«Рэмбо-Ламбо»: как военный провал породил жанр люксового внедорожника

В 1986 году на автосалоне в Брюсселе публике представили автомобиль, смотреть на который было примерно так же странно, как слушать арию в исполнении боксёра. На шоу показали первый в мире премиальный внедорожник, который опередил своё время, но предвосхитил новый сверхпопулярный сегмент рынка.

© Lamborghini

Итальянская компания Lamborghini, которая к тому моменту уже два десятилетия строила хищные клиновидные суперкары, способные разгоняться быстрее большинства того, что ездило по дорогам, показала внедорожник. Огромный, угловатый, весом почти три тонны и с двигателем от Countach под капотом.

Пресса назвала его Rambo Lambo и одновременно не могла решить: это гениальная идея или самоуничижение марки? Правильным оказался первый вариант. Только понять это удалось не сразу — и не всем.

© Lamborghini

Тендер, который проиграли

История LM002 начинается не в Сант-Агата-Болоньезе, а в Вашингтоне — в середине 1970-х годов, когда армия США объявила тендер на новый многоцелевой колёсный вездеход в рамках программы HMMWV. Контракт оценивался примерно в 60 миллионов долларов, и он привлёк внимание нескольких производителей по обе стороны Атлантики.

Lamborghini в тот момент переживала не лучшие времена. Нефтяной кризис 1973 года обвалил рынок суперкаров, переговоры о продаже компании заходили в тупик один за другим, финансы были в аварийном состоянии. Американский военный контракт казался спасательным кругом. В 1977 году итальянцы представили на Женевском автосалоне прототип Cheetah — угловатый, с двигателем Chrysler, смонтированным сзади.

Конструкция оказалась неудачной: заднемоторная компоновка делала управляемость тяжёлой машины непредсказуемой, и на испытаниях прототип был уничтожен — в прямом смысле. Одновременно выяснилось, что Cheetah внешне подозрительно напоминал прототип Ford XR311, что немедленно повлекло судебный иск. Проект закрыли.

© Lamborghini

Контракт в итоге выиграла компания AM General со своим HMMWV — тем самым автомобилем, который впоследствии весь мир узнает просто как Hummer. Lamborghini в 1978 году объявила банкротство.

Новые хозяева, новая попытка

В 1980 году контроль над умирающей компанией перешёл к швейцарским братьям Патрику и Жан-Клоду Мимран — молодым предпринимателям из семьи, сколотившей состояние на торговле зерном и сахаром. Им было по двадцать с небольшим лет, они только что стали хозяевами одной из самых известных и одновременно самых проблемных автомобильных марок в мире — и первым делом решили продолжить военный проект, теперь ориентируясь не на американскую армию, а на состоятельных покупателей Ближнего Востока.

В 1981 году на Женевском автосалоне дебютировал прототип LM001 — название расшифровывалось как Lamborghini Militaria. Задний двигатель снова подвёл: управляемость оставалась неприемлемой.

© Lamborghini

Тогда инженер Джулио Альфьери, который незадолго до этого перешёл в Lamborghini из Maserati, предложил радикальное решение: развернуть двигатель. Поставить его спереди, по классической компоновке, и выстроить под него новое шасси из трубчатой стали с заклёпочными алюминиевыми панелями кузова.

Прототип с этой конструкцией получил обозначение LMA002 — A в аббревиатуре означало Anteriore, то есть «переднемоторный». Он был показан на Женевском салоне 1982 года и немедленно привлёк серьёзных покупателей. Два года испытаний — и в 1986 году в Брюсселе публике представили серийный LM002.

Двигатель от суперкара, шины от Pirelli, бак на 290 литров

Технические характеристики LM002 выглядели как сочинение на тему «что, если бы конструктор суперкаров однажды решил построить грузовик». Под капотом — атмосферный V12 объёмом 5,167 литра — тот самый агрегат серии L503, что стоял в Countach: 450 лошадиных сил, 7000 оборотов в минуту, механическая 5-ступенчатая коробка передач. Автомобиль весил 2700 килограммов. До ста километров в час он разгонялся за 7,8 секунды — результат, который в середине восьмидесятых был немыслим для машины такого класса. Максимальная скорость превышала 200 км/ч.

© Lamborghini

Рама — пространственная, трубчатая. Подвеска — полностью независимая на всех осях, настроенная так, чтобы автомобиль мог преодолевать подъёмы крутизной до 120%. Дорожный просвет позволял идти по барханам, каменистым осыпям и сухим руслам рек. Специально для LM002 компания Pirelli разработала шины Scorpion размерностью 345/60 VR17 — с протектором, который «плавал» на мягких поверхностях вроде сыпучего песка и выдерживал длительный перегрев в условиях пустыни. Топливный бак вмещал 290 литров — запаса хватало примерно на 500 километров в пустынной местности, где бензоколонки встречались не слишком часто. Расход при этом составлял в среднем 27 литров на сотню, а в режиме полной нагрузки доходил до 36.

