легендарный ветеран и четырёхкратный чемпион Дальнего Востока, Андрей Астапов — опытнейший уральский мастер из обоймы RDS GP.

Кроме того, будет интересно наблюдать за экс-судьёй серии Михаилом Давидянцем, ставшим боевым пилотом RDS GP в этом году, Артуром Зелёным — пилотом на 1 100-сильном гиперкаре Flanker F, Дамиром Идиятулиным — мастером квалификации и вице-чемпионом RDS GP 2024 года и многими другими гонщиками.

Как судят дрифт

Именно здесь большинство новичков теряются. Кажется, что все едут одинаково боком — и непонятно, почему один получает 100 баллов, а другой 95. На самом деле система чёткая.

Судьи оценивают квалификацию по трём критериям:

Траектория (Line) — до 30 баллов. Пилот обязан пройти по заданной траектории через клиппинг-зоны. Наружные зоны берутся задним бампером, внутренние — передним крылом.

Пилот обязан пройти по заданной траектории через клиппинг-зоны. Наружные зоны берутся задним бампером, внутренние — передним крылом. Угол (Angle) — до 35 баллов. Насколько сильно машина уходит в занос при сохранении высокой скорости. Угол заноса устанавливается судейским заданием по секторам трассы.

Насколько сильно машина уходит в занос при сохранении высокой скорости. Угол заноса устанавливается судейским заданием по секторам трассы. Стиль (Style) — до 35 баллов. Сюда входят резкость постановки (инициации), плавность переложений и общая агрессия пилота.

Сюда входят резкость постановки (инициации), плавность переложений и общая агрессия пилота. Разворот или выезд четырьмя колёсами за пределы трассы — автоматически 0 баллов.

© Российская Дрифт Серия

Отдельная история — Kiss the Wall. Это касание задним бампером бетонного ограждения на полном газу. Технически это идеальное, на грани фола, прохождение наружной клиппинг-зоны. Практически — каждый раз, когда это происходит, трибуны взрываются.

В парном заезде один пилот едет лидером по идеальной траектории, а второй — преследователем. Задача второго — держаться «дверь в дверь» к лидеру, повторяя его траекторию, но не копируя его ошибки. Затем они меняются ролями. Судьи сравнивают оба заезда и выносят вердикт. В решающих стадиях, если пилоты абсолютно равны, судьи могут объявить OMT (One More Time) — долгожданный для трибун перезаезд.

Паддок и атмосфера: зачем брать билет в сервис-парк

Если смотрите дрифт только с трибуны — вы видите половину шоу. Вторая половина происходит в паддоке.

Билет с доступом в сервис-парк позволяет увидеть не только машины, но и поучаствовать в массе активностей от команд, включая розыгрыши подарков, выступления диджеев и другие мероприятиях, в которых у команд своё неформальное состязание друг с другом. Можно подойти вплотную к машине, которая только что касалась бетонной стены на скорости, и наблюдать, как механики за 15 минут меняют разбитый бампер или перебирают подвеску. Это отдельный вид спорта — работа в темпе гонки.

© Российская Дрифт Серия

Пилоты в паддоке доступны. Не за стеклом, не через охрану — просто идут мимо с кофе. Идиятулин, Цареградцев, Гоча — у каждого своя аудитория болельщиков, и большинство пилотов охотно останавливаются для фото, не только во время официальных автограф-сессий.

Практические советы зрителям:

Одежда: возьмите куртку или лёгкое одеяло — даже летом на трибунах бывает ветрено.

возьмите куртку или лёгкое одеяло — даже летом на трибунах бывает ветрено. Обувь: выбирайте удобную обувь без каблуков — паддок это километры пешком по асфальту.

выбирайте удобную обувь без каблуков — паддок это километры пешком по асфальту. Техника: не забудьте зарядник для телефона — снимаете весь день, батарея умрёт раньше финала.

не забудьте зарядник для телефона — снимаете весь день, батарея умрёт раньше финала. Защита для ушей: беруши или наушники с шумоподавлением не обязательны, но уши скажут спасибо после часов рядом с ревущими моторами.

© Российская Дрифт Серия

Куда идти дальше: расписание этапов 2026

Первая треть сезона и яркие заезды в Москве и Санкт-Петербурге позади, а впереди нас ждут ещё четыре захватывающих раунда.

Расписание оставшейся части чемпионата:

3-й этап — 13–14 июня, Нижний Новгород, трасса «Нижегородское кольцо».

4-й этап — 11–12 июля, Москва, ADM Raceway.

5-й этап — 1–2 августа, Красноярск, «Красное кольцо».

6-й этап (Финал) — 29–30 августа, Москва, Moscow Raceway.

Суперфинал РДС, Кубок России — 26–27 сентября, Ростов-на-Дону, «Ростов Арена».

Если не можете приехать лично — все этапы транслируются на RDS TV. Но честно: экран не передаёт ни запаха жжёной резины, ни оглушительного звука вестгейтов, ни того ощущения, когда машина проходит в заносе на бешеной скорости в нескольких метрах от вас.

© Российская Дрифт Серия

Нужно ли разбираться в машинах, чтобы получить удовольствие? Нет. Правила понятны после первых двадцати минут на трибуне.

Какой билет взять — субботу или пакет на оба дня? Субботу — если бюджет ограничен, оба дня — если хотите увидеть развязку и парад пилотов.

Обратите внимание: доступ на автограф-сессию включён только в старшие категории билетов. И помните — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

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