Лето в разгаре: 7 автофестивалей, которые обязательно стоит посетить

Лето — это не только пляжи и дачные шашлыки. Для тех, кто измеряет сезон не градусами, а децибелами выхлопа и миллиметрами клиренса, календарь на 2026 год расписан от первых чисел июля до начала осени.

© @ivlevlev/Tsunami PICNIC

Семь фестивалей, пять городов и площадок, семь совершенно разных характеров: идеально отреставрированная автоклассика в музее под открытым небом, дрифт на горных серпантинах, автошоу под стенами павильонов ВДНХ, дружеская тусовка на берегу озера или погружение в атмосферу автоспорта на гоночной трассе. Российская автокультура не только в столицах развивается — есть что посмотреть и регионах: в Воронеже и Омске.

1. «Цунами» накрывает Петербург: с чего начинается сезон

11 июля, «Туутари-парк», Санкт-Петербург

Северная столица традиционно открывает большой фестивальный сезон. 11 июля «Туутари-парк» под Петербургом примет Tsunami Picnic — событие, которое за восемь лет выросло в популярности почти в пятнадцать раз и давно переросло формат обычной сходки.

Организатор, команда Tsunami Factory, называет свой фестиваль уникальным по атмосфере: это одновременно выставка лучших стэнс-проектов страны и ближнего зарубежья, шоу стант-райдеров и дрифт-пилотов, открытый лекторий с авторитетными спикерами и тематический маркет с фудкортом.

© Tsunami PICNIC

В 2026 году организаторы делают ставку на комьюнити и ностальгию. Вместе с сообществом No Drift No Fun они в третий раз открывают сезон дрифт-программой, а отдельную площадку впервые отдают спортивным версиям городских автомобилей 2000–2010 годов. Тем самым машинам с шильдиками AMG, Type-R, STI, Evo и M, которым, как говорят сами устроители, «на роду написано быть желанными всю жизнь». Неизменной остаётся и зона стэнс — одна из самых популярных, где ценится внимание к деталям, «правильный» развал и начищенные до зеркального блеска диски.

2. «Гараж Фест»: тысяча километров, дрифт и Полина Гагарина

18–19 июля, автодром «Игора Драйв», Ленинградская область

Спустя неделю после «Цунами» в том же Питере, а точнее под ним, состоится главное автомобильное событие своего лета — 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» пройдёт юбилейный, пятый по счёту Garage Fest — фестиваль, который его создатели из «Росгонок» не без оснований называют праздником скорости и музыки. За четыре года он вырос до десятков тысяч зрителей, а спортивная программа сделала бы честь любому европейскому уик-энду.

© Марат Даминов/Garage Fest

Ядро мероприятия — первая в истории фестиваля восьмичасовая гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». К ней добавляются четвёртый этап открытого чемпионата по дрифту RDS Open, третий этап Кубка GT (от дорожных Porsche 718 Cayman GT4 до гоночных машин категории GT4), выставка дрэгстеров и редких автомобилей от проекта «Автокультура», лекции и дискуссии об истории и будущем автопрома.

Каждый вечер завершается концертом: 18 июля на главную сцену выйдет Полина Гагарина, 19-го — Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры». Площадка открыта с 10:00 до 20:00, так что времени насладиться экспозицией, проникнуться автомобильной историей и разными дисциплинами автоспорта будет достаточно.

3. «Эстетика»: stance и resto у пруда под Воронежем

18 июля, СРК «Серебряный ключ», хутор Эртель, Воронежская область

В тот же день, но на тысячу километров южнее, развернётся совсем другая история. «Эстетика» — воронежский фестиваль для поклонников stance- и resto-культуры, который проводится с 2014 года и держится на почти семейной, «ламповой» атмосфере. Главная ценность «Эстетики» — не масштаб происходящего, а качество отбора автомобилей, которые призваны дополнить своим видом живописный пейзаж Лаптевского пруда.

© Автомобильный фестиваль ЭСТЕТИКА

Чтобы выставить машину недостаточно желания её владельца — все заявки проходят строгую экспертную комиссию, и, например, в прошлом сезоне из почти тысячи претендентов на поляну пустили около полутора сотен машин. Оценивают не только внешний вид, но и инженерную смелость — здесь рядом могут стоять Ferrari и «Жигули», классический Volkswagen Beetle и ультрасовременная Subaru Impreza WRX STI. Для участников фестиваль по традиции растягивается на три дня, превращаясь в главный автомобильный праздник сезона.

