От канистры и карт — к кнопке в приложении: как автотуризм стал проще, чем когда-либо

29 июня отмечается Всемирный день кемпинга — праздник любителей автотуризма, дикой природы и путешествий с палатками. Мы решили в этот день оглянуться назад и вспомнить, какими были автомобильные путешествия раньше, и сравнить их с современностью — где дорога начинается с приложения, а поездка легко укладывается в формат выходных.

© BelkaCar

Автотуризм, который был испытанием

Автомобильные путешествия в СССР воспринимались не как отдых в привычном смысле, а скорее как сложное приключение с элементами риска. Любая поездка на сотни или тысячи километров требовала серьёзнейшей подготовки. Бумажные карты, атласы дорог и справочники автотуриста были единственным ориентиром, а маршрут продумывался заранее и нередко корректировался уже по ходу движения.

Поездка на юг или в другой регион страны могла потребовать недели подготовки. Люди изучали дороги, планировали остановки, пытались заранее понять, где можно переночевать и заправиться. Ошибка в расчётах могла обернуться серьёзными проблемами в пути.

Автомобиль в те годы требовал постоянного внимания. Перед выездом багажник забивался до отказа всем, что могло понадобиться. Там находились канистры с бензином, запас моторного масла, ремни, свечи зажигания, инструменты, проволока, изолента и множество других вещей, которые сегодня сложно представить в обычной поездке. Жизненно необходимо было предусмотреть любой сценарий развития событий и любую поломку.

Инфраструктура за пределами крупных городов оставалась слабой. Заправки встречались редко, автосервисы были практически недоступны на трассах. Помощи ждать было неоткуда, поэтому рассчитывали только на собственные навыки. Тяга к путешествиям манила людей в путь, но это были отнюдь не лёгкие прогулки.

Свобода, которую нужно было заслужить

Несмотря на все сложности, автотуризм в СССР обладал особым шармом. Это была свобода, за которую приходилось платить усилиями и готовностью к любым неожиданностям. Дорога не прощала неподготовленности, и именно поэтому вокруг путешествий формировалась особая культура взаимопомощи.

Автомобилисты часто отправлялись в поездки колоннами. Особенно резонно было ехать на одинаковых автомобилях. Можно было иметь общий запас запчастей, да и техническая экспертиза в такой группе резко возрастала. Если одна машина ломалась, другие могли помочь с ремонтом или буксировкой. Если заканчивалось топливо, выручали те самые канистры, которые всегда брали с собой «на всякий случай».

Ночёвки в гостиницах были скорее редкостью, чем нормой. Палатки становились основным вариантом размещения, а сама идея отдыха «дикарём» воспринималась как естественная часть автопутешествия. Иногда водителям приходилось устраивать полноценный ремонт прямо на обочине, продолжая путь только после устранения неисправности. Именно поэтому сама дорога воспринималась как часть приключения. Чем сложнее была поездка, тем ярче казались впечатления по возвращении.

© Автоваз

Не только СССР: ещё недавно автотуризм был сложнее, чем кажется

Многие считают, что эпоха сложных автопутешествий закончилась вместе с СССР, однако даже в 2000-х и начале 2010-х годов поездки по России оставались довольно непростым занятием. Автомобили стали надёжнее, дороги постепенно улучшались, но сама организация путешествия по-прежнему требовала подготовки.

Гостиниц за пределами крупных городов было мало, а информацию о них приходилось собирать по форумам и отзывам, которые далеко не всегда отражали реальное положение дел. Навигационные системы нередко ошибались, маршруты могли вести через грунтовые или закрытые дороги, так что планирование поездки оставалось во многом интуитивным.

На месте путешественники сталкивались с неожиданностями: от закрытых отелей до несоответствия цен и условий заявленным на сайтах. Альтернативы приходилось искать уже в дороге, что добавляло стресса и неопределённости.

Однако сегодня ситуация изменилась радикально. Путешественник может за несколько минут найти жильё, посмотреть рейтинги, фотографии, стоимость и доступность, а затем сразу забронировать подходящий вариант. Индустрия сервиса вокруг автотуризма выросла настолько, что сама подготовка перестала быть отдельным этапом путешествия и встроилась в него.

