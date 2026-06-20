Porsche превратил 911 в героев «Истории игрушек»
На красной дорожке мировой премьеры «Истории игрушек 5» от Disney и Pixar можно было увидеть не только звёзд, но и необычных четырёхколёсных гостей — к премьере новой части культового мультфильма Porsche построил три уникальных спорткара 911: GT3 RS в образе Базза Лайтера, 911 Targa 4 GTS в стиле Джесси и 911 Carrera T в духе Вуди. В прокат мультфильм вышел 19 июня 2026 года, а вот эксклюзивные машины пока широкой публике не представили — они стали только главными героями премьерного показа, а позже появятся на торгах.
Каждый автомобиль создан подразделением Sonderwunsch — внутренним ателье Porsche, которое занимается воплощением в жизнь самых уникальных заказов. Это не первый раз, когда Porsche и Pixar работают вместе — в 2022 году был построен единственный в своём роде Porsche 911 Sally Special в честь героини мультфильма «Тачки». Машину продали с аукциона, а вырученные от продажи деньги пошли на благотворительность. С новым проектом будет то же самое, только три машины соберут деньги для трёх благотворительных организаций.
На машинами в тесном сотрудничестве работали заводские дизайнеры Porsche и художники студии Pixar, которые не просто придумали ливреи для кузова, а сделали целостный проект, в котором внешняя цветовая концепция, отделка интерьера и специальные элементы составляют единый образ.
Porsche 911 GT3 RS: Базз Лайтер уходит в бесконечность
Базз Лайтер появился в первой «Истории игрушек» в 1995 году как игрушечный космический рейнджер — герой вымышленного телешоу, убеждённый, что он настоящий межгалактический боец, а не пластиковая фигурка с кнопками. Белый скафандр с зелёно-фиолетовыми акцентами, раскладные «крылья», лазер на запястье и неизменная фраза «До бесконечности и дальше!» сделали его одним из самых узнаваемых персонажей в истории анимации. На протяжении пяти фильмов Базз эволюционировал от самонадеянного новичка до надёжного напарника Вуди — но его командный дух и тяга к полёту остались неизменными.
Автомобильный Базз Лайтер сделан на базе 911 GT3 RS поколения 992.1 — и выбор базовой платформы здесь не случаен. GT3 RS — наиболее экстремальная дорожная версия 911, самая близкая к гоночному автомобилю из всего, что Porsche продаёт для дорог общего пользования. Огромное активное заднее антикрыло с изменяемым положением элементов, корпус из углепластика, форсированный атмосферный оппозит объёмом 4,0 литра мощностью 525 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Для персонажа, который привык летать, — это единственно возможный выбор.
Автомобиль оснащён пакетом Weissach Package — заводской опцией, которая снижает снаряжённую массу на несколько десятков килограммов за счёт углепластиковых элементов. Кузов окрашен в белый цвет, который точно воспроизводит базовый тон скафандра Базза. Акценты зелёно-жёлтого Green Yellow и ярко-зелёного Lizard Green оттенков нанесены на крышку переднего багажника, передний и задний бамперы, крышу, передние и задние крылья, нижние части дверей и торцы антикрыла. Нижний элемент антикрыла окрашен в белый и алый Fire Red, точно воспроизводящие рисунок раскладных крыльев Базза из мультфильма; стойки антикрыла окрашены в оттенок в Light Sport Grey.
Колёса — кованые магниевые, доступные только в комплекте с пакетом Weissach Weissach Package, окрашены в белый. Центральные колпаки несут логотип Space Ranger, разработанные создателем образа Базза Лайтера Бобом Поли. Шины — Goodyear, но не стандартные: боковина каждой покрышки несёт фирменную надпись «Lightyear» с особым шрифтом, созданным специально для этого автомобиля и буквально интегрированным в дизайн диска. По словам представителей компании, каждая покрышка содержит скрытые пасхальные отсылки к вселенной Toy Story, детали которых не раскрываются.
Интерьер выдержан в той же цветовой философии. Сиденья, дверные панели и приборный щиток обтянуты кожей Pebble Grey и алькантарой Arctic Grey Race-Tex; верхние части спинок сидений выполнены в коже Violeta, потому фиолетовый цвет, присутствующий в костюме Базза. Дверные петли отделаны зелёными вставками, ремни безопасности выполнены в цвете Lizard Green, строчка на приборном щитке, крышке центрального бокса и рукоятке коробки — тоже зелёные. На приборном щитке —надпись One-of-one и оригинальный «портрет» Базза, нарисованный Бобом Поли. Накладки на пороги из углеродного матового карбона несут подсвеченную белым фразу «To Infinity and Beyond» — культовую реплику персонажа. Потолочная обивка несёт ещё одну пасхалку, отсылающую к франшизе, подробности о которой Porsche намеренно не раскрывает — это будет сюрприз для владельца машины.
