Маршрут на выходные: куда поехать на пару дней из Москвы

Можно ли за два дня увидеть древний монастырь, побывать в бывшей царской резиденции и погрузиться в детские воспоминания? Безуловно. И, оказывается, для этого даже не нужно уезжать далеко от Москвы. Достаточно прокатиться недалеко по живописным дорогам Подмосковья и Владимирской области. Мы отправились в автопутешествие по маршруту Сергиев Посад — Александров и убедились, что интересные открытия иногда находятся всего в паре часов езды от дома.

© Дмитрий Огнев

Куда поехать на выходные: Сергиев Посад и Александров

Путешествие выходного дня совсем не обязательно должно превращаться в марш-бросок за сотни километров от дома. Иногда самые интересные маршруты находятся совсем рядом. Мы решили посетить два исторических города, где сохранились древние монастыри, царские резиденции, необычные музеи и атмосфера старой России.

Сергиев Посад расположен в 74 километрах к северо-востоку от Москвы и считается одним из самых известных туристических центров Подмосковья. Это единственный город Московской области, входящий в маршрут «Золотое кольцо России». Свою известность он получил благодаря Троице-Сергиевой лавре, которая уже почти семь столетий остается одним из главных духовных центров страны.

© Дмитрий Огнев

Второй точкой маршрута стал Александров. Город расположен на северо-западе Владимирской области примерно в 110 километрах от Москвы. Сегодня здесь проживает около 57 тысяч человек, однако в XVI веке Александровская слобода на протяжении семнадцати лет фактически выполняла функции столицы Русского государства и служила резиденцией Ивана Грозного.

© Дмитрий Огнев

Как и на чем добраться

Первая запланированная остановка была в Сергиевом Посаде. От Москвы его отделяет чуть меньше 60 километров, поэтому дорога не требует раннего подъема или серьезной подготовки. Основной путь проходит по федеральной трассе М-8 «Холмогоры», больше известной автомобилистам как Ярославское шоссе. Трасса бесплатная, а в зависимости от дорожной обстановки на дорогу от МКАД обычно уходит от одного до полутора часов.

Продолжением путешествия стал Александров. Между двумя городами около 56 километров, которые можно преодолеть примерно за час. Маршрут достаточно простой: из Сергиева Посада нужно двигаться в сторону Владимирской области через Березняки и Бужаниново, а затем следовать указателям на Александров. Дорога проходит через небольшие населенные пункты и живописные сельские пейзажи, постепенно подводя путешественников к бывшей резиденции Ивана Грозного.

© Дмитрий Огнев

Впрочем, даже если собственного автомобиля нет, отказываться от такого путешествия вовсе не обязательно. Для поездки мы воспользовались «Ситидрайвом», выбрав суточный тариф аренды. Через приложение заранее забронировали драйверский лифтбэк Changan Uni-V, который в назначенное время доставили прямо к точке старта.

Автомобиль оказался приятным сюрпризом. Несмотря на пробег, который уже приближался к 66 тысячам километров, техническое состояние машины не вызвало ни единого вопроса. Салон был чистым и ухоженным, двигатель охотно откликался на нажатие педали газа, а подвеска уверенно справлялась как с городскими улицами, так и с загородными трассами.

Добавьте сюда точное рулевое управление и хороший запас комфорта, и получится отличный автомобиль для коротких путешествий. За два дня Uni-V проявил себя настоящим поглотителем расстояний, позволяя получать удовольствие не только от пунктов назначения, но и от самой дороги.

© Дмитрий Огнев

Где остановиться

Этот маршрут идеально подходит для поездки на два дня с одной ночёвкой. Причём место для ночлега можно выбрать исходя из собственного темпа путешествия. Если хочется спокойно посвятить первый день прогулкам по Сергиеву Посаду и не спешить с осмотром достопримечательностей, логично остановиться здесь. Если же хочется провести больше времени в бывшей резиденции Ивана Грозного и встретить утро уже во Владимирской области, стоит выбрать размещение в Александрове. Оба варианта одинаково удобны и позволяют без спешки познакомиться с городами. А подобрать подходящую гостиницу можно при помощи сервиса бронирования «Отелло», где представлено множество вариантов отелей с подробными описаниями и отзывами путешественников.