Салон был скроен по меркам, не имевшим ничего общего с военным назначением. Кожаная обивка, деревянные вставки, кондиционер, стереосистема премиум-класса, смонтированная в потолочную консоль. Снаружи — армейский вездеход. Внутри — апартаменты.

© Lamborghini

Шейхи, королевские дворы и голливудские звёзды

Серийное производство LM002 началось в 1986 году на заводе в Сант-Агата-Болоньезе. Первый экземпляр с заводским номером VIN 001 ушёл королю Марокко Хасану II. Это задало тон всей последующей клиентуре.

Ближний Восток стал главным рынком сбыта. Состоятельные покупатели из нефтедобывающих стран заказывали машину десятками. LM002 идеально вписывался в их систему ценностей: он был грандиозен, он был редок, он был быстрее всего, что ездило по пустыне, и при этом носил шильдик итальянского бренда суперкаров. Говорили, что один из заказов предусматривал оборудование машины специально для соколиной охоты.

Известно также, что туринское ателье Salvatore Diomante построило по спецзаказу полностью закрытый семиместный универсал на базе LM002 с кожаной отделкой и деревянным шпоном — по некоторым данным, для султана Брунея. Один из экземпляров оказался в гараже Удея Хусейна, сына Саддама, — и разделил его судьбу в 2003 году.

Американский рынок также принял свою долю автомобилей. Среди покупателей называли поп-звёзд, боксёров и телевизионных деятелей. LM002 был слишком большим, слишком громким и слишком прожорливым, чтобы быть практичным, — именно поэтому его хотели.

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Запредельно дорого и исчезающе мало

За семь лет серийного производства — с 1986 по 1993 год — было выпущено 328 автомобилей. Это ничтожно мало по любым меркам; для сравнения, Porsche в те же годы продавал несколько десятков тысяч машин ежегодно. Причин несколько: запредельная стоимость (в 1986 году LM002 стоил около 120 000 долларов, примерно столько же, сколько Ferrari Testarossa), гигантский расход топлива, сложность обслуживания и элементарная рыночная узость ниши. Покупателей, готовых платить такие деньги за такой автомобиль, на планете было немного.

В 1987 году Мимраны продали Lamborghini американской компании Chrysler, которая в 1994 году перепродала её индонезийскому конгломерату Megatech. LM002 к тому моменту уже сняли с производства — новые хозяева сосредоточились на Diablo. На поздних экземплярах устанавливался двигатель от Lamborghini Diablo, объёмом также 5,7 литра. В качестве пробы пера успели собрать прототипы LM003 с 3,6-литровым турбодизелем и фантастический LM004 с семилитровым V12 морского происхождения — оба остались в единственном экземпляре.

© Lamborghini

Идея, которую мир принял с опозданием

В 1986 году никто не воспринял LM002 как образец для подражания. Он был слишком эксцентричным, слишком нишевым, слишком далёким от того, что индустрия считала разумным. Люксовый внедорожник — сама эта концепция звучала как оксюморон. Внедорожник был рабочей лошадкой, а не предметом роскоши.

Прошло пятнадцать лет — и в 2002 году Porsche выпустил Cayenne. Критики встретили его примерно так же, как прессе в 1986 году встретила LM002: с насмешкой и предсказаниями провала. Cayenne стал самой продаваемой моделью Porsche и спас компанию от финансового кризиса. За ним последовали Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX, Lamborghini Urus. Сегодня именно внедорожники формируют большую часть выручки большинства премиальных брендов, ранее выпускавших только суперкары.

LM002 не запустил эту волну — он не оказал прямого влияния на конструкторов Cayenne или Bentayga. Но он первым материализовал задумку: дорогой, мощный, роскошно оснащённый внедорожник — это не противоречие в терминах, а отдельный сегмент рынка. Идею отвергли, автомобиль продавался в ничтожных количествах, компания его сняла с производства — а потом выяснилось, что концепция была правильной.

© Lamborghini

Сегодня исправный LM002 в хорошем состоянии стоит на аукционах от 150 000 до 250 000 долларов и продолжает дорожать. В 2024 году обнаружилось, что в мире оставался лишь один комплект оригинальных шин Pirelli Scorpion нужной размерности — цена вопроса составила порядка 54 000 долларов. Это, пожалуй, лучшая иллюстрация того, как быстро «Рэмбо-Ламбо», названный так в честь киногероя в исполнении Сильвестра Сталлоне, поскольку голливудский актёр был одним из владельцев Lamborghini LM002, превратился из коммерческого курьёза в коллекционную реликвию.

Брутальный, бессмысленный с точки зрения здравого смысла и абсолютно логичный с точки зрения истории — Lamborghini LM002 оказался прав. Просто слишком рано.