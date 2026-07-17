Больше, чем просто спорт: 5 причин следить за концовкой сезона Гран-при РДС

Гран-при Российской Дрифт Серии выходит на финишную прямую. Главный чемпионат страны по дрифту перевалил за экватор — осталось два важных этапа, по итогам которых будут определены судьбы чемпионских титулов в личном и командном зачётах. Если вы ещё ни разу не были на RDS GP, то есть пять веских причин посетить уик-энд большого дрифта.

© Антон Михайлов/RDS Open

1. Звёзды мирового дрифта на расстоянии вытянутой руки

Гран-при Российской Дрифт Серии давно перерос уровень национального турнира, став одним из главных гоночных чемпионатов мира и, возможно, самым сильным дрифтовым первенством планеты. На уровне американского первенства Formula Drift и японского D1 GP. Просто потому, что именно в России выступают Георгий Чивчян, единственный в мире двукратный обладатель Интерконтинентального кубка FIA по дрифту, и Аркадий Цареградцев, серебряный призёр этого первенства. На двоих у «Гочи» и «Царя» — шесть титулов Российской Дрифт Серии и статус неоспоримых икон мирового дрифта, за выступлениями которых следят сотни тысяч болельщиков по всему миру. И выступают эти легендарные спортсмены в России. А в 2026 году после многолетнего перерыва в RDS GP вернулся ирландский дрифтер — Томми Кайли ворвался в серию с победы на первом же этапе, а затем неизменно попадал в топ-4 от этапа к этапу и теперь имеет все шансы с первой попытки, да ещё и досрочно стать чемпионом!

Их соперники — пусть и не такие титулованные, но не менее популярные у болельщиков сибирские «силовики» Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, харизматичные Андрей Астапов и Григорий Гусев, легенда дальневосточного дрифта Илья Фёдоров и титулованный казахстанский гонщик Пётр Бородин, покоритель сочинских серпантинов Роман Тиводар и молодые таланты братья Илья и Владислав Поповы, чемпионы RDS Open Тимофей Добровольский и другие талантливые пилоты. У всех из них уже свои поклонники, которые, по меткому выражению дрифт-комьюнити, выстраиваются к ним на автограф-сессии в «гочереди» (огромная очередь за автографами к Георгию Чивчяну и породила дрифтовый неологизм). Фанаты от своих кумиров не отделены непроницаемой стеной, как в Формуле 1, а имеют все шансы в паддоке встретить пилота RDS GP, получить заветный росчерк и даже сделать селфи с гонщиком.

© Антон Михайлов/RDS Open

2. Уникальные спорткары на российских трассах

В дрифте подавляющее большинство спортивных автомобилей сделаны на основе серийных моделей, причём почти во всех уголках планеты можно встретить плюс-минус одни и те же машины — Nissan Silvia и Nissan Z разных поколений, Toyota Supra и Lexus IS, BMW 2-Series (F22) и BMW 3-Series — построенные на одних и тех же компонентах. Участники Российской Дрифт Серии используют хорошо зарекомендовавшие себя платформы и детали от мировых и отечественных производителей, но и при таком раскладе находят место для полёта инженерной мысли.

Красноярский коллектив Takayama Forward Auto не просто строит дрифтовые Nissan Silvia (S15) и Nissan Z (RZ34) своими силами, но и проектирует и производит собственные комплектующие для дрифта, которые активно покупают даже за границей. Сочинская команда «Одержимые Моторспорт» также сохраняет верность Nissan, но для езды в заносе подготавливает 370Z и реализует в них собственные ноу-хау. Московские команды Fresh Racing и Lukoil Racing Drift Team отдают предпочтение Toyota Supra (A80) и BMW 3-Series (E92), а уж независимые пилоты и вовсе радуют разнообразием уникальных проектов.

© Антон Михайлов/RDS Open

Например, Артур Зелёный выступает на уникальном Flanker F — карбоновом суперкаре, разработанном и построенном легендарным петербургским пилотом Сергеем Кабаргиным. Илья Фёдоров к новому сезону построил первый в RDS GP дрифтовый Ford Mustang, причём с правым рулём! Спортсмены из Открытого чемпионата РДС (RDS Open) выводят на старт Гран-при Российской Дрифт Серии не менее эксклюзивные по меркам турнира BMW M4 (G82), на которой едет Руслан Арефьев, и Mazda RX-8, подготовленную к езде боком Станиславом Антроповым. Так что если вы любите необычную спортивную технику и эксклюзивные инженерные решения, вам будет интересно. Тем более, что пилоты и механики всегда с радостью готовы рассказать о «начинке» дрифт-каров.

