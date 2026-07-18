Эта марка перевернула автопром: вот что они выпускали еще в 1950-х

Большинство автовладельцев не сомневается, что львиная доля высокотехнологичных опций в оснащении их автомобилей была придумана и внедрена в жизнь в XXI веке. Однако, это достаточно популярное заблуждение. Рассказываем о легендарной марке, которая еще в середине прошлого века первой применила в своих моделях множество решений, которые нам и сейчас кажутся передовыми.

© General Motors

Начиная с 1920-х и до начала 1970-х концерн General Motors считался наиболее высокотехнологичной автомобильной компанией в мире. Именно американский автогинат первым в мире начал использовать в своих массовых моделях такие решения как электростартер, гидроусилитель руля, синхронизаторы в коробке передач, автоматическую трансмиссию и прочие передовые по тем временам решения.

Но в этом материале мы расскажем о другом аспекте былого технического лидерства GM, выпускавшего машины под брендами Buick, Chevrolet, Cadillac – об опциях комфорта. Мы считаем подобные удобные и полезные системы продуктом современных технологий, хотя на самом деле они представляют собой повторение хорошо забытого старого.

Датчик света

Первыми в мире датчиками освещенности General Motors начал оснащать свои модели еще в 1952 году. Светочувствительный фотоэлемент устанавливался в салоне на передней панели машины. Система называлась Autronic Eye и автоматически меняла режим работы фар с дальнего на ближний и обратно, реагируя на свет встречного автомобиля.

© Matthew Richardson/Alamy/Legion-Media

Автопилот

Еще в 1956 году инженеры и дизайнеры GM изготовили концепт— Firebird II. Это был «автомобиль будущего»: титановый кузов, газотурбинный двигатель мощностью аж в 225 л. с., дисковые тормоза и независимая подвеска. «Максималка» переваливала за 300 км/ч. Но его главной «фишкой» стал автопилот!

Система магнитных датчиков, связанных с рулевым управлением машины, взаимодействовала с кабелем, проложенным под поверхностью специальной дороги. И та вела автомобиль «как по рельсам» без участия водителя. Впрочем, это одна из немногих передовых технологий GM тех лет, которая не пошла в серию.

© General Motors

Электроприводы сидений с памятью

Модель Cadillac Eldorado Brougham 1957 года вполне можно назвать «прорывной» по количеству появившихся на ней впервые опций. Именно её владельцы первыми получили возможность регулировать сиденье под разных водителей и запоминать индивидуальные настройки. Причем все было устроено как сейчас: электроприводы приводили в движение подушку и спинку, регулируя продольное положение первой и угол наклона второй. А специальные датчики запоминали эти позиции.

© Cadillac

Центральный замок и электропривод багажника

Все тот же Eldorado Brougham стал еще и первой в истории легковой машиной с электрическими стеклоподъемниками, дверными замками с электроприводом, а также автоматически выдвигающейся антенной радиоприемника.

© Cadillac

А еще седан был настолько шикарен, что имел набор электромоторов, поднимавших и опускавших крышку багажного отсека. Управлялась эта система с помощью переключателя на передней панели перед водителем.

Система предупреждения о столкновении

Концептуальный Cadillac Cyclone XP-74 еще аж в 1959 году получил радиолокационную систему предупреждения о столкновении. Специальные антенны этого устройства размещались в двух конусах в передней части прототипа вместо традиционных фар. Из-за чего автомобиль выглядел в духе реактивного истребителя. Сам принцип их работы был в точности таким же, как на боевых самолетах. Благодаря отражённым волнам система обнаруживала объекты впереди машины, определяла их дальность, скорость движения и прочие геометрические параметры, и подавала тревожный сигнал в случае критического приближения. На серийных «Кадиллаках» она в те годы не появилась, но сейчас является неотъемлемой частью любого комплекса систем активной безопасности даже на массовых и относительно доступных моделях.

© Cadillac

Климат-контроль

Уже в 1964 году практически вся модельная линейка Cadillac стала оснащаться системой Comfort Control. То есть не просто кондиционером, а первым полноценным «климат-контролем». Три её датчика непрерывно измеряли температуру воздуха в салоне и за бортом. Исходя из этих данных система поддерживала внутри машины заданный владельцем градус тепла, регулируя подачу горячего и холодного воздуха через дефлекторы обдува в салон.

© Cadillac

Главное

Как сделать машину максимально удобной для владельца автомобильные инженеры знали еще лет 70 назад. Просто они не всегда имели возможность реализовать свои идеи – не позволял, например, уровень технологического развития. Тем не менее, в середине прошлого века специалистам Cadillac удалось заложить фундамент для огромного количества устройств, которые мы и сегодня воспринимаем как самые современные и передовые автомобильные опции.