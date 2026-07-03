План на выходные: куда поехать, когда исторические маршруты надоели

Типичный маршрут выходного дня – это короткое автопутешествие в близлежащие города с непременным посещением исторических достопримечательностей, небольших профильных или краеведческих музеев, а также знаковых гастрономических точек с обязательной дегустацией местного специалитета. Но как быть, если все окрестные города и области вы уже посетили, изучив их вдоль и поперек. Ну или вам просто надоел такой туризм. Альтернатива есть – вырваться в лес, чтобы отключиться от инфошума и уединиться с природой. Причем, чтобы устроить себе такой цифровой детокс, совершенно необязательно лишать себя привычного комфорта. Если не хотите ставить палатку, спать на пенке, готовить в котелке и отмахиваться от комаров во время каждого похода в туалет – можно просто поселиться в глэмпинге. Все блага цивилизации окажутся рядом, но вы всё равно будете на лоне природы. Рассказываем, как могут пройти такие выходные.