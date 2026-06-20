Porsche превратил 911 в героев «Истории игрушек»

На красной дорожке мировой премьеры «Истории игрушек 5» от Disney и Pixar можно было увидеть не только звёзд, но и необычных четырёхколёсных гостей — к премьере новой части культового мультфильма Porsche построил три уникальных спорткара 911: GT3 RS в образе Базза Лайтера, 911 Targa 4 GTS в стиле Джесси и 911 Carrera T в духе Вуди. В прокат мультфильм вышел 19 июня 2026 года, а вот эксклюзивные машины пока широкой публике не представили — они стали только главными героями премьерного показа, а позже появятся на торгах.

© Porsche

Каждый автомобиль создан подразделением Sonderwunsch — внутренним ателье Porsche, которое занимается воплощением в жизнь самых уникальных заказов. Это не первый раз, когда Porsche и Pixar работают вместе — в 2022 году был построен единственный в своём роде Porsche 911 Sally Special в честь героини мультфильма «Тачки». Машину продали с аукциона, а вырученные от продажи деньги пошли на благотворительность. С новым проектом будет то же самое, только три машины соберут деньги для трёх благотворительных организаций.

На машинами в тесном сотрудничестве работали заводские дизайнеры Porsche и художники студии Pixar, которые не просто придумали ливреи для кузова, а сделали целостный проект, в котором внешняя цветовая концепция, отделка интерьера и специальные элементы составляют единый образ.

© Porsche

Porsche 911 GT3 RS: Базз Лайтер уходит в бесконечность

Базз Лайтер появился в первой «Истории игрушек» в 1995 году как игрушечный космический рейнджер — герой вымышленного телешоу, убеждённый, что он настоящий межгалактический боец, а не пластиковая фигурка с кнопками. Белый скафандр с зелёно-фиолетовыми акцентами, раскладные «крылья», лазер на запястье и неизменная фраза «До бесконечности и дальше!» сделали его одним из самых узнаваемых персонажей в истории анимации. На протяжении пяти фильмов Базз эволюционировал от самонадеянного новичка до надёжного напарника Вуди — но его командный дух и тяга к полёту остались неизменными.

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Автомобильный Базз Лайтер сделан на базе 911 GT3 RS поколения 992.1 — и выбор базовой платформы здесь не случаен. GT3 RS — наиболее экстремальная дорожная версия 911, самая близкая к гоночному автомобилю из всего, что Porsche продаёт для дорог общего пользования. Огромное активное заднее антикрыло с изменяемым положением элементов, корпус из углепластика, форсированный атмосферный оппозит объёмом 4,0 литра мощностью 525 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Для персонажа, который привык летать, — это единственно возможный выбор.

© Porsche

Автомобиль оснащён пакетом Weissach Package — заводской опцией, которая снижает снаряжённую массу на несколько десятков килограммов за счёт углепластиковых элементов. Кузов окрашен в белый цвет, который точно воспроизводит базовый тон скафандра Базза. Акценты зелёно-жёлтого Green Yellow и ярко-зелёного Lizard Green оттенков нанесены на крышку переднего багажника, передний и задний бамперы, крышу, передние и задние крылья, нижние части дверей и торцы антикрыла. Нижний элемент антикрыла окрашен в белый и алый Fire Red, точно воспроизводящие рисунок раскладных крыльев Базза из мультфильма; стойки антикрыла окрашены в оттенок в Light Sport Grey.

© Porsche

Колёса — кованые магниевые, доступные только в комплекте с пакетом Weissach Weissach Package, окрашены в белый. Центральные колпаки несут логотип Space Ranger, разработанные создателем образа Базза Лайтера Бобом Поли. Шины — Goodyear, но не стандартные: боковина каждой покрышки несёт фирменную надпись «Lightyear» с особым шрифтом, созданным специально для этого автомобиля и буквально интегрированным в дизайн диска. По словам представителей компании, каждая покрышка содержит скрытые пасхальные отсылки к вселенной Toy Story, детали которых не раскрываются.

© Porsche

Интерьер выдержан в той же цветовой философии. Сиденья, дверные панели и приборный щиток обтянуты кожей Pebble Grey и алькантарой Arctic Grey Race-Tex; верхние части спинок сидений выполнены в коже Violeta, потому фиолетовый цвет, присутствующий в костюме Базза. Дверные петли отделаны зелёными вставками, ремни безопасности выполнены в цвете Lizard Green, строчка на приборном щитке, крышке центрального бокса и рукоятке коробки — тоже зелёные. На приборном щитке —надпись One-of-one и оригинальный «портрет» Базза, нарисованный Бобом Поли. Накладки на пороги из углеродного матового карбона несут подсвеченную белым фразу «To Infinity and Beyond» — культовую реплику персонажа. Потолочная обивка несёт ещё одну пасхалку, отсылающую к франшизе, подробности о которой Porsche намеренно не раскрывает — это будет сюрприз для владельца машины.

