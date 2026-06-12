От «Надежды» до Aurus: что  строили в России, пока все покупали иномарки

За последние сорок лет отечественный автопром прошёл путь от робких попыток догнать уходящий поезд до создания собственных технологических платформ. Одни проекты стали народными бестселлерами, другие — музейными экспонатами, третьи — громкими провалами. Но каждый из них — это срез эпохи, история о том, как инженеры, менеджеры и страна в целом учились делать автомобили заново.

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ВАЗ-2110 (1995–2007)

Её ждали десять лет. Задуманная ещё в середине восьмидесятых, «десятка» должна была стать символом обновления АвтоВАЗа. Но перестройка, распад СССР и экономический хаос отодвигали старт снова и снова. Лишь 25 июня 1995 года на третьей нитке главного конвейера началась опытная сборка. А полномасштабное производство развернули в 1996-м.

По сравнению с «классикой» и «восьмёркой» машина выглядела инопланетянкой. Клиновидный дизайн, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,34 — весьма крутой показатель для середины девяностых. Катафорезное грунтование кузова сулило защиту от коррозии, хотя на практике владельцы всё равно сталкивались с ржавчиной. Критики, правда, ворчали: под красивым кузовом скрываются всё те же старые агрегаты. Но покупатели голосовали рублём.

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В 1997-м в серию запустили универсал ВАЗ-2111, в 1999-м — спортивный хэтчбек ВАЗ-2112. Последний уже оснащался 16-клапанным двигателем, электростеклоподъёмниками всех дверей и центральным замком. А модель 21106 GTI с двухлитровым мотором Opel мощностью 150 лошадиных сил и вовсе стала первой по-настоящему заряженной «Ладой».

К ноябрю 2000 года было выпущено 300 тысяч автомобилей «десятого» семейства. Всего же, по разным оценкам, произвели от 1,9 до 2,5 миллионов машин.

«Десятка» стала настоящим народным автомобилем — пусть и не таким массовым, как «классика» или «Самара», но она реально приблизила ВАЗ к тому, что в мире называли современным автомобилем.

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ВАЗ-2120 «Надежда» (1998–2006)

Идея была смелой и, как показало время, единственной в своём роде: взять проверенное шасси от «Нивы», удлинить его, поставить сверху семиместный кузов-минивэн — и получить машину, способную везти большую семью туда, куда обычным вэнам путь заказан.

Собирали «Надежду» на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа — там, где обкатывали технологии для будущих моделей. От «Нивы» ей достались постоянный полный привод, понижающая передача и блокируемый дифференциал. Под капот ставили 1,8-литровый карбюраторный двигатель мощностью 84 л. с., а позже 1,7-литровый инжекторный. Оба были слабоваты для двухтонного автомобиля.

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Хромало и качество сборки. Покупатели жаловались на шум — трансмиссия, как и на «Ниве», выла на любой скорости, в салоне летом было очень жарко из-за слабой вентиляции. Конкуренция с подержанными японскими минивэнами, которые за те же деньги предлагали несравнимо лучший комфорт и надёжность, добила проект. Выпустив всего 8 633 экземпляра, в 2006 году выпуск машины прекратили.

Сегодня «Надежда» — редкий гость на дорогах и предмет коллекционной охоты для тех, кто ценит необычные страницы истории АвтоВАЗа.

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«Лада Калина» (2004–2018)

Разработку «Калины» начали в 1993 году, а своё имя она получила пять лет спустя. Но главное не в этом. Калина стала первой моделью ВАЗа, салон которой проектировали с использованием математических 3D-моделей, а не на кульманах. Именно в этом автомобиле впервые в массово стали устанавливать электрический усилитель руля, светодиодную подсветку приборов и встроенный маршрутный компьютер.

Первым 18 ноября 2004 года на конвейер встал седан. Потом подтянулись хэтчбек и универсал. В 2008-м появилась «заряженная» «Калина Спорт», а в 2014-м на рынок вышла кросс-версия с увеличенным клиренсом.

Всего с 2004 по 2018 год собрали почти миллион «Калин» — 954,5 тысячи штук. Пик пришёлся на 2011 год, когда она стала самой продаваемой машиной в России. Именно на этой модели до прихода Renault АвтоВАЗ учился делать современные автомобили.

© АВТОВАЗ

«Лада Гранта» (2011– н.в.)

