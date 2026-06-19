Машины футболистов: на чём ездят главные звёзды ЧМ-2026

Пока болельщики спорят, кто поднимет над головой трофей чемпионата мира по футболу 2026 года, интерес к звёздам турнира выходит далеко за пределы футбольного поля. Автомобили игроков становятся своеобразным отражением их образа жизни и пристрастий, раскрывая характер не хуже интервью. Кто-то охотится за уникальными коллекционными экземплярами, кто-то рассматривает гиперкары как инвестиции, а некоторые и вовсе не имеют водительских прав.

© Al Bello/Getty Images

Лионель Месси: коллекционер автомобильной истории

Главной жемчужиной коллекции Лионеля Месси считается Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года. Автомобиль был приобретён на аукционе Retromobile в Париже за €32,1 миллиона (около $35,1 миллиона). Машина оснащена двигателем мощностью 390 л. с. и способна развивать скорость до 300 км/ч.

Интерес к редкому спорткару проявлял и заклятый соперник аргентинца Криштиану Роналду, однако в борьбе за лот победил именно Месси. Это один из самых дорогих автомобилей в истории и одна из самых дорогих моделей, которую когда-либо покупали действующие футболисты.

© Chesnot/Getty Images; Global Look Press

Среди современных автомобилей аргентинца выделяется Audi R8 V10 Plus. Спорткар оснащён 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Криштиану Роналду: страсть к эксклюзиву

Если Месси делает ставку на историю, то Роналду предпочитает редчайшие современные автомобили.

Португальцу нередко приписывают владение Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 миллионов без учёта налогов. Однако достоверно об этом не известно. Установленным фактом является лишь то, что Роналду участвовал в торгах, тогда как имя покупателя официально не раскрывалось.

© Bugatti

Автомобиль существует в единственном экземпляре и оснащён 8,0-литровым двигателем W16 мощностью 1 500 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,4 секунды.

В коллекции Роналду есть Bugatti Centodieci стоимостью около €8 миллионов. Всего было выпущено десять таких автомобилей. Его двигатель развивает 1 600 л. с. Также футболист владеет Bugatti Chiron стоимостью примерно $3 миллиона.

© Bugatti

Кроме того, в гараже звезды находятся Ferrari Monza SP2, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Aventador LP 700-4, Bentley Continental GT и Mercedes-Benz S65 AMG Coupe. Стоимость только десяти самых дорогих автомобилей коллекции превышает $25 миллионов. Даже за пределами футбольного поля соперничество между Роналду и Месси продолжается.

Килиан Мбаппе: Ferrari без водительских прав

Один из самых необычных автолюбителей среди участников чемпионата мира — Килиан Мбаппе. Французский форвард не имеет водительских прав и сам объяснял это просто: в его распоряжении есть водители, поэтому необходимости получать удостоверение он не видит.

При этом в его гараже стоят сразу три Ferrari. Среди них Ferrari 488 Pista стоимостью около €500 тысяч с двигателем мощностью 720 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 2,85 секунды. Также в коллекцию входят Ferrari 458 стоимостью около €300 тысяч и гибридный Ferrari SF90 Stradale мощностью более 1 000 л. с., который оценивается примерно в €600 тысяч.

© Ferrari

После перехода в «Реал» футболист получил от клуба BMW стоимостью €179 900. Для поездок по городу и обеспечения безопасности используются также Volkswagen Touareg, Range Rover, Mercedes-Benz V-Class и VW Multivan.

Эрлинг Холанд: автомобили как инвестиция

Эрлинг Холанд относится к дорогим автомобилям не только как к увлечению, но и как к финансовому активу.

Вместе с норвежским инвестором Оле Эртваагом он приобрёл Bugatti Tourbillon стоимостью около €4 миллионов с учётом налогов. Гиперкар оснащён гибридной силовой установкой V16, способен разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды, до 400 км/ч за 25 секунд, а максимальная скорость достигает 445 км/ч. Всего будет выпущено 250 экземпляров модели.

© Bugatti; Global Look Press

Совместно с тем же Эртваагом был куплен и Mercedes-AMG One стоимостью более €3 миллионов. Таких автомобилей существует всего 275 экземпляров. Часть подобных покупок делается не только ради удовольствия от владения, но и с расчётом на рост стоимости редких моделей.

Для личного пользования норвежец приобрёл Porsche 911 GT3 RS оранжевого цвета стоимостью более €200 тысяч. В его коллекции также числятся Audi RS6 Avant Performance Carbon Black, Ferrari 812 Superfast мощностью 800 л. с., Aston Martin DBX, Rolls-Royce Cullinan и Ford F-150 Shelby Super Snake с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 785 л. с.

© Ford

Звезды «Реала» и автомобили от BMW

BMW является официальным автомобильным партнёром «Реала» с лета 2022 года. Игроки получают возможность выбрать автомобиль из нескольких предложенных вариантов.

В сезоне-2024/25 Винисиус Жуниор выбрал самый дорогой вариант электрического седана BMW i7 стоимостью €186 650. Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем остановились на более «скромных» комплектациях по €179 900.

© BMW; Global Look Press

Для сравнения: Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени выбрали автомобили стоимостью €58 550. При этом парк игроков команды может времени от времени варьироваться, поскольку спонсор охотно готов предоставлять своим прославленным клиентам любые модели на их выбор.

Гарри Кейн и Неймар: два разных подхода

Гарри Кейн предпочитает благородный Bentley Continental GT с двигателем twin-turbo V8 мощностью 542 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и способен развивать скорость до 320 км/ч. Британский футболист обходится без гиперкаров за миллионы и без желания эпатировать окружающих.

© Bentley; Global Look Press

Неймар, напротив, делает ставку на эффектность. Одним из самых известных автомобилей в его коллекции является реплика «Бэтмобиля», а кроме того, у бразильца в парке значатся Ferrari Purosangue, Lamborghini Veneno, Rolls-Royce Cullinan и Rolls-Royce Ghost, Porsche 992 GT3 RS, Brabus G700 и ряд других машин.

© соцсети; Global Look Press

Ламин Ямаль: пока пассажир

Испанцу Ламину Ямалю исполнилось 18 лет 13 июля 2025 года, однако водительских прав у молодого испанца пока нет. По городу его возят родители и двоюродный брат Мохаммед.

Футболиста замечали на Cupra Formentor стоимостью до €65 тысяч и Audi RS7 стоимостью около €180 тысяч. Сам Ямаль рассказывал, что уже ходит в автошколу и готовится получить водительское удостоверение.

© Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press

На вопрос о том, какую машину он хотел бы купить в будущем, футболист ответил уклончиво. Единственное, что он дал понять совершенно точно: автомобиль белого цвета он выбирать не собирается.

Машины как отражение характера

Автомобили футболистов ЧМ-2026 показывают, насколько по-разному звёзды относятся к жизни вне поля. Для одних это коллекции редчайших исторических машин, для других — дорогие супер- и гиперкары, а кто-то и вовсе предпочитает оставаться пассажиром.

Так или иначе, они заработали свои состояния талантом и упорным трудом, и вольны распоряжаться ими по своему усмотрению. Мы лишь можем заглянуть за кулисы спорта высших достижений и помечтать (а кто-то и купить) о машинах своих кумиров.