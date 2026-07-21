$78.3289.55

Большое путешествие от «Автокультуры»: на «Игора Драйв» прошла тематическая выставка редких машин

Давид Акопян
Slide 1 of 18
Экспозицию экспедиционных моделей Camel Trophy открывал автомобиль, который в подобных вылазках не участвовал, но стал основной для всех будущих внедорожников Land Rover – это был один из старейших Defender в России возрастом старше 70 лет.
1/18
Экспозицию экспедиционных моделей Camel Trophy открывал автомобиль, который в подобных вылазках не участвовал, но стал основной для всех будущих внедорожников Land Rover – это был один из старейших Defender в России возрастом старше 70 лет.  
© Давид Акопян
Особняком стоял первый классический Range Rover в трехдверном исполнении.
2/18
Особняком стоял первый классический Range Rover в трехдверном исполнении. 
© Давид Акопян
Не чуждо смотрелись в этой компании и «Лэнд Крузеры» от «Тойоты»: классическая «шестидесятка» и новый Prado, дизайн которого выполнен в ретро-ключе.
3/18
Не чуждо смотрелись в этой компании и «Лэнд Крузеры» от «Тойоты»: классическая «шестидесятка» и новый Prado, дизайн которого выполнен в ретро-ключе. 
© Давид Акопян
Напротив разместились культовые Lamborghini Diablo 1990-х.
4/18
Напротив разместились культовые Lamborghini Diablo 1990-х. 
© Давид Акопян
Самый первый BMW 6 Series c кузовным индексом E24 наряду с классической E9, по сути, основали класс гран туризмо в гамме баварского производителя.
5/18
Самый первый BMW 6 Series c кузовным индексом E24 наряду с классической E9, по сути, основали класс гран туризмо в гамме баварского производителя.  
© Давид Акопян
Отдельное место в экспозиции занимала аллея Porsche, на которой разместились практически все поколения 911-го – пожалуй, самого главного спорткара планеты.
6/18
Отдельное место в экспозиции занимала аллея Porsche, на которой разместились практически все поколения 911-го – пожалуй, самого главного спорткара планеты. 
© Давид Акопян
Отдельная зона была посвящена классическим моделям Volvo...
7/18
Отдельная зона была посвящена классическим моделям Volvo... 
© Давид Акопян
... а также другой культовой скандинавской марке – легендарному Saab.
8/18
... а также другой культовой скандинавской марке – легендарному Saab. 
© Давид Акопян
Volkswagen T2 Samba – это, пожалуй, самый главный символ автопутешествий XX века. По соседству с ним разместились не менее культовый Karmann-Ghia, самый первый Golf, а также...
9/18
Volkswagen T2 Samba – это, пожалуй, самый главный символ автопутешествий XX века. По соседству с ним разместились не менее культовый Karmann-Ghia, самый первый Golf, а также... 
© Давид Акопян
...а также редкий пляжный пикап для сёрферов уже на базе Golf второго поколения.
10/18
...а также редкий пляжный пикап для сёрферов уже на базе Golf второго поколения. 
© Давид Акопян
Впрочем, нашлось и место для самого первого Volkswagen Scirocco. Быть может, этот автомобиль не лучшим образом подходит для путешествий, но выглядит эффектно даже в 2026-м году.
11/18
Впрочем, нашлось и место для самого первого Volkswagen Scirocco. Быть может, этот автомобиль не лучшим образом подходит для путешествий, но выглядит эффектно даже в 2026-м году. 
© Давид Акопян
«Автокультуру» традиционно невозможно представить и без моделей JDM.
12/18
«Автокультуру» традиционно невозможно представить и без моделей JDM. 
© Давид Акопян
Поклонники марки из Ингольштадта могли живьем увидеть эволюция стиля Audi за последние три десятка лет.
13/18
Поклонники марки из Ингольштадта могли живьем увидеть эволюция стиля Audi за последние три десятка лет. 
© Давид Акопян
Честь американского автопрома отстаивали Chevrolet Corvette: от культового поколения С3 до более современного С7, который на самом деле уже стал классикой.
14/18
Честь американского автопрома отстаивали Chevrolet Corvette: от культового поколения С3 до более современного С7, который на самом деле уже стал классикой. 
© Давид Акопян
Нашлось и место отечественным спорткарам. Редчайшая Laura — это штучный спортивный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу Дмитрием Парфеновым и Александром Кулыгиным. В его базе — шасси от Pontiac Fiero, однако купе отличается уникальным кузовом с пространственной рамой и композитными панелями.
15/18
Нашлось и место отечественным спорткарам. Редчайшая Laura — это штучный спортивный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу Дмитрием Парфеновым и Александром Кулыгиным. В его базе — шасси от Pontiac Fiero, однако купе отличается уникальным кузовом с пространственной рамой и композитными панелями. 
© Давид Акопян
Тему автопутешествий раскрывали и британские янгтаймеры класса гран туризмо от Aston Martin и Jaguar.
16/18
Тему автопутешествий раскрывали и британские янгтаймеры класса гран туризмо от Aston Martin и Jaguar. 
© Давид Акопян
К слову, и представительские седаны вроде Bentley и Jagaur XJ могут прекрасно подойти для комфортных поездок на дальние расстояния.
17/18
К слову, и представительские седаны вроде Bentley и Jagaur XJ могут прекрасно подойти для комфортных поездок на дальние расстояния. 
© Давид Акопян
Ну и, конечное же, ни одна выставка уникальных машин не может обойтись без красивой итальянской техники: на этот раз кроме свирепых Lamborghini экспозицию украшали и две страстные Alfa Romeo 4C в алом и белом колерах.
18/18
Ну и, конечное же, ни одна выставка уникальных машин не может обойтись без красивой итальянской техники: на этот раз кроме свирепых Lamborghini экспозицию украшали и две страстные Alfa Romeo 4C в алом и белом колерах. 
© Давид Акопян

В минувшие выходные в рамках фестиваля «Гараж Фест» на автодроме «Игора Драйв» прошла выставка «Автокультура». В этом году экспозиция была посвящена большим автопутешествиям. На площадке под открытым небом были собраны несколько десятков автомобилей разных эпох: от экспедиционных машин для культовых экстремальных состязаний Camel Trophy до мощных и роскошных гран-туризмо и спорткаров для комфортных вояжей на дальние расстояние. Самые интересные машины-участницы «Автокультуры» – в фоторепортаже «Рамблер/авто».