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План на выходные: куда поехать, когда исторические маршруты надоели

Давид Акопян
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Чтобы добраться до настоящего хвойного леса – необязательно ехать сотню другую километров. Мы отправились на Jaecoo J7 в глэмпинг под подмосковным Ступино: и ехали недолго, и бензина сожгли немного. Что особенно актуально в нынешней ситуации.
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Чтобы добраться до настоящего хвойного леса – необязательно ехать сотню другую километров. Мы отправились на Jaecoo J7 в глэмпинг под подмосковным Ступино: и ехали недолго, и бензина сожгли немного. Что особенно актуально в нынешней ситуации.  
© Давид Акопян
Кроссовер, который совсем скоро трансформируется из Jaecoo в «российский» Jeland J7, неплохо подходит для подобных вылазок. Салон просторный и удобный для четверых, а багажник может легко принять скарб не только небольшой семьи, но и компании из четырех взрослых человек. Динамика на уровне, а аппетит умеренный: для поездки с суммарным пробегом не более 180 км вполне хватит 15 литров горючего.
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Кроссовер, который совсем скоро трансформируется из Jaecoo в «российский» Jeland J7, неплохо подходит для подобных вылазок. Салон просторный и удобный для четверых, а багажник может легко принять скарб не только небольшой семьи, но и компании из четырех взрослых человек. Динамика на уровне, а аппетит умеренный: для поездки с суммарным пробегом не более 180 км вполне хватит 15 литров горючего. 
© Jaecoo
Глэмпинг – это разновидность кемпинга, сочетающая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью пребывания на природе. Получается такой экологически чистый отдых с минимальным воздействием на окружающую среду, поскольку постояльцы проживают либо в небольших деревянных фрейм-домиках, либо сафари-тентах, либо купольных шатрах, как в нашем случае.
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Глэмпинг – это разновидность кемпинга, сочетающая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью пребывания на природе. Получается такой экологически чистый отдых с минимальным воздействием на окружающую среду, поскольку постояльцы проживают либо в небольших деревянных фрейм-домиках, либо сафари-тентах, либо купольных шатрах, как в нашем случае. 
© Давид Акопян
При бытовом комфорте классического гостиничого номера, вы все равно находитесь в лесу: дышите чистейшим воздухом с запахом леса, слушаете пение птиц и наслаждаетесь единением с природой.
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При бытовом комфорте классического гостиничого номера, вы все равно находитесь в лесу: дышите чистейшим воздухом с запахом леса, слушаете пение птиц и наслаждаетесь единением с природой. 
© Jaecoo
При этом в глэмпингах доступен весь досуг и активный отдых, ради которого многие из нас и выбираемся на природу. Например, можно отправиться на велопрогулку по лесу...
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При этом в глэмпингах доступен весь досуг и активный отдых, ради которого многие из нас и выбираемся на природу. Например, можно отправиться на велопрогулку по лесу... 
© Давид Акопян
... а после выбраться на пляж на берегу Оки, чтобы окунуться в прохладную воду после активной физической нагрузки в седле байка.
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... а после выбраться на пляж на берегу Оки, чтобы окунуться в прохладную воду после активной физической нагрузки в седле байка. 
© Давид
Ока прекрасно подходит не только для водных процедур. Береговая линия очень живописна, так что можно просто безмятежно созерцать водную гладь или медитировать на берегу.
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Ока прекрасно подходит не только для водных процедур. Береговая линия очень живописна, так что можно просто безмятежно созерцать водную гладь или медитировать на берегу. 
© Давид Акопян
Впрочем, и любителям сапов скучно не будет. Течение реки не очень быстрое и позволяет сплавляться и получать удовольствие даже начинающим сап-серферам. Отсутствие собственного спорт-инвентаря – не проблема. Обычно, аренда сапов, как и велосипедов, есть на базах многих глэмпингов, расположенных у рек и водоёмов.