Porsche 911 Targa 4 GTS: Джесси с ковбойским характером
Джесси — ковбойская кукла с рыжими косами, красной шляпой и неукротимым характером — впервые появилась во второй части «Истории игрушек» в 1999 году. В отличие от большинства игрушек, её история трагична: предыдущая хозяйка выросла и отдала Джесси в магазин, и тема брошенности, принятия и новой привязанности стала для персонажа сквозной на протяжении всей франшизы. Клетчатая рубашка с перламутровыми пуговицами, джинсы с вышивкой и сапоги — её фирменный образ, а «Йи-ха!» — не менее культовый возглас, чем фраза Базза.
Если Базз Лайтер получил самый мощный и технически экстремальный вариант 911, то Джесси — самый элегантный. 911 Targa 4 GT имеет мотор мощностью 532 л.с. и фирменный кузов со съёмной секцией крыши и широкую стойку из нержавеющей стали, вокруг которой строится весь образ кузова. Именно эта деталь дала художникам самый богатый материал для работы.
Для Джесси разработан новый цвет кузова Jessie White Metallic, белый с перламутровым отливом. Он воспроизводит блеск перламутровых пуговиц на клетчатой рубашке мультипликационного персонажа. Передний и задний бамперы, а также нижние части порогов окрашены в оттенок 944 Cobalt Blue Metallic. Верхняя часть крышки переднего багажника и крышка моторного отсека выполнены в Atacama Yellow с красными пинстрайп-полосами GTS Red, которые продолжаются и на боковинах кузова. Корпуса боковых зеркал — GTS Red. Крыша красная, с кремово-бежевым кантом из специальной отделки — отсылка к фирменной шляпе Джесси. Стандартная надпись «targa» на Targa-баре заменена именем «Jessie», выполненным фирменным шрифтом Porsche.
Интерьер — работа преимущественно ручная. Сиденья, дверные панели и почти вся отделка салона выполнены в комбинации кожи Dark Night Blue, Bordeaux Red и Pebble Grey со строчкой в Pebble Grey, включая крестообразный шов на многих поверхностях. Центральные секции сидений и дверных панелей обтянуты специально разработанной тканью в стилистике денима — тёмно-синей, подобранной в тон к джинсам Джесси и Вуди. Тarga-бар, обрамление стёкол вместе с передними стойками и верхняя панель зеркала заднего вида выполнены из алькантары цвета Bordeaux Red. Коврики несут принт в виде чёрно-белой коровьей шкуры — прямая цитата из ковбойского гардероба персонажа. Накладки на пороги при открытии дверей встречают подсвеченной надписью «YEE HAW!».
Porsche 911 Carrera T: Вуди в потёртых джинсах
Вуди — шериф в ковбойской шляпе, главный герой всей франшизы и один из немногих анимационных персонажей, чья арка развития прослеживается через пять полнометражных фильмов — с 1995 по 2026 год. Это игрушка с историей: потёртый, много раз чиненый, но неизменно верный своим принципам и своим людям. Его синие джинсы, клетчатая рубашка и жёлтая шляпа давно стали иконой поп-культуры; не менее значима его биография — от любимца ребёнка до персонажа, научившегося отпускать и принимать перемены.
Третий автомобиль — 911 Carrera T — самый неожиданный из трёх. Carrera T — это облегчённая и более «драйверская» версия базовой Carrera: механическая коробка передач, спортивная подвеска, минимум лишнего веса. Для образа Вуди такая концепция подходит идеально — персонаж старый, потёртый жизнью и при этом живой, настоящий.
Цветовое решение кузова Carrera T — самое технически сложное из трёх. Специально для этого автомобиля был разработан процесс нанесения краски, воспроизводящий эффект патины и естественного износа денима.
Базовый цвет — Dark Sea Blue, к которому добавлены Golf Blue и белый, потому что именно сочетание трёх оттенков создаёт иллюзию выгоревшей и поношенной ткани. По словам разработчиков, текстура самого денима также воспроизводится непосредственно в лакокрасочном слое — не через плёнку или принт, а через специфику нанесения материала. Передний бампер и нижние части порогов окрашены в Coffee Black, спойлерный фартук — в Aurum. На нижней части дверей — графика Fire Red с именем «Woody».
Интерьер Carrera T разделяет с 911 Targa 4 GTS имени Джесси ткань в стилистике денима на центральных секциях сидений и дверных вставках — таким образом два автомобиля образуют неформальную пару, отсылающую к дружбе персонажей. Специальные колёсные диски, разработанные для этой машины, визуально выделяют её на фоне серийных вариантов.
Все три автомобиля будут проданы с аукциона, а вырученные средства направлены в благотворительные организации. Крупнейшая в США система наставничества для молодёжи Big Brothers Big Sisters of America, которая соединяет детей из неблагополучных семей с взрослыми менторами, программа поддержки детей, находящихся на длительном лечении в больницах, Starlight Children's Foundation и Американский Красный Крест получат финансовую поддержку за счёт реализации уникальных Porsche 911.