Курганы, ГЭС и «Идолы Енисея» — открываем Хакасию заново на автомобиле

Пока одни выбирают между морем и дачей, другие едут туда, где кочевники хоронили царей под каменными пирамидами, а по горам до сих пор дует ветер, помнящий бронзовый век. Республика Хакасия — место, где древняя культура переплетается со степной свободой. Мы проехали по этому живописному краю на машине и рассказываем, как составить оптимальный и удобный маршрут.

© Jetour

Как добраться, что учитывать и где жить

Прямых рейсов в Абакан немного, и если стартовать из европейской части России, то выбор сводится к Москве. Есть вариант вылета из Санкт-Петербурга, но он не такой гибкий — рейсы есть раз в 3–4 дня. В случае вылета из столицы время в пути — около 4,5 часов, а с учётом четырёхчасовой разницы во времени вылетаете вы поздним вечером, а прилетаете уже следующим утром. «Джетлаг» лёгкий, но ощутимый, поэтому первый день лучше не перегружать: пары часов сна после прилёта хватит, чтобы восстановить силы и начать изучение региона.

Передвигаться по республике удобнее всего на машине: часть маршрута будет проходить по асфальту разного качества, а часть по грунтовым дорогам. Но есть и точки притяжения, которые находятся за пределами какой-либо инфраструктуры. Это нужно учитывать. Мы же проехали по Хакасии в рамках проекта Jetour «Созвездие путешествий» на самых внедорожных кроссоверах в гамме марки – моделях T1 и T2. Они отличаются не только силовыми агрегатам и размерами (T2 чуть крупнее Т1), но и клиренсом: 190 мм у младшей против 220 мм у старшей версии, и разница между ними на грунтовых дорогах вполне ощутима. Но об этом чуть позднее.

© Михаил Полярус

Если своей машины нет, то можно взять автомобиль в аренду. В Абакане есть предложения от бюджетных седанов за 2–3 тысячи рублей в сутки до кроссоверов и внедорожников за 5–8 тысяч. Чаще всего условия стандартные: возраст от 23 лет и стаж вождения от трёх лет, залог в среднем от 5 тысяч рублей. Для маршрута разумнее сразу брать кроссовер. В разгар туристического сезона спрос на них высокий, поэтому бронировать машину лучше заранее.

Отдельно стоит сказать про бензин: в ряде регионов России сохраняются перебои с топливом и лимиты на заправку в одни руки, и Хакасия – не исключение. В большинстве сетевых АЗС введено ограничение в 30 литров на автомобиль. В остальном заправки работают в обычном режиме. Но заправляться в дороге лучше заранее, не дожидаясь, пока бак опустеет более чем наполовину. Так будет спокойнее. Особенно перед выездом за город, где заправок значительно меньше.

© Jetour

С жильём в Абакане проблем нет: в городе несколько десятков отелей и апартаментов на любой бюджет. Средняя цена за ночь около 7–8 тысяч рублей, но есть и бюджетные варианты за 3,5–4 тысячи рублей. Учитывая, что маршрут предполагает ранние выезды за город, разумно выбирать отель ближе к центру, а бронировать заранее, особенно если поездка приходится на разгар лета.

День 1: краеведческий музей, гора Самохвал и первый ритуал

Первую половину дня после прилёта разумно провести в Хакасском национальном краеведческом музее им Л. Р. Кызласова. Основанный в 1931 году, сегодня музей насчитывает более 150 тысяч экспонатов, а его круглое здание диаметром 130 метров видно издалека.

Главная гордость коллекции: каменные изваяния возрастом порядка 4,5 тысяч лет, также известные как «Идолы Енисея». Они были спасены археологами от разрушения при подъёме целины.

Эти артефакты относятся к окуневской археологической культуре. Изваяния высечены из песчаника и гранита. На плитах изображены загадочные трехглазые личины, солнцеликие божества и животные. Считается, что к таким изваяниям приходили просить о детях, натирая в камне специальные лунки для пожеланий.