HalFest: сибирский «стэнс» на спортивной арене

19 июля, G-Drive Арена, Омск

Вслед за Воронежем фестивальную эстафету примет Сибирь. 19 июля в Омске пройдёт HalFest — стэнс-фестиваль на уличной площадке G-Drive Арены, одной из крупнейших ледовых арен страны. Формально событие посвящено культуре stance, но организаторы намеренно расширяют экспозицию: рядом с «низкими» проектами здесь показывают спорткары, ретро-автомобили, пикапы и мотоциклы.

© HALFEST

Цель фестиваля устроители формулируют просто — популяризация автомобильной культуры и объединение единомышленников. Программа строится вокруг яркого автошоу и церемонии награждения — по итогам дня жюри выбирает шестнадцать лучших автомобилей. Для региона, где крупных автофестивалей вообще и stance-событий в частности немного, HalFest давно стал точкой притяжения всей местной тусовки ценителей доработки автомобилей.

«ПроДвижение» на ВДНХ: автосалон под открытым небом

30 июля–2 августа, ВДНХ, Москва

Самый «музейный» и одновременно самый массовый пункт маршрута — в Москве. С 30 июля по 2 августа ВДНХ во второй раз примет автофестиваль «ПроДвижение», который в 2025 году стал самым посещаемым событием лета на выставке: 270 тысяч гостей. В 2026-м его продлили вдвое — до четырёх дней — и превратили территорию от арки Главного входа до Нальчикского сквера в огромный открытый автосалон со свободным входом. На разных тематических площадках выставят более 300 автомобилей всех эпох — от исторических моделей и редких суперкаров до старинных микроавтобусов, вездеходов и концептов будущего.

© Автофестиваль «ПроДвижение»

Отдельные экспозиции приурочены к 65-летию первого полёта человека в космос: рядом с павильоном «Космос» покажут машины, на которых ездил Юрий Гагарин, а у цветочного партера выставят десять правительственных лимузинов — от ранних ЗИС и ЗИМ до последних ЗИЛов. Спортивную ноту добавит финал Кубка Москвы по историческому ралли: сотня экипажей на редких машинах 1930–1980-х годов стартует с Октябрьской площади.

Grounded: дрифт на горных серпантинах

6–9 августа, курорт «Роза Хутор»/«Сириус Автодром», Сочи

В августе российская автомобильная культура уходит в горы — с 6 по 9 августа крупнейший горный автофестиваль страны Grounded пройдёт на сочинском курорте «Роза Хутор» и гоночной трассе «Сириус Автодром». Проект с 2015 года из скромной встречи вырос в масштабный фестиваль, который превращает Красную Поляну в будто ожившие страницы тюнинг-журналов с их интересными доработанными автомобилями.

© GROUNDED

Grounded сознательно стирает границы между гонщиком и зрителем: чемпионы дрифта, герои автоблогов и владельцы культовых проектов здесь на расстоянии вытянутой руки от гостей фестиваля. Главный аттракцион — дрифт-трасса, на которой можно прокатиться за рулём своей машины или пассажиром на дрифт-такси. Зоны отдыха и гастрономии сразу на двух высотах — 960 и 1 100 метров — музыкальная программа в сочетании с машинами и создают уникальную формулу фестиваля: автомобили, музыка, спорт и та самая горная атмосфера свободы.

Tuning Fest: финал сезона на гоночном треке

Tuning Fest — 5 сентября, ADM Raceway (Мячково), Подмосковье

Точку в сезоне поставит подмосковный Tuning Fest, который 5 сентября на гоночной трассе ADM Raceway в Мячково соберёт больше сотни тюнинг-проектов на пяти тысячах квадратных метров и, по расчётам организаторов, свыше трёх тысяч зрителей. Принять участие может любой владелец необычного автомобиля: лучшие проекты отбирают в выставочную зону, где разыгрывают восемнадцать номинаций и ценные призы, а завершается день фотосетом прямо на треке.

© Tuning Fest

Помимо статичной выставки Tuning Fest делает ставку на движение и звук. В программе — гоночный чемпионат с участием формульных болидов ФАСМО, собственный дрифт-контест и катание с профессиональными пилотами в роли пассажира дрифт-такси, а атмосферу дополняют представители уличной культуры. Для многих завсегдатаев именно этот фестиваль — прощание с тёплым сезоном до следующего лета.

Семь фестивалей — семь способов провести автомобильное лето 2026 года. География автокультуры в России простирается от берега пруда под Воронежем до горнолыжного курорта в Сочи, от Москвы до Санкт-Петербурга, а форматы предлагают самые разные варианты досуга — от восьмичасового марафона на выносливость лучших спорткаров мира до неспешной прогулки вдоль правительственных лимузинов. В нашей стране машины давно перестали быть просто средством передвижения, что и подтверждает этот летний маршрут по фестивалям.