К началу 2010-х АвтоВАЗ оказался в парадоксальной ситуации: рядом с современной Калиной на конвейере всё ещё доживали век «классика» и устаревшая «Самара». Нужен был бюджетный преемник. Инженеры взяли за основу платформу Калины, которая, в свою очередь, вела родословную от ВАЗ-2108, и серьёзно упростили конструкцию. Имя для новинки выбирали всем миром: из нескольких тысяч претендентов победил житель Красноярска Павел Захаров, предложивший имя Гранта. На Московском автосалоне 2010 года ему торжественно вручили… «Ладу Калину».

В декабре 2011 года «Гранта» поступила в продажу. Базовая версия стоила 229 тысяч рублей — заметно дешевле Калины, но дороже всё ещё выпускаемой «семёрки». В 2012 году случилось событие, которого на ВАЗе ждали десятилетиями: «Гранта» стала первой моделью завода, получившей автомат — японскую четырёхступенчатую коробку Jatco.

© АВТОВАЗ

В 2018-м «Гранта» пережила рестайлинг, примерив X-образный дизайн передка в стиле «Весты», а семейство пополнилось лифтбеком, хэтчбеком и универсалом, окончательно похоронив «Калину».

Продавалась машина всегда отменно. С 2013 по 2015 год, а затем в 2019, 2020 и с 2022 по 2025-й — всего девять раз «Гранта» становилась бестселлером российского рынка.

Правда, за красивой статистикой скрывалась неприглядная правда: по расчётам НАМИ подтверждённый уровень локализации «Гранты» не превышал 45,7%. Многие ключевые компоненты, включая ЭБУ и ABS, имели импортное происхождение. А после ухода Renault в 2022 году автомобиль лишился системы стабилизации ESC и автомата Jatco. Зато подешевел — базовую версию можно было купить чуть дороже полумиллиона рублей.

Сегодня Granta — автомобиль-феномен. Платформа сорокалетней давности, шумная трансмиссия, тесный салон. Но зато самый продаваемый автомобиль России. Доступный, ремонтопригодный, понятный. Планировалось, что «Гранта» уступит место новому семейству «Искра», но планы поменялись. «Гранта» остаётся на конвейере. Тот самый случай, когда «дёшево и сердито» оказывается важнее любых технологических изысков.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Лада Веста» (2015 – н.в.)

25 сентября 2015 года на ижевской площадке «Лада Ижевск» стартовало серийное производство «Лады Весты». Модель создали на абсолютно новой платформе Lada B/C, разработанной инженерами АвтоВАЗа при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Дизайн разработал британец Стив Маттин. Именно его фирменный X-стиль с узнаваемым перехватом на переднем бампере сделал «Весту» самой красивой «Ладой» в истории.

«Веста» стала первой «Ладой», базовая комплектация которой включала систему курсовой устойчивости ESC. А ещё она первой среди российских автомобилей получила тревожную кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС».

© АВТОВАЗ

В продажу автомобиль поступил 25 ноября 2015 года. Уже через полгода модель вошла в топ-5 самых популярных машин в России. А в 2018 году «Веста» и вовсе стала бестселлером — 76 189 проданных экземпляров за девять месяцев позволили ей обогнать Kia Rio и возглавить рейтинг.

Со временем семейство разрослось. Появился универсал «Веста SW», его «внедорожная» версия «SW Кросс» с пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом, а также седан «Кросс». Отдельного упоминания заслуживают «Веста Спорт» со 145-сильным мотором и «Веста CNG», работающая на метане.

За первые пять лет производства было выпущено 450 тысяч «Вест».

Когда в 2022 году Renault покинула Россию, производство «Весты» встало. Требовалась полная замена импортных компонентов. Ижевский завод законсервировали, а выпуск решено было перенести в Тольятти. Осенью 2022 года на основном конвейере АвтоВАЗа собрали тестовые партии обновлённой «Веста NG» (New Generation).

Сегодня рестайлинговая «Веста» выпускается в Тольятти уже без участия бывших французских партнёров — с новой электроникой, переработанным салоном и полностью импортозамещёнными узлами. Проект оказался настолько удачным, что пережил и уход альянса, и жесточайший кризис компонентов.

© АВТОВАЗ

Аурус (2013 – н.в.)

В отличие от многих проектов, этот изначально создавался не для рынка. В 2013 году стартовал проект «Кортеж», целью которого была разработка автомобилей для первых лиц государства. За его реализацию отвечал ФГУП «НАМИ» — старейший автомоторный институт страны, который в советское время создавал ЗИЛы для руководства страны.

Впервые широкой публике лимузин и седан Aurus Senat показали во время церемонии инаугурации президента 7 мая 2018 года. Именно на этом лимузине Владимир Путин приехал в Большой Кремлёвский дворец, а вскоре весь президентский кортеж полностью пересадили на «Аурусы».

