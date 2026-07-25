Автогонщик Илья Фёдоров — о своей машине, борьбе с конкурентами и преодолении себя

В этом сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии в пелотоне появилась машина, какой в отечественном профессиональном дрифте ещё не было: Ford Mustang GT с правым рулём. О том, как родился этот уникальный проект, почему ему перенесли «баранку» и чем хорош новый формат гоночных уикендов, «Рамблер/авто» поговорил с дальневосточным пилотом Ильёй Фёдоровым.

© Российская Дрифт Серия

Mustang меня выбрал

Так получилось, что не я выбрал Mustang, а он меня. Изначально был план собрать к этому сезону Nissan 350Z с мотором от Ford. «Зетка» у меня была, а двигатель я купил — но он физически не влез в 350-й. Тогда решили поставить его в Nissan 180SX, на котором я уже ездил, но у меня его выкупили. Так я остался с мотором, но без машины. В итоге пришли к выводу, что мотор идеально встанет в Mustang, с которого его когда-то и сняли. Так и родилась идея. Ну и мы подумали: кузов свежий, такой машины в российском профессиональном дрифте нет. Почему бы и нет?

У меня дальневосточный стиль

Сначала думал оставить на машине левый руль. Но я всю жизнь ездил и дрифтил на правом — я же с Дальнего Востока. И в прошлом году, на финальном этапе сезона, я поговорил с Димой Ермохиным. Он выступал на BMW с левым рулём, а до этого всю жизнь ездил на правом. Дима сказал, что сложно перестроиться в экстремальных ситуациях, начинаешь зависать. И тогда подумал, что я-то уж точно буду подвисать и начнутся проблемы. Ведь всегда ручник дёргал левой рукой, а рулил правой — это вопрос позиционирования. В общем, решили переделать машину под правую руку и перекинуть руль. Кстати, это оказалось абсолютно несложно. Нужны сварка, болгарка — и всё.

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Готовились к сезону в сжатые сроки

В межсезонье мы готовили машину в очень сжатые сроки. Плюс было много решений, которые нельзя просто пойти, купить и поставить: задняя подвеска, крепление педалей, перенос руля — всё это родилось не сразу, пришлось повозиться. Отдельной проблемой на старте сезона стал вес: все кузовные элементы были стандартные, металлические. Даже бамперы были стандартные, а они были очень тяжёлые. Карбоновые детали решили проблему, но не сразу. Вообще, работать над машиной можно бесконечно. Дальше будем колдовать над мощностью.

На старте чемпионата были сложности

Не могу сказать, что на старте этого сезона были какие-то особенно большие сложности — уже не первый год есть какие-то проблемы с логистикой. Всё сильно дольше ждать по срокам. Но мы, слава богу, всё успели. Ключевое в нашей машине — задняя подвеска. В кузов Ford мы поставили подрамник и подвеску от 350Z. Сложность была в том, чтобы правильно всё это туда интегрировать. Пришлось прибегнуть к нестандартной схеме установки. Стойки у нас не как у всех: они стоят не вертикально в арках, а лежат горизонтально под радиатором. Образно говоря, это так называемый пушрод. Причём, как выяснилось, есть версии «Мустанга», у которых такая подвеска с завода.

© А.Шаронов/RDS

Езда на почти стандартном моторе

Двигатель у моей машины абсолютно стандартный, пятилитровый, мы в него не лазили. Поставили только компрессор Rotrex — он приводится ремнём, стоит сбоку, как кондиционер на серийной машине. На старте сезона у нас было 700 сил и 750 Нм, дальше решили увеличивать отдачу уже по ходу этапов. Но добавляем постепенно, по чуть-чуть: смотрим, как силовая установка на всё это реагирует. Тестов как таковых до старта этого сезона у меня не было — фактически первый выезд на трассу был сразу в гонку.

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О новом формате уикендов РДС

Мне очень нравится новый формат, когда в субботу и тренировки, и квалификация. Гонка стала занимать меньше времени: можно спокойно приехать вечером в четверг, в пятницу с утра разложиться, поставить палатки, поехать потренироваться. В субботу вполне достаточно тренировок и квалификации, а после квалы — ещё тренировки, на которых ты можешь не укатываться два часа, а проверить состояние автомобиля, сделать какие-то настройки, часик покататься в лайтовом режиме. Потом отдыхаешь — и в воскресенье у тебя полноценная гонка. Это очень классно.

© А.Шаронов/RDS

О трансферах пилотов и суете на трассе

Если честно, я особо не слежу за командами и переходами пилотов. Я ведь еду не в команде, поэтому наблюдаю за каждым индивидуально. А как команды борются между собой, мне, честно говоря, всё равно. Но традиционно слежу за чемпионом. Болею ещё за Толю Щербака — он мне близок по духу, наблюдаю за ним. Хотя даже на этапе не всегда получается посмотреть саму гонку или трансляцию, потому что суета вокруг. Даже на первом этапе я посмотрел буквально четыре проезда. А так занимался машиной. Сами гонки обычно смотрю уже потом, после этапов. Потому что, находясь во время уикенда на трассе, самой гонки мы, пилоты, фактически не видим — просто некогда, приходится заниматься своими делами.

© А.Шаронов/RDS

Об иностранцах в пелотоне и росте конкуренции

Классно, что вновь приезжают иностранные гонщики. Пусть приезжают не только ирландские, но и со всего мира. Пускай китайцы подтягиваются, будет очень здорово. Конкуренция растёт, борьба накаляется, интерес у зрителей растёт. Ну и просто интересно посмотреть, как едут пилоты из других стран. Так что я очень рад за расширение чемпионата.

О любимом этапе сезона

Всегда с нетерпением жду все этапы, но мне очень нравится Нижний Новгород: там на трассе вкусный шашлык (смеется). Да и сама трасса интересная. Хотел бы, конечно, газануть в Рязани, но сейчас её нет в календаре. Изначально именно Рязань — моя любимая трасса. Она очень требовательна к мастерству пилота: каждый раз, когда там едешь вдоль отбойника — преодолеваешь себя.