© Михаил Полярус

Отдельного внимания заслуживают наскальные рисунки, выполненные красной охрой — священный для хакасов цвет, — и плита с рунической енисейской письменностью. Её в 1721 году обнаружил немецкий учёный Даниэль Готлиб Мессершмидт, однако расшифровать текст удалось лишь спустя почти два столетия.

В экспозиции также воссоздана традиционная хакасская юрта с чётким делением на мужскую и женскую половины и подлинными предметами быта: ручными мельницами, маслобойками, женскими нагрудными украшениями пого, которые служили одновременно кошельком, оберегом и своеобразным «паспортом» — по числу бусин можно было определить статус женщины и количество её детей.

© Михаил Полярус

Во второй половине дня можно отправиться на гору Самохвал, которую сами хакасы называют Ирт-таг. В 2015 году, к 70-летию Победы, здесь открыли мемориальный комплекс памяти защитников Отечества: скульптура древнего воина на груде камней, аллея со стелами по числу районов Хакасии и восьмигранная площадка в форме юрты с монументом в память о 40 тысячах погибших в Великую Отечественную войну земляках.

© Михаил Полярус

Недалеко от этой площадки на небольшом возвышении стоит ритуальный столб-коновязь, к которому принято привязывать четыре разноцветные ленточки-чалама:

Белая — символизирует чистоту помыслов.

— символизирует чистоту помыслов. Красная — отвечает за достаток и солнечное тепло.

— отвечает за достаток и солнечное тепло. Синяя — держит связь с небом, космосом и предками.

— держит связь с небом, космосом и предками. Зелёная — отвечает за согласие с природой.

© Jetour

Однако прежде чем повязать ленту и загадать желание, столб полагается обойти трижды по часовой стрелке: на первом круге вы мысленно или шёпотом представляетесь с указанием рода, на втором объясняете, зачем пришли, на третьем произносите само желание и завязываете каждую из лент вокруг верёвки на столбе. Считается, что лента останется висеть, пока желание не сбудется, а потом её унесёт ветер.

© Михаил Полярус

С вершины Самохвала открывается панорама на слияние Абакана и Енисея, особенно эффектная на закате. Доехать до мемориала просто: от музея путь занимает всего 7–10 минут. С трассы в сторону Минусинска нужно повернуть по указателю и подняться по асфальтовой дороге, парковка работает с 08:00 до 20:00, а сам комплекс открыт круглосуточно. На вершине почти всегда дует ветер, так что куртка не будет лишней, особенно если поедете вечером.

На ужин можно отправиться в «Баран и Бисер» или в «‎Мама Рома». В первом случае вас ждёт казан-мангал с шашлыками, пловом, мантами, хинкали и свежей выпечкой из тандыра. А во втором — европейская кухня. Средний чек в заведениях около 2–2,5 тысяч рублей на человека, что на уровне Петербурга, Казани или Нижнего Новгорода. Первый день лучше не перегружать активностями за городом: силы понадобятся уже на следующий.

День 2: Долина царей и 965 ступеней к петроглифам

Второй день стоит посвятить окрестностям Абакана. Примерно в шестидесяти километрах от города находится урочище Салбык, Долина царей. Дорога туда смешанная: асфальт разного качества сменяется грунтовкой, а по пути часто встречаются коровы и овцы, так что скорость лучше не превышать. На некоторых участках с глубокой колеёй можно зацепить брюхом даже на высоком кроссовере. Здесь как раз наши T1 то и дело цеплялись за грунт, а T2 ехали вообще без каких-либо проблем. Там самая небольшая разница в 3 сантиметра, о которой мы писали выше, здесь дала о себе знать.

© Jetour

Въезд в долину открывают Ворота: два менгира на расстоянии 3,6 метра друг от друга, установленные, по одной из версий, ещё в бронзовом веке. Место считается зоной тектонического разлома и до сих пор используется для обрядов очищения: местные шаманы под звук темир-хомуса (хакасский варган), бубна и ещё пары народных инструментов проводят здесь ритуал почитания духов. И туристам предлагают присоединиться.