© Дмитрий Огнев

Как составить маршрут

Даже относительно короткий маршрут выходного дня требует тщательной подготовки. Нужно выбрать достопримечательности, продумать последовательность их посещения, найти интересные кафе для остановок по пути и определиться с местом для ночёвки. На практике поиск такой информации часто превращается в изучение десятков сайтов, отзывов и туристических подборок, которые нередко противоречат друг другу.

Чтобы не тратить время на самостоятельное составление программы, маршрут нашего путешествия мы построили с помощью ИИ-помощника для планирования поездок на выходные от Сбера. Сегодня сервис охватывает уже более 60 городов России и способен предложить готовый сценарий путешествия с учётом состава компании, интересов пользователей и предпочитаемого формата отдыха. Семейная поездка, путешествие с друзьями, романтические выходные или насыщенный экскурсионный маршрут — рекомендации будут отличаться в зависимости от выбранных параметров.

Для Сергиева Посада и Александрова ассистент предложил сразу несколько вариантов программы. В готовом маршруте были собраны главные достопримечательности, музеи, прогулочные локации и гастрономические точки, а также рассчитана оптимальная последовательность их посещения. Благодаря этому удалось избежать лишних переездов по городу и более рационально использовать время.

Полезно и то, что ИИ-помощник не ограничивается только популярными туристическими объектами. Он способен подсказать подходящие кафе и рестораны, помочь с выбором гостиницы, а также подобрать дополнительные варианты досуга. Например, сервис может учитывать актуальные городские события, афиши концертов, выставок, спектаклей и других мероприятий, которые проходят в даты поездки. В результате путешественник получает не просто список мест, а полноценный маршрут, адаптированный под собственные интересы и формат отдыха.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Знакомство с Сергиевым Посадом невозможно представить без посещения Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Основанная в 1337 году преподобным Сергием Радонежским обитель давно стала не только религиозным, но и историческим символом России.

© Дмитрий Огнев

Главной святыней комплекса считается белокаменный Троицкий собор XV века, где покоятся мощи Сергия Радонежского. Не менее впечатляюще выглядит Успенский собор, возведенный по указу Ивана Грозного, а над всем ансамблем возвышается пятиярусная колокольня высотой 88 метров.

© Дмитрий Огнев

Музей советского детства

Следующей остановкой стал Музей советского детства. Экспозиция переносит посетителей в эпоху с 1950-х по начало 1990-х годов. Здесь собраны сотни игрушек, настольных игр, конструкторов и предметов быта, знакомых нескольким поколениям россиян.

Особую атмосферу создают тщательно восстановленные интерьеры советских квартир. Некоторые экспонаты можно трогать руками, благодаря чему музей вызывает интерес не только у взрослых, но и у детей.

© Дмитрий Огнев

Ресторан «Русский дворик»

Рядом со стенами Троице-Сергиевой лавры, расположен один из самых известных ресторанов города — «Русский дворик». Заведение давно стало частью туристической инфраструктуры Сергиева Посада и привлекает гостей не только удачным расположением, но и атмосферой русского купеческого дома.

Интерьер оформлен в традиционном стиле с обилием деревянных элементов, резьбы и декоративных деталей, отсылающих к русскому зодчеству. Однако главным достоинством остается кухня. В меню представлены блюда русской гастрономической традиции в современной подаче. После нескольких часов прогулок по историческому центру ресторан оказался отличным местом для полноценного обеда и небольшой передышки перед продолжением знакомства с городом.

© Дмитрий Огнев

Музей «Ретро-Гараж»

Следующей остановкой стал музей «Ретро-Гараж», который наверняка заинтересует любого автомобилиста. Экспозиция посвящена технике советской эпохи и позволяет буквально перенестись на несколько десятилетий назад.