© Сергей Гунеев/РИА Новости

31 мая 2021 года на заводе в Елабуге (ОЭЗ «Алабуга») запустили серийное производство седанов, после чего эта модель стала доступна частным покупателям. Базовый седан оценили в 18 миллионов рублей, а машина в максимальной комплектации Individual стоила за 22 миллиона. При желании можно заказать и бронированную версию с уровнем защиты VR10, которая выдержит очередь из автомата Калашникова и пулю из СВД, но и цена при этом взлетит под 107 миллионов.

Сегодня Aurus — единственный российский проект премиум-сегмента, дошедший до серии. Да, это нишевый продукт, доступный избранным. Но он существует, он ездит, и его даже экспортируют. Машину уже поставляют в ОАЭ, Казахстан, планируют выход на рынок Китая. Для государства он стал не просто автомобилем, а символом: российский автопром всё-таки может делать люкс.

© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

«Лада Искра» (2025 – н.в.)

Изначально планировалось, что «Искра» придёт на смену «Гранте». Но АвтоВАЗ рассудил иначе: новая модель заняла нишу между бюджетной «Грантой» и более дорогой «Вестой». В основе «Искры» лежит платформа CMF-B, унаследованная от Renault, однако после ухода французов разработку пришлось продолжать собственными силами. Конструкцию серьёзно переработали, заново спроектировав около 1 000 новых компонентов.

Модель доступна сразу в трёх типах кузова: седан, универсал SW и «внедорожный» универсал SW Cross с пластиковым обвесом и увеличенным до 200 мм клиренсом. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 либо 106 лошадиных сил. Начальный мотор агрегатируют с пятиступенчатой механикой российского производства, более мощный — с шестиступенчатой механикой или вариатором.

Серийное производство модели запустили в апреле 2025 года в Тольятти, а с сентября и в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. Продажи стартовали 20 июля 2025 года. К концу 2025 года успели собрать 3 тысячи машин, а на 2026-й запланировали уже 8 тысяч. По заявлениям АвтоВАЗа, мощности позволяют выпускать до 150 тысяч «Искр» в год, но это уже зависит от спроса.

© АВТОВАЗ

«Атом» (план запуска: 2026 год)

Пока одни проекты входили в историю, другие только начинаются. Весной 2026 года на дороги должны были выехать первые экземпляры электромобиля «Атом», разработанного частной компанией АО «Кама». Впервые этот компактный электромобиль представили в мае 2023 года, и с тех пор проект лишь обрастал деталями.

Технические характеристики на уровне китайских неплохих аналогов: запас хода до 500 километров, разгон до сотни за 7–8 секунд, мощность — 204 лошадиные силы. Но главная фишка «Атома» — не батареи, а цифровая экосистема. Электромобиль получил собственную операционную систему «Атом ОС» и управление со смартфона, который служит и ключом, и пультом дистанционного управления. Водитель может персонализировать настройки через «Атом ID». Производство этой новинки организовано на мощностях завода «Москвич».

© АТОМ

Изначально запуск планировался на конец 2025 года, но компании потребовались дополнительные зимние испытания. По словам руководства АО «Кама», первые машины физические лица получат в течение лета. Номинальная стоимость электромобиля составляет 3,98 миллиона рублей, но с учётом государственной программы льготного кредитования цена может опуститься до 3,055 миллиона.

Сегодня «Атом» — самый ожидаемый российский автомобильный старт середины 2020-х, частный проект без госфинансирования. Удастся ли ему стать успешным, покажет время. Но то, что частники решили бросить вызов гигантам рынка, уже заслуживает уважения.

© АТОМ

Аутсайдеры: когда амбиции и планы разбиваются о суровую реальность

УАЗ-3172 «Симбир» (1973–1993)

В середине 1970-х Ульяновский автомобильный завод получил заказ от Министерства обороны на разработку внедорожника, превосходящего по своим качествам легендарный УАЗ-469. Заказчик хотел не просто модернизацию, а совершенно новую машину. Так начался «Проект Вагон» — секретная разработка, имя которой долго не разглашалось.

В отличие от предшественника с его архаичными рессорами, УАЗ-3172 получил пружинную подвеску всех колёс, гидроусилитель руля и постоянный полный привод. Клиренс достигал фантастических 330 мм. Длиннобазная версия вмещала девять человек — целое мотострелковое отделение.

