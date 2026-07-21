Большое путешествие от «Автокультуры»: на «Игора Драйв» прошла тематическая выставка редких машин

В минувшие выходные в рамках фестиваля «Гараж Фест» на автодроме «Игора Драйв» прошла выставка «Автокультура». В этом году экспозиция была посвящена большим автопутешествиям. На площадке под открытым небом были собраны несколько десятков автомобилей разных эпох: от экспедиционных машин для культовых экстремальных состязаний Camel Trophy до мощных и роскошных гран-туризмо и спорткаров для комфортных вояжей на дальние расстояние. Самые интересные машины-участницы «Автокультуры» – в фоторепортаже «Рамблер/авто».