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Впрочем, и любителям сапов скучно не будет. Течение реки не очень быстрое и позволяет сплавляться и получать удовольствие даже начинающим сап-серферам. Отсутствие собственного спорт-инвентаря – не проблема. Обычно, аренда сапов, как и велосипедов, есть на базах многих глэмпингов, расположенных у рек и водоёмов. 
© Давид Акопян
В хороших глэмпингах для постояльцев организованно питание и досуг, что позволяет «отключиться» от ежедневной рутины. В «Вили Улей», где мы остановились, был большой «центральный шатер», в котором проходили не только завтраки, обеды и ужины, но и музыкальные вечера, кинопоказы, а также мастер-классы.
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В хороших глэмпингах для постояльцев организованно питание и досуг, что позволяет «отключиться» от ежедневной рутины. В «Вили Улей», где мы остановились, был большой «центральный шатер», в котором проходили не только завтраки, обеды и ужины, но и музыкальные вечера, кинопоказы, а также мастер-классы. 
© Давид Акопян
После ужина, кстати, необязательно ходить на кинопоказ или матер-класс. Можно просто посидеть у костра на улице или у уютного камина в шатре.
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После ужина, кстати, необязательно ходить на кинопоказ или матер-класс. Можно просто посидеть у костра на улице или у уютного камина в шатре. 
© Давид Акопян
На территории глэмпингов нередко организована и насыщенная культурна жизнь. Можно, например, посетить мастер-класс по гончарному делу в керамической мастерской...
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На территории глэмпингов нередко организована и насыщенная культурна жизнь. Можно, например, посетить мастер-класс по гончарному делу в керамической мастерской... 
© Давид Акопян
... или же сходить на небольшую выставку современного искусства, организованную в одном из старинных зданий существовавшей здесь некогда советской турбазы.
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... или же сходить на небольшую выставку современного искусства, организованную в одном из старинных зданий существовавшей здесь некогда советской турбазы. 
© Давид Акопян
Некоторые из импровизированных галерей организованы прямо на свежем воздухе. Таким вот интересным способом старая заброшенная архитектура вплетается в современный эко-туризм.
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Некоторые из импровизированных галерей организованы прямо на свежем воздухе. Таким вот интересным способом старая заброшенная архитектура вплетается в современный эко-туризм. 
© Давид Акопян
Впрочем, и без насыщенного культурного досуга в такой поездке на природу всегда есть чем заняться. Можно прогуляться по лесным тропам, наслаждаясь тишиной, или...
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Впрочем, и без насыщенного культурного досуга в такой поездке на природу всегда есть чем заняться. Можно прогуляться по лесным тропам, наслаждаясь тишиной, или... 
© Давид Акопян
... вернуться к давно забытым детским ритуалам – сбору ароматнейшей и сладкой дикой лесной земляники, вкус которой будет отсылать к самым теплым воспоминаниям прошлого.
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... вернуться к давно забытым детским ритуалам – сбору ароматнейшей и сладкой дикой лесной земляники, вкус которой будет отсылать к самым теплым воспоминаниям прошлого. 
© Давид Акопян

Типичный маршрут выходного дня – это короткое автопутешествие в близлежащие города с непременным посещением исторических достопримечательностей, небольших профильных или краеведческих музеев, а также знаковых гастрономических точек с обязательной дегустацией местного специалитета. Но как быть, если все окрестные города и области вы уже посетили, изучив их вдоль и поперек. Ну или вам просто надоел такой туризм. Альтернатива есть – вырваться в лес, чтобы отключиться от инфошума и уединиться с природой. Причем, чтобы устроить себе такой цифровой детокс, совершенно необязательно лишать себя привычного комфорта. Если не хотите ставить палатку, спать на пенке, готовить в котелке и отмахиваться от комаров во время каждого похода в туалет – можно просто поселиться в глэмпинге. Все блага цивилизации окажутся рядом, но вы всё равно будете на лоне природы. Рассказываем, как могут пройти такие выходные.