© Михаил Полярус

Дальше можно проехать около 6 километров до Большого Салбыкского кургана, который местные называют «сибирским Стоунхенджем». Его раскопки начались в июне 1954 года под руководством археолога Сергея Киселёва. Выяснилось, что курган это земляная пирамида высотой более двадцати метров, обнесённая квадратной оградой 70 на 70 метров из плит песчаника весом до 60 тонн, которые везли за сотню километров с берегов Енисея. На возведение, по оценке исследователей, ушло порядка семи лет.

© Михаил Полярус

В склепе нашли погребение знатного вождя тагарской культуры, жившего около двух с половиной тысяч лет назад, вместе с несколькими людьми из его окружения: курган успели разграбить ещё в XVIII веке, но сама конструкция с берестяной облицовкой брёвен и точной ориентацией по сторонам света, впечатляет инженерным замыслом.

Летом обязательно берите репелленты и солнцезащитный крем: насекомых много, а температура в тени легко доходит до +30 градусов. Даже в машине с учётом включённого кондиционера порой приходится попотеть. Поэтому если машина оборудована вентиляцией сидений — это здорово выручит. Я, например, по незнанию почти два с половиной часа ехал с мокрой спиной, пока инструктор Jetour не подсказал, что в наших кроссоверах есть обдув передних кресел. Включил: и сразу стало легче.

© Михаил Полярус

Далее от кургана можно проехать около 70 километров до заповедника «Оглахты» через посёлок Пригорск. Дорога частично заасфальтирована, но последний отрезок дороги, расположенный за шлагбаумом, идёт в подъём, и здесь точно пригодится полный привод. На сухом грунте склон проходят почти любые кроссоверы на дорожной резине, но после дождя машина без 4WD может легко забуксовать.

© Jetour

На территории заповедника у вас будут две важные точки. Первая — небольшой современный визит-центр с интерактивными картами и макетами, где рассказывают об истории заповедника и крупнейшем в Хакасии скоплении петроглифов. Вторая — смотровая площадка на горе Сорок Зубьев, куда ведёт самая длинная лестница в республике: 965 ступеней.

Подъём с минимальными остановками занимает около пятнадцати минут и ощущается как настоящая кардиотренировка — пульс 160 ударов в минуту вам обеспечен. Но вид того стоит: разные ландшафты, минимум следов человека и красавец Енисей, сливающийся здесь с Тубой. Всё выглядит так, будто вас телепортировали в Новую Зеландию или сагу Властелин Колец.

© Jetour

Подъём — это только половина дела: спуск занимает меньше времени, но отнимает сил не меньше, и уже у подножья колени трясутся так, что напоминают запущенную Колыбель Ньютона. Поэтому далее в этот день лучше никуда не ходить, разве что спуститься к самому Енисею, подняться обратно к машине и отправиться на заслуженный ужин.

© Jetour

День 3: Саяно-Шушенская ГЭС и вкус Хакасии

Третий день — рай для любителя автопушествий: большую часть времени вы проведёте за рулем по дороге в посёлок Черёмушки и до Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции России. Путь неблизкий: почти 120 км в одну сторону по дорогам 95Н-011 и 95Н-310. Асфальт местами уставший, но его активно ремонтируют, а вдоль дороги по-прежнему стоит следить за животными.

© Михаил Полярус

Сама дорога очень живописная: если есть возможность пересесть с водительского кресла на пассажирское — не упускайте такую возможность. Скалы, горы, деревья не оставят равнодушными любого, кто хоть сколько-то любит наслаждаться природой.

Перед экскурсией в музей гидроэнергетики стоит заехать в ресторан «Лисья нора» в Черёмушках: русская кухня, строганина из марала, уха по-сибирски и приметная деталь интерьера: дерево прямо посреди зала.