Под капотом разместили 2,9-литровый двигатель УМЗ-421 мощностью 105 лошадиных сил. Военные, ознакомившись с результатами испытаний, одобрили проект.

На заводе уже начали размечать будущий сборочный цех. Но наступили 1990-е. Армия, главный заказчик, резко сократила финансирование, а государству стало не до перспективных разработок. В итоге проект похоронили, а выжившие опытные образцы отправились в заводской музей — как немое напоминание о том, какой могла быть российская военная техника.

© Вадим Кондратьев/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Russo-Baltique A-Level (2006)

В 2002 году московское ателье A:Level, известное дорогими тюнинговыми проектами, задумало возродить легендарную дореволюционную марку «Руссо-Балт». На разработку прототипа ушло четыре года, и в 2006-м мир увидел Russo-Baltique Impression — не просто реплику, а настоящий суперкар с углепластиковым кузовом, стилизованным под гоночные автомобили 1930–1940-х годов, 555-сильным мотором от Mercedes-Benz CL 65 AMG и ценой под стать частному самолёту.

Планировалось выпускать 10–15 экземпляров в год. Исключительно ручной сборки, под заказ и для избранных. Но, как и многие российские проекты класса «люкс», Russo-Baltique так и остался красивой картинкой. То ли заказов не нашлось, то ли инженерная сложность оказалась неподъёмной. Построили лишь один экземпляр, который показали в Европе на конкурсе Concorso d’Eleganza Villa d’Este и на автосалоне в Женеве.

Сегодня о проекте напоминают разве что фотографии да печальная находка 2024 года, когда в Германии обнаружили заброшенный кузов того самого единственного Impression.

© A:Level

Marussia (2007–2014)

Это была красивая, безумная и очень дорогая история. Шоумен Николай Фоменко и его команда решили доказать миру, что Россия способна делать настоящие суперкары. И у них почти получилось.

Marussia B1 и B2 с карбоновыми кузовами и футуристичным дизайном произвели фурор на автосалонах. Под капотом — 3,5-литровые «шестёрки» от Nissan, форсированные до 420 сил британской Cosworth. Компания открыла дилерский центр в Монако и даже создала свою команду для участия Формуле 1.

Но за красивой картинкой скрывался серьёзный конфликт. Бывший главный конструктор Игорь Ермилин позже рассказывал: его эффективность «приближалась к нулю», потому что все ключевые решения принимал Фоменко. Дизайн, который шоумен отстаивал любой ценой, оказался враждебен инженерии — на испытаниях машины перегревались. В итоге довести концепт до надёжного серийного образца так и не смогли.

В 2014 году проект рухнул. За семь лет существования Marussia Motors продала всего четыре суперкара, а долги превысили 100 миллионов рублей. Но, как это ни парадоксально, именно инженеры Marussia позже перешли в НАМИ и участвовали в создании Aurus. Получается, что их опыт не пропал даром, даже если мечта о суперкаре оказалась слишком дорогой.

© Александр Вильф/РИА Новости

Volga Siber (2008–2010)

В середине нулевых на Горьковском автозаводе поняли: старушка «Волга» доживает последние дни. Её эргономика и безопасность соответствовали шестидесятым годам, а рыночные перспективы стремились к нулю. Решение нашли радикальное и дорогое — инвестировав более 150 миллионов долларов, выкупили целую сборочную линию Chrysler в американском Стерлинг-Хайтс. Оборудование разобрали, перевезли через океан и смонтировали в Нижнем Новгороде.

За основу будущей горьковской новинки взяли седан Chrysler Sebring — относительно современную переднеприводную машину, которую перелицевали британские дизайнеры из ателье Ultramotive, слегка изменив бамперы и решётку радиатора. Под ее капотом разместили крайслеровский 2,4-литровый мотор мощностью 143 лошадиные силы в паре с четырёхступенчатым автоматом или пятиступенчатой механикой. Базовая комплектация включала кондиционер, две подушки безопасности, АБС, электропривод водительского кресла. По тем временам очень даже достойный набор.

© Руслан Кривобок/РИА Новости

Однако машине было суждено появиться на свет в самый канун финансового апокалипсиса. Серийное производство стартовало 25 июля 2008 года, а уже в августе случился дефолт. Банки свернули кредитные программы, цены на нефть рухнули, и покупатель с деньгами исчез.

За всё время собрали чуть более 3 800 машин, а продажи оказались ещё скромнее: в розницу попало около 3 000 экземпляров. К 2010 году производство окончательно встало, а проект отправился в утиль.