В музейных залах представлены автомобили, предметы быта и многочисленные артефакты советского времени. Особую ценность представляет то, что многие экспонаты находятся в полностью восстановленном состоянии. Здесь можно увидеть технику, которая когда-то была мечтой миллионов советских граждан, а сегодня стала частью истории отечественного автопрома.

© Дмитрий Огнев

Для автомобильного путешествия такая остановка выглядит особенно символичной. После нескольких часов за рулем современного Changan Uni-V было интересно сравнить уровень комфорта и технологий с машинами прошлой эпохи.

Музей брендов, истории и дизайна упаковки

Одним из самых необычных открытий Сергиева Посада стал Музей брендов, истории и дизайна упаковки. На первый взгляд может показаться, что упаковка и этикетки едва ли способны удивить современного туриста. Однако уже через несколько минут становится понятно, что речь идет о настоящем путешествии по истории повседневной жизни страны.

© Дмитрий Огнев

Экспозиция знакомит посетителей с эволюцией отечественных торговых марок, рекламной графики и промышленного дизайна. Здесь можно увидеть упаковку советских конфет, парфюмерии, бытовых товаров и продуктов питания разных десятилетий. Многие экспонаты вызывают искреннее чувство ностальгии, а некоторые позволяют взглянуть на привычные вещи совершенно под другим углом.

Музей наглядно показывает, как менялись вкусы потребителей, подходы к рекламе и визуальная культура страны на протяжении более чем ста лет.

Келарский пруд

После насыщенной музейной программы захотелось немного сменить ритм путешествия. Для этого идеально подошла прогулка вокруг Келарского пруда, расположенного неподалеку от стен Лавры.

© Дмитрий Огнев

История водоема насчитывает несколько столетий. Свое название пруд получил от монастырского келаря — должностного лица, отвечавшего за хозяйственные вопросы обители. Сегодня это одно из самых популярных мест отдыха в Сергиевом Посаде.

Ресторан-пивоварня «Мануфактура 1858»

Завершить первый день путешествия мы решили в ресторане-пивоварне «Мануфактура 1858». Это одно из самых популярных гастрономических заведений города, расположенное в историческом центре Сергиева Посада.

© Дмитрий Огнев

После насыщенного экскурсионного дня атмосфера заведения оказалась именно такой, какой ждешь от хорошего завершения путешествия. Спокойный вечер, вкусный ужин и возможность подвести первые итоги поездки стали отличной подготовкой ко второму дню маршрута, который должен был привести нас в Александров — бывшую столицу Ивана Грозного.

Александров: город Ивана Грозного

Утром второго дня мы отправились в Александров. Уже на подъезде к историческому центру нас встретил один из самых красивых видов города. На берегу реки Серой установлен памятник Ивану Грозному, а за рекой открывается панорама Александровской слободы с древними храмами и колокольнями.

Бронзовый монумент высотой почти три метра появился здесь только в 2019 году. Его история оказалась непростой: впервые памятник установили еще в 2017 году, однако спустя несколько часов демонтировали. После временного пребывания в Москве скульптура все же вернулась в Александров и заняла свое нынешнее место на Стрелецкой набережной.

© Дмитрий Огнев

Отсюда прекрасно видны главные сооружения Александровского кремля. Справа возвышается Распятская церковь-колокольня высотой 56 метров, которую считают старейшей шатровой колокольней России. Слева расположен Троицкий собор, построенный в 1513 году.

Александровская слобода

Главным пунктом программы стал музей-заповедник «Александровская слобода». Именно здесь Иван Грозный разместил свою резиденцию и фактически перенес центр управления государством.

© Дмитрий Огнев

Сегодня это один из самых хорошо сохранившихся дворцово-храмовых ансамблей XVI века. Главным сооружением комплекса считается Троицкий собор, где Иван Грозный дважды венчался. Внутри сохранились уникальные росписи и знаменитые Васильевские ворота, вывезенные из Новгорода.

Не менее интересны Покровская церковь, бывший домовый храм царя, Марфины палаты, где содержалась в заточении сестра Петра I, и Распятская церковь-колокольня со смотровой площадкой.