© Михаил Полярус

После обеда можно дойти до сквера Памяти на набережной Енисея, где в 2019 году, к 10-летию трагедии, открыли мемориал в память о 75 сотрудниках станции, погибших при аварии 17 августа 2009 года. Оттуда пешком минут за десять-пятнадцать можно дойти до музея гидроэнергетики, где рассказывают об устройстве плотины и истории её строительства.

Саму станцию, увы, посетить не выйдет: машинный зал закрыт для посетителей. Самая близкая точка — смотровая площадка, откуда открывается вид на плотину и нанесённую на неё в 2020 году надпись «Россия», самую большую в мире надпись с названием страны: 570 метров в длину и 52 метра в высоту. Доехать до площадки, кстати, можно не только на машине, но и на бесплатном трамвае, который курсирует между посёлком и мемориалом с 6:45 до 20:30.

© Михаил Полярус

Плотина ГЭС входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое надёжное сооружение в классе арочно-гравитационных: высота 242 метра, длина более километра, ширина по основанию 105 метров, а на строительство ушло около 10 миллионов кубометров бетона, которых хватило бы на дорогу от Москвы до Владивостока. И это лишь малая часть, которую вам могут рассказать в музее.

На обратном пути в Абакан, особенно если путешествуете с детьми, можно заглянуть в парк отдыха «Тортуга»: тематическую локацию с копией корабля «Чёрная жемчужина» из «Пиратов Карибского моря», где можно оставить детей на анимационной программе, а самим прокатиться на катере по Майнскому водохранилищу, чтобы увидеть с воды ГЭС и близлежащие горы.

© Jetour

Завершить поездку можно походом в ресторан: на этот раз порекомендуем гастростудию «Жарче». Хотя ужин там обойдётся дороже (4 000–5 000 рублей на человека), гастрономические впечатления от нетипичных блюд останутся в памяти надолго. Здесь вы можете попробовать кашу с кедровым орехом, салат с папоротником, вареники из черёмуховой муки с творогом и кунжутное мороженое.

Куда ещё съездить, если останется время

Увы, три дня описанного маршрута покрывают только часть Хакасии, а республика богата красивыми местами. Если будет больше времени, то в 150–200 км от Абакана находятся солёные и пресные озёра: Шира и Белё с целебной минеральной водой и грязями, а рядом Иткуль и десятки водоёмов поменьше, вокруг которых работают санатории, турбазы и кемпинги, где можно остановиться на день-другой.

© Viktoriya_Bolshagina/iStock.com

Там же, неподалёку от посёлка Туим находится Туимский провал: затопленная водой воронка на месте бывшего рудника, а чуть дальше — горная гряда Сундуки с наскальными рисунками и остатками древней обсерватории.

Любителям археологии и этнографии стоит также доехать до музея-заповедника «Казановка» в 130 км от Абакана: там воссоздан хакасский аал с юртами, где можно глубже познакомиться с культурой, бытом и обрядами этого древнейшего народа.

А тем, кто предпочитает активный отдых, подойдут Ивановские озёра в горах Кузнецкого Алатау: каскад из нескольких водоёмов со снежниками даже летом, куда добираются на несколько дней с палатками.

© Jetour

Главное

Три дня в Хакасии — это плотный и насыщенный маршрут: город и музей в первый день, степные курганы и петроглифы во второй, большая инженерия и гастрономия в третий. Для машины с небольшим клиренсом маршрут вполне проходим летом в сухую погоду, а вот полный привод или хотя бы кроссовер с приличным дорожным просветом сделают поездку заметно комфортнее, особенно если планируете заезжать на грунтовые участки к Оглахты или задерживаться в республике дольше трёх дней.

Отдельно стоит сказать про сезон: в Хакасии выраженный резко континентальный климат, поэтому даже в разгар лета вечером в степи может резко похолодать, а солнце днём печёт вполне серьёзно. Лёгкая куртка или накидка, головной убор и запас воды в машине пригодятся в любой из дней маршрута, вне зависимости от того, едете вы к древним курганам, гидроэлектростанции или просто гулять по Абакану.