Автогонщик Михаил Давидянц — о трудностях, достижении целей и любимой BMW

От судейской вышки и протоколов оценок — к комбезу и кокпиту дрифтового болида — таков путь Михаила Давидянца в автоспорте. Он один из тех, для кого трасса и повороты — это не только выверенная стратегия, но и источник удовольствия. С новобранцем главного турнира страны по дрифту «Рамблер/авто» поговорил о вызовах российского автоспорта, его любимом автомобиле и самых ожидаемых этапах.

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О подготовке к сезону

Моё межсезонье прошло не очень спокойно. Мы подписались со спонсором за месяц до старта сезона, а мой автомобиль RDS GP был не готов совсем. Помимо этого, большой проблемой оказались заказные запчасти: многие позиции не из России. Но мы успели за три недели всё привезти и за две недели собрать машину, которая — тьфу-тьфу-тьфу! — смогла, ну и до сих пор может продолжать гонки. И это без тестов! Так что я очень горжусь механиками и своей командой.

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О гоночной технике

Мы заменили мотор с 1JZ на 2JZ с большим объёмом. Собственно, поменяли всё подкапотное пространство, всё совершенно новое. Также заменили коробку передач на секвентальную. Но вся основная работа была проделана под капотом. Увы, из-за финансовой составляющей не смогли заменить задний редуктор на Winters, и сейчас используем узел от Nissan 350Z. Он на грани держит ту мощность, на которой мы едем.

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О сложностях на старте сезона

На первом этапе мы не могли ехать на полной мощности из-за ограничений по выхлопной системе. Поэтому гоняли со сниженным давлением наддува, чего было мало для такой трассы, как Moscow Raceway. Перед Питерским этапом мы успели переделать выхлоп и снять ту мощность, которая уже позволяет конкурировать с соперниками.

О достижении целей

В прошлом сезоне, когда я выступал в открытом чемпионате RDS Open, поставил перед собой задачу войти в топ-5 по итогам сезона, чтобы иметь возможность потом перейти в старшую серию. Собственно, с этой задачей мы справились уже в августе. Мы понимали, что точно попадаем в пятёрку сильнейших.

Поэтому с середины сентября прошлого года начали поиск спонсоров.

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За пару месяцев я отправил 480 писем, но удалось запрыгнуть только в последний вагон за месяц с небольшим до гонок. Это было очень сложно, и, увы, нынешняя экономическая ситуация не помогает в поиске спонсоров. Ну и плюс, честно говоря (нужно быть откровенным), — у нас достаточно старая платформа, и не каждый спонсор хочет размещаться на таком автомобиле. Увы, не все понимают шарм BMW 3 Series (E30). Но модель культовая, я её очень люблю, она мне нравится и мы стараемся поддерживать её в красивом виде.

Об опыте судейства

Опыт судейства очень помогает в гонках. Особенно в контексте того, что, в отличие от многих других участников, у меня всего 22 комплекта колёс от начала тренировок до финальной стадии. И возможности много ездить и ошибаться, к сожалению, нет. Приходится вспоминать и анализировать прошлый опыт, а картинка перед глазами до сих пор есть с тех времён, когда я занимался судейством. То есть теория, которая была наработана тогда, очень сильно помогает.

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О соперниках в чемпионате

Вот как с 16 лет я начал смотреть Российскую Дрифт Серию, так с тех пор ни одну новость про неё не пропускаю. То есть я очень ярый болельщик этой дисциплины. Невероятно рад, что во Fresh Racing в этом сезоне выступает пилот-иностранец — это прецедент, которого мы ждали несколько лет. Потому что у нас эта международная история уже была. Потом она по понятным обстоятельствам прекратилась, а сейчас возвращается, чему я очень рад. Слежу за ним, за их командой и за его стилем, потому что у ирландцев он свой и очень интересный. Буду и дальше наблюдать, как этот пилот справляется с вызовами на трассе.

Знаю Томми Кайли ещё по выступлению в Омане, за которым я следил. Когда он на своём Nissan ехал с именитыми иностранными пилотами, я сразу понял, что этот парень — непростой. Он отлично чувствует автомобиль и показывает феноменальные заезды.

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О новом формате уик-энда

Мне очень нравится новая концепция уикенда, которая была у нас и в открытом чемпионате, и я в ней много лет провёл. Почему она классная? Потому что ты в субботу как бы целишься в квалификацию, у тебя мысли не разбиты на две части, что сейчас мы думаем о квалификации, но не забываем о том, что нам ещё ехать топ-32.

Тогда всё смешивается да и настройки машины у многих чуть-чуть всё-таки отличаются на квалу и парные заезды. И, собственно, поэтому мне кажется, что когда разделено это между собой, разнесено по времени, то это лучший формат.

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О самом ожидаемом этапе

Мне очень сильно нравятся Нижний Новгород и Мячково — это две моих любимых трассы. Они очень лаконичные, очень дрифтовые, то есть подходят под нашу дисциплину. И мне кажется, там проходят самые крутые и близкие парные заезды. Ну, в общем, там много факторов, по которым я жду именно две этих трассы в календаре.