«Ё-мобиль» (2010–2014)

12 апреля 2010 года Михаил Прохоров объявил о старте проекта, который должен был перевернуть представление о российском автопроме: дешёвый, экономичный и экологичный гибрид для народа. Название выбрали с намёком на нечто принципиально новое, а на презентации показали сразу три концепта — кросс-купе, фургон и хэтчбек.

Идея была дерзкой. Роторно-лопастной двигатель на газе, кузов из пластика, электрическая трансмиссия и цена от 360 до 490 тысяч рублей. За первые сутки после открытия предзаказов число желающих превысило 50 тысяч.

Завод в Петербурге заложили в июне 2011 года, а стартовые инвестиции в строительство составили 142 миллиона евро. Владимир Путин лично протестировал прототип, прокатившись на нём от Ново-Огарёво до Горок-9. Проект был не просто бизнесом, он стал политическим брендом, инструментом имиджа олигарха, собиравшегося в большую политику.

Но чем больше инженеры работали над реализацией проекта, тем больше оригинальных «фишек» отпадало. Роторный двигатель оказался слишком сложным, пластиковый кузов — дорогим, а реальная себестоимость машины — в разы выше заявленной.

© Brattarb/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Когда журналисты наконец прокатились на предсерийных прототипах в 2015 году, их ждало разочарование: под капотом они обнаружили далеко не новый 75-сильный мотор Fiat, кузовные панели были неровными, а управление — откровенно посредственным. Сроки запуска постоянно переносились, сначала с 2012 года на конец 2014-го, а потом на неопределённый срок.

Осознав всю бесперспективность затеи, в апреле 2014 года Прохоров вышел из проекта. Все разработки за символический 1 евро были переданы государственному институту НАМИ. Позже наработки купили белорусы, а затем — Сбербанк, но серийной машины у них тоже не получилось.

Zetta (2016–2024)

В 2016 году бывшие менеджеры АвтоВАЗа Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер основали в Тольятти компанию «Зетта» и объявили о создании самого дешёвого электромобиля в мире. Цена — около 450 тысяч рублей, запуск — в 2019 году. Машина должна была стать «народным электрокаром» — компактным, простым и доступным каждому.

Государство поверило. Минпромторг выделил стартапу субсидии на общую сумму 284 миллиона рублей. Компания стала резидентом территории опережающего развития «Тольятти». Проект казался образцовым примером успешного импортозамещения в высокотехнологичной сфере.

© Zetta

Но годы шли, а серийного электромобиля всё не было. Вместо готовых машин — обещания, отчёты и несколько прототипов. Прокурорская проверка, проведённая в 2024 году, вскрыла неприглядную картину: работы выполнены лишь на 21–47 процентов, а деньги, выделенные на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, по сути, освоены не были.

14 мая 2024 года прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Арбитражный суд взыскал с «Зетты» 568,5 миллиона рублей, включая субсидии и пени. В компании объясняли провал пандемией и санкциями, но на фоне огромных исков эти объяснения звучали неубедительно.

Заключение

Оглядываясь на десятилетия попыток, прорывов и разочарований, трудно отделаться от смешанного чувства. С одной стороны — груда амбициозных проектов, так и не доехавших до конвейера: «Симбир», Marussia, «Ё-мобиль», Zetta, Russo-Baltique. С другой — реальные успехи, которыми можно гордиться: «десятка», открывшая эру современных «Лад», «Калина», на которой ВАЗ учился 3D-моделированию, «Гранта», ставшая бестселлером вопреки всей своей архаичности, «Веста» — первый по-настоящему конкурентный российский автомобиль. И, наконец, Aurus — штучный, недоступный большинству, но доказывающий: страна способна на высокий инжиниринг.

Главный же урок этих лет прост и циничен. Российский автопром так и не создал массового конкурентоспособного автомобиля «с нуля», на собственной платформе и без оглядки на иностранных партнёров, без импортных компонентов, без заимствованных решений. Все громкие успехи — либо глубокая эволюция старых моделей (2110, «Калина», «Гранта»), либо результат сотрудничества с альянсом Renault-Nissan («Веста»). Все попытки прыгнуть выше головы — «Ё-мобиль», Zetta, Marussia — кончились одинаково: красиво, громко и бесславно.

Но есть и обнадёживающая тенденция. «Искра» — первый массовый автомобиль, созданный уже после ухода Renault, с глубокой переработкой унаследованной платформы. «Атом» — частный проект без госфинансирования, делающий ставку не на дешевизну, а на цифровую экосистему. Возможно, именно им суждено написать следующую главу. И, возможно, эта глава будет счастливее предыдущих.