© Porsche

Porsche 911 Targa 4 GTS: Джесси с ковбойским характером

Джесси — ковбойская кукла с рыжими косами, красной шляпой и неукротимым характером — впервые появилась во второй части «Истории игрушек» в 1999 году. В отличие от большинства игрушек, её история трагична: предыдущая хозяйка выросла и отдала Джесси в магазин, и тема брошенности, принятия и новой привязанности стала для персонажа сквозной на протяжении всей франшизы. Клетчатая рубашка с перламутровыми пуговицами, джинсы с вышивкой и сапоги — её фирменный образ, а «Йи-ха!» — не менее культовый возглас, чем фраза Базза.

© Porsche

Если Базз Лайтер получил самый мощный и технически экстремальный вариант 911, то Джесси — самый элегантный. 911 Targa 4 GT имеет мотор мощностью 532 л.с. и фирменный кузов со съёмной секцией крыши и широкую стойку из нержавеющей стали, вокруг которой строится весь образ кузова. Именно эта деталь дала художникам самый богатый материал для работы.

© Porsche

Для Джесси разработан новый цвет кузова Jessie White Metallic, белый с перламутровым отливом. Он воспроизводит блеск перламутровых пуговиц на клетчатой рубашке мультипликационного персонажа. Передний и задний бамперы, а также нижние части порогов окрашены в оттенок 944 Cobalt Blue Metallic. Верхняя часть крышки переднего багажника и крышка моторного отсека выполнены в Atacama Yellow с красными пинстрайп-полосами GTS Red, которые продолжаются и на боковинах кузова. Корпуса боковых зеркал — GTS Red. Крыша красная, с кремово-бежевым кантом из специальной отделки — отсылка к фирменной шляпе Джесси. Стандартная надпись «targa» на Targa-баре заменена именем «Jessie», выполненным фирменным шрифтом Porsche.

© Porsche

Интерьер — работа преимущественно ручная. Сиденья, дверные панели и почти вся отделка салона выполнены в комбинации кожи Dark Night Blue, Bordeaux Red и Pebble Grey со строчкой в Pebble Grey, включая крестообразный шов на многих поверхностях. Центральные секции сидений и дверных панелей обтянуты специально разработанной тканью в стилистике денима — тёмно-синей, подобранной в тон к джинсам Джесси и Вуди. Тarga-бар, обрамление стёкол вместе с передними стойками и верхняя панель зеркала заднего вида выполнены из алькантары цвета Bordeaux Red. Коврики несут принт в виде чёрно-белой коровьей шкуры — прямая цитата из ковбойского гардероба персонажа. Накладки на пороги при открытии дверей встречают подсвеченной надписью «YEE HAW!».

© Porsche

Porsche 911 Carrera T: Вуди в потёртых джинсах

Вуди — шериф в ковбойской шляпе, главный герой всей франшизы и один из немногих анимационных персонажей, чья арка развития прослеживается через пять полнометражных фильмов — с 1995 по 2026 год. Это игрушка с историей: потёртый, много раз чиненый, но неизменно верный своим принципам и своим людям. Его синие джинсы, клетчатая рубашка и жёлтая шляпа давно стали иконой поп-культуры; не менее значима его биография — от любимца ребёнка до персонажа, научившегося отпускать и принимать перемены.

© Porsche

Третий автомобиль — 911 Carrera T — самый неожиданный из трёх. Carrera T — это облегчённая и более «драйверская» версия базовой Carrera: механическая коробка передач, спортивная подвеска, минимум лишнего веса. Для образа Вуди такая концепция подходит идеально — персонаж старый, потёртый жизнью и при этом живой, настоящий.

© Porsche

Цветовое решение кузова Carrera T — самое технически сложное из трёх. Специально для этого автомобиля был разработан процесс нанесения краски, воспроизводящий эффект патины и естественного износа денима.

© Porsche

Базовый цвет — Dark Sea Blue, к которому добавлены Golf Blue и белый, потому что именно сочетание трёх оттенков создаёт иллюзию выгоревшей и поношенной ткани. По словам разработчиков, текстура самого денима также воспроизводится непосредственно в лакокрасочном слое — не через плёнку или принт, а через специфику нанесения материала. Передний бампер и нижние части порогов окрашены в Coffee Black, спойлерный фартук — в Aurum. На нижней части дверей — графика Fire Red с именем «Woody».

© Porsche

Интерьер Carrera T разделяет с 911 Targa 4 GTS имени Джесси ткань в стилистике денима на центральных секциях сидений и дверных вставках — таким образом два автомобиля образуют неформальную пару, отсылающую к дружбе персонажей. Специальные колёсные диски, разработанные для этой машины, визуально выделяют её на фоне серийных вариантов.

© Porsche

Все три автомобиля будут проданы с аукциона, а вырученные средства направлены в благотворительные организации. Крупнейшая в США система наставничества для молодёжи Big Brothers Big Sisters of America, которая соединяет детей из неблагополучных семей с взрослыми менторами, программа поддержки детей, находящихся на длительном лечении в больницах, Starlight Children's Foundation и Американский Красный Крест получат финансовую поддержку за счёт реализации уникальных Porsche 911.