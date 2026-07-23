Гонка на 1 000 км, «бетонный Колизей» и уникальные авто: как прошёл юбилейный «Гараж Фест»

В минувшие выходные автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области в пятый раз принял «Гараж Фест». За несколько лет мероприятие выросло из автомобильного праздника в полноценный фестиваль, на котором одновременно проходят кольцевые гонки, дрифт, выставки, лекции и концерты. В юбилейный год организаторы постарались охватить практически все проявления автомобильной культуры — от редких машин прошлого века до современных спортпрототипов и 4000-сильных дрэгстеров.

© Михаил Полярус

Восемь часов на пределе

Главной новинкой и центральным событием субботы стала гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». В ней приняли участие более 40 пилотов, объединённых в 16 экипажей. Им предстояло провести на трассе восемь часов, меняясь за рулём, корректируя тактику пит-стопов и одновременно обгоняя машины других классов.

На старт вышел довольно разношёрстный пелотон. Здесь были лёгкие спортпрототипы, гоночные суперкары категорий GT3 и GT4, а также туринговые авто. Среди наиболее заметных участников — BR03, Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracán GT3 и Audi R8 LMS GT3.

© Михаил Полярус

Гонка довольно быстро показала, чем настоящий эндуранс отличается от обычного спринта. Помимо скорости здесь требовались надёжность самих авто, стабильность пилотов и умение команды реагировать на непредвиденные обстоятельства.

За восемь часов можно было увидеть и вылеты с трассы, и долгие ремонты в боксах, и контакты между пилотами. При этом борьба продолжалась до самого вечера: даже потеря нескольких кругов не всегда означала, что экипаж лишился шанса на подиум в своём классе.

Победителями марафона стали Александр Вартанян и Кирилл Смаль, выступавшие на Audi R8 LMS GT3 команды Vracing. Их результат оказался особенно показательным: более тяжёлая кузовная машина смогла опередить не только другие суперкары, но и спортпрототип BR03 от SMP Racing.

© Михаил Полярус

В воскресенье место марафона занял третий этап GT Sport Cup. Его программа включала квалификацию, получасовой спринт и часовую гонку с обязательным пит-стопом. На старт вышли BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota разных классов. В обеих гонках абсолютную победу одержал Максим Кизилов на Mercedes-AMG GT3. В первом заезде он преодолел 15 кругов, а во втором — 30, показав лучшее время круга 1:53,198.

А после гонки любой мог подойти к боксам и попросить забрать использованный слик, чего не чурались посетители мероприятия. По словам представителя команды CapitalRT, для них это только плюс, так как все непригодные покрышки они обязаны утилизировать. Также он отметил, что именно в Санкт-Петербурге у публики большое желание забрать себе такого рода трофей. На гонках в Москве зрители забирают использованные покрышки не так охотно.

© Михаил Полярус

Дрифт в «бетонном Колизее»

Параллельно с кольцевыми гонками в паддоке Ралли-Мото Центра проходил четвёртый этап RDS Open. Местную дрифт-площадку не случайно называют «бетонным Колизеем»: траектория проложена вплотную к стенам, поэтому даже небольшая ошибка способна закончиться контактом и ремонтом автомобиля.

© Михаил Полярус

В этом году пилотам подготовили обновлённую конфигурацию с 13 контрольными точками. Лучший результат субботней квалификации показал Анатолий Щербак, получивший 87,5 балла из 100. В воскресенье участники перешли к парным заездам, проходившим по системе Double Elimination — окончательно пилот выбывал только после двух поражений.

Победителем этапа впервые в своей карьере стал Сергей Корнеев из Екатеринбурга. В финале он встретился с лидером квалификации Анатолием Щербаком. Первый хит остался за Щербаком, но дополнительная дуэль завершилась в пользу Корнеева. Третье место занял петербуржец Матвей Вахрушев. Командную победу забрала STAR PËR STARS AIMOL.

На этой же площадке прошла дрифт-часть проекта «Медиа Гонки». Блогеры Big Russian Boss, Антон Форсаж, Ян Дилан и Екатерина Тюрина соревновались по упрощённой схеме с четырьмя контрольными точками. В финальную пару вышли Big Russian Boss и Антон Форсаж, причём один из заездов закончился контактом автомобиля BRB со стеной. Победителем дисциплины стал Антон Форсаж.

© Михаил Полярус

«Автокультура»: путешествие сквозь эпохи

Если гоночные трассы показывали автомобиль в движении, то площадка «Автокультура» позволяла рассмотреть его как исторический и культурный объект. Темой выставки в этом году стало «Большое путешествие»: экспозиция объединила машины, связанные с экспедициями, ралли, дальними автопробегами и разными периодами развития автопрома.

В результате рядом оказались автомобили, которые в обычной жизни практически невозможно увидеть в одном месте. Среди экспонатов были Land Cruiser 60, Lamborghini Diablo, классические Volvo, Nissan S-Cargo, Hummer H1, первый «сырок» (VW Scirocco Typ 53), Volkswagen Golf R32 и другие. Отдельные части экспозиции посвятили американской классике, советским гоночным машинам и хот-хэтчам разных поколений.

© Михаил Полярус

Одним из самых необычных автомобилей стала «Лаура-3» — авторский российский спорткар, созданный Дмитрием Парфёновым и его командой в 1990-х. Проект не был просто дизайнерским макетом: несколько экземпляров машины получили пространственный каркас, композитные кузовные элементы и полноценную дорожную технику. Всего было построено пять «Лаур-3», поэтому появление одной из них на большой открытой выставке само по себе можно считать событием.

© Михаил Полярус

Однако главным шоу-стоппером «Автокультуры» оказался Mega Track. Французская компания Aixam, известная прежде всего компактными машинами, представила эту модель в начале 1990-х как гибрид суперкара и внедорожника. Пятиметровое купе получило полный привод, регулируемую подвеску, способную увеличить клиренс до 34 сантиметров, и шестилитровый V12 Mercedes-Benz мощностью около 390 л. с. Mega Track весил более 2,2 тонны, развивал до 250 км/ч и ездил на специально изготовленных 20-дюймовых шинах Michelin.

© Михаил Полярус

Но главная ценность автомобиля заключается даже не в характеристиках. С 1992 по 2000 год было выпущено всего пять или шесть Mega Track. Возможность увидеть такую машину не на архивных фотографиях, а вживую превратила её в одну из главных точек притяжения фестиваля.

Экспозиция не ограничивалась статичной парковкой. В лектории выступали гонщики, автомобильные журналисты, коллекционеры, организаторы соревнований и путешественники. В воскресенье часть экспонатов выехала на главную трассу для парада «Автокультуры» — редкий случай, когда музейные и коллекционные автомобили можно было не только рассмотреть, но и увидеть в движении.

Большое путешествие от «Автокультуры: на «Игора Драйв» прошла тематичеческая выставка

4000-сильные дрэгстеры и поп-концерт

Ещё одним полюсом фестиваля стала зона RDRC. В ней показывали технику чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу: от глубоко доработанных дорожных Toyota до специальных прототипов мощностью около 4 000 «лошадей». Слышать и видеть их вживую — нечто. Правда, находиться поблизости при отстройке сложно или даже невозможно из-за сильнейшего шума.

За пределами спортивной программы также работали автомобильный музей, картинг, Центр контраварийной подготовки, Гоночная академия BMW M, детская зона и площадки партнёров фестиваля. На главной сцене субботний день завершила Полина Гагарина. В воскресенье выступили группа «Комната культуры» и Ваня Дмитриенко.