© BelkaCar

Контраст: сегодня машиной можно пользоваться, но не владеть

Одним из самых заметных изменений стала трансформация самой модели владения автомобилем. Если раньше автотуризм практически всегда подразумевал наличие собственной машины, то сегодня это уже не обязательное условие.

Современный автомобиль всё чаще воспринимается как инструмент, а не как имущество. Его можно взять на время поездки, выбрать подходящую модель под конкретные задачи и не думать о содержании, обслуживании и техническом состоянии в долгосрочной перспективе.

Даже те, у кого есть собственный автомобиль, нередко выбирают другой — более вместительный для семейной поездки, более комфортный для дальнего маршрута или более подходящий для путешествия за город.

В автопарке BelkaCar представлены разные модели, поэтому автомобиль можно подобрать как для поездки вдвоём налегке, так и для семейного путешествия с большим количеством багажа.

В этой логике каршеринг становится естественным и востребованным инструментом современного автотуризма. BelkaCar в этом контексте выступает одним из наиболее заметных и удобных вариантов, позволяя использовать автомобиль именно тогда, когда он нужен, — без лишних обязательств, связанных с владением.

© BelkaCar

Хочу поехать — и просто еду

Современный сценарий путешествия радикально отличается от прошлого. Сегодня поездка всё чаще начинается не с подготовки автомобиля и закупки запчастей, а с открытия приложения.

Человек выбирает машину, бронирует её и через очень короткое время может отправиться в дорогу. Нет необходимости заранее проверять техническое состояние, планировать визит на сервис или переживать о том, насколько автомобиль готов к длительному маршруту. Все эти заботы — на стороне сервиса.

Страховка снижает тревожность, а сама модель использования автомобиля становится максимально простой и прозрачной. Это позволяет отправляться в спонтанные путешествия, например, проснуться в субботу утром и принять решение о поездке. И вот вы уже с ветром в волосах мчите в сторону Суздаля, Коломны или природных локаций вроде Кондуков.

Что изменилось в самом путешествии

Автомобильное путешествие стало гораздо более свободным и гибким. Можно остановиться в любом месте, где открывается красивый вид, свернуть с маршрута ради интересного города или задержаться в понравившейся локации без необходимости менять бронирования или согласовывать изменения с группой.

Багаж всегда находится в машине, и нет нужды пыхтеть, перетаскивая его между пересадками, что делает путешествие значительно более комфортным. Нет зависимости от расписаний поездов, автобусов или организованных туров. Маршрут можно менять прямо в процессе движения, принимая решения на ходу.

Автомобиль также обеспечивает посещение мест, куда сложно добраться общественным транспортом. Природные локации, небольшие города, удалённые достопримечательности становятся гораздо ближе и доступнее.

© BelkaCar

Куда едут россияне летом 2026

Пристрастия путешественников хорошо отражаются в социальном исследовании BelkaCar. Согласно данным опроса пользователей каршеринга (было опрошено 1 500 респондентов), значительная часть людей летом 2026 года планирует совершать короткие поездки. Так, 43,3% пользователей отметили, что планируют продолжать работать, однако 35,4% уже закладывают в планы небольшие путешествия по России длительностью от одного до трёх дней. Ещё 30,3% собираются в полноценный отпуск, а 22,4% принимают решение в последний момент, что хорошо отражает рост спонтанного туризма.

Если говорить о направлениях, то более половины участников опроса, а именно 54,1%, планируют поездки в другие города России. Ещё 26,7% отправятся в деревню или к родственникам, а 18,9% рассматривают поездки к морю. Внутри страны особенно популярны направления Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодарского побережья, Казани, Москвы и Подмосковья, а также Нижнего Новгорода, Ярославля, Карелии и других регионов, которые традиционно входят в список коротких автомобильных маршрутов.

Особенно показательно, что при выборе способа путешествий 38,3% респондентов уже используют каршеринг, а 24,3% — арендованные автомобили. Это подтверждает, что модель «поехал тогда, когда нужно, на том автомобиле, который подходит» становится устойчивой альтернативой владению собственной машиной.