Собор Рождества Христова

Следующей остановкой стал собор Рождества Христова на Соборной площади. Считается, что первая церковь на этом месте существовала еще в X веке. Современный облик храм приобрел в XIX столетии после масштабной реконструкции, выполненной на средства местных купцов.

© Дмитрий Огнев

Перед собором установлен памятник Александру Невскому, который гармонично дополняет архитектурный ансамбль центральной части города.

Кафе «История»

После прогулки по историческому центру пришло время сделать гастрономическую паузу. Для обеда мы выбрали кафе «История», расположенное в самом центре Александрова.

Заведение приятно удивило современным интерьером и качественной кухней. В меню представлены блюда русской и европейской кухни, а среди наиболее популярных позиций гости особенно отмечают завтраки, мясные блюда и десерты. Просторный зал, летняя веранда и спокойная атмосфера делают кафе хорошим вариантом для остановки во время путешествия.

© Дмитрий Огнев

Усадьба Первушина

Если Александровская слобода рассказывает о царской истории города, то усадьба купца Алексея Первушина переносит посетителей в эпоху купеческого расцвета конца XIX века.

© Дмитрий Огнев

Особняк был построен в 1873–1874 годах и считался одним из центров общественной жизни Александрова. Сегодня здесь располагается художественно-краеведческий музей, где сохранились исторические интерьеры и атмосфера старого купеческого дома.

Сразу за территорией усадьбы начинается городской парк, который отлично подходит для неспешной прогулки.

Музей рукотворного камня

Одним из самых необычных мест поездки стал Музей рукотворного камня, расположенный в здании бывшей швейной фабрики.

Экспозиция посвящена синтетическим кристаллам и технологиям их выращивания. Здесь представлены как природные минералы, так и уникальные искусственные камни, созданные специалистами ВНИИСИМС. Некоторые образцы существуют в единственном экземпляре и больше нигде в мире не демонстрируются.

© Туристический портал Владимирской области

Музей Марины и Анастасии Цветаевых

Совсем другую атмосферу предлагает литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых.

Он расположен в деревянном доме, где в 1915–1917 годах жила Анастасия Цветаева. В этот период Марина Цветаева регулярно приезжала в Александров, создав здесь многие свои произведения. Экспозиция бережно сохраняет дух Серебряного века благодаря старинной мебели, фотографиям, письмам и личным вещам семьи Цветаевых.

© Дмитрий Огнев

«Идеальная Точка Сбора»

Перед обратной дорогой мы решили сделать еще одну короткую остановку и заглянули в заведение с говорящим названием «Идеальная Точка Сбора».

Формат оказался удачным для путешественников. Помимо хорошего кофе здесь предлагают полноценное меню с завтраками, горячими блюдами и десертами. В теплое время года работает уютная веранда, а сама атмосфера располагает к тому, чтобы спокойно подвести итоги поездки.

© Дмитрий Огнев

Обратная дорога в Москву

После знакомства с Александровом пришло время отправляться домой. Самый простой и удобный маршрут проходит по Ярославскому шоссе. Расстояние от Александрова до Москвы составляет около 126 километров. Без учета пробок дорога занимает примерно 2 часа 15 минут. Сначала необходимо выехать из города по трассе Р-75 в юго-западном направлении. Примерно через 25 километров в районе Двориков маршрут выводит на Ярославское шоссе. Далее остается двигаться прямо через Сергиев Посад, Хотьково, Софрино, Пушкино, Королев и Мытищи до самой Москвы.

© Дмитрий Огнев

Главное

Маршрут Сергиев Посад — Александров оказался отличным вариантом путешествия выходного дня. Всего за два дня удалось увидеть древние монастыри и царские резиденции, познакомиться с историей Ивана Грозного, посетить необычные музеи и открыть для себя города, которые часто остаются в тени более популярных туристических направлений.

Небольшие расстояния, хорошие дороги и насыщенная программа делают этот маршрут отличным вариантом для поездки на выходные. А современные инструменты планирования позволяют потратить минимум времени на подготовку и максимум времени на сами впечатления.