© Антон Михайлов/RDS Open

3. Будущее российского дрифта на трассе уже сегодня

В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводит серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. Впервые юные пилоты вышли на старт в мае в рамках этапа Открытого чемпионата РДС в столичном ЦТВС «Москва», а на Гран-при Российской Дрифт Серии подрастающее поколение выступало на автодромах «Игора Драйв», «Нижегородское кольцо» и ADM Raceway. В рамках учебно-тренировочных сборов проходят теоретические занятия, учебные заезды и парные проезды по основной конфигурации РДС. Молодые дрифтеры получили возможность разделить трассу с уже состоявшимися пилотами Российской Дрифт Серии и многому научиться у взрослых — от пилотирования до работы с болельщиками, ведь на параде пилотов два поколения российских спортсменов стоят бок о бок.

Участниками УТС в этом сезоне стали 10-летний Даниил Арефьев на подготовленной к дрифту BMW 3-Series (E92), 14-летний Степан Попов на дрифтовой Toyota Mark II, 14-летний Тимофей Колобов на Nissan Skyline R34, а две Toyota Altezza в своё распоряжение получили 13-летний Лука Мигаль и 12-летний Арсений Цареградцев.

Впервые в истории официальных этапов Российской Дрифт Серии в ходе одного уик-энда на одной трассе появились действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и его сын, который уже знаком многим фанатам управляемого заноса по показательным выступлениям на различных мероприятиях. Именно «Царевич» пока является самым доминирующим юниором — в рамках трёх УТС на RDS GP Арсений выиграл все квалификации и парные заезды, а на отдельных этапах Цареградцев-младший, если бы был заявлен на равных со взрослыми пилотами, имел все шансы побороться с грандами российского дрифта. Так что возможность уже сегодня познакомиться с теми, кто завтра будет звездой Российской Дрифт Серии — уникальный шанс сезона-2026.

© Антон Михайлов/RDS Open

4. Знаменитости на трассах: от Big Russian Boss до Басты

Рэпер и блогер Big Russian Boss стал одним из самых ярких медийных участников RDS. В 2025 году артист под наставничеством команды STAR PЁR STARS AIMOL за несколько месяцев прошёл путь от знакомства с основами дрифта до подготовки к полноценному выступлению на официальных соревнованиях РДС. После серии тренировок Big Russian Boss дебютировал на пятом этапе чемпионата RDS Open, проходившем в рамках фестиваля «Гараж Фест Игора Драйв». Несмотря на отсутствие серьёзного соревновательного опыта, он успешно прошел квалификацию, набрав 74,5 балла, и принял участие в парных заездах. Это стало одним из первых случаев, когда известный медийный персонаж выступил в официальном этапе Российской Дрифт Серии в статусе пилота.

© Антон Михайлов/RDS Open

В 2026 году Big Russian Boss начал сотрудничать с командой Fresh Racing, одним из партнёров которой стал Василий Вакуленко — для кого-то Баста, а для кого-то Ноггано. Благодаря своему интересу к автомобилям и автоспортивной тематике, музыкант активно занимается популяризацией культуры автоспорта и посещает уик-энды Российской Дрифт Серии. Так что у гостей RDS GP есть немалый шанс встретиться в паддоке гоночной трассы со звёздами шоу-бизнеса и заполучить автограф или сделать совместное селфи с известными музыкантами или другими знаменитостями.

5. Дрифт как праздник для всей семьи

Этапы Российской Дрифт Серии давно вышли за рамки исключительно спортивных соревнований. Сегодня это масштабные фестивали, где зрелищный автоспорт сочетается с насыщенной развлекательной программой для гостей любого возраста. Для поклонников дрифта главное событие — заезды на трассе, однако RDS GP интересна не только тем, кто разбирается в автоспорте.

© Антон Михайлов/RDS Open

Для детей команды организуют игровые зоны, интерактивные площадки, конкурсы и активности с призами, а взрослых ждут выставки спортивных автомобилей, дрифт-такси и экскурсии по закулисью чемпионата, экспозиции партнёров, фуд-корты с разнообразной кухней и зоны отдыха, где можно провести целый день всей семьей. В паддоке проходят концерты, выступления диджеев и шоу-программы, превращающие гоночный уикенд в настоящий семейный фестиваль. На этапах Российской Дрифт Серии можно увидеть работу команд, узнать, как устроены гоночные автомобили, и своими глазами наблюдать за подготовкой пилотов к соревнованиям. Такой опыт вдохновляет подрастающее поколение интересоваться инженерией, автомобильной культурой и профессиональным спортом.

Каждый этап Гран-при Российской Дрифт Серии — это возможность провести выходной вместе всей семьёй. Причём зачастую инициаторами посещения гоночной трассы становятся дети, которые приобщают к дрифту родителей. Именно поэтому Российская Дрифт Серия ежегодно собирает десятки тысяч зрителей, превращая каждый этап не только в спортивное событие, но и в масштабный фестиваль, куда хочется возвращаться снова и снова.

© Антон Михайлов/RDS Open

Чемпионат подошёл к финальной стадии, но в 2026 году есть ещё две возможности побывать на RDS GP — в Красноярске на культовой для российского дрифта трассе «Красное кольцо» 1–2 августа пройдёт пятый этап сезона, а 29–30 августа финал примет подмосковный автодром Moscow Raceway.

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