При этом пользователи отмечают, что для комфортного автопутешествия особенно важны дополнительные сервисы. На первом месте стоит возможность завершить аренду в любом месте маршрута, а также прозрачные тарифы с включёнными расходами на дороги и страховку. Существенное значение имеют такие опции, как передачи руля, поддержка в пути и готовые маршруты с рекомендациями.

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Умные путешествия: когда маршрут уже продуман за тебя

Сегодня автомобиль открывает практически безграничную географию коротких путешествий. Исторические города Центральной России, природные локации, загородные маршруты выходного дня и более длинные поездки на несколько дней стали частью формата мобильного отдыха.

При этом всё чаще формируется новый тип поведения — короткие выезды на один-два дня. Это не классический отпуск, а скорее регулярная перезагрузка, позволяющая вырваться из городской среды и сменить ритм жизни.

Современные цифровые сервисы берут на себя роль проводников в автотуризме. Хороший пример — проект «Умные путешествия» от BelkaCar, направленный на популяризацию внутреннего туризма и знакомство с Россией за пределами самых очевидных маршрутов. Каршеринг уже не первый год развивает это направление и работает в популярных туристических регионах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодарском крае, а также Калининграде.

Проект предлагает подробные сезонные маршруты и гиды по интересным местам Подмосковья, Карелии и Ленинградской области, побережью Сочи и Калининградской области. По сути, это современная цифровая версия старых справочников автотуриста, только с актуальными рекомендациями, навигацией и постоянно обновляемой информацией. Для таких поездок расширены зоны драйвинга: автомобиль можно взять в крупном городе и отправиться далеко за его пределы. Главное условие — завершить аренду в том же городе, где она была начата.

Популярность таких поездок растёт вместе с интересом к внутреннему туризму. Особенно заметен спрос на маршруты по Подмосковью, которое остаётся одним из самых востребованных направлений для коротких выездов из Москвы. При этом каршеринг всё чаще используется не только для туристических поездок, но и для поездок на дачу, отдыха на природе или выездов с друзьями за город.

Почему это стало идеальной формой досуга

Современный ритм жизни делает короткие поездки особенно востребованными. Людям всё чаще не хватает времени на длительный отпуск, поэтому формат «выходного путешествия» становится естественной альтернативой.

Автомобиль позволяет за короткое время сменить обстановку, увидеть природу, маленькие города и новые маршруты. Это возможность буквально перезагрузиться без сложной подготовки и длительных планов.

© BelkaCar

Дополнительные сервисы и удобство

Современные технологии делают поездки ещё проще. Возможность продлить аренду прямо в пути, докупив дополнительный пакет времени или километров, избавляет от необходимости заранее просчитывать маршрут до мелочей. Если по дороге хочется заехать ещё в одну локацию или задержаться на отдыхе, скорректировать условия аренды можно уже в процессе поездки.

Дополнительное удобство обеспечивает технология Bluetooth-доступа, которая позволяет открывать и закрывать автомобиль даже при перебоях в работе мобильного интернета. Это особенно актуально для загородных маршрутов и удалённых локаций. Кроме того, BelkaCar входит в число сервисов, доступных даже при ограничениях мобильной связи, что делает использование каршеринга более предсказуемым в путешествиях.

Экономика свободы

Для многих пользователей такой формат оказывается экономически оправданным, особенно если дальние поездки случаются всего несколько раз в году. В этом случае расходы на страховку, обслуживание, сезонную смену шин и содержание собственного автомобиля могут оказаться заметно выше стоимости аренды на время путешествия.

Круг замкнулся

Автотуризм прошёл длинный путь — от эпохи канистр, бумажных карт и палаток в чистом поле до цифрового формата, где путешествие начинается с одного касания в приложении.

Сегодня свобода передвижения перестала быть испытанием. Она стала доступной, гибкой и по-настоящему спонтанной. И в этом, пожалуй, главное изменение последних десятилетий: чтобы отправиться в путь, больше не нужно ничего доказывать — достаточно просто захотеть.

Попробовать такой формат можно уже сейчас, а для новых пользователей действует промокод LETOM, который даёт скидку 3 000 рублей на первую поездку.

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